Sony CEO'su doğruladı: Yeni nesil PlayStation yolda

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, yeni nesil PlayStation oyun konsolunun şu anda yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Financial Times'a konuşan deneyimli yönetici "Bu noktada, yeni nesil bir donanıma sahip olmanın gerekli olduğunu söyleyebilirim" diyerek şirketin bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu resmi ağızdan ilk kez onaylamış oldu. Yoshida yeni konsolun isminin PlayStation 5 olup olmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

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Japon teknoloji devi, PlayStation 4'ü 2013 yılında piyasaya sürmüştü. Tam üç yıl sonra yani 2016'da ise PlayStation 4 Slim ve PlayStation 4 Pro gibi biraz gelişmiş varyantlarını çıkardı. Konsolun bu yenilenen modelleri God of War, Spiderman ve Assassin's Creed Odyssey gibi yeni oyunlar sayesinde hala iyi satıyor. Dolayısı ile ortada Sony'nin yeni nesil bir oyun konsolu çıkarmak için aceleci davranmasını gerektirecek bir durum yok.

PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su John Kodera, Mayıs ayında yaptığı açıklamada bir sonraki adıma hazırlanmalarının en az önümüzdeki üç yılı alacağını söylemişti. Başka bir deyişle, Sony gerçekten PlayStation 4'ün devamı niteliğinde yeni bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor ancak cihazın gerçek bir ürüne dönüşebilmesi için en az birkaç yıl daha beklememiz gerekecek. Analistler yeni nesil oyun konsolunun 2020 sonu veya 2021 yılının başında çıkacağını düşünüyor.

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