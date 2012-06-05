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Sony, PlayStation Suite'i tekrar isimlendirdi ve HTC One serisinin sertifikalandığını duyurdu

6 yıl
3,2b
1
16
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Ocak 2011'de duyurulan PlayStation Suite ile klasik PlayStation oyunlarını mobil cihazlara taşımayı hedefleyen Sony, bugün sertifika hizmetini PlayStation Mobile olarak yeniden adlandırdığını açıkladı.
E3 2012'de konuşan yöneticiler, mobil sektörde atacakları yeni adımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Nisan ayında açık beta olarak yayınlanan PlayStation Suite'in geliştiriciler tarafından beğenildiği aktarıldı. Henüz hangi yeni klasik oyunların port edileceği belli değil, fakat yıl içerisinde önemli yapımlardan mobil versiyon haberleri alabiliriz.
Şimdiye kadar kendi cihazları dışında PlayStation sertifikası dağıtmayan Sony, ilk üçüncü parti ortağının Tayvanlı HTC olduğunu da bugün resmen duyurdu. Aslında bunun Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşmesi bekleniyordu, fakat Japon üretici duyuru için bir oyun fuarını daha uygun görmüş olmalı.
Yayınlanan basın açıklamasında, ilk etapta HTC One serisine mensup One X, One S ve One V modellerinin PlayStation sertifikasına sahip olarak PlayStation Store'a erişebilecek, klasik PS oyunlarını çalıştırabilecekleri bildirildi. Yeni çıkacak aygıtlarda da sertifikalamaya gidilecek.
2008'de ilk Xperia serisi akıllı telefon olan Xperia X1'in geliştirilmesi için bir araya gelen ikilinin, önümüzdeki dönemlerde tasarım konusunda birbirlerinden faydalanabilecekleri ifade ediliyor.
PlayStation sertifikasına cihazlarını Samsung, LG ve Motorola gibi diğer büyük üreticilerden farklılaştırma aracı olarak bakan HTC, birçok konuda özgün olmak için çaba göstermekte. Son dönemde yeni Sense arayüzüyle ilgili tasarım patentleri alan şirket, Sony'ye gerek donanım gerekse yazılım dizaynı konusunda yardımcı olabilecek engin bir tecrübeye sahip.
PlayStation Mobile programının HTC One serisine ne zaman uygulanacağı bildirilmedi.

http://techcrunch.com/2012/06/04/sony-rebrands-their-playstation-suite-reveals-htc-as-their-first-third-party-playstation-mobile-partner/ Yorum Yaz
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ahmet izmirli 6 yıl
ozdemireren
moon5
ozdemireren
moon5
ozdemireren13 senedir sony ve sony ericsson kullaniyorum.en son arc imi satip xperia s almak icin beklemeye gecmistim fakat ekran ve malzeme kalitesi beni hayal kirikligina ugratinca gidip one x aldim.one serisine sertifika gelecek olmasi bir kez daha sevindirdi bu haber sayesinde.
345 pplik 1280*720 Bravia Ekranlı bir aletin ekranı seni kesmediyse kusura bakma seni hiç bir şey kesmez...ekran kalitesine dil uzatan adam art niyetlidir,sarılık teknik bir hatadır bu söylenebilir,bunun için vaz geçtim denebilir ama ekran kalitesi şuan Tepedeki 2 cihazdan birisi...
ben normalde xperia s almaya gittim.fakat one x daha kaliteli bir cihaz oldugu icin tercihim o oldu.dostum art niyet fln yok.one x i eline alip incelemedigin belli.sana tavsiyem iki telefonuda yakindan incele sonra bilerek yorum yap.malzeme kalitesi xperia s den cok iyi.gorilla ekran ve cizilmeye dayanikli polikarbonat kasa var one x te.ekran cozunurlugu 1280*720 312 ppi.one x in begenmedigim tek tarafi dis hoparlor sesi.cok fark yok ama iki ekranada yandan ve caprazdan bakinca anlarsin farki.tamamen tercih meselesi .art niyet yapilacak bir durum yok.fanatikligin de alemi yok sonucta bedava vermiyorlar bu telefonu degil mi? sari ekran problemini nerden cikardin anlamadim.o tamamen sans isi.sonucta forimlardada var one x te de goruldugune dair.bundan sonra mesajlarini karsi tarafin yazmis oldugu mesaji iyi okuyup heyecana kapilmadan yaz.
sondan başlarsak eğer sen kimsinki?..ben heyecanlacam onu anlayamadım yani böyle dostum falan, heyecanlanmak bitirim ağızlar?..uslubunu git düzelt önce...yoksa gün gelir biri düzeltir seni...fanatiklik diyorsun ergen ergen laflar,doğrusunu söylüyoruz varsa ayıbınıda(yanında) söylüyoruz...342 pp lik daha rekoru kırılmamış Xperia Sin ekranına .ok atıyorsun,gelmiş bana htc methediyorsun...sarı ekran problemini ben cıkarmadım Dünya yıkılıyor Türkiye yıkılıyor olanı söylüyoruz...hiç duymamış gibi nereden çıkardın lafa bak...neyse senin çapın anlaşıldı mesajlarımı alıntılayıp bana cevap yazmak zorunda bırakma...yoksa vereceğim cevapların şiddetine sen heyecanlanırsın...
cahille sohbeti kestim.

