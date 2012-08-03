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Sony, 2012 mali yılı ilk çeyrekte 312 milyon dolar zarar açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeniden yapılanma sürecinde yaşanan sancılı günleri geride bırakmayı isteyen Japon elektronik devi Sony, 2012 mali yılı ilk çeyreğinde de umduğunu bulamadı.

30 Haziran'da biten dönemde Sony, 19 milyar dolar satış geliri elde etti. Mobil bölümün yeniden yapılanması 143 milyon dolarlık bir masraf getirince bölümdeki toplam kayıp 356 milyon dolar oldu. PS Vita'nın 2.5 milyona yaklaşan satışları, PSP ve PS3'ün düşen satışlarını kapasa da bölümü 45 milyon dolarlık zarardan kurtaramadı. 

Ev Eğlence bölümü 126 milyon dolar zarar, Film ve TV bölümü 62 milyon dolar zarar, müzik bölümü 92 milyon dolar kar, görüntüleme bölümü ise 160 milyon dolar kar elde etti. Böylece firmanın toplam net zararı 312 milyon dolar oldu.

Sony'nin kasasındaki nakit miktarı 8.4 milyar dolar olurken, Mart 2013 bittiğinde firma 1.6 milyar dolar kar elde etmeyi umuyor.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/12q1_sony.pdf Yorum Yaz
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yukuberk 6 yıl en beğenilen
Karda, kışta, çamurda, yazın güneşin altında inadına sony, her zaman sony

Sony
make.believe

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jvcjvc 6 yıl
Bir tablet aldım bunlardan.

Tabletin yan ürünleri iPadden daha pahalı.

Bir kılıf 150 lira, usb data kablosu 50 lira vs vs.

Eskiden de aynı kafa vardı, memory stickleri vardı, piyasadan daha pahalılardı.

Psp vardı, oyun almaya korkardım, alamazdım. Şimdi benzeri oyunları mobil işletim sistemli telefonlar, tabletler 3-5 dolara veriyor.

Ve gene de malzemeye önem vermiyorlar, kullanıcı desteği son derece vasat.

Tablete bir icecream sandvich güncellemesi geldi, hem geç geldi, hem de sorunlu. 3G ile internete bağlanamayan gırla. Sonyden ise güncellemeyi beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey yok yanıtı alıyorsunuz. Yani insanlar 31 mayıstan beri hataların düzeltirmesini bekliyor. asit bir güncelleme çıkarayım da kullanıcı sorun yaşamasın yok.

Peki ya tablet? %80 Türkçe %20 ingilizce, tablettwki sony e ait uygulamalar ingilizce, tarayıcı ingilizce.

Tableti ele alayım.

Sağı solu takur tukur ediyor, ekranı esnek bir ekran, cam değil de plastik hissi veriyor.

Ciddi bir sony fanatiği olan dedem bile televizyonlarını panasonic olarak yeniledi, eski sony kalmadı diyor.

Sony böyle simsiyah, plastik kutu gibi ürünleri üretmeye devam etsin, müşteriyi de tınlamasın.

