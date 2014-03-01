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Sony 1000 kişiyi işten çıkarıyor, eski Tokyo merkez binası satılıyor

5 yıl
18,1b
1
111
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony 1000 kişiyi işten çıkarıyor, eski Tokyo merkez binası satılıyor

İki yıldır yeniden yapılanma süreci içerisinde olan ve kısa süre önce ABD'de 20'ye yakın mağazasını kapatma kararı alan Sony, bu kez de işten çıkarmalara başladı.

Firma hali hazırda 2014 yılı için 5000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Bunun ilk adımı ABD'de atıldı ve bu ülkedeki ofislerde çalışan 1000 kişinin işine son vereceği duyuruldu. Önümüzdeki haftalarda bu karar uygulanmaya başlayacak.

Sony ayrıca daha önceden boşalttığı Tokyo'daki genel merkez binası ve eklentilerini da satma kararı aldı. Geçen yıl Sony, ABD'deki merkez binasını ve Tokyo'daki başka bir çalışma ofisini toplamda 1.1 milyar dolara farklı firmalara satmıştı. 

Kısa süre önce VAIO markasını da satan Sony'nin işten çıkarmalar ve merkez binası satışı ile bu yıl önemli gelirler elde edeceği tahmin ediliyor. Ancak yine de Mart 2015 tarihinde sona erecek mali yılda 1.1 milyar dolarlık zarar oluşacak. Firma Ar-Ge ağırlığını Playstation ve mobil cihaz bölümlerine kaydıracak.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-cuts-1000-US-jobs-puts-former-Tokyo-headquarters-on-sale_id53337 Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Sony her ülkede temizlik yaptı bi ülkemizde temizlik yapamadı halbuki ilk önce Türkiye'de operasyon yapması lazım.Çünkü en kötü yönetilen ofisi Türkiye ofisi.Adamlar burda bişey yapmadan beleşten maaş alıyor bir ürün hakkında soru soruyorsun böyle bir model varmı diyor.Böyle insanları kovacaksın yoksa ekmeğini yer sana ihanet eder.
Sony her ülkede temizlik yaptı bi ülkemizde temizlik yapamadı halbuki ilk önce Türkiye'de operasyon yapması lazım.Çünkü en kötü yönetilen ofisi Türkiye ofisi.Ad...
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3 Yanıt Yanıtla +110
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VirgilSollozzo 5 yıl
Sony'i sadece Playstation ve Xperia telefonlardan ibaret sanan cok buyuk,cahil bir kesim var.

Sony batiyooor.Japonya'nin ve dunyanin en buyuk sirketlerinden biri 20 magaza kapatti diye batacagini sananlarla aslinda muhatap bile olmamak lazim.O sirketler bir tek Turkiye'de batarlar beyler.

Sony Pictures bile tek basina bu firmayi ayakta tutar.O agziniz acik izlediginiz filmlerin cogu Sony studyolarinda yapiliyor.PS4'u filan saymiyorum bile.Merdiven alti atolyesi isletmiyor bu adamlar,merak etmeyin
Sony'i sadece Playstation ve Xperia telefonlardan ibaret sanan cok buyuk,cahil bir kesim var.Sony batiyooor.Japonya'nin ve dunyanin en buyuk sirketl...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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metalmilita 5 yıl
Yazık oluyor, sony kaliteli sağlam yenilikçi bir firmaydı, yalnız yenilikçi kısmı eskisi kadar güçlü değil artık, bilgisayar işinden çekildiler, tv de koreliler oldukça zorluyor, telefonda z2 güzel ama ne bileyim eski lezzeti yok sanki sony'nin.
Yazık oluyor, sony kaliteli sağlam yenilikçi bir firmaydı, yalnız yenilikçi kısmı eskisi kadar güçlü değil artık, bilgisayar işinden çekildiler, tv de korelil...
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
sony 90 larda ki efsane yıllarına döner inşallah
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Jül Sezar 5 yıl
Sony temizlik yapiyor diyenler olmus bir de. Vallahi yazik fakir sendromu var su forumda
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Dirk Nowitzki 5 yıl
Sony Türkiyedeki servis ağını genişletmeli.Bir telefon 40 günde garantiden teslim edilmez mi?Muadil telefonu aldım fakat hem yetersiz ve bilgisiz personeli hemde kıt servis ağı Sony'e yakışmıyor.Genel duruma bakarsak Sony artık kangrenleşmiş bölümleri elden çıkarıyor.Notebook gibi.Ben bu haberde bin kişinin işten çıkarılmasından çok Tokyo'da ki genel merkezin satışına takıldım.Sıcak para akışını sağlamak için yapılmış bir hamle değildir umarım.(Personel ve ürün tedarik giderleri gibi)
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MrT4ngo 5 yıl
Sony girmedigi alan yok.Fanboy çöpphone cular çok bekler kusura bakmasın.Adamlar 50 dolarlık telefonu 2 bin lira fiyat çekip kemik gibi millete atmıyor.Girdiginiz ameliyathaneden tutun zindana kadar sony ürün tedarik ediyor
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VirgilSollozzo 5 yıl
Birileri Sony'nin tabutunun uzerine toprak atmaya devam etsinler,adamlar 2 mart itibari ile 6 milyon PS4 satmis bulunuyorlar.3.5 ayda 6 milyon rakamindan bahsediyoruz.Bu konsol,bu rakamlarla PS2 rekorunu bile kiracaktir.Konsol disinda yazilimdan gelen para bile oluyu diriltmeye yeter ki Sony zaten oyle bir dyrumda degil.

