Sony : PlayStation 4 neden bu kadar çok satıyor anlamıyoruz





Piyasaya çıktığı günden bu yana 10 milyon satış rakamını geride bırakan ve rekor kırmasına kesin gözüyle bakılan PlayStation 4 bununla birlikte Sony'nin kafasını iyice karıştırmış durumda. Kafa karışıklığı satış başarısını çözememekten kaynaklanıyor.





Teknoloji devlerinin çok satan ürünlerini inceleyerek sonraki ürünlerde aynı başarıyı devam ettirecek stratejiler geliştirdiğine sıkça şahit oluyoruz. Ancak Sony Worldwide Studios şefi Shuhei Yoshida, Gamescom 2014 fuarında yaptığı açıklamada PS 4 konsolunun neden bu kadar çok sattığını anlayamadıklarını belirterek bir anda teknoloji gündemine oturdu.





Açıklama önce şaka sanılsa da aslında Yoshida oldukça ciddi ve konsolun neden bu kadar satış yaptığını anlamak için satış kanallarına da aynı soruyu yöneltmiş. Elde edilen verilere göre ise PS3 sahibi olmadığı halde PS4 satın alan tüketicileirn sayısının oldukça fazla olduğu görülmüş.





Sony konsolunun elde ettiği satış başarısının ardındaki sebepleri ortaya koyarak yeni nesil konsolun geliştirilmesi esnasında bunları kullanmak zorunda. Ancak halen sebebi bulamadığı için yeni konsolda neler kullanması gerektiğini de bilmiyor. Önümüzdeki aylarda da ivmesini sürdüren PS4'ün bir süre daha Sony tarafından anlaşılamayacağı tahmin ediliyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/08/20/sony-doesnt-understand-why-the-playstation-4-is-selling/