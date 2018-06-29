Sony Mobile Türkiye'den çekilme iddialarına yanıt verdi

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Mobil pazarın önemli oyuncularından biri olan Sony, geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarından çekileceğine dair oldukça önemli bir iddiayla gündeme gelmişti. Ortaya atılan iddianın ardından tüm meraklı gözlerin üzerine çevrildiği şirket, pazardaki durumu dikkatli bir şekilde takip ettiklerini dile getirdi.

Sony Mobile’ın yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamadığı, fakat kabul de etmediği görüldü. Ancak Türkiye’nin de dahil olduğu söz konusu bölgelerdeki operasyonlarını gözden geçirdiği oldukça açık. Nihai kararın ilerleyen zamanlarda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Sony Mobile tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Kârlı büyümemizi sürdürmek için aldığımız süregelen tedbirlerin bir parçası olarak, pazardaki durumu dikkatli bir şekilde takip ediyor ve Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’deki operasyonlarımızın fizibilite çalışmasını yapıyoruz.”

http://digitalage.com.tr/sony-mobiledan-turkiye-pazarindan-cekilme-iddialarina-iliskin-aciklama/