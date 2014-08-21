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Sony : PlayStation 4 neden bu kadar çok satıyor anlamıyoruz

4 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony : PlayStation 4 neden bu kadar çok satıyor anlamıyoruz

Piyasaya çıktığı günden bu yana 10 milyon satış rakamını geride bırakan ve rekor kırmasına kesin gözüyle bakılan PlayStation 4 bununla birlikte Sony'nin kafasını iyice karıştırmış durumda. Kafa karışıklığı satış başarısını çözememekten kaynaklanıyor. 

Teknoloji devlerinin çok satan ürünlerini inceleyerek sonraki ürünlerde aynı başarıyı devam ettirecek stratejiler geliştirdiğine sıkça şahit oluyoruz. Ancak Sony Worldwide Studios şefi Shuhei Yoshida, Gamescom 2014 fuarında yaptığı açıklamada PS 4 konsolunun neden bu kadar çok sattığını anlayamadıklarını belirterek bir anda teknoloji gündemine oturdu.

Açıklama önce şaka sanılsa da aslında Yoshida oldukça ciddi ve konsolun neden bu kadar satış yaptığını anlamak için satış kanallarına da aynı soruyu yöneltmiş. Elde edilen verilere göre ise PS3 sahibi olmadığı halde PS4 satın alan tüketicileirn sayısının oldukça fazla olduğu görülmüş. 

Sony konsolunun elde ettiği satış başarısının ardındaki sebepleri ortaya koyarak yeni nesil konsolun geliştirilmesi esnasında bunları kullanmak zorunda. Ancak halen sebebi bulamadığı için yeni konsolda neler kullanması gerektiğini de bilmiyor. Önümüzdeki aylarda da ivmesini sürdüren PS4'ün bir süre daha Sony tarafından anlaşılamayacağı tahmin ediliyor.  

http://www.technobuffalo.com/2014/08/20/sony-doesnt-understand-why-the-playstation-4-is-selling/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
olay tamamen keçinin olmadığı yer ile alakalı. eger Xbox one ps4 ile aynı donanımda veya biraz üzerinde bir donanım ile çıksa idi muhtemelen sony çekildiği sektörler arasına konsol bölümünüde sokardı!
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Western alien 4 yıl
Steambox nasil olcal acaba merak ediyorum
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Rubisco 4 yıl
Steambox = PC başka bi özelliği yok.

Özel API yoksa , Özel oyun geliştiremiyorsan, özel geliştirme ortamı sunamıyorsan, Linux dağıtımından farkın yoksa kuru PC'den de farkın olmuyor. Yani daha çook beklenir Steam konsolu.
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tevfikkavil 4 yıl
Adamlar.satmak istemiyor.galiba neden bu kadar.cok satildi keske daha az.satilsa.diyolardir :D
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RedLabel 4 yıl
2 yil once toplayabileceginiz orta seviye amd tabanli oyun bilgisayarini paketleyip sokusturuyorlar. HD 7850 ekran karti bir de fx 6300 alir kurarsiniz bir bilgisayar , islemci performansi OC yapmadan cok daha iyi olur. Para varsa cok daha iyi secenekleriniz de olur.
Ha simdiden eksi teknoloji haline gelmis bu alet 10 sene ust seviye oyun oynatacagi palavrasini da birakin.
Neredeyse monitorlerde 4K cozunurlugu standart olacak ki ps4 oyunlari yayginlastiginda olur, artik 4K tvlerinizde 1080 den upscale edilmis oyunlarinizla mutlu olursunuz.
Ha Microsoftun ayni platform uzerine 7790 seviyesi %30 daha zayif bir ekran karti kullanan versiyonuna ise hic girmiyorum. En buyuk rakibinle ayni platformu kullan, rakibin bile zayif bir donanim sahibiyken sen bir de %30 dusuk performansli bir versiyonla cikart "yeni nesil" konsolunu.
Bu bespara etmez amd tabanli modasi gecmis sistemlerin iyi tarafi, iki konsol da x86 tabanli oldugu icin konsol icin gelistirilen oyunlarin kolaylikla PC ye gelebilecek olmasi.
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Nobody_Found 4 yıl


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TurboBoosted 4 yıl
Fifa 15 çıksin bende alacağım ;)
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khytr89 4 yıl
bence amd donanimli olmasinin payi buyuk.. windows da kurulsa bak o zaman nasil patliyor.. hem playstation hem pc oyunlari off ki off :D
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xxZuPExx 4 yıl
Rakipsiz olduğu için
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winxperror 4 yıl
1-10 yıl boyunca gayet güzel oyun oynatacak ve sadece 400$.
2-1080P olmayan sadece 4 oyun var ve oyunlarının %75'i 60FPS. Bunun nedeni MS'nin son zamanlarda rakip platformu karalayarak karalayarak kazanç elde etmeye çalışan iğrenç bir firmaya dönüşüverdi , MS yanlılar var , konsol yeni çözülmedi , optimzasyon özürlüler var ki bunların oyunlarını PC'de de oynayabilen yok zaten , oyunlar çok aceleye geldi , nedense 1080P 60FPS olan oyunlar olmayanlara göre 1000 kat iyi grafik ve açık dünya gibi şeylere sahip.
3-XO'dan %50 güçlü ki bu XO'da 30FPS 900P PC high olanın PS4'de 60FPS , 1080P , PC ultra olması demek.
4-Gamepad hem çok iyi , hemde X360'ınkinden daha ergonomik.
5-10 saat oyun oyna ısınma sorunu yok.
6-Gayet sorunsuz ayet ve çok sık güncelleme ve özellik alıyor.
7-EXC. oyunlar
8-Yakında linux gelecek.Forumlarda dönüyor bu konuşma.Tabi ki Sony izin vermez çünkü korsandan korkuyor ama eğer korsan kullanmazsam da beni Linux kullandı diye banlayamazlar.
9-Project morpheus geliyor ve oculus rifte göre baya ucuz olacak.
10-Konsol rahatlığı.
11-Oyun yapmak ve optimize etmek kolay.Opengl+X86
Yine tekrar ediyorum 10 yıl belki daha fazla süre oyunları çok rahat oynarız PS4'de.(bu cümle radyodaki şey satıcısı gibi oldu galiba) Ayrıca lütfen aynı kefeye koymayın XO ile.
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afc101 4 yıl
bence sebebi playstation 3 insanlar xbox aldılar bir baktılar playstion a özel bir de kendi özel oyunlarına dediler ki playstation varken xbox alınmaz konsolu özel yapan şey özel oyunlardır ve adamlar hakkıyla yapıyor bu işi
ayrıca bence bu konsol jenerasyonu hala oyun sektörünün yolunu çizse de teknolojiye hiçbir katkıları yok ama buna rağmen sony iyi iş çıkardığı kesin
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