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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, Snapdragon 865’li amiral gemisi hazırlığında

    Bazı Japon kaynaklar tarafından fark edilen bilgilere göre Sony, Snapdragon 865 yonga setli amiral gemisi hazırlığında. Qualcomm’un yeni yonga seti biri 5G’li diğeri 4G’li iki versiyon ile gelebilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Sony, Snapdragon 865’li amiral gemisi hazırlığında
    Tam Boyutta Gör
    Sony'nin akıllı telefon bölümünde işlerin iyi gitmediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak görünen o ki firmanın yeni cihazlar tanıtma konusunda çekincesi bulunmuyor. Bunun en son örneği ise Snapdragon 865 yonga setli amiral gemisi hazırlığında olması.

    4G ve 5G seçenekleri olacak

    Bazı Japon kaynaklar tarafından Sony’nin yazılım dağıtım sunucularında fark edilen “HW_PLATFORM_FXT_SM8250” yazısı durumu ortaya çıkardı. SM8250’nin sıradaki Qualcomm amiral gemisi yonga setine işaret ettiğini biliyoruz. Büyük ihtimalle bu yonga setinin isimlendirmesi Snapdragon 865 şeklinde olacak.

    Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz yıllar 5G için bir geçiş dönemi niteliğinde. Her ne kadar 5G cihazlar tam bir yaygınlık kazanamasa da firmaların özellikle üst seviye modellerinde 5G’li ek seçenekler sunduklarını görüyoruz. Snapdragon 865 de bu anlayışı devam ettirmek için iki farklı modemle gelebilir. Biri dahili 5G modemli versiyon, diğeri ise 4G’li versiyon. Örneğin yeni tanıtılan Kirin 990’ın da 5G modemli bir sürümü bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni bir SIM kart güvenlik açığı daha ortaya çıktı"

    Sony’e geri döndüğümüzde ise durumun nasıl olacağı şimdilik belli değil. Yeni amiral gemisi hem 5G’li hem de 4G’li versiyonlarla gelebilir. Ancak resmi olarak cihazı görmemiz için önümüzde uzun bir süre olduğunu belirtelim. Büyük ihtimalle Şubat ayında gerçekleşecek MWC 2020, yeni Xperia modellerinin sergileneceği yer olacak.



    https://www.gsmarena.com/sony_is_developing_its_next_flagship_with_snapdragon_865-news-39389.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Lithaunans 10 dk.
    3000mah batarya siparişi yetişecekse hemen çıkartırlar 1000/1500$'lık bir tane...
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    fth-bsky 25 dk.
    Adamlar parça üretimini durdursa mobil sektör krize girer öyle bir firma ama telefon yapamıyorlar gerçekten çok enteresan. Ne zaman bu durumu aşacaklar çok merak ediyorum.
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    yaki83 25 dk.
    5g tuvalette cekiyormu ona gore alicam.
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    zdniz 1 sa.
    5.5 - 5.8 inç arası compack bi cihaz yapıp küresel bir pazara çıkmadıkca işi çok zor tamam insanlar çentik sevmiyorlar ama tv kumandası gibi bir cihazda sevmiyorlar ne zaman kullanıcılarını dinliceksin be SONY
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    V4LKyR 1 sa.
    Bu 4.19 kernelini alır...
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    smart1978 1 sa.
    Turkiye icin yillar degil de onyillar olmali 5G ye geciste :) ...
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    canmania 2 sa.
    Sony ve amiral gemi
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    oguzhan diric 1 sa. canmania
    Dünyanın en kısa fıkrası 😂😂
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    hasan.sonus 3 sa.
    Sony hiçbir şekilde telefon pazarından çekilmeyeceğini söylemişti zaten. İstediği kadar az satsın veya hiç satmasın yine de yeni modeller gelicek.
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