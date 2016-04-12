Sony, Playstation VR'ı koltukta oturarak kullanmamızı istiyor

Sony'nin Playstation VR için yayınladığı tanıtım-reklam videosuna baktığımızda oyun oynayan kişilerin oturduğuna şahit olduk. Aslında bu cihazları kullanan insanlar o ortamın büyüsüne kapılıp hareket etmek istiyorlar, ama Sony'e göre bu gerekli bir şey değil. Sony'nin Popular Science'a yaptığı resmi açıklamasında şu sözlere yer veriliyor.

"Kullanıcıların ayakta oyun oynamasına izin veren bazı teknoloji demolarımız var, buna karşın gelecekte yayınlayacağımız bütün Playstation VR oyunlarının oturarak oynanmasını öneriyor olacağız. Bu konudaki kurallar veya yönetmelikleri hazır olduklarında yayınlayacağız."

Playstation VR'ın sizin kafa, omuz ve göğüs bölgenizi takip eden bir izleme sistemi bulunuyor. Yani bütün vücudunuzu izlemesini beklememek gerek. Zaten Sony de sanal gerçeklik kaskı takarken ayakta oyun oynamanın hem tehlikeli, hem de yorucu bir iş olabileceğinin farkında gibi görünüyor.

http://www.tweaktown.com/news/51566/sony-remain-seated-playing-playstation-vr/index.html