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Sony, Playstation 4 Neo'nun geliştirme kitlerini göndermeye başladı

Sony'nin Playstation 4'ün gelişmiş sürümü konusundaki çalışmaları devam ediyor. Açıklamalara göre bazı geliştiriciler bu cihaz için geliştirme kitlerini edinmeye başladı.
3 yıl
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Oyun Konsolları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Sony, Playstation 4 Neo'nun geliştirme kitlerini göndermeye başladı
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Bir süre önce Playstation 4'ün NEO adlı daha güçlü bir modelinin sistem özellikleri sızmıştı. Standart Playstation 4'ten teknik olarak her konuda daha güçlü olan bu konsolun en erken 2016 yılının sonunda piyasaya çıkması mümkün olacak gibi görünüyor. Beklentiler 2017 yılının başında bu yeni konsolla tanışmamız yönünde.
Oyun dünyasının en güvenilir otoritelerinden Eurogamer bu konsolla ilgili yeni bilgiler edinmiş. Açıklamalara göre yeni konsol Playstation 4 Neo geliştiricilere gönderilmeye başlanmış. Henüz elde hengi geliştiricilere gönderildiğine dair liste olmasa da ilk aşamada Sony'e bağlı Naughty Dog gibi stüdyoların bu geliştirme kitine ulaştığı düşünülüyor.
İlk aşamada test kitinin geliştiricilere gönderileceği ve bu kitin konsolun son halinden hem teknik, hem de görsel yönden oldukça farklı olduğu belirtiliyor. Buna karşın 2. nesil geliştirme kitleri Haziran'da geliştiricilere gönderilecek ve Ağustos'tan itibaren de Neo destekli oyunların başvuruları kabul edilecek.
Sony, Mayıs ayındaki geliştirici konferansında (DevCon) daha geniş kapsamlı sunumlar yaparak Playstation 4 Neo adlı konsolunu tanıtmayı hedefliyor. Haziran ayındaki E3 fuarında veya en geç Ağustos'taki Gamescom fuarında bu konsola ilişkin bir sunum görme ihtimalimiz de var.

http://www.cnet.com/news/new-more-powerful-ps4-console-upgrade-detailed-further-in-new-report/ Yorum Yaz
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joker669 3 yıl
nerde amd imzasi orda bokluk is olur....
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Master_Evil 3 yıl
Ne vaatlerle gelmişti ps4 şimdi dönemini kapatıyorlar
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kadirirdem 3 yıl
ps4 alanlara ayıp oldu şimdi...
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
ps4 alanlara ayıp oldu şimdi...

Neden ayıp olDu anlamıyorum. Her sene 3000 liraya telefon çıkıyor üst model diye.
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esmerbuyucu 3 yıl
joven
Konsol üreticilerin hataları pc türevli bir yapıya sahipkonsol çıkartmaları konsolun o kendine has havası kaybolup gitti ve sorunlar silsilesi ile dolu ucube konsollar kabus gibi etrafta gezer oldu sonuç vahim bir tablo ortada iken yanlışı yanlışla kapatma yolu deneniyor bu kabusdan kurtulmanın tek yolu öze dönmek yoksa daha çok konsollar kabus gibi gezinecek

Umarım Nintendo pc tabanlı bir konsol yapmaz.
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porsche911gt2 3 yıl
Ps4 ün fiyatı düşer mi şimdi
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olağan_şüpheli 3 yıl porsche911gt2
porsche911gt2

Ps4 ün fiyatı düşer mi şimdi



1000 tl altına düşse de alsak.(TR garantili)
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KalemKolik 3 yıl
Halen forumda çıkıp yalan haber Sony bunu yapmaz diyen fanboylar var ne desek boş. Sony doğru olanı yaptı ama 3 yıl geç yaptı. İlk çıktığında ps4 böyle olmalıydı.
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*siteci* 3 yıl
1080p altı oyun çıkarmazlar artık umarım.
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yaki83 3 yıl
Almaminizi tavsiye ederim. Ps5de aynisi yasanir yoksa.. Yasansin sikinti yok ama goz gore gore dusuk konsol cikarmasinlar.. Sonrada neo ama oda yetersiz falan filan sonu yok..
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BekirTemel 3 yıl
Güzel haber,en kısa sürede piyasaya da gelmesi dileğiyle.
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EXIST 3 yıl
aga ayıp değilmidir bu ps4 alanlara bide buna uygun oyun geliştireceklermiş !
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dr20mouse 3 yıl EXIST
EXIST

aga ayıp değilmidir bu ps4 alanlara bide buna uygun oyun geliştireceklermiş !

Değil her yil yeni çıkan telefonların alıcısı var. Her çıkan yeni eskisinden mükemmel olmuyor sonuçta ama satılıyor. Ayrıca şuan satılan konsollar yüzünden pc dünyasıda grafik konusunda takılı kaldı. Şuan ki konsolların güçsüzlüğü yüzünden grafik konusunda ilerleme yaşanamıyor. Aradaki fark kapanmalı yoksa pc dünyası tehlikeye girer satışların düşüşü devam eder.
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