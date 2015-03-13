Sony Çin "gizemli" paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırdı

Yeni bir Xperia cihaza ait olabileceği söylenen paylaşım kısa süre içerisinde silindi, ancak paylaşım adından söz ettirmeyi ihmal etmedi. Alıştığımız Xperia tasarımı dışında bazı değişikliklerin göze çarptığı tasarımda metal çerçeve dikkat çekiyor. Köşeler daha sert hatlara sahip olurken ekran altındaki çerçevenin azaltıldığı da görülüyor. Bunun dışında alt kısımda Android cihazlardan MX4 modelinde gördüğümüz tarzda bir home butonu bulunuyor. Paylaşılan fotoğrafın Xperia Z4'ün erken görünüm demosu olabileceği düşünülüyor.

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Mart ayı başında düzenlenen MWC 2015 etkinliğinde amiral gemisi modelini tanıtmayan Sony'nin Xperia Z4 modeli merakla bekleniyor. Tanıtımlardan önce sosyal medya platformları ile paylaşımda bulunan şirketler bu şekilde beklentiyi yükseltmeyi amaçlıyor ancak Sony Çin'in Weibo platformunda paylaştığı fotoğraf pek bu tarz bir paylaşıma benzemiyordu.