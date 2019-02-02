Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı

Sony, akıllı telefon kamera sensörleri konusunda lider durumda ve bu liderliğini geliştirdiği yeni teknolojilerle koruyacak gibi. Sony resmi YouTube kanalından paylaşılan yeni bir video 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini bizlere gösteriyor.

DepthSense

2015 yılında Belçikalı bir firma olan Softkinetic, Sony tarafından satın alınmıştı. Bu firma üç boyutlu algılama yapan kamera sensörleri üzerine çalışmalarını yürütüyordu. Satın alınma sonrasında Sony bu alanda çalışmalarını hızlandırdı. Videosunu paylaştığı üç boyutlu kamera özelliğine de DepthSense ismini vermiş. DepthSense, 3D ToF kameralardan yardım alarak çevrenizi üç boyutlu olarak tarayabiliyor. Bu sayede özellikle artırılmış gerçeklik (AR) alanında yeni kapılar açılmış oluyor. Videoda da artırılmış gerçeklik ile akıllı telefonlarımızın yapabilecekleri sıralanmış.

Bunlar havaya sanal grafiti yapmak, gerçek dünyaya yerleştirilen sanal nesneler ile alışveriş işini kolaylaştırmak ve grup olarak oynanan artırılmış gerçeklik oyunları gibi özellikleri içeriyor.

Ayrıca Bkz.

"Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı"

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın da Sony ile birlikte lazer destekli 3D kamera üzerinde çalıştığı hakkında bilgiler ortaya çıkmıştı. Kısacası yakın gelecekte 3D ToF kameralar sayesinde fotoğraf ve AR özellikleri yeni bir boyuta ulaşacak. Sony’nin paylaştığı DepthSense videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.gsmarena.com/sony_video_teases_phones_with_3d_tof_cameras-news-35343.php