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Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı

Sony’nin DepthSense adını verdiği 3D ToF kamera teknolojisine sahip özellik için yeni bir video yayınlandı. Videoda bu özelliğin bizlere neler sunabileceği gösteriliyor.
3 ay
3,9b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı
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Sony, akıllı telefon kamera sensörleri konusunda lider durumda ve bu liderliğini geliştirdiği yeni teknolojilerle koruyacak gibi. Sony resmi YouTube kanalından paylaşılan yeni bir video 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini bizlere gösteriyor.

DepthSense

2015 yılında Belçikalı bir firma olan Softkinetic, Sony tarafından satın alınmıştı. Bu firma üç boyutlu algılama yapan kamera sensörleri üzerine çalışmalarını yürütüyordu. Satın alınma sonrasında Sony bu alanda çalışmalarını hızlandırdı. Videosunu paylaştığı üç boyutlu kamera özelliğine de DepthSense ismini vermiş. DepthSense, 3D ToF kameralardan yardım alarak çevrenizi üç boyutlu olarak tarayabiliyor. Bu sayede özellikle artırılmış gerçeklik (AR) alanında yeni kapılar açılmış oluyor. Videoda da artırılmış gerçeklik ile akıllı telefonlarımızın yapabilecekleri sıralanmış.

Bunlar havaya sanal grafiti yapmak, gerçek dünyaya yerleştirilen sanal nesneler ile alışveriş işini kolaylaştırmak ve grup olarak oynanan artırılmış gerçeklik oyunları gibi özellikleri içeriyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı"

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın da Sony ile birlikte lazer destekli 3D kamera üzerinde çalıştığı hakkında bilgiler ortaya çıkmıştı. Kısacası yakın gelecekte 3D ToF kameralar sayesinde fotoğraf ve AR özellikleri yeni bir boyuta ulaşacak. Sony’nin paylaştığı DepthSense videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.


https://www.gsmarena.com/sony_video_teases_phones_with_3d_tof_cameras-news-35343.php Yorum Yaz
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Manhunt Three 3 ay en beğenilen interwap
Sonra 10 sene aynı şeyi yapardı.
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barocker 3 ay
Hala telefon ekranına hapsolmuş saçma sapan şeyler yahu. Deneyim kökten değişmeli kardeşim bu nedir ya. Sürekli ekran parmaklıyoruz. Artık bir teknolojik devrim gerekiyor.
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Kavun11 3 ay
Telefon olarak ülkemize geri dönüşleri ne zaman olacak acaba?
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rickygulgul 3 ay
Sony'nin lazer tabanlı bir 3D kamera geliştirdiği konusundaki önceki söylentiler görünüşe göre şimdi Japon teknoloji şirketi bu teknolojiyi vurgulayan bir tanıtım videosu yayınladığı için onaylandı. 2 dakikadan daha uzun süren video, DepthSense 3D fotoğraf makinesinin akıllı telefona uyarlanırsa neler yapabileceğini gösteriyor. Ancak, yeterince garip bir şekilde, video belirli bir Xperia akıllı telefonunu (veya gelecekteki akıllı telefonlarını) desteklemedi, bu yüzden üzerinde çalıştığı bir şey olabilir ve muhtemelen henüz ticari dağıtım için hazır değildir. https://inro.in/lucky-patcher/ https://inro.in/9apps/ https://inro.in/vidmate/
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Marquis-de-Sade` 3 ay
Dolu dolu geliyor XZ4
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FerdosParadise 3 ay
<3 Sony <3
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huseyincarnege 3 ay
güzelmiş daha gelişir
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Bloodin 3 ay
Sony bu tip yeni oyuncakları nası kullanacağını iyi biliyor ve beceriyor, bir de düzgün bi ana kamera koyabilse cihazlarına tam olacak
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esmerbuyucu 3 ay Bloodin
Sensörün tanıtımı gibi bir şey yapmışlar sanırım. Zaten önemli olan başka telefon üreticilerinin alıp kullanması, Apple ARKit 3 ile görürüz.
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interwap 3 ay
Bence neler yapılabileceğini tam olarak gösteremememiş. Apple olsaydı çok daha anlaşılır anlatırdı.
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Manhunt Three 3 ay interwap
Sonra 10 sene aynı şeyi yapardı.
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