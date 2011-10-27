Sony PS Vita internet tarayıcısı ilk etapta Flash desteklemeyecek

Sony'nin iddialı taşınabilir oyun konsolu olan 4 çekirdekli işlemci, 512MB RAM ve 5 inç dokunmatik OLED ekrana sahip PS Vita 3G/WiFi seçenekleriyle Aralık ayında Japonya'da, Şubat sonlarında ise ABD ve Avrupa'da piyasada olacak.





Japon gazetesi Weekly Famitsu tarafından verilen habere göre PS Vita üzerinde bulunan internet tarayıcı ilk etapta Flash desteği sunmayacak. Çerezler, JavaScript 1.7 ve bazı HTML 5 uygulamalarına destek verilirken Flash şimdilik bu listede görünmüyor. Bunun yanında klasik PlayStation One oyunlarını barındıran Game Archives de desteklenmiyor.





Flash desteği Sony PSP modelinde de bir yıldan fazla bir süre olmamıştı. Ardından bir güncelleme ile Flash desteği getirilmişti.





PS Vita'nın Flash desteğine kavuşmasının bir yazılım güncellemesi şeklinde uzun bir zaman sonra olacağı tahmin ediliyor.