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Sony Togari modeline ait olduğu belirtilen bir görsel ortaya çıktı

5 yıl
1,1b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Togari modeline ait olduğu belirtilen bir görsel ortaya çıktı

Yıla Xperia Z amiral gemi modeli ile başlayan Sony, iddialara göre Phablet pazarı için Togari adlı modelini hazırlarken, kamera odaklı i1 adlı bir modelin de çalışmalarını yürütüyor.

i1 modeli ile ilgili somut bir delil henüz ortada yokken, Togari kod adlı model ile ilgili pek çok görsel internete sızdırıldı. Son olarak cihazın dıştan göründüğü bir resim gündeme geldi.

Sony çalışanı olduğu belirtilen şahsın elinde tuttuğu Xperia Z Ultimate adlı modelin 6.44 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı belirtilirken, şahıs cihazın üzerine bir yavru kedi koymuş. Bunun dışında herhangi bir detay yansıtılmamış.

Suya ve toza dayanıklı olması beklenen Xperia ZU modelinde daha parlak ve canlı renkler sunan Triluminous panel, Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, stylus desteği, daha keskin ve net görüntüler sunan X-Reality desteği, 8MP çözünürlükte arka Exmor RS kamera, 2.2MP çözünürlükte ön kamera, 6.5mm kalınlık, her türlü cisimle ekrana dokunabilme şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor. Sony'nin 25 Haziran'da Münih'te düzenleyeceği etkinlikte bu modelin tanıtılması yüksek ihtimal. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-ZU-Togari-specs-leak_id43831 Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
İşte budur Sony.

Birde haberle alakalı değil ama söylemeden geçemeyeceğim, bu haber 5 günlük haber.

Sony konularında neden bu kadar gecikiliyor merak ediyorum, haberlerin es geçildiği daha çok oluyor keza.

Ancak Samsung bi modelin turkuaz, pembe modelini çıkarsa, test sonuçlarına bir cihazı düşse hemen burada haber. Bunlara dikkat edilmesi görüşündeyim.
İşte budur Sony.Birde haberle alakalı değil ama söylemeden geçemeyeceğim, bu haber 5 günlük haber.Sony konularında neden bu kadar gecik...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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FRAPS 5 yıl
İnanılmaz ince olmuş , sony mobil piyasada daha fazla pazar payı hakkediyor.
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iAndroid 5 yıl Illustrious.
Mr.Spak
İşte budur Sony.

Birde haberle alakalı değil ama söylemeden geçemeyeceğim, bu haber 5 günlük haber.

Sony konularında neden bu kadar gecikiliyor merak ediyorum, haberlerin es geçildiği daha çok oluyor keza.

Ancak Samsung bi modelin turkuaz, pembe modelini çıkarsa, test sonuçlarına bir cihazı düşse hemen burada haber. Bunlara dikkat edilmesi görüşündeyim.

