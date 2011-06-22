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Sony Ericsson'dan yeni bir cep telefonu daha: QWERTY klavyeli TXT

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
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51
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'dan yeni bir cep telefonu daha: QWERTY klavyeli TXT
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Sony Ericsson'un, Singapur'da düzenlenen CommunicAsia 2011 etkinliğinde Xperia Ray ve Xperia Active dışında sergilediği son cep telefonu sık sık mesajlaşanları, e-posta gönderenleri hedef  alan TXT oldu.
106 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 14.5 mm kalınlığında ve yalnızca 95 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip Sony Ericsson TXT, bugün tanıtılan Xperia ailesinin yeni üyelerinin aksine Android OS yerine java platformunu kullanıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesiyle uyumlu çalışabilen ve EDGE hızıyla internete bağlanabilen TXT'de kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA veya UMTS (3G) desteği ne yazık ki bulunmuyor. Ancak bu eksiklik firma tarafından Wi-Fi bağlantısına yer verilerek giderilmeye çalışılmış.
2.6-inç (~6.6 cm) ebatında ve 320 x 240 piksel (QVGA) çözünürlüğünde, 262.144 renk görüntüleyebilen TFT ekrana, 100 MB'a kadar dahili belleğe yer verilen telefonun veri depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte.
Bluetooth veya sahip olduğu microUSB portu aracılığıyla bilgisayarla veri aktarımı yapabilen telefonda anı yakalamak için 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş. Ayrıca Facebook ve Twitter uygulamaları önceden yüklü şekilde gelen TXT'de 3.5 mm jak girişi ile RDS'li FM radyo unutulmamış.
Siyah, beyaz, mavi ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip Sony Ericsson TXT'ye 1000 mAh'lik batarya güç veriyor. Bu batarya 416 saate varan bekleme, 3 saat 12 dakikaya varan konuşma, 23 saate varan müzik dinleme ve 5 saat 15 dakikaya varan video izleme süresi vaad ediyor.
Sony Ericsson TXT'nin 2011'in 3. çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenirken fiyatla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Sony Ericsson'dan yeni bir cep telefonu daha: QWERTY klavyeli TXT
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İşte Sony Ericsson TXT ile ilgili kısa bir ön inceleme videosu;

www.sonyericsson.com Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonla foursquare kullanılıyor mu?
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öztuareg 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu telefonla foursquare kullanılıyor mu?

Telefonu kullaniyor musunuz? Memnun musunuz? Kullanan arkadaslar varsa fikirlerini belirtebilir mi?
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Hirotaro 8 yıl
inceleme geldi : gsmarena.com/...
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Volkanbaba 8 yıl
Güzel değil alternatifide çok tutmaz.
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DH Misafiri 8 yıl
benim için vazgeçilmezdir sony ericsson ayrıca kullananlar için bir ayrıcalık vazgeçilmezlik ve kendine öz bir hava verir. Bu telefonun bütün içtenliğimle bekliyorum siyah'ından bir tane sipariş vericem S500i model telefonum bozuldu bana iyi bile dayandı :D
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yunuss.10 8 yıl
Eray yapistiiirr
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olağan_şüpheli 8 yıl
eskiye mazi denir..nokia vardı döneminde kral..ama şimdi eleştirilerin odağında..BBler ne cok nitelikli ne de ucuz..ama tasarım konusunda gercekten cok iyiler... yei cıkan modellerdede önemli güzellikler yapmılşlar..mesela ekran konusunda eleştirilyordu... kamerada...bu iki düzelmiş.... ama hala cok co pahalı... adam gibi bir fiyata cıksada satın alabilsek..
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Angelica 8 yıl

yunuss.10

Eray yapistiiirr




hiç acımam
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Jason Becker 8 yıl
En fazla 300 lira eder. Çocuk telefonuna benziyor. BB'nin bu alandaki karizmasına şaşmamak gerek.
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olağan_şüpheli 8 yıl
BB dısında bi e72 hoşuma gidiyor...ama cok pahalılar nedense...

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LionTech16 8 yıl
3.5 mm jack girişi çok iyi olmuş. Hoş bir telefona benziyor.
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olağan_şüpheli 8 yıl
tipi hoşmuş...
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mehmetgirgin 8 yıl
madem donanım olarak zayıf ince olsaymış.
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Jül Sezar 8 yıl
Navi, yön, kontrol tuşları yuvarlak olan telefonlar hep itici gelmiştir.
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acbold 8 yıl
nokia c3 , BlackBerry Curve 8520 , ile aynı katagoride olacak bi ürün gibi.
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electrostatic 8 yıl
şu tip telefonlardan nefret ediyorum.
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SudKaiDo 8 yıl
Tasarımı hoşmuş,albenisi var.
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