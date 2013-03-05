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Sony, 2013'de 16 milyon PS4'ü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor

6 yıl
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Oyun Konsolları
Shady
Haber Editörü
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Sony, 2013'de 16 milyon PS4'ü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor
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Sony'nin ilk detaylarını 21 Şubat'ta düzenlediği etkinliğinde duyurduğu Playstation 4 için üretim süreci Ağustos 2013'de başlıyor.

Sony'nin tedarik zinciri içerisindeki kaynaklardan aldığı son bilgileri paylaşan Digitimes, konsolun seri üretiminin ancak ağustos ayında başlayacağını; fakat bu durumun oyun severlerin 2013'ün son döneminde PS4'le bululabilmelerini engel olmadığını belirtirken; yeni konsolun üretiminin Foxconn Electronics ve Pegatron Technology tarafında gerçekleştirileceğini yazdı. 

Diğer taraftan Digitimes'ın Sony içerisindeki kaynaklarına göre Japon elektronik devi Sony, 2013 yılında 16 milyon adet PS4'ü oyun severlerle buluşturmayı hedefliyor.

Sony PlayStation 4 ile ilgili hazırladığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.digitimes.com/news/a20130304PD221.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
persi_ali 6 yıl en beğenilen
Bu nesil ve eski nesilin farkı (Dolayısıyla Fiyat Tahmini) :

ps3 :

Rsx :ekran kartı Rsx "Nvidia ve Sony" ortak yapımdır.
Cell : Sony , Toshiba ,Ibm ortak yapımdır . Fikir Sony nindir Toshiba mühendis yardımından bulundu
Üretim aşamasında fikir ortaklığından Ibm vardı. Sadece İşlemci Ibm fabrikasında üretildi
Rsx : Toshiba
Blu Ray : Sony üretti

Ps4 :

Gpu : Amd
Cpu : Amd
Ram : Gddr5 firma önemli değil
Sürücü : Blu ray


Sonuç : Ps3 başlı başına ARGE ye yatırılmış milyon dolarlar . En başta Hybrid işlemci ve ekran kartı ve en önemlisi dünyadaki yeni formatı belirleme savaşı.
Bütün bunlar göz önüne alındığından Ps3 599 dolardan satıldıysa. Ps4 %99 bildiğiniz çok ucuz çıkacak piyasaya. Sony nin amacaı erken çıkarıp ucuz çıkarıp
piyasayı domine etmek . Tıpkı Ps2 de ki stratejisni uygulayacak .

Ps3 örnek bir dönemdi çünki bir yeni nesile geçiş söz konusydu. İnanın piyasada bulunan firmaları çakal bilirsiniz ya samsung lg microsoft
İnanın Sony çok yaşlı bir kurtdur. Yoksa başkası olsa çoktan bu İmitasyoncu rakiplerine dayanamaz çekilirdi piyasadan . rakipleri hep bel altı çalışıyor ona rağmen Sony çok iyi yerlerde.ARGE ye yatırım yapıyor.Kaliteden ödün vermiyor . ^Dimdik ayakta^
Bu nesil ve eski nesilin farkı (Dolayısıyla Fiyat Tahmini) :ps3 :Rsx :ekran kartı Rsx "Nvidia ve Sony" ortak yapımdır.Cell : So...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Zendo 5 yıl
Hiç zannetmiyorum. Bu kadar kısa sürede üstelik oyunların Ps4 serisi tam çıkmamışken çok zor.
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Creativeflo 5 yıl
bu rakam artti herhalde
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butze 5 yıl
beklenilenden ucuz olacaksa alınır gerçekten
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cenkcolak 5 yıl
haberi yeni goruyorum da ben bu sene cikacagindan bile supheliyim. 16 milyon adet satacagina hic ihtimal vermem...
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ibo4fun 6 yıl
Ps4 turkiyede satisa cikmadi herhal (ciksaydi duyardik)

TR ye gelince acaba PSVita nin fiyati dusermi? Ya almak istiyorum hala 699tl de (yeni nesil wifi li Psp)
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A.kaanalper 6 yıl
Valla Ps4'ü sabırsızlıkla bekliyorum zira Ps4 çıkınca Ps3 alacağım da :D şuanki fiyatının yarısına iner herhalde :D
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marfoglu 6 yıl
Fıyat bence bu noktada asıl onemlı nokta olacaktır.Sony ps3tekı gıbı arte aşamasında genıs bır süreç yasamadıgından IBM ve toshıba ortagıyla gelıstırdıgı teknolojıletı bakarsak blu rayi piyasada populer yapma çabasına bakarsam o zamana gore bılınmeyen ve pahalı bır trknolojı.Sonynın ps4te uretım aşaması olarak bu kadar pahalı olması muhtemel zaten sonyde ucuza mal edıp pıyasaya sununca populerlıgını gördüğü icin daha basit ucuza getirilen bir sistem dusunecektır kı bu saydığım arte surecı olmadıgından fıyat daha ucuz olacaktır oyunlar zaten açıklandı aynı fıyat gerıye uyunluluk var sonyde ps vitada hatası ı gördü ucuza sunacak o yuzden bu rakamlar oldukca muhtemel kı bu sefer sony msden once davranacak gobo bu yonde ıddıaları var ps3un satışlarına ve ımajına cnizin 1 sene once cıkması etkı etmıştı sony ps2nın adını kullanabılırdı sıra xbox 360 o zamanlar ılk cıktıgında pek ps kadar bılınmıyordu olgu görmüyordu.
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Redunay 6 yıl
Ağustosta üretimine başlanıyor ama Avrupa ya ne zaman gelir belli değil.
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drejtc 6 yıl
Ps4 kendisi kaç paraya çıkarsa çıksın farketmez önemli olan oyun fiyatlarının ucuz olup olmaması heleki türkiyedeki aşırı kazık fiyatlar
bıktım lan artık spot piyasasını takip etmekten adam gibi gidip bi d&r gibi mağazalardan alışveriş ne zaman yapıcaz
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Her şeyi fiyat belirleyecek, şu an ne yazsak boş, 399$ fiyatla ilk çıkış yapma ihtimali var, daha düşmezlerse hedefleri tutturmaları zor, PS3'ü gördük, millet alamadı bile.
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criss1940 6 yıl
muratzilla
Değil 2013, 2014 sonuna kadar bile 16 milyon satamaz. Babasının hayrına 299$ fiyat etiketiyle satıp her konsoldan 150$ zarar etmeyi göze alıyorsa o zaman başka tabi!$430 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkan hiç bir konsol bu kadar sürede 16 milyon satmaz, satamaz. Apple iPhone mu lan bu onmilyonlarca satsın?

Ps4 den bahsediyoruz, daha fazla bile satar.
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gently weeps 6 yıl criss1940
criss1940
muratzilla
Değil 2013, 2014 sonuna kadar bile 16 milyon satamaz. Babasının hayrına 299$ fiyat etiketiyle satıp her konsoldan 150$ zarar etmeyi göze alıyorsa o zaman başka tabi!$430 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkan hiç bir konsol bu kadar sürede 16 milyon satmaz, satamaz. Apple iPhone mu lan bu onmilyonlarca satsın?

Ps4 den bahsediyoruz, daha fazla bile satar.

güleceğim yoktu hiç:) o 16 milyon satamaz diyen arkadaşa:)
düşün sadece türkiyede ortalama her playstation kafe de ortalama 10 tane var diyelim ( 10 taneden fazla olduğunu herkes biliyor)
sonra 50000 playstation kafe olsa eder sana sadece türkiyeden 500000(beşyüzbin) eder. Yeterince açık mı?
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