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Sony Mobile Türkiye'den çekilme iddialarına yanıt verdi

Mobil sektöre yönelik sızıntılarıyla bilinen Evan Blass, geçtiğimiz gün Sony'nin Türkiye pazarından çekileceği iddiasında bulundu. Sony Mobile'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
10 ay
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Cep Telefonları
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sony Mobile Türkiye'den çekilme iddialarına yanıt verdi
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Mobil pazarın önemli oyuncularından biri olan Sony, geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarından çekileceğine dair oldukça önemli bir iddiayla gündeme gelmişti. Ortaya atılan iddianın ardından tüm meraklı gözlerin üzerine çevrildiği şirket, pazardaki durumu dikkatli bir şekilde takip ettiklerini dile getirdi.

Sony Mobile’ın yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamadığı, fakat kabul de etmediği görüldü. Ancak Türkiye’nin de dahil olduğu söz konusu bölgelerdeki operasyonlarını gözden geçirdiği oldukça açık. Nihai kararın ilerleyen zamanlarda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Sony Mobile tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kârlı büyümemizi sürdürmek için aldığımız süregelen tedbirlerin bir parçası olarak, pazardaki durumu dikkatli bir şekilde takip ediyor ve Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’deki operasyonlarımızın fizibilite çalışmasını yapıyoruz.


http://digitalage.com.tr/sony-mobiledan-turkiye-pazarindan-cekilme-iddialarina-iliskin-aciklama/ Yorum Yaz
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EyeCoral 10 ay en beğenilen
Ya kardeşim muhtemelen yorumlarımızı dikkate almıyosunuz ama yine de söyleyelim bari, haberin başlığından itibaren 3 paragraf aynı cümleyi tekrar edip durmuşsunuz, biraz okuyucuya saygı gösterin ya...
Ya kardeşim muhtemelen yorumlarımızı dikkate almıyosunuz ama yine de söyleyelim bari, haberin başlığından itibaren 3 paragraf aynı cümleyi tekrar edip durmuşsu...
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4 Yanıt Yanıtla +111
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Opeth 10 ay
Bu çerçeveler niye herkesçe dert haline geldi anlamadım. 1 aydır XZ1 kullanıcısıyım telefondan çok memnunum, ois yok demişler EIS var ve müthiş çalışıyor, ses kalitesi muazzam, bataryası çok iyi gidiyor, 2200 liraya aldım, gidip saçma sapan kameralı mi6 mı alsaydım. Fiyatına göre şuan harika.
Bu çerçeveler niye herkesçe dert haline geldi anlamadım. 1 aydır XZ1 kullanıcısıyım telefondan çok memnunum, ois yok demişler EIS var ve müthiş çalışıyor, ses ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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TearsForFears 10 ay
Türkiye de zaten dolar euro uçmuş üstüne sen rakiplerinden geride bir telefon çıkartıp rakiplerin kadar pahalıya satıyorsun. Kim niye sony alsın? Xiaomi TR pazarına girerken Sony TR pazarından çıkmayı düşünüyorsa geçsin ayna karşısına ben nerede hata yaptım desin.
Türkiye de zaten dolar euro uçmuş üstüne sen rakiplerinden geride bir telefon çıkartıp rakiplerin kadar pahalıya satıyorsun. Kim niye sony alsın? Xiaomi TR paz...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Led Zeppelin 10 ay
Ne saçma konu olmuş bu.
