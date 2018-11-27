Sony PlayStation 5'in prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı iddiası [Güncellendi]

Düzenleme: Rozetked yaptığı bir güncelleme ile görsellerin sahte olduğunu açıkladı. Lütfen en alt kısımda bulunan Güncelleme bölümünü okuyun.

Sony, PlayStation oyun konsolu için yeni sürümünü geliştirmeye devam ediyor. Yakında 5 yaşını dolduracak şu anki konsolun yerini alması beklenen PlayStation 5’in işlemcisine ait bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Bugün sızdırılan yeni görseller ise bitmiş bir prototipi gözler önüne serdi. Daha öncesinde başarılı sızıntılara sahip olan Rozetked, görselleri anonim bir kaynaktan aldığını ve tasarımın değişime uğrayabileceğini belirtmiş.

2020 yılı işaret ediliyor

PlayStation 5'in en erken 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak sızıntılar şimdiden başladı bile. Ortaya çıkan bu görseller incelendiğinde tasarım noktasında katmanlı yapı korunmuş ama daha yuvarlatılmış köşeler ve sade bir tasarım tercih edilmiş. PlayStation logosu ise cihazın sağ alt kısmında yerini bulmuş. 8 çekirdekli AMD Ryzen işlemcisi ile gelmesi beklenen cihaz, Vega mimarili grafik işlemcisine sahip olacak.

4K çözünürlükte 60 FPS oyun oynamanızı sağlayacak yeni konsolun fiyatının 500 dolar olacağı düşünülüyor. Tasarım sızıntılarına ek olarak, konsol güvenli modda çalışırken bir ekran görüntüsü bulunuyor. Bu da prototipin neredeyse bitmiş bir versiyona ait olduğunu kanıtlar nitelikte. Tam Boyutta Gör Ayrıca Bkz. "Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası" çözünürlükteoyun oynamanızı sağlayacak yeni konsolun fiyatınınolacağı düşünülüyor. Tasarım sızıntılarına ek olarak, konsol güvenli modda çalışırken bir ekran görüntüsü bulunuyor. Bu da prototipin neredeyse bitmiş bir versiyona ait olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu PS5 prototipi, Dualshock 4 destekli olarak çalışabilmiş. Dualshock 5'e ait bir görüntü ise maalesef bulumuyor. Sızıntının sahibi Rozetked, prototipe kefil olamasa da gerçekci göründüğünü belirterek paylaşımını yapmış. Güncelleme Rozetked yaptığı yeni duyuru ile görsellerin sahte olduğunu açıkladı. Tam açıklama metni: "Ne yazık ki an itibariyle görsellerin sahte olduğunu öğrendik. Yanlış bilgilendirme için özür dileriz." Bu vesileyle siz değerli DonanımHaber üyelerinden de ben özür dilerim. Kaynağa göre görsellerin tamamı yanıltıcı.

https://rozetked.me/articles/3855-eksklyuziv-foto-prototipa-sony-playstation-5