Sony 1000 kişiyi işten çıkarıyor, eski Tokyo merkez binası satılıyor





İki yıldır yeniden yapılanma süreci içerisinde olan ve kısa süre önce ABD'de 20'ye yakın mağazasını kapatma kararı alan Sony, bu kez de işten çıkarmalara başladı.





Firma hali hazırda 2014 yılı için 5000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Bunun ilk adımı ABD'de atıldı ve bu ülkedeki ofislerde çalışan 1000 kişinin işine son vereceği duyuruldu. Önümüzdeki haftalarda bu karar uygulanmaya başlayacak.





Sony ayrıca daha önceden boşalttığı Tokyo'daki genel merkez binası ve eklentilerini da satma kararı aldı. Geçen yıl Sony, ABD'deki merkez binasını ve Tokyo'daki başka bir çalışma ofisini toplamda 1.1 milyar dolara farklı firmalara satmıştı.





Kısa süre önce VAIO markasını da satan Sony'nin işten çıkarmalar ve merkez binası satışı ile bu yıl önemli gelirler elde edeceği tahmin ediliyor. Ancak yine de Mart 2015 tarihinde sona erecek mali yılda 1.1 milyar dolarlık zarar oluşacak. Firma Ar-Ge ağırlığını Playstation ve mobil cihaz bölümlerine kaydıracak.

http://www.phonearena.com/news/Sony-cuts-1000-US-jobs-puts-former-Tokyo-headquarters-on-sale_id53337