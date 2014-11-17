Sony 13.5 milyon PS4 satışı gerçekleştirdi





Microsoft'un Xbox One konsolu için 10 milyona yakın sevkiyat rakamını açıkladıktan sonra Sony'nin buna cevabı gecikmedi. PS4 birinci yılını geride bırakırken, Xbox One ile arasındaki farkı da açıyor.





Sony'nin yaptığı ilk açıklamada 10 milyon adet PS4 modelinin tüketicinin eline ulaştığı bildirilmişti. Son açıklamada ise sevkedilen birim adedinin 13.5 milyon olduğu bildirildi. Bu bakımdan Sony'nin elde kalmaması açısından tüketiciye ulaşan ve raflara çıkan PS4 sayısı arasındaki makası çok açmadığı anlaşılıyor.





Bu rakamlar itibariyle PS4 modelinin aylık 1.1 milyon gibi bir sevkiyat ortalaması yakaladığı görülüyor. Model en çok geliri ise ABD pazarından elde etmiş durumda. Son haftalarda Xbox One'nın satışlarda birinci sıraya oturması gelirleri fazla etkilememiş.





Paylaşılan grafiklere göre bugüne kadar yaklaşık 1 milyar saat çevrimiçi olarak PS4 oyunları başında geçerken, Paylaş butonuna da 530 milyon kez basıldı. Toplam PS Plus üye sayısı da yüzde 270 artışla 7.8 milyona yükseldi. Önümüzdeki dönem tatil sezonu olduğu için her iki konsolun da satışlarda vites yükseltmesi bekleniyor. Ancak PS4 uzunca bir süre liderliğini koruyacak gibi.

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