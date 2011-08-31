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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Hitachi ve Toshiba küçük ve orta ölçekli LCD panel üretimi için güç birliği yapıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Motorola'nın mobil cihaz departmanını satın alması ve HP'nin webOS ve PC üretimi ile ilgili kararı haberleri bu ayın en önemli iki firma haberi oldu. Şimdi ise büyük bir firma ortaklığı haberi daha geldi.

Japon gazetesi Yoiuri Shimbun'un haberine göre Sony, Hitachi ve Toshiba LCD üretiminde güç birliği yapma kararı aldı. Üç firma akıllı telefon-tablet-taşınabilir oyun konsolu pazarına yönelik olarak orta ve küçük ölçekli LCD panel üretiminde ortaklık yapacak. Haziran ayında da buna yönelik bazı dedikodular yapılıyordu.

Ortaklık anlaşmasının tamamlanması yıl sonunu bulacak ve o tarihten itibaren yeni bir şirket altında üretim başlayacak. Yeni şirketin ise yüzde 70 hissesi Innovation Network Corporation of Japan adlı firmanın olacak. Firma şimdiden 2.6 milyar dolarlık bir yatırım için kesenin ağzını açtı. Bu sayede Güney Kore, Tayvan ve diğer ülkelerdeki üretici firmalara karşı büyük bir güç elde edilmiş olacak.

Sony, Hitachi ve Toshiba firmalarının her biri ise yüzde 10 hisseye sahip olacak. Kurulacak yeni firmanın küresel küçük ve orta ölçekli LCD pazarında yüzde 20'lik bir payı kontrol etmesi bekleniyor.

Bu pazarda LG Display ve Samsung'da önemli bir paya sahip bulunuyor. Böylelikle LCD üretiminde yaşanan yetersizliğin de önüne geçilecek.

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Batuist 7 yıl
rekabet olması açısından güzel bir gelişme ama madem bir konuda üretim yapıcaksınız neden oled teknolojisini daha kullanılır bir teknoloji haline getirmiyorsunuz? samsumg super amoled plus ile piyasada resmen tekel olmuş konumda.. ve oled ekran üreten dengi başka bir firma yok.. keşke rekabet bu alanda olsaydı japonlarla.. hemde bu sayede oled ekranlardaki dezavanjlarda yapılacak ar-ge çalışmalarıyla aşılabilirdi..
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St Batuhan 7 yıl
Soçiba, güzel isim :D Hadi hayırlısı...
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IceRulez 7 yıl
Siz Sochun Biz bachalım
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