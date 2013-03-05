Sony, 2013'de 16 milyon PS4'ü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor

Sony'nin ilk detaylarını 21 Şubat'ta düzenlediği etkinliğinde duyurduğu Playstation 4 için üretim süreci Ağustos 2013'de başlıyor.

Sony'nin tedarik zinciri içerisindeki kaynaklardan aldığı son bilgileri paylaşan Digitimes, konsolun seri üretiminin ancak ağustos ayında başlayacağını; fakat bu durumun oyun severlerin 2013'ün son döneminde PS4'le bululabilmelerini engel olmadığını belirtirken; yeni konsolun üretiminin Foxconn Electronics ve Pegatron Technology tarafında gerçekleştirileceğini yazdı.

Diğer taraftan Digitimes'ın Sony içerisindeki kaynaklarına göre Japon elektronik devi Sony, 2013 yılında 16 milyon adet PS4'ü oyun severlerle buluşturmayı hedefliyor.

Sony PlayStation 4 ile ilgili hazırladığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.digitimes.com/news/a20130304PD221.html