Sony, 2012 mali yılı ilk çeyrekte 312 milyon dolar zarar açıkladı

Yeniden yapılanma sürecinde yaşanan sancılı günleri geride bırakmayı isteyen Japon elektronik devi Sony, 2012 mali yılı ilk çeyreğinde de umduğunu bulamadı.





30 Haziran'da biten dönemde Sony, 19 milyar dolar satış geliri elde etti. Mobil bölümün yeniden yapılanması 143 milyon dolarlık bir masraf getirince bölümdeki toplam kayıp 356 milyon dolar oldu. PS Vita'nın 2.5 milyona yaklaşan satışları, PSP ve PS3'ün düşen satışlarını kapasa da bölümü 45 milyon dolarlık zarardan kurtaramadı.





Ev Eğlence bölümü 126 milyon dolar zarar, Film ve TV bölümü 62 milyon dolar zarar, müzik bölümü 92 milyon dolar kar, görüntüleme bölümü ise 160 milyon dolar kar elde etti. Böylece firmanın toplam net zararı 312 milyon dolar oldu.





Sony'nin kasasındaki nakit miktarı 8.4 milyar dolar olurken, Mart 2013 bittiğinde firma 1.6 milyar dolar kar elde etmeyi umuyor.