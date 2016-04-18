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Sony, 23 MP kameraya sahip Xperia X serisine ait reklam filmini yayınladı

Xperia Z serisini bitiren ve Xperia X adıyla yeni bir seri başlatan Sony uzun bir süredir gündemden uzaktı. Şirket 23 MP arka kameraya sahip yeni serisi için yayınladığı reklamla kendini hatırlattı.
3 yıl
7,9b
1
48
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sony uzun bir süredir Xperia Z serisiyle amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürüyordu. Şubat ayında strateji değişikliğine giden üretici bu seriye son vererek amiral gemisi modellerini artık Xperia X adındaki yeni seri ile birlikte duyuracağını duyurdu. Serinin ilk modelleri ise Xperia X ve Xperia X Performance olmuştu.
Bu iki modelin en dikkat çekici özelliklerinin başında ise 23 MP'lik kamera modülü geliyor. Fotoğraf çekimi konusunda iddialı üretici yayınladığı yeni reklam filminde de bu konu üzerinde duruyor. Kameranın sahip olduğu öngörülü hibrit odaklama teknolojisi de dikkat çekilen önemli noktalardan birisi.
Şubat ayında duyurulan modeller hala raflara çıkabilmiş değil. Z serisinde 6 aylık döngülerle modelleri yenileyen Sony'nin aynı döngüyü X serisinde yakalaması oldukça zor görünüyor, zira tanıtımın ardından neredeyse 3 ay geçmiş olacak ancak satışlar hala başlamadı. Reklam çalışmalarının başlamış olması ise kısa bir süre sonra ürünleri raflarda göreceğimiz anlamına geliyor.

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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen mladenbmv
mladenbmv
kullandığı ekran teknolojisini artık değiştirmeli ve amoled ekrana geçmeli ayrıca kenarları biraz daha kavisli üretmesi gerekli.ayrıca kamera yazılımınada ağırlık vermeli,ayrıca menu home tuşunu artık alltaki boş kısmına koyarsa ekran kullanma oranı büyür bu şekilde ekran küçük gözüküyor.


Ayrıca, Ayrıca bunları yaparsa markası Sony değil Samsung olurdu.
mladenbmvkullandığı ekran teknolojisini artık değiştirmeli ve amoled ekrana geçmeli ayrıca kenarları biraz daha kavisli üretmesi gerekli.ayrıc...
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Technotronic 3 yıl
Ekranın kimseye yedirtmem gayet iyi bence, sony kullanmayan adamlar bilmeden eleştri yapmasın lütfen
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Tesla Nikola 3 yıl
Kameranin fiyasko oldugu felan yok sadece pro mod koysunlar yeter
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lestet 3 yıl
Acaba mini si gelecek mi bu aletin yoksa hiç beklemeyelim..
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umut_baris 3 yıl
Şu kameraya sallayan arkadaşlar Samsung Vivid'ine doğal görüntü diyenler işte.
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yibo90 3 yıl
Metal kasa x performansı bekliyorum. Z5 cımpact tan ne eksiği var acaba ?
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shadowtr 3 yıl
Snapdragon 650 ile gelip nasıl amiral oluyor?
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er1710 3 yıl
Sony candır
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felixamor 3 yıl
Yine kısıtlı fan kitlesine hitap edip diğer kullanıcılara cazip gelmeyecek bir model daha. Bu stratejiyle global satışlarda 10.sıralardan daha da gerileyecek gibi gözüküyor Sony.. Htc bile sonunda kullanıcı taleplerine kulak verip başarılı bir tasarıma sahip Htc 10 modelini çıkardı Sony hala kabul görmeyen Z tasarımına devam etmekte ısrar ediyor. Zaten bu ısrar nedeniyle satışları gün be gün düşüyor, Coolpad'in bile market payı Sony'den fazla hale gelmişse durup bir düşünmeleri lazım. (Cp:%.2.7 Sony:%2.1 15Q2)
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Guest-5E274E432 3 yıl
Engin.OK
blackzeros sonynin bu seriyi neden cikardigini hic anlayamayacakmisiz gibi geliyor. -en iyi tasarım en dusuk ozellikli xada var. -telefonlar cikmadan eskiycek haziranda satilacak 2 ay sonra yeni telefon tanitilacak -tasarim xa haric aynı fakat ekran kuculdugunden kasa/ekran oranları kotulesmis -xpde ciddi bir kalinlik var buna ragmen pil kuculmus. -teller ucuz degil sd650li xperia x 600 eurodan on siparis aliyorlar z5ten pahali durumda su an, evet boyle bir sacmalik var.performancein fiyati ne olur Allah bilir.xanin fiyati kismen uygun 300 euro. -gozuken o ki xperia xde chipset desteklmesine ragmen 4k video yok, su anda x performancein manuelindede gozukmuyor gelmezse sasirmayin. bu telefonun 3 artisi metal olmasi,on kamera baya iyi deniyor ve birkac guncel yazılım iyilestirmesi olabilir z5 serisine gore başka arti goremiyorum, eksileride mevcut.sony bence pek arge yapmamis bu modeller icin.hani bir flagship ayarında telefonlar olarak goemiyorum ben bunlari. htc,lg,samsung,huawei ,çinliler bile değişk şeyler yapmaya çalışıyor sony denememiş bile. bu tellerin fiyatlarını 1999,1599,1299 olarak konumlandırısan baya is yaparlar ama muhtemelen fiyatlar dusuk olmayacak xp yi 2799 iyi ihtimal 2499dan piyasaya surerler,sd650li xperia xinde 2000 ustunde olmasi cok olasi 600 euroluk almanya fiyatını hesaba katarsak.piyasaya cikacagi tarihlerdede zaten s7,g5in fiyati dusmus olur kapismasi zor bu yuzden.
Haziran 2 de geliyo ve 2900 TL civarı fiyat

Kaynak ?
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silentsv 3 yıl
tupacamaru
Yav bu firma başka firmalara lensin satıp kendilerine en iyi lensi kaldırdığı halde diğer firmalar sonynin kamerasıyla harikalar yaratırken kendisi bu işin altında eziliyor bu iş nasıl oluyor halen aklım ermiyor arkadaş

Aynen G3 ile Z2 mi Z3 mi aynı dönemin telefonuydu hatırlayamadım arkadaşta vardı G3 kamerası bariz çok daha iyi çekiyordu sony lens olmasına rağmen.
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CorelDraw04 3 yıl
Z5 premium varken bu cihaz alınmaz.
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TearsForFears 3 yıl
Telefon güzel şuan çıkan amiral gemilerden hangisini alırsanız alın en ufak pişman olmazsınız. Önceden böyle değildi telefon alırken bariz farklar olurdu şimdi yok.
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DH Misafiri 3 yıl
o nasıl başlık yahu?
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mamaker 3 yıl
O değilde forumda ne kadar çok bilim adamı var hawkingden tutun teslaya kadar hepsi burada
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birahalasoguk 3 yıl
Şu telefon bir an önce çıksın da xperia z5 premium'un fiyatı düşsün. Benim için tek önemi bu.
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