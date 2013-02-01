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Sony, 20 Şubat'ta PlayStation ile ilgili büyük bir etkinlik düzenleyecek

6 yıl
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Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony, 20 Şubat'ta PlayStation ile ilgili büyük bir etkinlik düzenleyecek

PlayStation'ın geleceğini gözler önüne sereceği bir basın konferansı düzenleyeceğini açıklayan Sony, etkinlik için yayınladığı tanıtım videosuyla önemli bir tanıtımın yaklaştığını haber verdi. Oyun dünyasını heyecanlandıran New York şehrinde organize edilecek PlayStation Buluşması 2013, PlayStation markasını taşıyan yeni bir donanımın, hatta PlayStation 4 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen sekizinci nesil konsolun duyurusuna ev sahipliği yapabilir. Etkinliğin amacını kesin bir ifadeyle dile getirmeyen Japon teknoloji şirketinin buluşma için yatırımcılarına da davetiye dağıttığı bildiriliyor.
Orbis kod adıyla yeni oyun konsolunun geliştirme çalışmalarını bir süredir sürdüren Sony iddialara göre; 3.2GHz hızında çalışan x86 mimarisine sahip dört çekirdekli AMD işlemci, 2GB sistem belleği, Blu-ray optik sürücü ve 320GB dahili hafızasıyla PlayStation 3'ten 10 kat daha güçlü bir ürün geliştiriyor. Önceki konsolunu rakibi Microsoft'un hamlesini bekledikten sonra piyasaya süren tecrübeli firmanın aynı stratejiyi sekizinci nesilde de sürdüreceğinin sinyalleri veriliyor. Kısa süre önce CEO Kaz Hirai'nin bu hususta net bir açıklama yapmış olması PS4'ün sonraki Xbox modelinden önce gün yüzüne çıkmayacağını gösterse de Sony'nin daha farklı bir segment için hamle yapma olasılığı sürüyor. PS Vita'yı iki yıl önce duyuran Sony, yeni bir taşınabilir konsol tanıtabilir veya PlayStation markalı ikinci nesil akıllı telefonunu müjdeleyebilir.
PlayStation ve oyun endüstrisi için oldukça önemli bir tanıtımın gerçekleştirilmesi beklenen etkinlik, Türkiye saatiyle 21 Şubat 01:00'de başlayacak. PlayStation'ın geleceğiyle alakalı Sony'nin açıklamalarda bulunacağı 2013 buluşmasının ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

https://us.playstation.com/meeting2013/ Yorum Yaz
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LeonRe4 6 yıl
Adamsin sony. seviyorum bu japonlari caliskan adamlar.
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DH Misafiri 6 yıl
Ps3 satışları çok düşer inşallah çıkmaz
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SaatliBomba 6 yıl
ps4 ün ayak sesleri
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shadow44 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ps3 satışları çok düşer inşallah çıkmaz

Ya bi bitmediniz sony'den hisse senedin mi var böyle konuşuyon?
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bluebest 6 yıl
2 gb ram olmaz, cep telefonlarında bile 2gb standart oldu. Bir de android işletim sistemi ile çıksa harika olur bilgisayar gibi kullanırız
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bukalemun56 6 yıl
ps4 çıkalı yıl oldu :)) (burası türkiye abi)
sahibinden.com/...
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Umutcan 6 yıl
2gb ram günümüz için yetersiz, fiyat gerekirse az fazla olsun 4 yada 6 gb olsun en az. Geliştiriciler kısıtlanıp daha düşük grafikli(özellikle kalitesiz texture) oyun yapmalarına yol açılacak yine...
Bu ram kapasitesi ile çıkarsa max. 2 sene gider ondan sonra ps3'ün başına geldiği gibi grafikçe gelişmeyen monotonlaşmış oyunlar görürürüz.
Ps3 ve pc kullanıcısı olarak bu kısıtlamalar yüzünden exclusive hariç konsolda oyun oynamanın bir getirisi olmuyor diyebilirim, gt5 ve gow uncharted vs. efsane yapımların tüm oyunlarını oynadım.
Tek sevdiğim yönü de sony'nin bu kaliteli exclusive yapımları oldu. Onun dışında ortak platform oyunları pc'de oynamak her zaman daha iyi. Açıp 1080p 8-16x aa görselliğiyle, mouse klavyenin kontrol
rahatlığıyla fps oynamanın zevki apayrı.
Yanıtla +2
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BERK BEY 6 yıl bukalemun56
bukalemun56

ps4 çıkalı yıl oldu :)) (burası türkiye abi)

sahibinden.com/...