Aferin, böyle devam.
Bir tablet aldım bunlardan.Tabletin yan ürünleri iPadden daha pahalı.Bir kılıf 150 lira, usb data kablosu 50 lira vs vs.Eski...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Lepanto 6 yıl
Bu durumdan Xperia S'in işlemcisini overclock edip Xperia SL adı altına yeni model çıkarıp daha pahalıya satarak kurtulmayı düşünüyorlar sanırım...
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Onurmsq 6 yıl
Harbiden okadar zarar veriyolar batmıyolar. :)
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ALPEREN_06 6 yıl
zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış
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akif_gamer 6 yıl
Nerde eski Sony.Vitrinlerden bakınca işte kalite bu dediğimiz ürünler
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lj94 6 yıl
Adamlar senelerdir hep zarar hep zarar ama neden batmıyorlar bu adamlar:D helal sony batma sony. sen batarsan biz ne yaparız sony :(
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wustti 6 yıl
yahu zeki arkadaşlar hemen atılmış millet sony i sadece cep üretiyor mobil konsol üretiyor sanıyor filan diye. şimdi sizce bu sony nin suçu mu arkadaşların suçu mu. zamanında bi çok segmentte cihaz alırken sony e mutlaka bakılır fiyat alınır özellik karşılaştırılırdı ama artık sadece ps, psvita ve cep telefonu alırken takip edilen (şahsen sony telefonlara bakmıyorum bile ama neyse yazalım) bi firma olduysa demek ki burda sony nin bi eksiği var.
zaten arkadaşlar yazmış bence vita yı çok ucuza satıyorlar fiyatını iki katına çıkarsınlar.. aksesuarları ve oyunları da sudan ucuz. ne o öyle tabi kar edemezler o fiyatlara... arttırın fiyatları arttırın :) psvita oyunu 100 dolardan aşaa satılır mı?
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Paul Klee 6 yıl
Önceden diğer markalara göre bariz üstünlüğü vardı her alanda. Şimdi kalite açısından yakaladılar Sony'yi. Fiyatları aşağı çekmeyip yüksek tuttukları için de tercih edilmemeye başlandı. Mesela Türkiye'deki fiyatları inanılmaz yüksek. Z serisi Walkman'i (8gb üstelik) 779 liradan satmaya başlamışlardı. Akıl alır gibi değil.
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Wesley Sniper 6 yıl
Telefonda bence çok iyiydi ama şimdi bilemem tv olarak da biraz pahalı diğerlerine göre
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moon5 6 yıl
ilker_xxx

Sony e zarar ettirmeyen sektörler. Birincisi Hollywood dahil dünyada ki tüm sinema ve tv yayıncılığı sektörüne hitap eden kamera ve ses sistemleri, ikincisi ise sony exc oyun stüdyoları Bırakın film sektörünü bugün en kötü yerel bir tv kanalının bile stüdyosunda ki profesyonel sistemler olsun, muhabirinin elindeki kamera, mikrofon olsun, yayın aracında kullanılan makineler olsun hep sony ekipmanları kullanılıyor. Ekstradan bizlere hitap eden amatör video kamera ve fotoğraf makinelerindeki ürün çeşidi bir hayli fazla. Bu arada 3D yayıncılıkta kullanılan kameralar ve hollywood un can damarı olan bluray diskler yine Sony nin öncülüğünde ve liderliğinde PS3 oyun konsolunun satışlarından son 1-2 senede kardan zarar etse de bu konsola exc. oyun çıkaran oyun stüdyolarından bir hayli kar elde etti. Dünyanın en kaliteli oyunlarının yapıldığı en büyük oyun stüdyoları Sony e ait ve oldukça da iyi iş çıkarıyorlar. Bir Hollywood filmden çok daha iyi satış rakamlarına ulaşıyorlar. 1-) Video kameralar, 2-) Fotoğraf makineleri, 3-) Tv yayıncılığı ekipmanları, 4-) 3D yayın kameraları, 5-) Ses sistemleri, 6-) Bluray diskler, 7-) Bluray oynatıcılardan aldığı lisans ücretleri 8-) Oyun stüdyolarının başarılı yapımlarıyla satış patlaması yapması ve bizim bilmediğimiz tıp dan, inşaata nice sektörlerde ki cihazları Sony firmasını ayakta tutan temel sektörlerdir. Ama Panel TV, Bilgisayar ve Akıllı Telefon pazarı Sony firmasına epey zarar ettirdi. Yukarıda saydığım 8 sektördeki krallığını bu 3 sektörde yapamadı. LCD, LED LCD pazarında kendini rezil etti. Bilgisayar ve telefon işine zaten hiç girmemeliydi. Bu arada Sony e kar ettiren ürünlerden biride film ve tv yayıncılığı sekötörünün kullandığı Sony Vegas yazılımıdır. Ciddi oranda lisanslı kullanımı vardır.


