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Sony Ericsson Xperia Neo, temmuz ayı başından itibaren Avrupa sahillerine vurabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
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5
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia Neo, temmuz ayı başından itibaren Avrupa sahillerine vurabilir
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Sony Ericsson'un oyun odaklı Xperia Play ve QWERTY klavyeli Xperia Pro gibi amiral gemileriyle aynı anda satışa sunulması planlandığı halde, Japonya'da yaşanan şiddetli deprem ve depremin beraberinde getirdiği tsunami felaketinden dolayı yaygın satışı geciken Xperia Neo'nun temmuz ayından itibaren Avrupa sahillerine vuracağı Twitter'dan açıklandı. Hem Hollanda hem de İtalya cephesinden bu bilgiye onay geldi.
Sony Ericsson Xperia Neo'nun teknik özelliklerine kısaca göz gezdirdiğimizde, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan Neo, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 sürümüyle geliyor, Sony Ericsson'un Timescape arayüzünü kullanıyor.
Dört band GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan telefon, 3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine), ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği (kutu içeriğinde 8 GB'lık kartın bulunduğu belirtiliyor), Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1, 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, coğrafi etiketleme, 720p video kaydı, RDS'li FM radyo, HDMI portu ve 1500 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.
Sony Ericsson Xperia Neo, temmuz ayı başından itibaren Avrupa sahillerine vurabilir
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waspsich 8 yıl
1000 tl'yi geçmezse çok başarılı bir satış rakamına ulaşıcağını düşünüyorum :) Ki bende almayı düşünüyorum 1000 i geçmezse
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
yunuss.10
http://www.xperiablog.net/2011/06/21/xperia-neo-hitting-europe-in-first-week-of-july/ Temmuzda ülkemizde satışa sunulması da bekleniyor

ortalama fiyatı hakkında bi bilgi varmı? sana soruyorum cunku sony ericsonun türkiye sorumlusu gibisin :D
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yunuss.10 8 yıl

MEMO1

yunuss.10

http://www.xperiablog.net/2011/06/21/xperia-neo-hitting-europe-in-first-week-of-july/ Temmuzda ülkemizde satışa sunulması da bekleniyor


ortalama fiyatı hakkında bi bilgi varmı? sana soruyorum cunku sony ericsonun türkiye sorumlusu gibisin :D


Yurtdışı fiyatı 340 - 380 Euro arası,

Ülkemizde 999 - 1099 lira arası olmasını bekliyom
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yunuss.10 8 yıl
http://www.xperiablog.net/2011/06/21/xperia-neo-hitting-europe-in-first-week-of-july/

Temmuzda ülkemizde satışa sunulması da bekleniyor
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