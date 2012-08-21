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Sony ST26i Xperia J'nin ön incelemesi yapıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
1
30
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony ST26i Xperia J'nin ön incelemesi yapıldı
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Bünyesinde barındırdığı teknik özellikler bakımından Sony Mobile'ın, alt ve orta segment arasında konumlandırdığı ST26i Xperia J'nin, Mobile-review tarafından ön incelemesi yapıldı.
Ağustos ayı sonuna doğru Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinde resmiyet kazanması beklenen Xperia J, Qualcomm MSM7227A platformu (ARM Cortex-A5 tabanlı), Adreno 200 grafik birimi ve 512 MB RAM desteğini arkasına almış. Akıllı telefonun, Android 4.0 Ice Cream Sandwich mobil işletim sisteminin bazı özellikleri kırpılmış versiyonunu kullandığı bildiriliyor.
Akıllı telefonun üst tarafında 3.5 mm'lik kulaklık girişi; alt tarafında mikrofon; ön tarafında kamera, mesafe sensörü, üç adet dokunmaya duyarlı menü tuşu; sol tarafında microUSB portu; sağ tarafında ise açma - kapama tuşu, ses tuşları; arka tarafında ise ana kamera ve LED flaş ikilisi yer alıyor.
4.0-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı bulunan akıllı telefon, otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Kapasitesi microSD kartlar yardımıyla arttırılabilen akıllı telefonun bataryası ise 1700 mAh değerinde.
Sony Xperia J'nin, 150 Euro - 160 Euro fiyat aralığında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Daha detaylı bilgi ve fotoğraflar için buraya tıklayabilirsiniz.
Sony ST26i Xperia J'nin ön incelemesi yapıldı
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http://mobile-review.com/review/sony-xperia-j-st26i.shtml Yorum Yaz
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yunuss.10 7 yıl en beğenilen vetivet
vetivet

512 mb ram

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


150 Euroya 1 GB ram mi bekliyosunuz ? Piyasası 500 - 550 olacak bi cihaz.
vetivet512 mb ram150 Euroya 1 GB ram mi bekliyosunuz ? Piyasası 50...
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JohnLord 7 yıl
St Batuhan
Özellikler düşük ve batarya içlerinde en güzel kısmı, giriş-orta seviye gibi duruyor ama fiyat daha düşük olsa giriş seviyesi konumlandırmasında iyi bir ürün olurdu açıkcası :)

Avrupada 150-160 £ Türkiyede 900-1000 tl
St BatuhanÖzellikler düşük ve batarya içlerinde en güzel kısmı, giriş-orta seviye gibi duruyor ama fiyat daha düşük olsa giriş seviyesi konumla...
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stevejones 6 yıl
Teslım ettıgıne daır tarıhlı kagıt varsa elınde ver tuketıcı nahkemesıne yerlestır gıtsın,sonra pasa pasa senı ararlar.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bu cihazı 3-3,5 ay önce aldım ve aldığımdan beri kasma donma takılma yapıyordu denizde çalıştığım için fırsat bulup servise gönderemedim 04.06.2013 te gold mağazasına verdim servise gitti bugün 05.07.2013 olmasına rağmen hala cihaz gelmedi ve iadesini istiyorum yapmıyorlar.rehberde yukarı aşağı giderken bile kasılıp donuyordu bırakın oyun oynamak şurda kalsın ama gold hala cihazı bana vermeye çalışıyor artık gold dan birdaha herhangi bir ürün yarı fiyatına düşse bile önünden geçmem nerede kaldı müşteri 20 iş günü hakkı bir şekilde oyalayıp duruyorlar servise yönlendiriyor servis golda yönlendiriyor.gold 650 tl iade yapmaktan aciz.
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DH Misafiri 6 yıl
Hafıza sı 4 gb deniliyor ama 2gb+700mb gözüküyor telefonun ayarlar kısmına girip bakınca kafam karıştı hiç bir yerde bunla ilgili yorum yok bi bu duruma bir açyıklama yapabilecek varmı yardımcı olun lutfen
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XperiaTM 6 yıl
500 lira bile fazla bence. 512 mb ram mi kaldı ya yeter vallahi.
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
Hala 512mb ramli 5 para etmez telefonları 800 900TL ye kakalamaya çalışıyolar yeter artık. xiaomi midir nedir girsin TR piyasasına
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yunuss.10 7 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

Hala 512mb ramli 5 para etmez telefonları 800 900TL ye kakalamaya çalışıyolar yeter artık. xiaomi midir nedir girsin TR piyasasına

Ne 800-900'ü kardeş ? O paralara Sola - U filan satılıyorsa bu cihaz anca 500 lira olur. O parayı da etsin bi zahmet.
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trexin 7 yıl
sony JB güncellemesinden haber ver. hangi modellere gelecek ve ne zaman?
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DH Misafiri 7 yıl
bu sony akıllanmıyacak batıp gidecek en sonunda....
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
600 gibi bir fiyata çıkarsa cok satacak gibi duruyor hadi hayırlısı
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DH Misafiri 7 yıl
800-850tl üstü için çift çekirdek cihaz st-u8500 başlar
700-800tl için tek çekirdek msm8255-msm8255T
600-650tl altı tek çekidek msm7227A=msm7230 armv7 işlemcili
500-600 arası armv6( arm11 tabanlı) cihazlar
bu cihaz 600-650tl arasında satılmalı daha fazla vermek şu an için mantıksız neo v veya ray den daha iyi bir cihaz değil denk cihazlar: ideos x5, desire z, samsung ace plus, Motorola Motoluxe XT615...
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xxxx1 7 yıl
böyle cihazlarda lazım,zaten alt ve orta segment diye geçiyor... fiyat uygun olduğunda tercih edilebilir.
verilen detaylara göre;sdkart desteği,pili,4.inç lik az buz olmayan ekranıyla fena değil...
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neXXen 7 yıl
Bu cihaza 1700 mAh. Xperia P'ye 1300 mAh. Bu neyin kafası?
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