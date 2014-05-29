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Sony : Birkaç dakikadan fazla 4K video çekmeyin

4 yıl
3,7b
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153
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony : Birkaç dakikadan fazla 4K video çekmeyin

Mobil cihaz pazarında geçen yıldan bu yana son kullanıcıya 4K video kayıt imkanı sunuluyor. Ancak o dönemden beri mobil cihazların uzun süreli 4K video kaydını kaldıramayacağına dair haberler gündeme geliyor. Sony ise bunu resmiyete dökmüş durumda.

Hali hazırda Galaxy S5, Galaxy Note 3, LG G3, Xperia Z2 gibi pek çok amiral gemi modeli 4K video kaydı yeteneğine sahip. Tabi bu sadece Snapdragon 8xx yongaseti kullanan versiyonlarda geçerli. 

Sony yaptığı açıklamada 4K video kaydının gelişmiş bir tecrübe olduğunu ve kayıt esnasında cihazın işlemci, depolama ve batarya ömrüne büyük etkileri olabileceğini bildirdi. Bu bakımdan yavaş bir hafıza kartı kullanılması ve 4K ile birkaç dakikadan uzun çekim yapılması istenmiyor.

Galaxy Note 3 ve Galaxy S5 modellerinde 5 dakikayı geçen 4K video kaydı için kamera yazılımının otomatik olarak kaydı sona erdirdiği biliniyor. Xperia Z2 modelinde ise sistem belirli bir sıcaklığa ulaşınca 4K video kaydının kapatılmasını istiyor. 

Günümüzdeki süper telefonlar halen verimli bir soğutma sistemine sahip değil ve bu bakımdan ısınma sorunu mevcut. Xperia Z2 ile yapılan deneylerde 4K video çekerken arka kapaktaki ısının 44 dereceye kadar çıktığı tespit edilmiş. Bu aşamadan sonra da sistemin kapatma uyarısı gelmiş. Ancak deneylerde klima desteği ile 10 dakika uzunluğunda 4K video kaydı yapılabilmiş. Tabi bu kaydın büyüklüğünün 4GB olması da ayrı bir dikkat çekici nokta.

Her yeni teknolojinin beraberinde bir dezavantaj da getirdiği bilinen bir gerçek. 4K video kaydı teknolojisinde şimdilik mobil cihazlarımız ile uzun süreli videolar kaydedemeyeceğiz. Ancak bu konu video kayıt sistemlerinde geçerli değil.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z2-wont-let-you-record-more-than-5-minutes-of-4K-video-and-neither-will-Note-3-and-S5_id56633 Yorum Yaz
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kımyasal 4 yıl en beğenilen
Hepsi sidik yarışı içindi,şimdide fazla kullanmayın diyorlar.
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General. 4 yıl
Firmaların içinde en dürüst yine Sony.Z1'de 4K çekim olmadığı için eleştirilmişti demekki adamların bi bildiği varki koymuyor.
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Scavenger Of Human Sorrow 4 yıl
sony dürüst firma, 4k işin eğlencesi kreması insanları tanıştırmak için ama cılkını çıkaranları da uyarıyor doğru da yapıyor...

suya karşı dayanıklı aslında buz gibi suyun içinde saatlerce çek gitsin :))
sony dürüst firma, 4k işin eğlencesi kreması insanları tanıştırmak için ama cılkını çıkaranları da uyarıyor doğru da yapıyor...suya karşı dayanıklı...
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2 Yanıt Yanıtla +56
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DH Misafiri 4 yıl
Alıntıdır,
hangi cihazın ciğerine bunu takarlarsa on basar.2014 'ün 2.yarısında bekliyorum.Z3 e takarlarsa onu alıcam,800 ve devamı 801 çekirdeğin devrini tamamladığını atlama yapılan bu çekirdekle cihazımı uzun süre kullanabilirim diye düşünüyorum.
"Qualcomm Snapdragon 805 ile yeni bir mimariyede geçiş yapıyor. Krait 400 çekirdeklerinden Krait 450 çekirdek mimarisine geçen yeni nesil işlemci 2,5 GHz saat hızında çalışabilecek. Snapdragon 805 içinde barındırdığı grafik işlemcisi ile de oldukça fark yaratacak gibi duruyor. Adreno 420 GPU’su bir önceki Adreno 330'dan tam tamına %40 fazla performans sergileyecek. Adreno 420 içinde barındırdığı teknolojiler sayesinde çok daha iyi bir oyun deneyimi sunacak."
andronova.net/...
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furkan6423 4 yıl
Sanki 4k ya gerek varmış gibi
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mares626 4 yıl
4k video çekip ne yapıcaksınız ki bu zamanda boşuna daha fazla yer kaplıyacak ve telefou boşuna yormuş olucaksınız
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Umutcan 4 yıl
Cihazlar satsın diye aleacele koydular bol bol sayıları, 4k'ları 2k ekranları, ama özellikleri stabil olarak destekleyecek donanım altyapısı yok.
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Forester-14 4 yıl
Rusya'da kış aylarında iş görür. Laptop çok ısındığında camı açıp -40 derecede tutunca kendine geliyordu, 1 saat rahat götürüyordu.
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msk_sansal 4 yıl
gösteririm ama elletmem hemi..
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Redunay 4 yıl
koymayın o zaman azizim bu özelliği niye koyuyorsunuz
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depeche35 4 yıl
Yaşım gereği fanboy olabilecek yaşta değilim. Sony gerçekten ama gerçekten kalitenin diğer adı. İlk Trinitron TV den beri kullandım. 4K elbetteki 801 için yetersiz. Ama piyasa şartları, arz- talep döngüsü bunu gerektirdiği için Sony olsun, diğer markalar olsun bu kozu kullandı. LG bilmiyor mu ki 2K ekran gereksiz, biliyordu. Ama farklılık, tüketici arzuları adına sürdü bu yeniliği.
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Angelica 4 yıl
Kim ne derse desin SONY.
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Tesla Nikola 4 yıl Angelica
Angelica

Kim ne derse desin SONY.


Tamam
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ALBAY 4 yıl
Z2 yi 2400 tl ye itelemeye çalış sonrada "4k çekmeyin,kol bozuk" moduna gir.Ekmek var yen mi?
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mgokhanozen 4 yıl
Olmamış meyveyi koparmak bu olsa gerek.
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Inque 4 yıl
4K videonun hafizada kapladigi boyutunu düşürecek özel bir format gerekiyor.

Mesela 10dk kayıt yapınca ornegin hafızada sadece 100mb yer tutacak.
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