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Sony, Playstation VR'ı koltukta oturarak kullanmamızı istiyor

Kendimizi sanal gerçeklik cihazlarının büyüsüne kaptırıp ortalığı dağıtma riskimizin olduğunu bazı VR kasklarıyla ilgili kaza videolarında görmüştük. Sony ise ayakta oyun oynamayı önermiyor.
3 yıl
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Oyun Konsolları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Sony, Playstation VR'ı koltukta oturarak kullanmamızı istiyor

Sony'nin Playstation VR için yayınladığı tanıtım-reklam videosuna baktığımızda oyun oynayan kişilerin oturduğuna şahit olduk. Aslında bu cihazları kullanan insanlar o ortamın büyüsüne kapılıp hareket etmek istiyorlar, ama Sony'e göre bu gerekli bir şey değil. Sony'nin Popular Science'a yaptığı resmi açıklamasında şu sözlere yer veriliyor.
"Kullanıcıların ayakta oyun oynamasına izin veren bazı teknoloji demolarımız var, buna karşın gelecekte yayınlayacağımız bütün Playstation VR oyunlarının oturarak oynanmasını öneriyor olacağız. Bu konudaki kurallar veya yönetmelikleri hazır olduklarında yayınlayacağız."
Playstation VR'ın sizin kafa, omuz ve göğüs bölgenizi takip eden bir izleme sistemi bulunuyor. Yani bütün vücudunuzu izlemesini beklememek gerek. Zaten Sony de sanal gerçeklik kaskı takarken ayakta oyun oynamanın hem tehlikeli, hem de yorucu bir iş olabileceğinin farkında gibi görünüyor.

http://www.tweaktown.com/news/51566/sony-remain-seated-playing-playstation-vr/index.html Yorum Yaz
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nufyat19 3 yıl
kardesim alin takin gorursunuz bas donmesini mide bulantisini ben halla duzelemexim beynimi etkiledi beynim yerinden cikti zannettimoyle boyle bas donmesidegil kardesim gidersiniz nuna parka binersiniz biseye basiniz doner sonra gecer bunda oyle biseyki doner cikar normale don tak yine donsun yine cikart beyin gozler beyincik sinirmerkezi hepsi sacmalamaya badlihor tak bir attimi duzen toparla bakalim ha donmez net girafik iyi fiyat iyi ama nerde girafik kaldirmiyorki ps4 bulanik goruntu iyice sizi bunaltiyor ancsk hapi filab cikartirlar takmadan once iceriz yada vergidon hastalarinin kullandigi bas donmesi icin olan haptan atariz donmez sacmasapan seyler dahha oncede cikartilar millet almadi satilmadibile oncekigozlukler cop oldu sony anlamis degilim girmis bir sanalalaeme gidiyor dibe ps4 bekleneni veremiuor girafik acidan firmalarda ne yapacagini sasirdilar eniyisi pc ben53 yasina kadar oynadim oyunlari ps4 ciktigindan beride sony kullaniciyim ama bundan sobra pc kullaniciyim asla sony eve sommak biz yolunacak tavuk degiliz haber konsol alacak deli gib adkeri ucret belli yurdumuzda yinede ortan kis burdan aliyoruz ama yeter sindi de ps 4.5 cikti badkmiza ps4 herhalde cop atariz ama ben yakarim yada insaat balyosuyla kirarim psvita da fiyesko ala al bu ne ya kardeslerim pc ye gelin birakin sanal mis donmeymis saglikli oyun oynayalim yeter saygilar
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MegaWolt38 3 yıl
Yakında evin duvarlarına asılması için yeşil perdeler satılır her yerde. Demedi demeyin, at fava birkaç yıl bekle.
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huseyincarnege 3 yıl
en fazla 20dk takılabiliyomuş sonra başdönme mide bulantısı yapabiliyormuş o paraya değermi bilemedim
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karaniler 3 yıl huseyincarnege
Biraz artistce yazdığını düşünüyorum birde kulaktan dolma haberlerle o dediğin baş dönmesi ilk sürümler yani beta sürünlerindeydi şuan çıkardıkları tam sürümlerde o sorun yok tabi bu dediklerim htc vive-oculus ve ps vr için geçerli gidip ucuz diye dandik markalar alınırsa göz sağlığını bile tehlikeye atar
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alemburda34 3 yıl
Başı dönerse yere düşmesin dimi Sony
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tuilde 3 yıl
Htc vive hem oculusu hem psvr'ı tokatladi
Oturdugun yerden saga sola bakarak oyunun icine nasil gireceksin. Kisitli olsada hareket ozgurlugu sart. Bu da sadece htc vive ile mumkun.
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Allons-y 3 yıl tuilde
Hocam bütün vr kasklarının arkasından sağından 5 6 tane kablo çıkıyor HTC vive'ın demolarında bu kabloları tutan birileri var hep ve buna rağmen herkes kabloların ayağa dolanmasından şikayetçi. Bu ortada gezme olayı tutmayacak bence. Ki televizyona çarpma takılıp düşme olasılığınız falanda var. Şahsen sanal dünyaya o kadar gömülmüş iken iki tane kameranın çıkaracağı sanal duvara bu kadar güvenmez idim.
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playstation vr, sanal gerçeklik ve
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