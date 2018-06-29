Sony Mobile Türkiye'den çekilme iddialarına yanıt verdi

Otomobil Editörü
Mobil pazarın önemli oyuncularından biri olan Sony, geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarından çekileceğine dair oldukça önemli bir iddiayla gündeme gelmişti. Ortaya atılan iddianın ardından tüm meraklı gözlerin üzerine çevrildiği şirket, pazardaki durumu dikkatli bir şekilde takip ettiklerini dile getirdi.
Sony Mobile’ın yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamadığı, fakat kabul de etmediği görüldü. Ancak Türkiye’nin de dahil olduğu söz konusu bölgelerdeki operasyonlarını gözden geçirdiği oldukça açık. Nihai kararın ilerleyen zamanlarda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Sony Mobile tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Kârlı büyümemizi sürdürmek için aldığımız süregelen tedbirlerin bir parçası olarak, pazardaki durumu dikkatli bir şekilde takip ediyor ve Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’deki operasyonlarımızın fizibilite çalışmasını yapıyoruz.”
http://digitalage.com.tr/sony-mobiledan-turkiye-pazarindan-cekilme-iddialarina-iliskin-aciklama/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hadi git şimdi adminlere ağla, banlat beni :))
Sonynin talihsiz açıklaması konusuna gelirsekte adamlara yöneltilen "mobil bölümünüzün zarar ettiği düsünülüyor, piyasadan çekileceğiniz konusunda söylentiler var" sorusuna cevapları "biz sonyiz" seklinde oldu. Yani senin gibilere su mesajı vermeye çalısıyo. "Bizi iki günlük markalarla kıyaslamayın. Biz bu sektörde 20 yıllık bi markayız." Ama sana kalırsa bu çok talihsiz bi açıklama hmm anladım.
Xz1 kullanmanda beni çok sasırttı. Gerçekliği tartısılır. Çüknü her sony konusunda seni görüyorum. Sürekli markayı yerden yere vurmaya çalısıyorsun. Senin gibi birinin sony kullanmasına ihtimal bile vermiyorum. O linkteki insanlarda senin gibi iste. Biz sony kullanıyoruz telefonlar arızalı sakın almayın, falan filan. Yiyen olursa. tabi
Sırf bu da değil kameranın yamuk fotolar çekmesine "Yamulmalar normaldir..." diyen de, su altında yüzdürebilirsiniz diye reklam verip cihazları bir bir su alınca da "Su alan cihazlar garantidışıdır!.." diyen de emin ol 15 yaşındaki bebelerdir haklısın.
Gelelim şu fuar birinciliklerine, cevabı çok basit Dxomark'ta Sony nasıl yerlerde ise Kongrelerde de o sayede 1. Seçiliyor, özetle parayı veren düdüğü çalar.
Ayriyeten benim Sony kullanmadığımı iddia ediyorsun ya hani, bak bakayım XZ1 konusunun giriş kısmına, orda resimleri olan adam kim sığır :))
Yemin ediyorum kim ödüyorsa size bir de yol yordam, ikna etme taktikleri öğretseymiş de birazcık daha üstruplu sallasaymışın, sırf övgü dizince çok komik duruyorsunuz:)))
Önceki yorumlarda bu isi kan davası boyutuna getirerek insanlara hakaretler etme hakkını kendinde bulan insanların dediklerini ele alalım simdi. Gerçi sonradan silmisler mesajları ama neyse. Söylenen ney huawei, samsung vb markaların amiral gemisi daha iyiymis. Bunu neye dayanarak söylediklerini merak ediyorum. Fanboyluklarına dayandıkları çok açık ama yinede formaliteden sorayım dedim. Piyasadaki en iyi ekran sonyde iken, en hızlı ve saf android arayüzü sonydeyken, en kaliteli malzeme sonydeyken diğerlerinin daha iyi olduğunu neye dayanarak söylüyolar. Fiyatlaramı. Fiyat konusuna bakarsak sony piyasadaki f/p olarak alınabilecek en iyi cihazdır. Adamlar fiyatı makul tutuyor elestri alıyor. Neymis sonynin ne halde olduğu fiyatlarından belliymis. Xz2 premiumda da fiyatı 1000 dolar yaptılar. Iphone ile kafa kafaya oldu fiyatlar, bu seferde gelen elestriler su sekilde. Sony bu fiyatla bu telefonu kime satacak. Kardesim adam ucuza satıyo yaranamıyo. Pahalıya satıyo yine yaranamıyo. Ne yapsınlar peki. Demekki mesele fiyat değil, mesele marka gömmek. Telefon fuarlarında sonyler en iyisi olarak seçilirken en iyisi hangisi konusuna hiç değinmiycem. Lakin en iyisinin hangisi olduğuna fanboylar değil teknoloji fuarları karar verir.
Gelelim sinyalizasyon problemlerine. Ülkemizde 4g tam oturmadığı için, 4g kullanan tüm cihazlarda sinyalizasyon sorunu oluyo arkadaslar. Bunun çözümüyse hat ayarlarından 4g yi kapatmaktır. Sonyi bırakıp samsungda kullansan, appleda kullansan, hatta iyice abartıp vertu dahi kullansan bu sorunu yasarsın. Fakat bu sanki sonye özgü bi problemmis gibi paketlenip, kara propogandaya alet edilmesi sanırım bir tek bizim memleketimizde görülebilicek bi durum. Malum adamlar bu isi namus meselesine getirmisler. Nasıl saldıracaklarını bilemez hale gelmisler.
