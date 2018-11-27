Sony PlayStation 5'in prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı iddiası [Güncellendi]

Sony, PlayStation oyun konsolu için yeni sürümünü geliştirmeye devam ediyor. Yakında 5 yaşını dolduracak şu anki konsolun yerini alması beklenen PlayStation 5’in işlemcisine ait bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Bugün sızdırılan yeni görseller ise bitmiş bir prototipi gözler önüne serdi. Daha öncesinde başarılı sızıntılara sahip olan Rozetked, görselleri anonim bir kaynaktan aldığını ve tasarımın değişime uğrayabileceğini belirtmiş.
2020 yılı işaret ediliyor
PlayStation 5'in en erken 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak sızıntılar şimdiden başladı bile. Ortaya çıkan bu görseller incelendiğinde tasarım noktasında katmanlı yapı korunmuş ama daha yuvarlatılmış köşeler ve sade bir tasarım tercih edilmiş. PlayStation logosu ise cihazın sağ alt kısmında yerini bulmuş. 8 çekirdekli AMD Ryzen işlemcisi ile gelmesi beklenen cihaz, Vega mimarili grafik işlemcisine sahip olacak.
Bu PS5 prototipi, Dualshock 4 destekli olarak çalışabilmiş. Dualshock 5'e ait bir görüntü ise maalesef bulumuyor. Sızıntının sahibi Rozetked, prototipe kefil olamasa da gerçekci göründüğünü belirterek paylaşımını yapmış.
Güncelleme
https://rozetked.me/articles/3855-eksklyuziv-foto-prototipa-sony-playstation-5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada türkçe içeriğede güle güle diyin kimse bir avuç insan için uğraşmaz.
+ muhtemelen sony tr kapanacak zaten.
milliyet.com.tr/...
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