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+8Raptor 10 ay
Ücretsiz yükseltme isini windows kendi yapıyodu iste. Eğerki elinde bi windows 7 ya da win8 varsa bi sene süreli yükseltme yapabiliyodun. Bunu sana sağlayan sony değil windowstu. Güncelleme geç geliyosa probleminin muhattabı sony değil windowstur. Vaio laptoplar kalitesiyle isim yapmıs pclerdir. Ayrıca sirket hala üretimine devam ediyor. Vaio markası sony tarafından jip firmasına satıldı. Fiyatları 1500 dolardan baslayıp, 4000 dolara kadar gidiyor. Firmanın hedef kitlesi normal kullanıcılar değil, sirketler. Bu sebeple perakende satısı yapılmıyor. Wifi problemi 2. senesini dolduran tüm laptoplarda olan problem. Benimde eski bi arkadasımda apple probook var. Laptop 3. senesini doldurmak üzere ve onda da bahsettiğin problemler mevcut. Bende sony markasını her duyduğumda aklıma buralardaki komik yorumlar geliyor ve yüzümde istemsiz bir gülümseme meydana geliyor. Sirketin vaioyu elinden çıkarma sebebiyse artık laptop piyasasının yavas yavas biticek olması. Herkezin elinde canavar gibi telefonlar varken ve her isini onunla görüyorken kimse artık laptop tasınaya ihtiyaç duymuyor...
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chengineer 10 ay
En son sony notebook aldığımda adamlar bilgisayar üretimini durdurdu, üstüne de windows 10 a geçiş sürecini 1 yılda beceremediler. Şimdi telefonlarla alakalı saçma sapan söylentiler varsa piyasada, gidip de sony telefon asla bakmam. Aynı kazığı bir daha yemeye gerek yok.
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+8Raptor 10 ay chengineer
Windowsa geçis sonynin isi değil. Windows özgün isletim sistemi, sirket paketi ne zaman yayınlarsa o zaman gecersin ya da mevcut sisteminden memnunsan hiç gecmessin. O sana kalmıs. Eğer sürüm yükseltirsende lisans parasını windowsa ödersin. Çünkü laptoplar satın alındığında mevcut sürümün lisansıyla alınır. Sana sonraki sürümün lisans garantisini vermezler. Istersende windowsu kaldırır linux kurarsın o senin biliceğen is. Telefonlarda olduğu gibi markalar güncelleme yayınlamaz laptoplarda...
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+8Raptor 10 ay
Ayrıca kronik arıza görmek istiyosanız samsungun cepte el bombası gibi patlayan note 7 lerine bakabilirsiniz. Samsung basın açıklamasında bunu itiraf edip tüm note 7 leri geri çağırmıstı. Bi hatırlatayım dedim...
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BRC_KHAN 10 ay +8Raptor
Ha yok hala diyorsan ki "Sony kullandığına ikna olmadım!.." al bu da benden sana çam sakızı çoban armağanı:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hadi git şimdi adminlere ağla, banlat beni :))
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+8Raptor 10 ay
Bu linkle sonynin ekranlarında kronik bir arıza olduğunu ıspatlamıs oldunuz sayın brc_khan tebrikler. 15 yıllık deneyimlerime değilde 15 yasında bebelerin kurusıkı sallamalarına inanıcam anladım. Adamlar yorumlarında "koreli kardeslerimize destek verelim, samsung kullanalım" derken bunların kore fanı olmasıda çok uzak bir ihtimal, hmm tamam. Hayaller konusuna gelirsek xz2 2018 telefon fuarında birinci seçilmedimi kardesim. 2017 de hangi mode seçildi xz premium. Asıl hayallerde yasayan sizlersiniz. Bi doktara görünmeniz lazım sizin, normal değilsiniz yani.
Sonynin talihsiz açıklaması konusuna gelirsekte adamlara yöneltilen "mobil bölümünüzün zarar ettiği düsünülüyor, piyasadan çekileceğiniz konusunda söylentiler var" sorusuna cevapları "biz sonyiz" seklinde oldu. Yani senin gibilere su mesajı vermeye çalısıyo. "Bizi iki günlük markalarla kıyaslamayın. Biz bu sektörde 20 yıllık bi markayız." Ama sana kalırsa bu çok talihsiz bi açıklama hmm anladım.
