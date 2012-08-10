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Sony LT25 Tsubasa'ya ait test sonucu internette yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
1
25
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony'nin 2012 ikinci yarısında piyasaya süreceği LT25 model numaralı akıllı telefonuna ait test sonucu internette yayınlandı. Bir süre önce AnTuTu Benchmark uygulamasında LT25c olarak listelenen cihazın bölgesel bir ürün olduğu düşünülmüştü. Ancak ortaya çıkan yeni veriler ve Xperiablog.net sitesinin yakın kaynaklarının bildirileri yeni cihazın uluslararası pazarda da satışa çıkacağını doğruladı.
Tsubasa kod adıyla bilinen LT25'in, 1196 x 720 piksel ekran, 1.5GHz hızında Adreno 225 GPU'lu Qualcomm Snapdragon S4 çipset ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip olduğu biliniyor. Çözünürlük, telefonun ekran üzerinde dolaşım butonları ihtiva ettiğine işaret ediyor. Adreno 225 GPU ise; 28nm'lik çift Krait işlemcili MSM8960'ın kullanıldığına dair söylentileri büyük ölçüde doğruluyor.
Çinli China Telecom operatörü için LT25c, Japon NTT Docomo için SO-01E, KDDI için SOL21 model numaralı cihazlar çeşitli kaynaklar tarafından onaylandı. HSPA+'ın yanı sıra 4G LTE iletişim teknolojisini de destekleyen Tsubasa, uluslarası pazarda LT25i ile 4G LTE, LT25h ile de HSPA+ desteğini sunacak.
LT25'in Snapdragon S4 çipsetle geliyor oluşu, kafalarda amiral geminin hangi özelliklere sahip olacağına dair bazı soru işaretleri doğurdu. Birkaç aydır söylentilere konu olan Japon üreticinin amiral gemi akıllı telefonu, LT29 ve LT30 model numaralarıyla internette boy gösterdi. Bu modellerin prototiplerinde, Adreno 225 GPU'su yer alıyordu. Ancak Sony, orta segmentte konumlanacak bir cihaz ile amiral gemisinde aynı çipseti kullanmayacaktır diye tahmin ediliyor. 
29 Ağustos'taki IFA 2012 etkinliğinde tanıtımı gerçekleştirilecek bu Android telefonlarının teknik detaylarını ancak Berlin'de kesin bir şekilde öğrenebileceğiz.  

http://www.xperiablog.net/2012/08/09/new-sony-lt25-tsubasa-will-be-a-global-phone/ Yorum Yaz
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yukuberk 7 yıl en beğenilen 3qzotix
3qzotix
carnador
Sony haberi, Yukuberk gelir şimdi beyler saklanın..

Uyumuştur abisi... :)

Acaba?


Vur kır sony, parçala sony
3qzotixcarnadorSony haberi, Yukuberk gelir şimdi beyler saklanın..Uyumuştur abisi... :)Acaba?
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Guest-F8946C419 7 yıl
Sony haberi, Yukuberk gelir şimdi beyler saklanın..
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Emre Demirel 7 yıl
eskiden hep kadın isimleri olurdu
tsubasa ne ya
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Guest-25CF1EFB4 7 yıl
Sony bundan sonra tüm takımı toplamazsa şerefsizim :D
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Brky 7 yıl
Tsubasa ? Gerçekten rezalet olmuş isim.Yukuberk saygılar.
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sharpie 7 yıl
neye dayanarak arcın kamerası neodan iyi diyorsun.ikiside aynı 8.1mp'lik exmor r kamerayı kullanıyor.
neo v ayrı tabii.
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl sharpie
sharpie
neye dayanarak arcın kamerası neodan iyi diyorsun.ikiside aynı 8.1mp'lik exmor r kamerayı kullanıyor.
neo v ayrı tabii.

Hocam biraz araştırırsan neo nun kamerasınin arc dan kötü oldugunu görürsün. Demek istediğim o degil zaten sony iki tane telefon çıkaracak işlemcileri ayni olacak fakat boyutları farkli olacak arc ve neo gibi.
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sharpie 7 yıl
_-_bluedragon_-_

Bunun cizgi filmi vardi la izlerdim küçükken.
Bence gx ve sx gibi iki cihaz çıkaracak sony donanımları ikisininde ayni olacak birinin ekran büyük olacak birinin daha kücük ekranı ve daha dusuk kamerası olacak buna en güzel örnek arc ve neo


''birinin daha kücük ekranı ve daha dusuk kamerası olacak buna en güzel örnek arc ve neo''
arc ve neo kameraları aynı,nasıl örnek oluyor.
yada ben mesajını yanlışmı yorumladım.
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl sharpie
sharpie
_-_bluedragon_-_

Bunun cizgi filmi vardi la izlerdim küçükken.
Bence gx ve sx gibi iki cihaz çıkaracak sony donanımları ikisininde ayni olacak birinin ekran büyük olacak birinin daha kücük ekranı ve daha dusuk kamerası olacak buna en güzel örnek arc ve neo


''birinin daha kücük ekranı ve daha dusuk kamerası olacak buna en güzel örnek arc ve neo''
arc ve neo kameraları aynı,nasıl örnek oluyor.
yada ben mesajını yanlışmı yorumladım.

neo v yi demek istemiştim ama arc ın kamerası neo dan iyi zaten
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!!-Origin-!! 7 yıl
Kaptan Tsubasa :D
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depeche35 7 yıl
Yukuberk daha okumamış bu yazıyı; okursa ölü taklidi yapalım
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yc#1 7 yıl
NT25 Nankatsu da isterük.
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beatles33 7 yıl
yakında pokemon versiyonuda çıkar bunun
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
Bunun cizgi filmi vardi la izlerdim küçükken.

Bence gx ve sx gibi iki cihaz çıkaracak sony donanımları ikisininde ayni olacak birinin ekran büyük olacak birinin daha kücük ekranı ve daha dusuk kamerası olacak buna en güzel örnek arc ve neo
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manyakurt 7 yıl
yukuberk
3qzotix
carnador Sony haberi, Yukuberk gelir şimdi beyler saklanın..
Uyumuştur abisi... :)
Acaba?
Vur kır sony, parçala sony

Adam donanimhaber sunucularına direk bağlı beyler, "sony" tag'ını görünce direk geliyor.
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