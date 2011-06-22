Sony Ericsson'dan yeni bir cep telefonu daha: QWERTY klavyeli TXT

Sony Ericsson'un, Singapur'da düzenlenen CommunicAsia 2011 etkinliğinde Xperia Ray ve Xperia Active dışında sergilediği son cep telefonu sık sık mesajlaşanları, e-posta gönderenleri hedef alan TXT oldu.

106 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 14.5 mm kalınlığında ve yalnızca 95 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip Sony Ericsson TXT, bugün tanıtılan Xperia ailesinin yeni üyelerinin aksine Android OS yerine java platformunu kullanıyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesiyle uyumlu çalışabilen ve EDGE hızıyla internete bağlanabilen TXT'de kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA veya UMTS (3G) desteği ne yazık ki bulunmuyor. Ancak bu eksiklik firma tarafından Wi-Fi bağlantısına yer verilerek giderilmeye çalışılmış.



2.6-inç (~6.6 cm) ebatında ve 320 x 240 piksel (QVGA) çözünürlüğünde, 262.144 renk görüntüleyebilen TFT ekrana, 100 MB'a kadar dahili belleğe yer verilen telefonun veri depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte.



Bluetooth veya sahip olduğu microUSB portu aracılığıyla bilgisayarla veri aktarımı yapabilen telefonda anı yakalamak için 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş. Ayrıca Facebook ve Twitter uygulamaları önceden yüklü şekilde gelen TXT'de 3.5 mm jak girişi ile RDS'li FM radyo unutulmamış.



Siyah, beyaz, mavi ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip Sony Ericsson TXT'ye 1000 mAh'lik batarya güç veriyor. Bu batarya 416 saate varan bekleme, 3 saat 12 dakikaya varan konuşma, 23 saate varan müzik dinleme ve 5 saat 15 dakikaya varan video izleme süresi vaad ediyor.



Sony Ericsson TXT'nin 2011'in 3. çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenirken fiyatla ilgili henüz açıklama yapılmadı.



İşte Sony Ericsson TXT ile ilgili kısa bir ön inceleme videosu;



www.sonyericsson.com