+1 katılıyorum mesela Xperia S için JB güncellemesinin yayınlandığına dair bir haber çıkmadı, ayrıca 3 gün önce Sony Xperia S'e yeni bir güncelleme vereceğini doğruladı. Bunların hiçbiri haber yapılmıyor ama S4'ün her modeliyle ilgili haber çıkıyor.
Mr.Spakİşte budur Sony.Birde haberle alakalı değil ama söylemeden geçemeyeceğim, bu haber 5 günlük haber.Sony konular...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
taşıma problemi olmayanlar icin düşünülebilir
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DH Misafiri 5 yıl
Sony gercek anlamda uzun suredir kafamda kurdugum kusursuz telefona adim adim yaklasiyor.xperiz z yi deneme firsatim oldu oldukca akici ve kullanisli bir telefon,eksikleri yok mu tabi ki var ama sony gibi buyuk bir firmanin asamayacagi eksiklikler degil bunlar nitekim bu sorunlari da asmis gibi duruyor.bu arada. 8mp kamera olacagini hic sanmiyorm aksi halde bütünü bozarlar.
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1tiger1 5 yıl
Bildigin tablet olmus bu.6.44 " nedir ya?
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swat882 5 yıl
kimsede demiyorki adam hesap makinesi ile fotoğraf çekmiş
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kucukyenici 5 yıl
Sony markasına karşı bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. O kadar abartmaya, dövünmeye gerek yok. Sony ürün çıkartmadan önce piyasada duyuluyor, konuşuluyor vs. vs. çıkartana kadar çok uzun süre geçiyor. Çıktığı anda veya kısa bir süre sonra diğer firmalar yeni işlemcili ürünleri piyasaya sürüyor ve Sony oluyor bir önceki nesil işlemcili telefon! Çok güzel bir ürün deyip bekliyoruz ama hep hayal kırıklığı da oluyor. Misal: Xperia Z'de olduğu gibi (İşlemcisi kısa bir süre sonra bir önceki nesil oldu. TFT Ekran kullanmış ve rakiplerinin yanında sönük kaldı.) Sony One (Honomi) tahmini özellikleri müthiş ve gerçekten alınasi bir telefon gibi geldi ama korkarım çıkana kadar diğer firmalar daha üst özellikli cihazlar çıkartacak. Sony pazarlaması veya stratejisi herhalde satmama üzerine kuruluyor! Millet plastik plastik diye tutturmuş. Aluminyum, Cam Kaplama vs. olsa elbette güzel gözükür ama tek kıstas bu değildir. Oradan puan kırılsa da diğer özellikleri için insafsızlık yapılıyor. Sonuçta plastik veya deri kılıfın içine koyunca hiçbir estetiği, avantajı kalmıyor!
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Nicck 5 yıl
sıkıntı yok beyler, isteselerde istemeselerde bugünden itibaren bir kaç ay Sony konuşmak, Sony okumak zorunda kalacaklar, Playstation 4 tanitımı olacak bugün..

leğencileri elmacıları konsol sektörüne bekliyoruz
oradada ötersiniz bıdı bıdı, YERSE..


Bu geceki çöpbox avına hazır olun
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orientem 5 yıl
Dhı eleştirmeyi bırakın tabiki çok satanın haberini daha çok yaparlar çünkü daha çok kişiyi ilgilendiriyor
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Lova 5 yıl orientem
orientem

Dhı eleştirmeyi bırakın tabiki çok satanın haberini daha çok yaparlar çünkü daha çok kişiyi ilgilendiriyor

Öyle şey mi olur ya. Sanki haberi parayla mı yapıyorlar. Ellerine mi yapışıyor. O kadar ıvır zıvır, gereksiz, saçma sapan şeylerin haberleri yapılırken niye önemli şeylerin bile haberi yapılmıyor, güncelleme gibi. Mesela arkadaşın dediği gibi samsungun bir modelinin turkuaz renginin haberinin çıkıyor veya yakın zamanda ios 7 hakkında ortada birşey olmamasına rağmen üst üste 30 tane boş haber yapılıyor. Ama iş sony'e geldi mi hiç umurlarında bile olmuyor. Biz bu kayırma olayına kızıyoruz.
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bellair 5 yıl
incelik harika olmuş :)
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CmSandman 5 yıl
samsung günaydın haberleri yayınlasanız iyi olur. sony haberlerini hep es geçiyorsunuz DH editörleri
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__Nikolaus__ 5 yıl
Isterse dunyanin en ince telefonu olsun 6.44 inc telefon degildir , 7 inc tabletler var piyasada yuzlerce.

Bu isin sinir 5.5 inc maksimum , ayni dusuncem tum markalar icin gecerlidir sadece sony icin degil.
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teramit 5 yıl
FRAPS
İnanılmaz ince olmuş , sony mobil piyasada daha fazla pazar payı hakkediyor.

büyük olduğu için ince gözüküyor.çokda ince değil.
ayrıca büyük cihazları ince yapmak daha kolay.
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blackzeros 5 yıl teramit
teramit

FRAPS

İnanılmaz ince olmuş , sony mobil piyasada daha fazla pazar payı hakkediyor.


büyük olduğu için ince gözüküyor.çokda ince değil.
ayrıca büyük cihazları ince yapmak daha kolay.

6.5 mm ince degil oyle mi?
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CmSandman 5 yıl
diyecek söz bulamadım. inannılmaz bir alet olmuş
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