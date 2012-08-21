Sony ST26i Xperia J'nin ön incelemesi yapıldı

Bünyesinde barındırdığı teknik özellikler bakımından Sony Mobile'ın, alt ve orta segment arasında konumlandırdığı ST26i Xperia J'nin, Mobile-review tarafından ön incelemesi yapıldı.



Ağustos ayı sonuna doğru Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinde resmiyet kazanması beklenen Xperia J, Qualcomm MSM7227A platformu (ARM Cortex-A5 tabanlı), Adreno 200 grafik birimi ve 512 MB RAM desteğini arkasına almış. Akıllı telefonun, Android 4.0 Ice Cream Sandwich mobil işletim sisteminin bazı özellikleri kırpılmış versiyonunu kullandığı bildiriliyor.



Akıllı telefonun üst tarafında 3.5 mm'lik kulaklık girişi; alt tarafında mikrofon; ön tarafında kamera, mesafe sensörü, üç adet dokunmaya duyarlı menü tuşu; sol tarafında microUSB portu; sağ tarafında ise açma - kapama tuşu, ses tuşları; arka tarafında ise ana kamera ve LED flaş ikilisi yer alıyor.



4.0-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı bulunan akıllı telefon, otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Kapasitesi microSD kartlar yardımıyla arttırılabilen akıllı telefonun bataryası ise 1700 mAh değerinde.





Sony Xperia J'nin, 150 Euro - 160 Euro fiyat aralığında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Daha detaylı bilgi ve fotoğraflar için buraya tıklayabilirsiniz.

http://mobile-review.com/review/sony-xperia-j-st26i.shtml