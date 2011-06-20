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Sony Ericsson, CommunicAsia 2011 etkinliğinde yeni telefonlarını sergileyecek mi?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Singapur'da düzenlenmesi planlanan ve pek çok büyük kuruluşun bir araya geleceği CommunicAsia 2011 etkinliğine artık sayılı saatler kala firmalar tüm hızıyla hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, 22 Haziran tarihinde Sony Ericsson'un kendi etkinliğini düzenleyeceği konuşulmakta.
Sony Ericsson'un etkinlik kapsamında ne gibi sürprizlerle karşımıza çıkacağı şimdiden büyük bir merak konusu. Bazı otoritelere göre firma kısa bir süre önce fotoğrafları internete sızdırılan Xperia ST18i (Urushi) veya ARM Cortex A8 işlemcisinin güç vermesi beklenen Android işletim sistemli Walkman telefon WT19i / WT19a'yı tanıtabilir. Bakalım söylentiler ne kadar tutarlı çıkacak? Hep beraber bekleyelim ve görelim.

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xxxx1 8 yıl
Kesinlikle boş geçmeyeceklerdir...kendi tarzı olan çok sağlam cihazları var...
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yunuss.10 8 yıl
http://www.xperiablog.net/2011/06/19/sony-ericsson-to-announce-new-devices-at-communicasia-2011/

Dün okumuştum , kesinlikle yeni model tanıtılacaktır
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