moon 5 kardeş biraz fazla agresif olmuş bu hitap şeklin. bu site bilgi aktarım sitesidir ve bu boş yazılarınızla bizlerin bilgi alma hakkını gasp edemessiniz. gider ağız dalaşını başka yerde yaparsın güzel kardeşim.
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moon5 6 yıl
ozdemireren
moon5
ozdemireren13 senedir sony ve sony ericsson kullaniyorum.en son arc imi satip xperia s almak icin beklemeye gecmistim fakat ekran ve malzeme kalitesi beni hayal kirikligina ugratinca gidip one x aldim.one serisine sertifika gelecek olmasi bir kez daha sevindirdi bu haber sayesinde.
345 pplik 1280*720 Bravia Ekranlı bir aletin ekranı seni kesmediyse kusura bakma seni hiç bir şey kesmez...ekran kalitesine dil uzatan adam art niyetlidir,sarılık teknik bir hatadır bu söylenebilir,bunun için vaz geçtim denebilir ama ekran kalitesi şuan Tepedeki 2 cihazdan birisi...
ben normalde xperia s almaya gittim.fakat one x daha kaliteli bir cihaz oldugu icin tercihim o oldu.dostum art niyet fln yok.one x i eline alip incelemedigin belli.sana tavsiyem iki telefonuda yakindan incele sonra bilerek yorum yap.malzeme kalitesi xperia s den cok iyi.gorilla ekran ve cizilmeye dayanikli polikarbonat kasa var one x te.ekran cozunurlugu 1280*720 312 ppi.one x in begenmedigim tek tarafi dis hoparlor sesi.cok fark yok ama iki ekranada yandan ve caprazdan bakinca anlarsin farki.tamamen tercih meselesi .art niyet yapilacak bir durum yok.fanatikligin de alemi yok sonucta bedava vermiyorlar bu telefonu degil mi? sari ekran problemini nerden cikardin anlamadim.o tamamen sans isi.sonucta forimlardada var one x te de goruldugune dair.bundan sonra mesajlarini karsi tarafin yazmis oldugu mesaji iyi okuyup heyecana kapilmadan yaz.

