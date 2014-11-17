Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony 13.5 milyon PS4 satışı gerçekleştirdi

4 yıl
502
1
41
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony 13.5 milyon PS4 satışı gerçekleştirdi

Microsoft'un Xbox One konsolu için 10 milyona yakın sevkiyat rakamını açıkladıktan sonra Sony'nin buna cevabı gecikmedi. PS4 birinci yılını geride bırakırken, Xbox One ile arasındaki farkı da açıyor.

Sony'nin yaptığı ilk açıklamada 10 milyon adet PS4 modelinin tüketicinin eline ulaştığı bildirilmişti. Son açıklamada ise sevkedilen birim adedinin 13.5 milyon olduğu bildirildi. Bu bakımdan Sony'nin elde kalmaması açısından tüketiciye ulaşan ve raflara çıkan PS4 sayısı arasındaki makası çok açmadığı anlaşılıyor. 

Bu rakamlar itibariyle PS4 modelinin aylık 1.1 milyon gibi bir sevkiyat ortalaması yakaladığı görülüyor. Model en çok geliri ise ABD pazarından elde etmiş durumda. Son haftalarda Xbox One'nın satışlarda birinci sıraya oturması gelirleri fazla etkilememiş. 

Paylaşılan grafiklere göre bugüne kadar yaklaşık 1 milyar saat çevrimiçi olarak PS4 oyunları başında geçerken, Paylaş butonuna da 530 milyon kez basıldı. Toplam PS Plus üye sayısı da yüzde 270 artışla 7.8 milyona yükseldi. Önümüzdeki dönem tatil sezonu olduğu için her iki konsolun da satışlarda vites yükseltmesi bekleniyor. Ancak PS4 uzunca bir süre liderliğini koruyacak gibi. 

https://www.flickr.com/photos/playstationblog/15788978222 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Uncle Trevor 4 yıl
Sony vurma artık microsoft öldü öldü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMarjinaLs 4 yıl
Sony , daha iyi olmayı hak ediyor. Telefon konusunda da geliştirdiler kendilerini... Keşke , eskisi gibi olsalar .Eski güçlerinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
amcaoğlu xbox one alsı mediamarketten 2200 vermiş ona yanıyom
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Sony bu başarıyı hakediyor. Naughty Dog, Santa Monica, Polyphony Digital, Quantic Dream gibi firmalar Next gen oyunlarını çıkarınca xbox'ı hiçbirşey kurtaramaz. Xbox tarihindeki en kötü konsol Xbox one.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ahlaki Adam 4 yıl
Sonyden şaşmican arkadaş ex oyunlari yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gömceli 4 yıl
Güzel bir teknoloji başarılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Ps3 alacam ps4 du sevmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
absamet 4 yıl
yorumları oylama neden kaldırıldı acaba güzel oluyordu hoşuma giden yorumlara artı, gitmeyenlere eksi vermek
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel Eyes 4 yıl absamet
absamet
yorumları oylama neden kaldırıldı acaba güzel oluyordu hoşuma giden yorumlara artı, gitmeyenlere eksi vermek

Editorlerimiz eksi yiyince sinirlenip kaldirdilar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 4 yıl
Özellikle Türkiyede açık ara önde ps4
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bayraktar42 4 yıl Technotronic
Technotronic
Özellikle Türkiyede açık ara önde ps4

O sadece dh den belli xbox konusu ile ps konusuna bakinca acik ara onde oldugu her turlu gorunuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mattiadestro 4 yıl
param olsa ps4 ün yanına bir de xbox one alirdim. makasın çok açılması tekel olması demek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 4 yıl mattiadestro
mattiadestro

param olsa ps4 ün yanına bir de xbox one alirdim. makasın çok açılması tekel olması demek.

Sony eli güçlü bu nesilde,geçtiğimiz nesilde ise microsoft eli güçlüydü,ancak gene de sony ps3 ile 1 senelik gecikmeye rağmen satışlarda geçmişti,sony konsol konusunda zaten başarısı ortada,ilk nesil ps sonraki ps2 o arada xbox'da vardı ancak sony resmen tekel konumuna gelmişti ps2 ile,oyunları ortadaydı,konsola özel oyunlar vs. sony gene devam,microsoftun xbox unutuldu gitti zaten ps2 karşısında,xbox 360 ile ms eli güçlendi erken çıkışı kırılışı,next gen vs. halo geow vs. vs. derken eli iyice güçlendi,ama ms ne hikmetse toparlayamadı,aynı oyunlar pc geldi forza fable vs. hariç öyle exc denilen türde sony ps3 karşısında genede tutunamadı,sony eli konsola özel oyun konusunda güçlü konsolu sattırtan da bunca yıldır bunlar zaten,gow,uncharted,gt serileri daha neler neler,ps4 ile de bu durumu pekiştiriyor,xbox one gelen oyun pc gelmemeli mesela ryse oyunu bakıyoruz xbox one çıkış oyunlarından exc denildi vs. arada nekadar geçti oyun pc çıktı,rekabet olması güzel tabi ki ucu kaçmamalı ama tekel olacaksa da kaliteli yapım gelecekse de sony varsın konsolda tekel olsun derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ŞevketMarco 4 yıl
Xbox ın bu sene çuvalladığını düşünüyorum.Daha god of war uncharted yok ortada bide.Onlarla satışlar iyice artar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
502 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, sony playstation 4 ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl ZyXEL NSA310S & NSA325 v2 NAS Cihazları Video İnceleme 4 yıl TG: Sony ile Aksiyon ve yeni 4k el kameralarını konuştuk 4 yıl 5000TL ödüllü Monster Editörünü Arıyor yarışması başlıyor! 4 yıl Mobilite: Huawei Ascend G7, Samsung Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3 Compact ve cihaz akını... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim