Sony, 2012 mali yılı ilk çeyrekte 312 milyon dolar zarar açıkladı

Haber Editörü
Yeniden yapılanma sürecinde yaşanan sancılı günleri geride bırakmayı isteyen Japon elektronik devi Sony, 2012 mali yılı ilk çeyreğinde de umduğunu bulamadı.
30 Haziran'da biten dönemde Sony, 19 milyar dolar satış geliri elde etti. Mobil bölümün yeniden yapılanması 143 milyon dolarlık bir masraf getirince bölümdeki toplam kayıp 356 milyon dolar oldu. PS Vita'nın 2.5 milyona yaklaşan satışları, PSP ve PS3'ün düşen satışlarını kapasa da bölümü 45 milyon dolarlık zarardan kurtaramadı.
Ev Eğlence bölümü 126 milyon dolar zarar, Film ve TV bölümü 62 milyon dolar zarar, müzik bölümü 92 milyon dolar kar, görüntüleme bölümü ise 160 milyon dolar kar elde etti. Böylece firmanın toplam net zararı 312 milyon dolar oldu.
Sony'nin kasasındaki nakit miktarı 8.4 milyar dolar olurken, Mart 2013 bittiğinde firma 1.6 milyar dolar kar elde etmeyi umuyor.
http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/12q1_sony.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony
make.believe
Tabletin yan ürünleri iPadden daha pahalı.
Bir kılıf 150 lira, usb data kablosu 50 lira vs vs.
Eskiden de aynı kafa vardı, memory stickleri vardı, piyasadan daha pahalılardı.
Psp vardı, oyun almaya korkardım, alamazdım. Şimdi benzeri oyunları mobil işletim sistemli telefonlar, tabletler 3-5 dolara veriyor.
Ve gene de malzemeye önem vermiyorlar, kullanıcı desteği son derece vasat.
Tablete bir icecream sandvich güncellemesi geldi, hem geç geldi, hem de sorunlu. 3G ile internete bağlanamayan gırla. Sonyden ise güncellemeyi beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey yok yanıtı alıyorsunuz. Yani insanlar 31 mayıstan beri hataların düzeltirmesini bekliyor. asit bir güncelleme çıkarayım da kullanıcı sorun yaşamasın yok.
Peki ya tablet? %80 Türkçe %20 ingilizce, tablettwki sony e ait uygulamalar ingilizce, tarayıcı ingilizce.
Tableti ele alayım.
Sağı solu takur tukur ediyor, ekranı esnek bir ekran, cam değil de plastik hissi veriyor.
Ciddi bir sony fanatiği olan dedem bile televizyonlarını panasonic olarak yeniledi, eski sony kalmadı diyor.
Sony böyle simsiyah, plastik kutu gibi ürünleri üretmeye devam etsin, müşteriyi de tınlamasın.
Aferin, böyle devam.