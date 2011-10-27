Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony PS Vita internet tarayıcısı ilk etapta Flash desteklemeyecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,4b
1
10
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony'nin iddialı taşınabilir oyun konsolu olan 4 çekirdekli işlemci, 512MB RAM ve 5 inç dokunmatik OLED ekrana sahip PS Vita 3G/WiFi seçenekleriyle Aralık ayında Japonya'da, Şubat sonlarında ise ABD ve Avrupa'da piyasada olacak. 

Japon gazetesi Weekly Famitsu tarafından verilen habere göre PS Vita üzerinde bulunan internet tarayıcı ilk etapta Flash desteği sunmayacak. Çerezler, JavaScript 1.7 ve bazı HTML 5 uygulamalarına destek verilirken Flash şimdilik bu listede görünmüyor. Bunun yanında klasik PlayStation One oyunlarını barındıran Game Archives de desteklenmiyor.

Flash desteği Sony PSP modelinde de bir yıldan fazla bir süre olmamıştı. Ardından bir güncelleme ile Flash desteği getirilmişti. 

PS Vita'nın Flash desteğine kavuşmasının bir yazılım güncellemesi şeklinde uzun bir zaman sonra olacağı tahmin ediliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
greenk 8 yıl
Apple flash koymayınca herşey çok güzel sony koymayınca böyle saçmalıkmı olur deniliyor. Asıl saçmalık bu düşüncede.
Ben flashın olmasından yanayım kaldı ki güncelleme ile halledilicek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nejat_80 8 yıl
daha çıkmadan eskidi, 1gb ram olmazsa olmazdı :(.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emregök 8 yıl
ülen 4 4 lük cihaz diyordum bu olmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 8 yıl
bu ne ya sony de iyice insanları aptal yerine koyuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkpasssenger 8 yıl
androidliler çok üzülecek bu habere. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thedevilhimveryself 8 yıl
Bıktım çoğu cihazda bulunan flash problemlerinden. Allahtan android varda bir seçenek doğuyor. Çok güçlü el konsolu aldım diyorsun. Flash açmıyor. Çok can sıkıcı bir durum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
erencexor
göçük altında bunun şarjı kaç saat dayanıyor !? :(

belki iyi bir noktaya değindin ama yanlış anlaşıldın.şarjı 10gün dayanan telefonda yapsalar enkaz altında kaldıktan sonra konuşmanın anlamı sadece ÇIKARTABİLİYORLARSA var.yoksa betonlar altında kalmamak için telefonun şarjı değil ehliyetli mimarların bina yapmaları önemli olan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 8 yıl
erencexor
göçük altında bunun şarjı kaç saat dayanıyor !? :(

Beyin bedava..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
Hafiza karti olayi ve flash olmadigi icin bu cihazi almayacagim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 yıl
göçük altında
bunun şarjı
kaç saat dayanıyor !? :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4396 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Transcend 64GB SDXC, USB3.0 & Express kart okuyucuları video inceleme 8 yıl BlackBerry Bold 9900 video inceleme 8 yıl Özel Video: İşte Asus Rampage 4 Extreme ve beraberinde gelen yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim