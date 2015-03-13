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Sony Çin "gizemli" paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırdı

4 yıl
5,1b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Mart ayı başında düzenlenen MWC 2015 etkinliğinde amiral gemisi modelini tanıtmayan Sony'nin Xperia Z4 modeli merakla bekleniyor. Tanıtımlardan önce sosyal medya platformları ile paylaşımda bulunan şirketler bu şekilde beklentiyi yükseltmeyi amaçlıyor ancak Sony Çin'in Weibo platformunda paylaştığı fotoğraf pek bu tarz bir paylaşıma benzemiyordu.

Yeni bir Xperia cihaza ait olabileceği söylenen paylaşım kısa süre içerisinde silindi, ancak paylaşım adından söz ettirmeyi ihmal etmedi. Alıştığımız Xperia tasarımı dışında bazı değişikliklerin göze çarptığı tasarımda metal çerçeve dikkat çekiyor. Köşeler daha sert hatlara sahip olurken ekran altındaki çerçevenin azaltıldığı da görülüyor. Bunun dışında alt kısımda Android cihazlardan MX4 modelinde gördüğümüz tarzda bir home butonu bulunuyor. Paylaşılan fotoğrafın Xperia Z4'ün erken görünüm demosu olabileceği düşünülüyor.
Sony Çin
 

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manyakurt 4 yıl en beğenilen
bunada iphone taklidi diyosan... adam fiziksel tuş koymak istese ön tarafta nereye koyacak sol üst köşeye mi ?
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Masquerade89 4 yıl
ekran çerçeve oranı oldukça iyi görünüyor
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DH Misafiri 3 yıl
bilerek koyup çekiyolar senelerdir.yada bilerek kendileri sızdırıyolar sonrada yanlışlıkla oldu oluyo . . telefon çıkarcaksan peşin peşin bu olcak de telefon alcak adamda onu görsün almaktan vazgeçip seninkinin gelmesini beklesin.telefonları son ana kadar saklamalarının mantığını hala anlayabilmiş değilim . .
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DH Misafiri 3 yıl
benim 525 den bile daha köşeli ve metalse yandık cebi delmezse neyim
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talib kweli 4 yıl
İmkanı yok böyle tasarımla gelmez. Zaten hiçte hoşuma gitmedi.
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Ramiz Karaeski 4 yıl
Tasarımı çok iyi görünüyor
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Genuine Leather 4 yıl
Birçok firmanın konsept cihazlarında ekran çerçeve oranı böyle gözüküyor. Cihaz piyasa bir çıkıyor alakası yok.
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Fiyaka1903 4 yıl
Arc s' i güncelle büyüt piyasaya z4 diye sür Sony. Baska bir sey yapmana gerek yok bugüne kasar tasarimina aşık oldugum iki telefon biri arc s digeri sharp aquos
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shindorei 4 yıl Fiyaka1903
Sonuna kadar katılıyorum. Xperia ARC serisi benim gözünmde hala daha tam bir tasarım harikasıdır mobil düzeyde.
Sony bu tasarımda bir telefon çıkartsın bi daha SOny alırsam ne oliyim. Bu ne böyle. Estetikten eser yok.
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tekno_fan 4 yıl
sony bence böyle dandik bi telefon üretmez çerçeveleri z3den ince olur ama bu kadar ince olmaz
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Cokerhan 4 yıl
Z4 Eylül ayında çıkacak arkadaşlar daha önce değil.
Süpriz bilgi vereyim Haziran ayı gibi de Z3 Plus modeli olacak. Aynı kasa işlemci güncellenmiş hali ile gelecek.
Hiç bir yerde yer almamış bilgidir, donanımhaber müdavimlerine özel haber olsun :)
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Angelica 4 yıl
Köşeli tasarımların hastasıyım ama bu tasarım cidden çöp.

O tuş home tuşu mu ne bilmiyorum ama yapacaksan ya hepsi ekranda olsun yada ekran altında kapasitif buton olsun.

Yukarda da yuvarlak bir zımbırtı var. Sensör desen değil. Ahize sanırım. Cidden çok itici..
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meego 4 yıl
Keşke böyle olsa. Çerçeve inceliği süper...
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Crauls 4 yıl
Tipsiz,sony klasinda bir firma helede tasarimda bole hata yapmaz,z4 hazir zaten mayisa kalmaz cikar.
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Cep Telefonları, xperia ve
5 etiket daha sony çin paylaşım render weibo
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