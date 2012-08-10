Sony LT25 Tsubasa'ya ait test sonucu internette yayınlandı





Sony'nin 2012 ikinci yarısında piyasaya süreceği LT25 model numaralı akıllı telefonuna ait test sonucu internette yayınlandı. Bir süre önce AnTuTu Benchmark uygulamasında LT25c olarak listelenen cihazın bölgesel bir ürün olduğu düşünülmüştü. Ancak ortaya çıkan yeni veriler ve Xperiablog.net sitesinin yakın kaynaklarının bildirileri yeni cihazın uluslararası pazarda da satışa çıkacağını doğruladı.

Tsubasa kod adıyla bilinen LT25'in, 1196 x 720 piksel ekran, 1.5GHz hızında Adreno 225 GPU'lu Qualcomm Snapdragon S4 çipset ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip olduğu biliniyor. Çözünürlük, telefonun ekran üzerinde dolaşım butonları ihtiva ettiğine işaret ediyor. Adreno 225 GPU ise; 28nm'lik çift Krait işlemcili MSM8960'ın kullanıldığına dair söylentileri büyük ölçüde doğruluyor.

Çinli China Telecom operatörü için LT25c, Japon NTT Docomo için SO-01E, KDDI için SOL21 model numaralı cihazlar çeşitli kaynaklar tarafından onaylandı. HSPA+'ın yanı sıra 4G LTE iletişim teknolojisini de destekleyen Tsubasa, uluslarası pazarda LT25i ile 4G LTE, LT25h ile de HSPA+ desteğini sunacak.

LT25'in Snapdragon S4 çipsetle geliyor oluşu, kafalarda amiral geminin hangi özelliklere sahip olacağına dair bazı soru işaretleri doğurdu. Birkaç aydır söylentilere konu olan Japon üreticinin amiral gemi akıllı telefonu, LT29 ve LT30 model numaralarıyla internette boy gösterdi. Bu modellerin prototiplerinde, Adreno 225 GPU'su yer alıyordu. Ancak Sony, orta segmentte konumlanacak bir cihaz ile amiral gemisinde aynı çipseti kullanmayacaktır diye tahmin ediliyor.

29 Ağustos'taki IFA 2012 etkinliğinde tanıtımı gerçekleştirilecek bu Android telefonlarının teknik detaylarını ancak Berlin'de kesin bir şekilde öğrenebileceğiz.

http://www.xperiablog.net/2012/08/09/new-sony-lt25-tsubasa-will-be-a-global-phone/