Xz1 kullanmanda beni çok sasırttı. Gerçekliği tartısılır. Çüknü her sony konusunda seni görüyorum. Sürekli markayı yerden yere vurmaya çalısıyorsun. Senin gibi birinin sony kullanmasına ihtimal bile vermiyorum. O linkteki insanlarda senin gibi iste. Biz sony kullanıyoruz telefonlar arızalı sakın almayın, falan filan. Yiyen olursa. tabi
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BRC_KHAN 10 ay +8Raptor
Açıklama yapan Sony Mobile'ın kendisi, ona da "15 yaşındaki bebe" muamelesi yaptın ya helal olsun, kafalar gerçekten çok parlak dostum :))
Sırf bu da değil kameranın yamuk fotolar çekmesine "Yamulmalar normaldir..." diyen de, su altında yüzdürebilirsiniz diye reklam verip cihazları bir bir su alınca da "Su alan cihazlar garantidışıdır!.." diyen de emin ol 15 yaşındaki bebelerdir haklısın.
Gelelim şu fuar birinciliklerine, cevabı çok basit Dxomark'ta Sony nasıl yerlerde ise Kongrelerde de o sayede 1. Seçiliyor, özetle parayı veren düdüğü çalar.
Ayriyeten benim Sony kullanmadığımı iddia ediyorsun ya hani, bak bakayım XZ1 konusunun giriş kısmına, orda resimleri olan adam kim sığır :))
Yemin ediyorum kim ödüyorsa size bir de yol yordam, ikna etme taktikleri öğretseymiş de birazcık daha üstruplu sallasaymışın, sırf övgü dizince çok komik duruyorsunuz:)))
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+8Raptor 10 ay
Sonynin satıslar yüzünden türkiyedeki durumunu gözden geçirdiğini sanmıyorum. Eğerki çıkıs yaparlarsa türkiyedeki olumsuz elestrilerin önünü kesmek için yapacaklardır. Zira etrafımda sony kullanan çok fazla insan var. Kaldıki türkiye pazarından çıkacağını bile sanmıyorum. En fazla mobil bölümü ps bölümü ile birlestirip babalar gibi satmaya devam ederler. 4 yıl önce askerdeyken kısladaki komutanlarımın çoğu z2 kullanırdı. O zamanlar su ve toz geçirmeyen tek telefon olduğu için. Bu özellik bile ilk geldiğinde insanlara saçma gelmisti. Ama biz orda toz toprak içinde kaldığımız için sony kullanılırdı. Diğer firmalar daha çok metropol conconlarını düsündüklerinden böyle bisey akıllarına gelmemis olacak sanırım.
Önceki yorumlarda bu isi kan davası boyutuna getirerek insanlara hakaretler etme hakkını kendinde bulan insanların dediklerini ele alalım simdi. Gerçi sonradan silmisler mesajları ama neyse. Söylenen ney huawei, samsung vb markaların amiral gemisi daha iyiymis. Bunu neye dayanarak söylediklerini merak ediyorum. Fanboyluklarına dayandıkları çok açık ama yinede formaliteden sorayım dedim. Piyasadaki en iyi ekran sonyde iken, en hızlı ve saf android arayüzü sonydeyken, en kaliteli malzeme sonydeyken diğerlerinin daha iyi olduğunu neye dayanarak söylüyolar. Fiyatlaramı. Fiyat konusuna bakarsak sony piyasadaki f/p olarak alınabilecek en iyi cihazdır. Adamlar fiyatı makul tutuyor elestri alıyor. Neymis sonynin ne halde olduğu fiyatlarından belliymis. Xz2 premiumda da fiyatı 1000 dolar yaptılar. Iphone ile kafa kafaya oldu fiyatlar, bu seferde gelen elestriler su sekilde. Sony bu fiyatla bu telefonu kime satacak. Kardesim adam ucuza satıyo yaranamıyo. Pahalıya satıyo yine yaranamıyo. Ne yapsınlar peki. Demekki mesele fiyat değil, mesele marka gömmek. Telefon fuarlarında sonyler en iyisi olarak seçilirken en iyisi hangisi konusuna hiç değinmiycem. Lakin en iyisinin hangisi olduğuna fanboylar değil teknoloji fuarları karar verir.