sondan başlarsak eğer sen kimsinki?..ben heyecanlacam onu anlayamadım yani böyle ''dostum falan, heyecanlanmak'' bitirim ağızlar?..uslubunu git düzelt önce...yoksa gün gelir biri düzeltir seni...
fanatiklik diyorsun ergen ergen laflar,doğrusunu söylüyoruz varsa ayıbınıda(yanında) söylüyoruz...342 pp lik daha rekoru kırılmamış Xperia S'in ekranına .ok atıyorsun,gelmiş bana htc methediyorsun...sarı ekran problemini ben cıkarmadım Dünya yıkılıyor Türkiye yıkılıyor olanı söylüyoruz...hiç duymamış gibi nereden çıkardın lafa bak...neyse senin çapın anlaşıldı mesajlarımı alıntılayıp bana cevap yazmak zorunda bırakma...yoksa vereceğim cevapların şiddetine sen heyecanlanırsın...
1 Yanıt Yanıtla
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ozdemireren 6 yıl moon5
moon5
ozdemireren
Orijinalden alıntı: moon5
ozdemireren 13 senedir sony ve sony ericsson kullaniyorum.en son arc imi satip xperia s almak icin beklemeye gecmistim fakat ekran ve malzeme kalitesi beni hayal kirikligina ugratinca gidip one x aldim.one serisine sertifika gelecek olmasi bir kez daha sevindirdi bu haber sayesinde.
345 pplik 1280*720 Bravia Ekranlı bir aletin ekranı seni kesmediyse kusura bakma seni hiç bir şey kesmez...ekran kalitesine dil uzatan adam art niyetlidir,sarılık teknik bir hatadır bu söylenebilir,bunun için vaz geçtim denebilir ama ekran kalitesi şuan Tepedeki 2 cihazdan birisi...
ben normalde xperia s almaya gittim.fakat one x daha kaliteli bir cihaz oldugu icin tercihim o oldu.dostum art niyet fln yok.one x i eline alip incelemedigin belli.sana tavsiyem iki telefonuda yakindan incele sonra bilerek yorum yap.malzeme kalitesi xperia s den cok iyi.gorilla ekran ve cizilmeye dayanikli polikarbonat kasa var one x te.ekran cozunurlugu 1280*720 312 ppi.one x in begenmedigim tek tarafi dis hoparlor sesi.cok fark yok ama iki ekranada yandan ve caprazdan bakinca anlarsin farki.tamamen tercih meselesi .art niyet yapilacak bir durum yok.fanatikligin de alemi yok sonucta bedava vermiyorlar bu telefonu degil mi? sari ekran problemini nerden cikardin anlamadim.o tamamen sans isi.sonucta forimlardada var one x te de goruldugune dair.bundan sonra mesajlarini karsi tarafin yazmis oldugu mesaji iyi okuyup heyecana kapilmadan yaz.

sondan başlarsak eğer sen kimsinki?..ben heyecanlacam onu anlayamadım yani böyle ''dostum falan, heyecanlanmak'' bitirim ağızlar?..uslubunu git düzelt önce...yoksa gün gelir biri düzeltir seni...
fanatiklik diyorsun ergen ergen laflar,doğrusunu söylüyoruz varsa ayıbınıda(yanında) söylüyoruz...342 pp lik daha rekoru kırılmamış Xperia S'in ekranına .ok atıyorsun,gelmiş bana htc methediyorsun...sarı ekran problemini ben cıkarmadım Dünya yıkılıyor Türkiye yıkılıyor olanı söylüyoruz...hiç duymamış gibi nereden çıkardın lafa bak...neyse senin çapın anlaşıldı mesajlarımı alıntılayıp bana cevap yazmak zorunda bırakma...yoksa vereceğim cevapların şiddetine sen heyecanlanırsın...

cahille sohbeti kestim.
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sarjaleti 6 yıl
HTC açısından mükemmel olmuş. Tegra + PS mükemmel.
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wentiaoch 6 yıl
one serisine sertifika gelecek olmasi bir kez daha sevindirdi bu haber sayesinde.
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DH Misafiri 6 yıl
one x tam bi oyun canavarı olmuş oluyo böylelikle hem tegra zone hem ps mobil oyunun kralı gibi bişi oldu
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moon5 6 yıl
ozdemireren
13 senedir sony ve sony ericsson kullaniyorum.en son arc imi satip xperia s almak icin beklemeye gecmistim fakat ekran ve malzeme kalitesi beni hayal kirikligina ugratinca gidip one x aldim.one serisine sertifika gelecek olmasi bir kez daha sevindirdi bu haber sayesinde.