''LCD, LED LCD pazarında kendini rezil etti. Bilgisayar ve telefon işine zaten hiç girmemeliydi.''

arkadaşım eğrilerle doğruları birbirine sokmuşssun,doğru söylediğin şeylerde var ama 'bilgisayar ve telefon 'işine girmemeliydi diyorsun ve çuvallıyorsun afedersinde son 20 yıla etkisini göstermiş ve gelecek 100 yıla damgasını vuracak iki sektöre bilgisayar ve mobil işine girmesin diyorsun ya iyimisin sen?..inşaat sektörünemi girsin adamlar iletken, yarı iletken,panel,pil ve daha onlarca bileşen üreticisi sen kalkmış ne diyorsun!..boş konuşmussun...

Edıt; ayrıca Led,Lcd,Led de kendini rezil etti diyorsun sen kimden bahsediyorsun?adamlar en iyi oldukları ve kar ettikleri alanlardan birisi kendini rezil etti dediğin şeyler haberi bi ara oku!..ey Allahım...
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arel.gr 6 yıl
SONY KDL-26E4050 - LCD TV

ilk gunden beri karasal dijital tunerinde MPEG2,MPEG4 kanal seciminde cift atliyor.

analog tunerde sorun yoktu,yayin oldugu surece !
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yukuberk 6 yıl
Sony batmaz arkadaşlar, boşuna kasmayın.
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aziz77 6 yıl
maalesef sony kendi ayağına sıkıyor,satış stratejileri sıfır,xperia s galaxy s2 kadar ya var ya yok,xperia u diye bi telefon çıkarmışlar 4gb hafıza kartı takılmıyor,artık nerdeyse 16gb standart olacak,hele bu telefonların alttan yanan ışıkları ve upuzun olması çok kötü,en azından arc2 çıkarıp 4 çekirdek yapsalardı,hala xperia sl çıkarıyorlar overcloclu xperia s,lafın özü yanlış yoldasın sony...
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GoldPunch 6 yıl
Sony'nin nakit rezervi 8,4 milyar dolar
Apple'ın nakit rezervi +110 milyar dolar
Vay be baya fark varmis.
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Jül Sezar 6 yıl GoldPunch
GoldPunch

Sony'nin nakit rezervi 8,4 milyar dolar

Apple'ın nakit rezervi +110 milyar dolar



Vay be baya fark varmis.


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SF01 6 yıl
valla bende sony bilgisayar var geçen sene aldım çok da memnunum ejran görüntü kaitesi olsun içindeki donanımı olsun her şey 10 numara ve uygun fiyattan aldım,TV sektöründe ise sony nin 2012 nodel tv lerine bir göz atın gerçekten şuanda 1 numara olacak konumdalar sony nin 3D tv lerinin yanında samsung un lg nin 3D si fıss,telefon sektöründe ise tasarım olarak çok güzel telefonları var ama donanım olarak vasatlar
bluray teklonojisini bulan sony firmasıdır üretilen hergangi bir bluray özellikli her cihazdan sony para kazanıyor bluray etiketi bile sony ye para getiyor,adamlarda patent bitmiyor
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S R T 6 yıl
Sony her zaman teknolojide öncü olmuşdur. Bugünleri de atlatır elbet.

Akıllı telefon, bilgisayar, tv sektöründe zarar yapması birazda Koreli rakiplerinin başarısıdır. Kimin evine gitsem Tv'si ya LG ya da Samsung. Çok nadir, eskiden kalan alışkanlıklardan dolayı Sony tercih eden var. Aslında millet Korelileri tercih etmekte haklı, çünkü adamlar uygun fiyata teknolojisini sunuyor. Sony'nin fiyatlara bakıyorum, hem pahalı hem de rekabet edemiyor. Gidip Z serisi Vaio alacağıma gider paşalar gibi MAC alırım, o kadar para verdikten sonra fark ararım. Akıllı telefon sektörüne hiç değinmiyorum, çünkü sürekli bir adım geride.

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