Sony, 23 MP kameraya sahip Xperia X serisine ait reklam filmini yayınladı

Sony uzun bir süredir Xperia Z serisiyle amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürüyordu. Şubat ayında strateji değişikliğine giden üretici bu seriye son vererek amiral gemisi modellerini artık Xperia X adındaki yeni seri ile birlikte duyuracağını duyurdu. Serinin ilk modelleri ise Xperia X ve Xperia X Performance olmuştu.

Bu iki modelin en dikkat çekici özelliklerinin başında ise 23 MP'lik kamera modülü geliyor. Fotoğraf çekimi konusunda iddialı üretici yayınladığı yeni reklam filminde de bu konu üzerinde duruyor. Kameranın sahip olduğu öngörülü hibrit odaklama teknolojisi de dikkat çekilen önemli noktalardan birisi.

Şubat ayında duyurulan modeller hala raflara çıkabilmiş değil. Z serisinde 6 aylık döngülerle modelleri yenileyen Sony'nin aynı döngüyü X serisinde yakalaması oldukça zor görünüyor, zira tanıtımın ardından neredeyse 3 ay geçmiş olacak ancak satışlar hala başlamadı. Reklam çalışmalarının başlamış olması ise kısa bir süre sonra ürünleri raflarda göreceğimiz anlamına geliyor.