Sony'i istesenizde batiramazsiniz.3. sinif,kalitesiz seri uretim cihazlar yerine halen kalite ve hizmeti tercih eden ve 3 lira fazla verip Sony terch eden,edecek olan halen milyonlarca insan var dunyada.

Ayrica bir kez daha soylemekte fayda var;Japon devleti yikilmadikca,Japonya batmadikca Sony'e hicbirsey olmaz.

herkese iyi geceler

officialplaystationmagazine.co.uk/...
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denixt 5 yıl
herhalde sonyi nokia ve htc le karıştırıyorlar onlar batar ama sony batmaz nokia battı zaten blackberry de satılma aşamasında ve htc nin elinde telefondan başka birşey yok
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umut_baris 5 yıl
Vevo ve Sony Pictures varken nereye batıyor?

Sallıyorsunuz bari mantıklı bir şekilde sallayın. Beyin yok anlıyoruz ama bu kadar da olmaz ki...
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eyfetop 5 yıl
Sony bu ürünleri gibi binasıda kalitelidir onu bile fahiş fiyattan satar.
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kakarikikiri 5 yıl
ekonomide küçülerek büyüme denilen bir durum var, benim anladığım kadarı ile bunu yapıyor gibi görünüyor sony, yanılıyorda olabilirim ama sonuçta japonlar akıllı, çalışkan ve dürüst bir millet. mesela en son tarım bakanları yolsuzlukla suçlandığında intihar etmişti... bence bu yüzden sony batmaz işte.
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Procrustes 5 yıl
yahu 1000 kişiyi işten çıkardı diye SONY batıyor diyenler var, pes doğrusu
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LilTunechi 5 yıl
Sony ve htc telefonda samsunga dominasyon imkanı verdiler iyi olmuş.
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mesincır 5 yıl
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Rakamlar milyar yen. Solda 2012 sağda 2013. Yukarda satışlar, aşağıda kar zarar. Dönem sonu mart 31.Dolar karşılıkları yaklaşık.
Pictures Sony Pictures Entertainment Inc :Film,televizyon vs 47.8 ( 470 Milyon dolar kar)
Music 37.2 milyar yen (365 milyar dolar)
Toplam: 835 milyon dolar Demek ki film ve müzik işi ölümsüzlük iksiri değil.
Oyunlardan ve imaging products( kamera video lens vs)1.4+1.7 = 3.1 milyar yen. 30.5 milyon dolar. Bu da kurtarmaz.
Diğer karlı işler.
Devices (sensör, işlemci, data saklama çözümleri, küçük ekranlar) 43.9 Milyar yen (431 milyon dolar)
Finansal servisler Bankacılık sigorta 145.8 milyar yen= 1.432 milyar dolar.
Zararlar: Ev eğlence ve ses sist. 84.3 milyar= 828 milyon dolar
Mobil cihazlar ve iletişim 92.2 milyar= 954.7 milyon dolar
Bir de bu rakamlar vergiler hariç. Net halinde kar daha düşük.

sony.net/...
sony.net/...
stock-analysis-on.net/...
2008'den bu yana ilk kez 435 milyon Dolar kar açıklamış bir şirket.Sattığı gayrimenkuller ve kapattığı fabrikalar sayesinde.
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İşlere göre kar marjları ne kadar düşük. En yüksek müzik %8.6 (2011)
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Teknode 5 yıl
Sony birkac sene icinde buyuk ses getirecektir
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