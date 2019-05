Sony, PlayStation Suite'i tekrar isimlendirdi ve HTC One serisinin sertifikalandığını duyurdu

Ocak 2011'de duyurulan PlayStation Suite ile klasik PlayStation oyunlarını mobil cihazlara taşımayı hedefleyen Sony, bugün sertifika hizmetini PlayStation Mobile olarak yeniden adlandırdığını açıkladı.

E3 2012'de konuşan yöneticiler, mobil sektörde atacakları yeni adımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Nisan ayında açık beta olarak yayınlanan PlayStation Suite'in geliştiriciler tarafından beğenildiği aktarıldı. Henüz hangi yeni klasik oyunların port edileceği belli değil, fakat yıl içerisinde önemli yapımlardan mobil versiyon haberleri alabiliriz.

Şimdiye kadar kendi cihazları dışında PlayStation sertifikası dağıtmayan Sony, ilk üçüncü parti ortağının Tayvanlı HTC olduğunu da bugün resmen duyurdu. Aslında bunun Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşmesi bekleniyordu, fakat Japon üretici duyuru için bir oyun fuarını daha uygun görmüş olmalı.

Yayınlanan basın açıklamasında, ilk etapta HTC One serisine mensup One X, One S ve One V modellerinin PlayStation sertifikasına sahip olarak PlayStation Store'a erişebilecek, klasik PS oyunlarını çalıştırabilecekleri bildirildi. Yeni çıkacak aygıtlarda da sertifikalamaya gidilecek.

2008'de ilk Xperia serisi akıllı telefon olan Xperia X1'in geliştirilmesi için bir araya gelen ikilinin, önümüzdeki dönemlerde tasarım konusunda birbirlerinden faydalanabilecekleri ifade ediliyor.

PlayStation sertifikasına cihazlarını Samsung, LG ve Motorola gibi diğer büyük üreticilerden farklılaştırma aracı olarak bakan HTC, birçok konuda özgün olmak için çaba göstermekte. Son dönemde yeni Sense arayüzüyle ilgili tasarım patentleri alan şirket, Sony'ye gerek donanım gerekse yazılım dizaynı konusunda yardımcı olabilecek engin bir tecrübeye sahip.

PlayStation Mobile programının HTC One serisine ne zaman uygulanacağı bildirilmedi.