akşam akşam yarıldım

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OXIJEN 6 yıl
vitor reis
Daxteroy
vitor reis her ne kadar bir pc gaming zevki vermesede görüyorum ki konsol fanboylarının sayısı da bir hayli fazla onlara iyi beklemeler diliorm
Anladik PC de oyun ölmez ama hala oyun yapımcılarının konsollardan para kazandığını anlamayacak kadar fanboysun. Bu sadece Playstation, Xbox değil. iOS, Android vs.
Yoo gayette anlıyorum firmaları.. zira 13 yaş altı kesim konsolların kullancı kitlesini oluşturuyor

sen niye böyle komiksin ?
yok 13 az 5 yaş. daha uygun.
senin yaşının 10 yaştan yukarı olduğundan şüpheliyim doğrusu
biraz zahmet edip ps3 kullanıcıların yaş ortalamalarının en yoğun olduğu aralağın 20-40 olduğunu öğrenirdin. küçüğüm. benim...
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bigbooss 6 yıl

" rakip firmanın konsolonu bekleyeceğiz" sözü xbox un satışa sunulunana kadar beklemek anlamında anlaşılmamalı.

Kaz Hirai nin rakibi bekleyeceğiz sonra biz hamle yapacağız gibi açıklamaları tamamen stratejik açıklamalar.

Zaten dediklerini yaptılar ve beklediler, taki yeni xbox için geri sayım başlayana kadar.... geri sayım başladıktan hemen sonra rakibin bu atağı karşısında sony cephesinden ps4 ile ilgili gizemli haberler çıkmaya başladı.

bu işin başında Kaz Hirai gibi biri var. bu nedenle bu nesilde hata yapılacağını sanmıyorum. Bunu her yerde söyledim. yine söylüyorum.

ps3 sahibi olarak yeni xbox çıktığı zaman halen ps4 satışa sunulmamış olur ise yeni teknoloji bir konsol varken elimdeki 7 yıllık konsolla yetinemem . gider yeni bir xbox alırım. bu da müşteri kaybı anlamına gelir

bu nedenle yeni konsol, xbox tan önce ya da eş zamanlı çıkacak.
1 Yanıt Yanıtla +2
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talerk 6 yıl bigbooss
bigbooss

" rakip firmanın konsolonu bekleyeceğiz" sözü xbox un satışa sunulunana kadar beklemek anlamında anlaşılmamalı.

Kaz Hirai nin rakibi bekleyeceğiz sonra biz hamle yapacağız gibi açıklamaları tamamen stratejik açıklamalar.

Zaten dediklerini yaptılar ve beklediler, taki yeni xbox için geri sayım başlayana kadar.... geri sayım başladıktan hemen sonra rakibin bu atağı karşısında sony cephesinden ps4 ile ilgili gizemli haberler çıkmaya başladı.

bu işin başında Kaz Hirai gibi biri var. bu nedenle bu nesilde hata yapılacağını sanmıyorum. Bunu her yerde söyledim. yine söylüyorum.

ps3 sahibi olarak yeni xbox çıktığı zaman halen ps4 satışa sunulmamış olur ise yeni teknoloji bir konsol varken elimdeki 7 yıllık konsolla yetinemem . gider yeni bir xbox alırım. bu da müşteri kaybı anlamına gelir

bu nedenle yeni konsol, xbox tan önce ya da eş zamanlı çıkacak.

aynen nihayet sony kendini Amerikalı iş bilmez ceo dan kurtardı da kaz hirai yi başa getirdi bence sony i şu anki pozisyonundan daha ileriye taşıyacaktır
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vitor reis 6 yıl
her ne kadar bir pc gaming zevki vermesede görüyorum ki konsol fanboylarının sayısı da bir hayli fazla onlara iyi beklemeler diliorm
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sherlock66 6 yıl
Olamaz çünkü ilk hamleyi microsoftdan beklicez dedi sony hem sanmam bu kadar erken dillendirmesini daha o kadar oyunu var the last of us , beyond ,god of war insanları endişelendiripde ps3 satışlarını riske atmaz hala satılıyor malum
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Peregrino 6 yıl
playstation 4 cıkacak ben hala konsol alamadım.
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vamp 6 yıl
2 gb ram falan cok gereksiz olur. Bir onceki nesilde de toplam 512 mb bellek yeter dediler gorduk neye yetip yetmedigini. En az 8 gb bekliyoruz. Bellek kitleri eskisi kadar yer kaplamiyor ve maliyetli degiller.
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trojannn 6 yıl
ben de gayet heyecanlandım. umarım 4 tanıtılır
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swat882 6 yıl
ps 4 tanıtılmaz herhalde.. çünkü ilk hamlenin microsoftdan gelmesini bekliyorlar
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