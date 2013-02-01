Sony, 20 Şubat'ta PlayStation ile ilgili büyük bir etkinlik düzenleyecek





PlayStation'ın geleceğini gözler önüne sereceği bir basın konferansı düzenleyeceğini açıklayan Sony, etkinlik için yayınladığı tanıtım videosuyla önemli bir tanıtımın yaklaştığını haber verdi. Oyun dünyasını heyecanlandıran New York şehrinde organize edilecek PlayStation Buluşması 2013, PlayStation markasını taşıyan yeni bir donanımın, hatta PlayStation 4 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen sekizinci nesil konsolun duyurusuna ev sahipliği yapabilir. Etkinliğin amacını kesin bir ifadeyle dile getirmeyen Japon teknoloji şirketinin buluşma için yatırımcılarına da davetiye dağıttığı bildiriliyor.

Orbis kod adıyla yeni oyun konsolunun geliştirme çalışmalarını bir süredir sürdüren Sony iddialara göre; 3.2GHz hızında çalışan x86 mimarisine sahip dört çekirdekli AMD işlemci, 2GB sistem belleği, Blu-ray optik sürücü ve 320GB dahili hafızasıyla PlayStation 3'ten 10 kat daha güçlü bir ürün geliştiriyor. Önceki konsolunu rakibi Microsoft'un hamlesini bekledikten sonra piyasaya süren tecrübeli firmanın aynı stratejiyi sekizinci nesilde de sürdüreceğinin sinyalleri veriliyor. Kısa süre önce CEO Kaz Hirai'nin bu hususta net bir açıklama yapmış olması PS4'ün sonraki Xbox modelinden önce gün yüzüne çıkmayacağını gösterse de Sony'nin daha farklı bir segment için hamle yapma olasılığı sürüyor. PS Vita'yı iki yıl önce duyuran Sony, yeni bir taşınabilir konsol tanıtabilir veya PlayStation markalı ikinci nesil akıllı telefonunu müjdeleyebilir.

PlayStation ve oyun endüstrisi için oldukça önemli bir tanıtımın gerçekleştirilmesi beklenen etkinlik, Türkiye saatiyle 21 Şubat 01:00'de başlayacak. PlayStation'ın geleceğiyle alakalı Sony'nin açıklamalarda bulunacağı 2013 buluşmasının ilk tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://us.playstation.com/meeting2013/