Gelelim sinyalizasyon problemlerine. Ülkemizde 4g tam oturmadığı için, 4g kullanan tüm cihazlarda sinyalizasyon sorunu oluyo arkadaslar. Bunun çözümüyse hat ayarlarından 4g yi kapatmaktır. Sonyi bırakıp samsungda kullansan, appleda kullansan, hatta iyice abartıp vertu dahi kullansan bu sorunu yasarsın. Fakat bu sanki sonye özgü bi problemmis gibi paketlenip, kara propogandaya alet edilmesi sanırım bir tek bizim memleketimizde görülebilicek bi durum. Malum adamlar bu isi namus meselesine getirmisler. Nasıl saldıracaklarını bilemez hale gelmisler.
Peki bu olumsuz elestrilerin arkasinda kim var, dertleri ney. Bunlar kore fanları arkadaslar. Savastan sonra ülkede kore fanları oldukça arttı. Bizmi koreye yardım ettik onlarmı bize anlamadım gitti. Yardımı eden biziz, onlar bizim fanımız olacağı yerde biz onların fanı oluyoruz. Gerçi ben kimsenin fanı değilim lafım olanlaradır. Samsungda kore malı olduğu için diğer tüm markalar ülkemizdeki kore fedailerinin hedefi oluyo. Bu durumdan en çok sony etkileniyo çünkü diğer markaların hatrı sayılır derecede fanları var. Bu sebepten o markalara fazla bulasamıyolar. Gidipte apple forumunun altına bi olumsuz elestri yapsınlar bak o zaman ne oluyo. Sonynin fanları olmadığı için olumsuz elestrilere savunmasız kalıyo. Elestriler doğru olsa yine gam yemiycem. Fanları olmamasının sebebiyse markanın ağırlığından kaynaklanıyo. Markayı kullanan kitlenin belli bi yasın üzerinde olması ve internetle hasır nesir olmaması bu sorunu doğuruyo. Siz hiç bir savcının, avukatın ya da komutanın forumlarda fanboyluk yaptığını gördünüzmü. Bende görmedim.
Gelelim telefonların sivri hatlarına, kalın çerçevelerine. Omni balance tasarımı etrafımda beğenmeyen tek bir kisi bile görmedim. Tabi reel ortamlardan bahsediyorum, 15 yasında çocuğun bile yorum atabildiği sanal ortamlardan bahsetmiyorum. Bu tasarımın değismeme sebebi yine kullanıcı kitlesinden kaynaklanıyo. Telefonu ciddi insanlar kullandığı için tasarımında sert ve ciddi olması gerekiyo. Ülkenin en büyük is adamlarında olan ve fenerbahçenin baskanı olan ali koç bile sivri hatları olan ve kalın çerçeveleri olan blackbery kullanıyo. Üstelik adam iphoneun resmi türkiye distrubitörü. Iphone ve samsungun kullanıcı kitlesini zaten reklamlarından görebilirsiniz. Kitlen ne kadar genç olursa, o kadar çok fanboyun olur. Tüm mesele bundan ibaret.
Telefonun piyasadan çekileceğini sanarak halay çekenlerse bence fazla sevinmesinler. Çünkü ben çekileceğini hiç sanmıyorum.
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BRC_KHAN 10 ay +8Raptor
Kore fanı hmm, hayallerde yaşamaya devam et :))
XZ1 Kullanıyorum, Samsung'u note serisi haricinde zerre sevmem. Huawei'den nefret ederim fakat Sony Mobile kendini geçen seneden beri yaptığı talihsiz açıklamalarla çoktan bitirdi. Şahsen ben de thh kararının çıkmasını bekliyorum. Tüm bu gelişmeleri görmeyip "Sony den nefret edenler kore fanı, Sony 1 numara!.." demek sadece vizyonsuzluktur.
Al bakalım senin müthiş Sony'nin ekranlarının durumu neymiş:https://www.google.com.tr/amp/s/www.xda-developers.com/sony-xperia-xz1-xperia-xz2-display-defects/amp/
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dostum kertenkele 10 ay
4 paragraf haber (!) var içinden işe yarar sadece en sondaki. yazacak bir şey yoksa yazmayın o zaman insanı salak yerine koymayın.

Bu arada yazıları ben okumuyorum google ablaya okutuyorum çünkü sürekli aynı saçmalık aynı tekrar
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TylerDurden_35 10 ay
Sony telefonlar çekmiyor kardeşim bunu birçok yerde birçok farklı Sony telefonda gördüm, servis konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren kullanıcılar var, tasarıma gelelim çerçeveli tasarımı seven var sevmeyen var ama ufak tefek dokunuşlar dışında yıllardır aynı bir değişiklik yapın be kardeşim, arayüz desen tamam hızlı ama ekstra bir özelleştirme kullanımı kolaylaştıracak birkaç birşey arıyor insan yok,doğru düzgün reklam yok tanıtım yok tanıttığı ürünü neredeyse 1 yıl sonra piyasaya sürer zaten, bence tamamen bıraksın Sony firması bu telefon üretme işini olmuyor zorlamanın anlamı yok lens üretsinler sadece
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Öncelikle yıllardır Sony kullanan ve bu markanın bir fan severi olarak söylemeliyim ki son senelerde benim bile tepemin tasını attıran şeyler yaparak kalbimi çok fena kırmıştır.
Sony candır, canandır, iyidir sağlamdır güvenilirdir ama onu rakiplerinden öne çıkaran bu güne kadar Sony telefonlarında yarattığı büyülü tasarımlar ve ayrıcalıklı fikirleridir.
Ama ne yazık ki Android evrenine ve akıllı telefon pazarına girdiğinden beri bu firmaya bir gariplikler oldu. Gerçi fotoğraf makineleri ve PS oyun konsolları da dahi markanın tasarım imajında belirgin bir vasatlık ve uyuzluk, çirkinlik göze çarpıyor. Sony elindeki en büyük kozu yani tasarımı kenara atıp tamamen siyah beyaz dikdörtgen sıkıcı ve kullanışsız cihazlar üretmeye kendini atadı.
Şu an bile XZ3 C kullanıyorum ama kılıfsız yüzüne bile bakmıyorum ve gerek mesaj yazmak gerek ise telefon aramalarında üçüncü parti app kullanmak zorundayım çünkü yazılımları da berbat.
Mesaj atma bölümüne önce mesaj atacağın kişi ile başlıyorsun ve burada sana üç satır devasa bir alan veriyor mesaj bölümünü ise sona bırakıp sana bir satır alan bırakıyor. Yani mesaj atacağın kişinin isminin dünyanın en uzun ismi olacağını varsayarak ona da sadece merhaba yazacağını sanacak kadar tuhaf bir kafaya sahip. Hele ki birini aramak o kadar zor ki, rekhber kullanımı ve arama işlemini çok uzatıyor ve telefonun asıl işlevi olan telefon kullanmayı zorlaştkırıyor.
Tasarımlarıda ise hala vede hala anında çizilip leke bırakan piyano siyahı malzeme kullanmaya inat ediyor. Çerzçeve köşeleri ise dik ve keskin avuç içini acıtıyor.
Bu adamlar ne yapıyor gerçekten anlamakta güçlük çekiyor, markayı batırmak için içlerine trojan almışlar v ebu konuda da sesleri çıkmıyor yani yöneten kişi ne yazik ki rakip bir firmadan belli. Yolun açık olsun Sony, Xiamoni bile Türkiyeyi tercih ettiğine göre ve talep gördüğüne göre sen yanlışlarını da al ve git.
Sony nin çıkmasını fakirliğimize bağlayanlara ise Iphone örneğini sormak gerek, herkesin elinde son model Iphone varken ve Appel bir hayli fiyatı ile piyasada bayrak sallarken bunu öngörmek saçmalık.
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+8Raptor 10 ay MonitörKertenkelesi
Iyide kardesim sonynin xz3 compact diye bi modeli yokki. Xz2 compact var ama onuda kullanamassın çünkü türkiyeye gelmedi o modeller. Yalanların güzelmis güle güle kullan. Stabilite de sonynin eline su dökecek bi marka tanımadım su ana kadar. Neyse siz kendi hayal dünyanızda yasamaya devam edin. Olmayan modelleri kullanmaya devam edin :D
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LanManiaX 10 ay
Aylar önce saha elemanlarını işten çıkardılar ve gerisi geliyor fazla sürmez.
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