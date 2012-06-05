Sony, PlayStation Suite'i tekrar isimlendirdi ve HTC One serisinin sertifikalandığını duyurdu

Haber Editörü
Ocak 2011'de duyurulan PlayStation Suite ile klasik PlayStation oyunlarını mobil cihazlara taşımayı hedefleyen Sony, bugün sertifika hizmetini PlayStation Mobile olarak yeniden adlandırdığını açıkladı.
E3 2012'de konuşan yöneticiler, mobil sektörde atacakları yeni adımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Nisan ayında açık beta olarak yayınlanan PlayStation Suite'in geliştiriciler tarafından beğenildiği aktarıldı. Henüz hangi yeni klasik oyunların port edileceği belli değil, fakat yıl içerisinde önemli yapımlardan mobil versiyon haberleri alabiliriz.
Şimdiye kadar kendi cihazları dışında PlayStation sertifikası dağıtmayan Sony, ilk üçüncü parti ortağının Tayvanlı HTC olduğunu da bugün resmen duyurdu. Aslında bunun Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşmesi bekleniyordu, fakat Japon üretici duyuru için bir oyun fuarını daha uygun görmüş olmalı.
Yayınlanan basın açıklamasında, ilk etapta HTC One serisine mensup One X, One S ve One V modellerinin PlayStation sertifikasına sahip olarak PlayStation Store'a erişebilecek, klasik PS oyunlarını çalıştırabilecekleri bildirildi. Yeni çıkacak aygıtlarda da sertifikalamaya gidilecek.
2008'de ilk Xperia serisi akıllı telefon olan Xperia X1'in geliştirilmesi için bir araya gelen ikilinin, önümüzdeki dönemlerde tasarım konusunda birbirlerinden faydalanabilecekleri ifade ediliyor.
PlayStation sertifikasına cihazlarını Samsung, LG ve Motorola gibi diğer büyük üreticilerden farklılaştırma aracı olarak bakan HTC, birçok konuda özgün olmak için çaba göstermekte. Son dönemde yeni Sense arayüzüyle ilgili tasarım patentleri alan şirket, Sony'ye gerek donanım gerekse yazılım dizaynı konusunda yardımcı olabilecek engin bir tecrübeye sahip.
PlayStation Mobile programının HTC One serisine ne zaman uygulanacağı bildirilmedi.
http://techcrunch.com/2012/06/04/sony-rebrands-their-playstation-suite-reveals-htc-as-their-first-third-party-playstation-mobile-partner/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
moon 5 kardeş biraz fazla agresif olmuş bu hitap şeklin. bu site bilgi aktarım sitesidir ve bu boş yazılarınızla bizlerin bilgi alma hakkını gasp edemessiniz. gider ağız dalaşını başka yerde yaparsın güzel kardeşim.
sondan başlarsak eğer sen kimsinki?..ben heyecanlacam onu anlayamadım yani böyle ''dostum falan, heyecanlanmak'' bitirim ağızlar?..uslubunu git düzelt önce...yoksa gün gelir biri düzeltir seni...
fanatiklik diyorsun ergen ergen laflar,doğrusunu söylüyoruz varsa ayıbınıda(yanında) söylüyoruz...342 pp lik daha rekoru kırılmamış Xperia S'in ekranına .ok atıyorsun,gelmiş bana htc methediyorsun...sarı ekran problemini ben cıkarmadım Dünya yıkılıyor Türkiye yıkılıyor olanı söylüyoruz...hiç duymamış gibi nereden çıkardın lafa bak...neyse senin çapın anlaşıldı mesajlarımı alıntılayıp bana cevap yazmak zorunda bırakma...yoksa vereceğim cevapların şiddetine sen heyecanlanırsın...
cahille sohbeti kestim.
345 pp'lik 1280*720 Bravia Ekranlı bir aletin ekranı seni kesmediyse kusura bakma seni hiç bir şey kesmez...ekran kalitesine dil uzatan adam art niyetlidir,sarılık teknik bir hatadır bu söylenebilir,bunun için vaz geçtim denebilir ama ekran kalitesi şuan Tepedeki 2 cihazdan birisi...
ben normalde xperia s almaya gittim.fakat one x daha kaliteli bir cihaz oldugu icin tercihim o oldu.dostum art niyet fln yok.one x i eline alip incelemedigin belli.sana tavsiyem iki telefonuda yakindan incele sonra bilerek yorum yap.malzeme kalitesi xperia s den cok iyi.gorilla ekran ve cizilmeye dayanikli polikarbonat kasa var one x te.ekran cozunurlugu 1280*720 312 ppi.one x in begenmedigim tek tarafi dis hoparlor sesi.cok fark yok ama iki ekranada yandan ve caprazdan bakinca anlarsin farki.tamamen tercih meselesi .art niyet yapilacak bir durum yok.fanatikligin de alemi yok sonucta bedava vermiyorlar bu telefonu degil mi? sari ekran problemini nerden cikardin anlamadim.o tamamen sans isi.sonucta forimlardada var one x te de goruldugune dair.bundan sonra mesajlarini karsi tarafin yazmis oldugu mesaji iyi okuyup heyecana kapilmadan yaz.