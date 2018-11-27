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Sony PlayStation 5'in prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı iddiası [Güncellendi]

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için sızıntılar gelmeye devam ediyor. 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen konsola ait prototipin fotoğrafları ortaya çıktı.
5 ay
30,3b
1
67
Oyun Konsolları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Düzenleme: Rozetked yaptığı bir güncelleme ile görsellerin sahte olduğunu açıkladı. Lütfen en alt kısımda bulunan Güncelleme bölümünü okuyun. 

Sony, PlayStation oyun konsolu için yeni sürümünü geliştirmeye devam ediyor. Yakında 5 yaşını dolduracak şu anki konsolun yerini alması beklenen PlayStation 5’in işlemcisine ait bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Bugün sızdırılan yeni görseller ise bitmiş bir prototipi gözler önüne serdi. Daha öncesinde başarılı sızıntılara sahip olan Rozetked, görselleri anonim bir kaynaktan aldığını ve tasarımın değişime uğrayabileceğini belirtmiş.

2020 yılı işaret ediliyor

PlayStation 5'in en erken 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak sızıntılar şimdiden başladı bile. Ortaya çıkan bu görseller incelendiğinde tasarım noktasında katmanlı yapı korunmuş ama daha yuvarlatılmış köşeler ve sade bir tasarım tercih edilmiş. PlayStation logosu ise cihazın sağ alt kısmında yerini bulmuş. 8 çekirdekli AMD Ryzen işlemcisi ile gelmesi beklenen cihaz, Vega mimarili grafik işlemcisine sahip olacak.

4K çözünürlükte 60 FPS oyun oynamanızı sağlayacak yeni konsolun fiyatının 500 dolar olacağı düşünülüyor. Tasarım sızıntılarına ek olarak, konsol güvenli modda çalışırken bir ekran görüntüsü bulunuyor. Bu da prototipin neredeyse bitmiş bir versiyona ait olduğunu kanıtlar nitelikte.
Sony PlayStation 5'in prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı iddiası [Güncellendi]
Tam Boyutta Gör
Ayrıca Bkz. "Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası"

Bu PS5 prototipi, Dualshock 4 destekli olarak çalışabilmiş. Dualshock 5'e ait bir görüntü ise maalesef bulumuyor. Sızıntının sahibi Rozetked, prototipe kefil olamasa da gerçekci göründüğünü belirterek paylaşımını yapmış.

Güncelleme

Rozetked yaptığı yeni duyuru ile görsellerin sahte olduğunu açıkladı. Tam açıklama metni: "Ne yazık ki an itibariyle görsellerin sahte olduğunu öğrendik. Yanlış bilgilendirme için özür dileriz." Bu vesileyle siz değerli DonanımHaber üyelerinden de ben özür dilerim. Kaynağa göre görsellerin tamamı yanıltıcı.

https://rozetked.me/articles/3855-eksklyuziv-foto-prototipa-sony-playstation-5 Yorum Yaz
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snakefatih 5 ay en beğenilen
Bu cihaz alev alev yanar helikopter gibi de çalışır ben diyeyim. Bunu çıkınca alıntılarsınız. Evin içinde nükleer santral hissi verir.
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MR.BERK 5 ay
Haber sahte ise, ya haberi kaldır, ya da başlığa sahte çıktı yazın, yok illa tık olsun.
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gowlet 5 ay
Bu şey değil mi ya Xbox One? 😂😂
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drejtc 4 ay
Bu fiyatlarla artık tamamen zengin sınıfına ait bir hobiden öteye gidemez, benim için konsol devri ps4 le bitmiştir artık.
Bu arada türkçe içeriğede güle güle diyin kimse bir avuç insan için uğraşmaz.
+ muhtemelen sony tr kapanacak zaten.
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Seyrim 4 ay
500 dolar.. 4 bini geçecek demekki ülkemizde..
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1520extreme 4 ay Seyrim

500*6.5*1.2=3900 tl gibi bir fiyattan girer bugün itibari ile. 2020 de dolar 10 lira olur en az. Ps5 6000 liradan girer. Öyle ya da böyle hepimize girer
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barisdragon 5 ay
Her gördüğünüz uyduruk fotoyu paylaşın
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BlackTower_35 5 ay
PS5 bugün çıksa fiyatı 4000-4500 TL olacak.. 2020 de dolar kuru nasıl olur tahmin etmek zor.. Yinede kaba taslak bir şey koyarsak ortaya 2020 de 5000 TL üzeri piyasaya çıkması çok muhtemel..
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evo_4 5 ay
Oyun fiyatları bir yana, oyun yapım süreleri bıktırdı beni. Minimum 5 sene bekle ama 1 günde bitsin. Sony zaten kaç yıldır aynı oyunları ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Hala hiç birinden net çıkış tarihi yok. Bu E3'ü de pas geçiyorlar. Neslin sonuna geldik bu aşikar. Bir an önce 2019 gelsede herşey netleşse. İyice sıkmaya başladılar. Milletteki bu peygamber sabrını da anlamıyorum. Hala bu oyunların 2020'den önce gelmeyeceğini savunanlar var. 2020'ye kadar yeni konsolu çıkartmayıp, 2019 bitmeden tüm exc. oyunları çıkartmamak resmen ihanettir. Adamlar ellerinde Tlou 2 ve Death Stranding var diye resmen yatmaya alıştılar. Microsoft'un başarısızlığı ve Sony'nin oyun konusunda rakipsiz olması iyice bir taraflarını kaldırdı.
Aynı firmadan, 2 senede bir çıkan ama kaliteli oyunlar olduğu Ps2 dönemini özledim.
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dark dragon 5 ay evo_4
Ps2 zamanındaki gibi kolay değil ki oyun yapmak, şimdi öyle basit grafiklerle hikayelerle çıkan oyunları gömüyorlar anında. Rockstar 8 senede yaptı Red Dead Redemption 2’yi ona göre de para kazandı ama.
milliyet.com.tr/...
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snakefatih 5 ay evo_4
Konsolda hikaye ağırlıklı ex oyun için 5 sene normal.bir.zaman bu adamlar fifa çıkarmıyor her sene. Gow4 gibi last of us gibi oyunlar çok zahmetli ve detay istiyor. Sadece grafik yeterli.değil. Bunlar zaman alıyor. Ps1 ps2 dönemi değil artık. Rdr2gibi geniş oyunlar çok zaman alıyor. Diğer türlü yeni oyuncu milleti pubg kafasında
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doguqhan 5 ay
Tasarım kesinlikle daha iyi olur diye düşünüyorum, çok sıradan gözüküyor
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_Dominic_Toretto_ 5 ay
Her yeni konsol çıkmasına 2 sene kala gelen sahte tasarımlar. Daha çok gelir bunun gibi sahte haberler.
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Ekrem71.5 5 ay
ps5 çıksada kırık ps4 alıp rahat rahat oynasak. ps3 de grafikler çamur gibi artık çekilmiyor ama ps4 de oynanacak bi sürü oyun var. ( 3310 sahibi bir F@kir :)
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BlackTower_35 5 ay
Tasarım bence çok kötü. Mevcut ps4 den daha iyi bundan tasarım olarak..
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Tommy Shelby 5 ay
Bu nasıl haber yapmak
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