Sony : Birkaç dakikadan fazla 4K video çekmeyin





Mobil cihaz pazarında geçen yıldan bu yana son kullanıcıya 4K video kayıt imkanı sunuluyor. Ancak o dönemden beri mobil cihazların uzun süreli 4K video kaydını kaldıramayacağına dair haberler gündeme geliyor. Sony ise bunu resmiyete dökmüş durumda.





Hali hazırda Galaxy S5, Galaxy Note 3, LG G3, Xperia Z2 gibi pek çok amiral gemi modeli 4K video kaydı yeteneğine sahip. Tabi bu sadece Snapdragon 8xx yongaseti kullanan versiyonlarda geçerli.





Sony yaptığı açıklamada 4K video kaydının gelişmiş bir tecrübe olduğunu ve kayıt esnasında cihazın işlemci, depolama ve batarya ömrüne büyük etkileri olabileceğini bildirdi. Bu bakımdan yavaş bir hafıza kartı kullanılması ve 4K ile birkaç dakikadan uzun çekim yapılması istenmiyor.





Galaxy Note 3 ve Galaxy S5 modellerinde 5 dakikayı geçen 4K video kaydı için kamera yazılımının otomatik olarak kaydı sona erdirdiği biliniyor. Xperia Z2 modelinde ise sistem belirli bir sıcaklığa ulaşınca 4K video kaydının kapatılmasını istiyor.





Günümüzdeki süper telefonlar halen verimli bir soğutma sistemine sahip değil ve bu bakımdan ısınma sorunu mevcut. Xperia Z2 ile yapılan deneylerde 4K video çekerken arka kapaktaki ısının 44 dereceye kadar çıktığı tespit edilmiş. Bu aşamadan sonra da sistemin kapatma uyarısı gelmiş. Ancak deneylerde klima desteği ile 10 dakika uzunluğunda 4K video kaydı yapılabilmiş. Tabi bu kaydın büyüklüğünün 4GB olması da ayrı bir dikkat çekici nokta.





Her yeni teknolojinin beraberinde bir dezavantaj da getirdiği bilinen bir gerçek. 4K video kaydı teknolojisinde şimdilik mobil cihazlarımız ile uzun süreli videolar kaydedemeyeceğiz. Ancak bu konu video kayıt sistemlerinde geçerli değil.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z2-wont-let-you-record-more-than-5-minutes-of-4K-video-and-neither-will-Note-3-and-S5_id56633