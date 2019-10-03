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    Sony PS4 çapraz platform desteği başlıyor

    Sony PS4 konsollarındaki kayıtlarınızı ve ilerlemelerinizi diğer konsollara ve bilgisayarınıza aktarabileceğiniz çapraz platform desteğini Sony herkese açık hale getirdi.
    1 hf.
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uzun süre diğer oyun cihazları ile çapraz platform desteğinden uzak kalan Sony gelen eleştiriler sonrasında Fortnite ile bir beta sürecini başlatmıştı. Aradan bir yıl geçtikten sonra çapraz platform desteği herkese açıldı.

    Sessiz sedasız başladı

    Oyuncular için örneğin konsol cihazında oynadığı bir oyunun kayıt dosyalarını ve ilerlemelerini bilgisayardaki versiyona taşımak veya bilgisayar versiyonundaki verileri konsol versiyonuna taşımak oldukça önemli. Böylece bir cihaza bağımlı kalmadan diğer cihazlarda da oyunu oynayabiliyor veya istediği zaman oyun cihazını değiştirebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Surface Pro 7 duyuruldu"

    Xbox ve PC oyunları arasında bu tür bir çapraz platform desteği varken PS4 uzun bir süre bu desteğin uzağında kaldı. Geçen yıl gelen eleştirilere dayanamayan firma Fortnite ile çapraz platform desteğini beta olarak başlatmıştı.

    Aradan geçen 1 yıl boyunca Rocket League, PUBG, Dauntless, Paladins, Smite ve Realm Royale beta sürecine katılmıştı. Şimdi ise çapraz platform desteği tüm geliştiricilere açılmış durumda. Bu ay sonunda Call of Duty: Modern Warfare trende katılacak ve yıl sonuna kadar Disc Jam, EVE: Valkyrie, Final Fantasy XIV ve Street Fighter V oyunlarını da göreceğiz.

    Sony çapraz platform desteği içi herhangi bir resmî açıklama yapmadı ve sadece Wired dergisinin bulut oyun konulu röportajında satır aralarına sığdırdı. Yakın dönemde Minecraft ve Roblox gibi yapımların bu desteği sunacağını söyleyebiliriz.

     


    https://www.engadget.com/2019/10/02/sony-ps4-cross-play-open-developers/ Yorum Yaz
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    cimbomman 1 hf. en beğenilen
    Mouse versus joypad 30 fps versus 120 fps. Çok eğlenceli olmasa gerek...
    Yanıtla +5
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    choisy_ 3 gün J.Valjean
    Bu özelliği isteğe bağlı kapatabilirsiniz, bknz. Rocket League.
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    J.Valjean 6 gün
    Bunun neresi güzel anlamadım yani çarpraz platform PC ile konsolu aynı sunucuda oynatma olayı değil mi? BF1 gibi PUBG gibi CoD gibi oyunlarda klavye mause zaten büyük bir adaletsizlik timsaliyken konsol için şimdi daha da beter olacak?
    2 Yanıt Yanıtla
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    tnrvrd1996 6 gün J.Valjean
    Ps4 ve xbox arasında olacak hocam pc dediğiniz call of duty mw de sadece
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    DH Misafiri 1 hf.
    daha çok coop oynamak isteyen arkadaş gruplarına yarayacak
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    tnrskr 1 hf.
    Bizede deep cazıık özelliğini hazırlıyorlar. Fiyatını bile açıklamaya yüzleri tutmadı.
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    TMRT 1 hf.
    Battlefield V için can suyu olur bu özellik. İlk bu oyuna gelmeli hatta.
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    arekamint 1 hf.
    süper
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    Patren 1 hf.
    Daha çok xbox ile playstation oyuncularına yarar.
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    cimbomman 1 hf. en beğenilen
    Mouse versus joypad 30 fps versus 120 fps. Çok eğlenceli olmasa gerek...
    Yanıtla +5
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    orkodesouza 1 hf.
    bunlar güzel haberler, bunların bir tık daha güzeli olabilir şu PS5'i artık açıklasanız
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    CWaRRioR 1 hf.
    Call of Duty'in betasında crossplay aktifti.
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    sony, ps4 ve
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