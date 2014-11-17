Sony 13.5 milyon PS4 satışı gerçekleştirdi

Haber Editörü
Microsoft'un Xbox One konsolu için 10 milyona yakın sevkiyat rakamını açıkladıktan sonra Sony'nin buna cevabı gecikmedi. PS4 birinci yılını geride bırakırken, Xbox One ile arasındaki farkı da açıyor.
Sony'nin yaptığı ilk açıklamada 10 milyon adet PS4 modelinin tüketicinin eline ulaştığı bildirilmişti. Son açıklamada ise sevkedilen birim adedinin 13.5 milyon olduğu bildirildi. Bu bakımdan Sony'nin elde kalmaması açısından tüketiciye ulaşan ve raflara çıkan PS4 sayısı arasındaki makası çok açmadığı anlaşılıyor.
Bu rakamlar itibariyle PS4 modelinin aylık 1.1 milyon gibi bir sevkiyat ortalaması yakaladığı görülüyor. Model en çok geliri ise ABD pazarından elde etmiş durumda. Son haftalarda Xbox One'nın satışlarda birinci sıraya oturması gelirleri fazla etkilememiş.
Paylaşılan grafiklere göre bugüne kadar yaklaşık 1 milyar saat çevrimiçi olarak PS4 oyunları başında geçerken, Paylaş butonuna da 530 milyon kez basıldı. Toplam PS Plus üye sayısı da yüzde 270 artışla 7.8 milyona yükseldi. Önümüzdeki dönem tatil sezonu olduğu için her iki konsolun da satışlarda vites yükseltmesi bekleniyor. Ancak PS4 uzunca bir süre liderliğini koruyacak gibi.
https://www.flickr.com/photos/playstationblog/15788978222 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Editorlerimiz eksi yiyince sinirlenip kaldirdilar
O sadece dh den belli xbox konusu ile ps konusuna bakinca acik ara onde oldugu her turlu gorunuyor
Sony eli güçlü bu nesilde,geçtiğimiz nesilde ise microsoft eli güçlüydü,ancak gene de sony ps3 ile 1 senelik gecikmeye rağmen satışlarda geçmişti,sony konsol konusunda zaten başarısı ortada,ilk nesil ps sonraki ps2 o arada xbox'da vardı ancak sony resmen tekel konumuna gelmişti ps2 ile,oyunları ortadaydı,konsola özel oyunlar vs. sony gene devam,microsoftun xbox unutuldu gitti zaten ps2 karşısında,xbox 360 ile ms eli güçlendi erken çıkışı kırılışı,next gen vs. halo geow vs. vs. derken eli iyice güçlendi,ama ms ne hikmetse toparlayamadı,aynı oyunlar pc geldi forza fable vs. hariç öyle exc denilen türde sony ps3 karşısında genede tutunamadı,sony eli konsola özel oyun konusunda güçlü konsolu sattırtan da bunca yıldır bunlar zaten,gow,uncharted,gt serileri daha neler neler,ps4 ile de bu durumu pekiştiriyor,xbox one gelen oyun pc gelmemeli mesela ryse oyunu bakıyoruz xbox one çıkış oyunlarından exc denildi vs. arada nekadar geçti oyun pc çıktı,rekabet olması güzel tabi ki ucu kaçmamalı ama tekel olacaksa da kaliteli yapım gelecekse de sony varsın konsolda tekel olsun derim.