345 pp'lik 1280*720 Bravia Ekranlı bir aletin ekranı seni kesmediyse kusura bakma seni hiç bir şey kesmez...ekran kalitesine dil uzatan adam art niyetlidir,sarılık teknik bir hatadır bu söylenebilir,bunun için vaz geçtim denebilir ama ekran kalitesi şuan Tepedeki 2 cihazdan birisi...
1 Yanıt Yanıtla +2
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ozdemireren 6 yıl moon5
moon5
ozdemireren
13 senedir sony ve sony ericsson kullaniyorum.en son arc imi satip xperia s almak icin beklemeye gecmistim fakat ekran ve malzeme kalitesi beni hayal kirikligina ugratinca gidip one x aldim.one serisine sertifika gelecek olmasi bir kez daha sevindirdi bu haber sayesinde.

345 pp'lik 1280*720 Bravia Ekranlı bir aletin ekranı seni kesmediyse kusura bakma seni hiç bir şey kesmez...ekran kalitesine dil uzatan adam art niyetlidir,sarılık teknik bir hatadır bu söylenebilir,bunun için vaz geçtim denebilir ama ekran kalitesi şuan Tepedeki 2 cihazdan birisi...

ben normalde xperia s almaya gittim.fakat one x daha kaliteli bir cihaz oldugu icin tercihim o oldu.dostum art niyet fln yok.one x i eline alip incelemedigin belli.sana tavsiyem iki telefonuda yakindan incele sonra bilerek yorum yap.malzeme kalitesi xperia s den cok iyi.gorilla ekran ve cizilmeye dayanikli polikarbonat kasa var one x te.ekran cozunurlugu 1280*720 312 ppi.one x in begenmedigim tek tarafi dis hoparlor sesi.cok fark yok ama iki ekranada yandan ve caprazdan bakinca anlarsin farki.tamamen tercih meselesi .art niyet yapilacak bir durum yok.fanatikligin de alemi yok sonucta bedava vermiyorlar bu telefonu degil mi? sari ekran problemini nerden cikardin anlamadim.o tamamen sans isi.sonucta forimlardada var one x te de goruldugune dair.bundan sonra mesajlarini karsi tarafin yazmis oldugu mesaji iyi okuyup heyecana kapilmadan yaz.
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ozdemireren 6 yıl
13 senedir sony ve sony ericsson kullaniyorum.en son arc imi satip xperia s almak icin beklemeye gecmistim fakat ekran ve malzeme kalitesi beni hayal kirikligina ugratinca gidip one x aldim.one serisine sertifika gelecek olmasi bir kez daha sevindirdi bu haber sayesinde.
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DH Misafiri 6 yıl
Sony tarihi boyunca hep belli bir karlılığın üzerindeki ürünleri satmaya çalıştı, üretimine buna göre yön verdi. Monitör işi kar etmeyince sony monitör yerine tv üretimine geçti, 3 senelik bir aradan sonra ise nec ve optiarc ile beraber monitör ve optik üretimini devam ettirdi. Aynı durum düşen karlılıklar ve fabrikasında panel üretmemesi nedeniyle TV tarafından da çekilmesine neden oldu. Sony mp3 playerlardanda aynı mantıkla uzaklaştı. Üretim yapan fabrikaları olmadan sadece tasarım ve mühendislikle ürün yaptırtarak birşeyler yapmaya para kazanmaya çalışıyorlar. Prestijli ürünler ortaya koyup satmaya çalışıyorlar ama samsung gibi üreticiler hem kaliteli hem ciddi adetlerde ve uygun fiyatlı ürünler ürettikçe sony'nin eski pazarlama politikası işlemez oluyor. Şu anda adam gibi para getiren geleceği olan tek malzemesi playstation gibi duruyor.
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ErdemZen 6 yıl
Sony'nin ne yaptığını anlayamayanlara açıklayayım. Sony geçen sene 2 fabrikasını kaybetti, çok büyük zararda, nakite ihtiyacı var. HTC'ye bu desteği vermesi iddialı bir Xperia telefon çıkarmasından çok daha kısa vadede sonuç getirecektir.
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acmtncy 6 yıl
one x ve one s tamam da one v nasıl alıyor? o zaman sony 2011 xperia ailesine de getirsin aynı donanım? onu geçtim xperia sola ve u'nun da bildiğim kadarıyla playstation sertifikası yok. sony ne yapmaya çalışıyor anlamak mümkün değil.
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