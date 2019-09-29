Sony, Snapdragon 865’li amiral gemisi hazırlığında

Sony'nin akıllı telefon bölümünde işlerin iyi gitmediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak görünen o ki firmanın yeni cihazlar tanıtma konusunda çekincesi bulunmuyor. Bunun en son örneği ise Snapdragon 865 yonga setli amiral gemisi hazırlığında olması.

4G ve 5G seçenekleri olacak

Bazı Japon kaynaklar tarafından Sony’nin yazılım dağıtım sunucularında fark edilen “HW_PLATFORM_FXT_SM8250” yazısı durumu ortaya çıkardı. SM8250’nin sıradaki Qualcomm amiral gemisi yonga setine işaret ettiğini biliyoruz. Büyük ihtimalle bu yonga setinin isimlendirmesi Snapdragon 865 şeklinde olacak.

Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz yıllar 5G için bir geçiş dönemi niteliğinde. Her ne kadar 5G cihazlar tam bir yaygınlık kazanamasa da firmaların özellikle üst seviye modellerinde 5G’li ek seçenekler sunduklarını görüyoruz. Snapdragon 865 de bu anlayışı devam ettirmek için iki farklı modemle gelebilir. Biri dahili 5G modemli versiyon, diğeri ise 4G’li versiyon. Örneğin yeni tanıtılan Kirin 990’ın da 5G modemli bir sürümü bulunuyor.

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Sony’e geri döndüğümüzde ise durumun nasıl olacağı şimdilik belli değil. Yeni amiral gemisi hem 5G’li hem de 4G’li versiyonlarla gelebilir. Ancak resmi olarak cihazı görmemiz için önümüzde uzun bir süre olduğunu belirtelim. Büyük ihtimalle Şubat ayında gerçekleşecek MWC 2020, yeni Xperia modellerinin sergileneceği yer olacak.

https://www.gsmarena.com/sony_is_developing_its_next_flagship_with_snapdragon_865-news-39389.php