Sony, Playstation 4 Neo'nun geliştirme kitlerini göndermeye başladı

Bir süre önce Playstation 4'ün NEO adlı daha güçlü bir modelinin sistem özellikleri sızmıştı. Standart Playstation 4'ten teknik olarak her konuda daha güçlü olan bu konsolun en erken 2016 yılının sonunda piyasaya çıkması mümkün olacak gibi görünüyor. Beklentiler 2017 yılının başında bu yeni konsolla tanışmamız yönünde.

Oyun dünyasının en güvenilir otoritelerinden Eurogamer bu konsolla ilgili yeni bilgiler edinmiş. Açıklamalara göre yeni konsol Playstation 4 Neo geliştiricilere gönderilmeye başlanmış. Henüz elde hengi geliştiricilere gönderildiğine dair liste olmasa da ilk aşamada Sony'e bağlı Naughty Dog gibi stüdyoların bu geliştirme kitine ulaştığı düşünülüyor.

İlk aşamada test kitinin geliştiricilere gönderileceği ve bu kitin konsolun son halinden hem teknik, hem de görsel yönden oldukça farklı olduğu belirtiliyor. Buna karşın 2. nesil geliştirme kitleri Haziran'da geliştiricilere gönderilecek ve Ağustos'tan itibaren de Neo destekli oyunların başvuruları kabul edilecek.

Sony, Mayıs ayındaki geliştirici konferansında (DevCon) daha geniş kapsamlı sunumlar yaparak Playstation 4 Neo adlı konsolunu tanıtmayı hedefliyor. Haziran ayındaki E3 fuarında veya en geç Ağustos'taki Gamescom fuarında bu konsola ilişkin bir sunum görme ihtimalimiz de var.

http://www.cnet.com/news/new-more-powerful-ps4-console-upgrade-detailed-further-in-new-report/