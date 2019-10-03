Sony PS4 çapraz platform desteği başlıyor

Uzun süre diğer oyun cihazları ile çapraz platform desteğinden uzak kalan Sony gelen eleştiriler sonrasında Fortnite ile bir beta sürecini başlatmıştı. Aradan bir yıl geçtikten sonra çapraz platform desteği herkese açıldı.

Sessiz sedasız başladı

Oyuncular için örneğin konsol cihazında oynadığı bir oyunun kayıt dosyalarını ve ilerlemelerini bilgisayardaki versiyona taşımak veya bilgisayar versiyonundaki verileri konsol versiyonuna taşımak oldukça önemli. Böylece bir cihaza bağımlı kalmadan diğer cihazlarda da oyunu oynayabiliyor veya istediği zaman oyun cihazını değiştirebiliyor.

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Xbox ve PC oyunları arasında bu tür bir çapraz platform desteği varken PS4 uzun bir süre bu desteğin uzağında kaldı. Geçen yıl gelen eleştirilere dayanamayan firma Fortnite ile çapraz platform desteğini beta olarak başlatmıştı.

Aradan geçen 1 yıl boyunca Rocket League, PUBG, Dauntless, Paladins, Smite ve Realm Royale beta sürecine katılmıştı. Şimdi ise çapraz platform desteği tüm geliştiricilere açılmış durumda. Bu ay sonunda Call of Duty: Modern Warfare trende katılacak ve yıl sonuna kadar Disc Jam, EVE: Valkyrie, Final Fantasy XIV ve Street Fighter V oyunlarını da göreceğiz.

Sony çapraz platform desteği içi herhangi bir resmî açıklama yapmadı ve sadece Wired dergisinin bulut oyun konulu röportajında satır aralarına sığdırdı. Yakın dönemde Minecraft ve Roblox gibi yapımların bu desteği sunacağını söyleyebiliriz.