Peki bu olumsuz elestrilerin arkasinda kim var, dertleri ney. Bunlar kore fanları arkadaslar. Savastan sonra ülkede kore fanları oldukça arttı. Bizmi koreye yardım ettik onlarmı bize anlamadım gitti. Yardımı eden biziz, onlar bizim fanımız olacağı yerde biz onların fanı oluyoruz. Gerçi ben kimsenin fanı değilim lafım olanlaradır. Samsungda kore malı olduğu için diğer tüm markalar ülkemizdeki kore fedailerinin hedefi oluyo. Bu durumdan en çok sony etkileniyo çünkü diğer markaların hatrı sayılır derecede fanları var. Bu sebepten o markalara fazla bulasamıyolar. Gidipte apple forumunun altına bi olumsuz elestri yapsınlar bak o zaman ne oluyo. Sonynin fanları olmadığı için olumsuz elestrilere savunmasız kalıyo. Elestriler doğru olsa yine gam yemiycem. Fanları olmamasının sebebiyse markanın ağırlığından kaynaklanıyo. Markayı kullanan kitlenin belli bi yasın üzerinde olması ve internetle hasır nesir olmaması bu sorunu doğuruyo. Siz hiç bir savcının, avukatın ya da komutanın forumlarda fanboyluk yaptığını gördünüzmü. Bende görmedim.
Gelelim telefonların sivri hatlarına, kalın çerçevelerine. Omni balance tasarımı etrafımda beğenmeyen tek bir kisi bile görmedim. Tabi reel ortamlardan bahsediyorum, 15 yasında çocuğun bile yorum atabildiği sanal ortamlardan bahsetmiyorum. Bu tasarımın değismeme sebebi yine kullanıcı kitlesinden kaynaklanıyo. Telefonu ciddi insanlar kullandığı için tasarımında sert ve ciddi olması gerekiyo. Ülkenin en büyük is adamlarında olan ve fenerbahçenin baskanı olan ali koç bile sivri hatları olan ve kalın çerçeveleri olan blackbery kullanıyo. Üstelik adam iphoneun resmi türkiye distrubitörü. Iphone ve samsungun kullanıcı kitlesini zaten reklamlarından görebilirsiniz. Kitlen ne kadar genç olursa, o kadar çok fanboyun olur. Tüm mesele bundan ibaret.
Telefonun piyasadan çekileceğini sanarak halay çekenlerse bence fazla sevinmesinler. Çünkü ben çekileceğini hiç sanmıyorum.
XZ1 Kullanıyorum, Samsung'u note serisi haricinde zerre sevmem. Huawei'den nefret ederim fakat Sony Mobile kendini geçen seneden beri yaptığı talihsiz açıklamalarla çoktan bitirdi. Şahsen ben de thh kararının çıkmasını bekliyorum. Tüm bu gelişmeleri görmeyip "Sony den nefret edenler kore fanı, Sony 1 numara!.." demek sadece vizyonsuzluktur.
Al bakalım senin müthiş Sony'nin ekranlarının durumu neymiş:https://www.google.com.tr/amp/s/www.xda-developers.com/sony-xperia-xz1-xperia-xz2-display-defects/amp/
Bu arada yazıları ben okumuyorum google ablaya okutuyorum çünkü sürekli aynı saçmalık aynı tekrar
Sony candır, canandır, iyidir sağlamdır güvenilirdir ama onu rakiplerinden öne çıkaran bu güne kadar Sony telefonlarında yarattığı büyülü tasarımlar ve ayrıcalıklı fikirleridir.
Ama ne yazık ki Android evrenine ve akıllı telefon pazarına girdiğinden beri bu firmaya bir gariplikler oldu. Gerçi fotoğraf makineleri ve PS oyun konsolları da dahi markanın tasarım imajında belirgin bir vasatlık ve uyuzluk, çirkinlik göze çarpıyor. Sony elindeki en büyük kozu yani tasarımı kenara atıp tamamen siyah beyaz dikdörtgen sıkıcı ve kullanışsız cihazlar üretmeye kendini atadı.
Şu an bile XZ3 C kullanıyorum ama kılıfsız yüzüne bile bakmıyorum ve gerek mesaj yazmak gerek ise telefon aramalarında üçüncü parti app kullanmak zorundayım çünkü yazılımları da berbat.
Mesaj atma bölümüne önce mesaj atacağın kişi ile başlıyorsun ve burada sana üç satır devasa bir alan veriyor mesaj bölümünü ise sona bırakıp sana bir satır alan bırakıyor. Yani mesaj atacağın kişinin isminin dünyanın en uzun ismi olacağını varsayarak ona da sadece merhaba yazacağını sanacak kadar tuhaf bir kafaya sahip. Hele ki birini aramak o kadar zor ki, rekhber kullanımı ve arama işlemini çok uzatıyor ve telefonun asıl işlevi olan telefon kullanmayı zorlaştkırıyor.
Tasarımlarıda ise hala vede hala anında çizilip leke bırakan piyano siyahı malzeme kullanmaya inat ediyor. Çerzçeve köşeleri ise dik ve keskin avuç içini acıtıyor.
Bu adamlar ne yapıyor gerçekten anlamakta güçlük çekiyor, markayı batırmak için içlerine trojan almışlar v ebu konuda da sesleri çıkmıyor yani yöneten kişi ne yazik ki rakip bir firmadan belli. Yolun açık olsun Sony, Xiamoni bile Türkiyeyi tercih ettiğine göre ve talep gördüğüne göre sen yanlışlarını da al ve git.
Sony nin çıkmasını fakirliğimize bağlayanlara ise Iphone örneğini sormak gerek, herkesin elinde son model Iphone varken ve Appel bir hayli fiyatı ile piyasada bayrak sallarken bunu öngörmek saçmalık.
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