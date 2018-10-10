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Sony CEO'su doğruladı: Yeni nesil PlayStation yolda

Sony'nin patronu Kenichiro Yoshida, yeni nesil PlayStation hakkında önemli bir açıklama yaptı. Deneyimli yöneticinin PlayStation 5'i dört gözle bekleyenleri ilgilendiren ifadeleri haberimizde.
7 ay
12,9b
1
15
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, yeni nesil PlayStation oyun konsolunun şu anda yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Financial Times'a konuşan deneyimli yönetici "Bu noktada, yeni nesil bir donanıma sahip olmanın gerekli olduğunu söyleyebilirim" diyerek şirketin bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu resmi ağızdan ilk kez onaylamış oldu. Yoshida yeni konsolun isminin PlayStation 5 olup olmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.
Ayrıca Bkz. "Google, Lens'i Pixel 3 ve 3 XL'in kamerasına entegre etti"
Japon teknoloji devi, PlayStation 4'ü 2013 yılında piyasaya sürmüştü. Tam üç yıl sonra yani 2016'da ise PlayStation 4 Slim ve PlayStation 4 Pro gibi biraz gelişmiş varyantlarını çıkardı. Konsolun bu yenilenen modelleri God of War, Spiderman ve Assassin's Creed Odyssey gibi yeni oyunlar sayesinde hala iyi satıyor. Dolayısı ile ortada Sony'nin yeni nesil bir oyun konsolu çıkarmak için aceleci davranmasını gerektirecek bir durum yok.

PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su John Kodera, Mayıs ayında yaptığı açıklamada bir sonraki adıma hazırlanmalarının en az önümüzdeki üç yılı alacağını söylemişti. Başka bir deyişle, Sony gerçekten PlayStation 4'ün devamı niteliğinde yeni bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor ancak cihazın gerçek bir ürüne dönüşebilmesi için en az birkaç yıl daha beklememiz gerekecek. Analistler yeni nesil oyun konsolunun 2020 sonu veya 2021 yılının başında çıkacağını düşünüyor.

https://www.ft.com/content/25f9a068-c898-11e8-ba8f-ee390057b8c9?list=intlhomepage Yorum Yaz
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mu5tafa 7 ay en beğenilen
Konsol 5000, oyunlar 1000 tl den başlar heralde..
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kreat 7 ay
Bize demiyor arkadaşlar, üstümüze alınmayalım
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Seyrim 7 ay
Daha 4'teki oyunlar ancak yerine oturdu.. Bi 5 yıl alınmaz PS5..
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TheNewAtilla 7 ay
Geçen hafta arkadaşımdan ps4 slimi ödünç aldım. Gow ve gta 5 oynadım.
Gow neredeyse 30 fpsyi görmüyor bile. 20lere kadar düşüyor fps.
Gta 5 ise mediumda çalışıyor ve aa kapalı.
Açıkçası benim x360 çok daha iyi bir deneyim yaşatıyor.
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FRAPS_TR 7 ay
Hiçbir konsol xbox360 daki keyfi yaşatamayacak. O başka birşeydi.
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cabriyo 7 ay
2,5 yılda ne aşklar biter ps5 aşkı için kimse seni beklemez gider xbox one x alır ceo kardeş.
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DH Misafiri 7 ay
2019 son çeyreğinde çıkar.. kesin
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dracula502 7 ay
Shift delete youtube kanalın da sony ps ülke müdürü mustafa yiğit oyun fiyatları ile ilgili açıklama yapmış herkez izlesin durum daha da kötüye gidicek diyor malesef
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Adoring 7 ay
Bu ekonomide gelirse ekime gelmezse kasıma
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dere.beyi 7 ay
tam almanyaya gidişimin sonrasına denk geliyor haha gene yırttık :))
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Denorath 7 ay
Şimdi PS4’te AMD İşlemci ve GPU var. Sonraki PS’de de AMD tercih edileceği kesin gibi. Bu durumda PS4 oyunlarının tümü yeni PS’de de sorunsuz çalışabiliyor olmalı diye düşünüyorum. Eğer PS3’den PS4’e geçişteki gibi geriye doğru bir uyumsuzluk olursa Sony büyük tepki alabilir.
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CWaRRioR 7 ay Denorath
Sony yapmaz hocam, hiç ihtimal vermiyorum.
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kreat 7 ay
Bize demiyor arkadaşlar, üstümüze alınmayalım
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AttackHane 7 ay
Bu sefer geriye uyumluluk olmalı ps4'e yoksa oyun kısmı çıkıştan bir kaç yıl sonra anca kendine geliyor.
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