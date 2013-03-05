Sony, 2013'de 16 milyon PS4'ü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor

Sony'nin ilk detaylarını 21 Şubat'ta düzenlediği etkinliğinde duyurduğu Playstation 4 için üretim süreci Ağustos 2013'de başlıyor.
Sony'nin tedarik zinciri içerisindeki kaynaklardan aldığı son bilgileri paylaşan Digitimes, konsolun seri üretiminin ancak ağustos ayında başlayacağını; fakat bu durumun oyun severlerin 2013'ün son döneminde PS4'le bululabilmelerini engel olmadığını belirtirken; yeni konsolun üretiminin Foxconn Electronics ve Pegatron Technology tarafında gerçekleştirileceğini yazdı.
Diğer taraftan Digitimes'ın Sony içerisindeki kaynaklarına göre Japon elektronik devi Sony, 2013 yılında 16 milyon adet PS4'ü oyun severlerle buluşturmayı hedefliyor.
Sony PlayStation 4 ile ilgili hazırladığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.digitimes.com/news/a20130304PD221.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ps3 :
Rsx :ekran kartı Rsx "Nvidia ve Sony" ortak yapımdır.
Cell : Sony , Toshiba ,Ibm ortak yapımdır . Fikir Sony nindir Toshiba mühendis yardımından bulundu
Üretim aşamasında fikir ortaklığından Ibm vardı. Sadece İşlemci Ibm fabrikasında üretildi
Rsx : Toshiba
Blu Ray : Sony üretti
Ps4 :
Gpu : Amd
Cpu : Amd
Ram : Gddr5 firma önemli değil
Sürücü : Blu ray
Sonuç : Ps3 başlı başına ARGE ye yatırılmış milyon dolarlar . En başta Hybrid işlemci ve ekran kartı ve en önemlisi dünyadaki yeni formatı belirleme savaşı.
Bütün bunlar göz önüne alındığından Ps3 599 dolardan satıldıysa. Ps4 %99 bildiğiniz çok ucuz çıkacak piyasaya. Sony nin amacaı erken çıkarıp ucuz çıkarıp
piyasayı domine etmek . Tıpkı Ps2 de ki stratejisni uygulayacak .
Ps3 örnek bir dönemdi çünki bir yeni nesile geçiş söz konusydu. İnanın piyasada bulunan firmaları çakal bilirsiniz ya samsung lg microsoft
İnanın Sony çok yaşlı bir kurtdur. Yoksa başkası olsa çoktan bu İmitasyoncu rakiplerine dayanamaz çekilirdi piyasadan . rakipleri hep bel altı çalışıyor ona rağmen Sony çok iyi yerlerde.ARGE ye yatırım yapıyor.Kaliteden ödün vermiyor . ^Dimdik ayakta^