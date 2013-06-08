Sony Togari modeline ait olduğu belirtilen bir görsel ortaya çıktı





Yıla Xperia Z amiral gemi modeli ile başlayan Sony, iddialara göre Phablet pazarı için Togari adlı modelini hazırlarken, kamera odaklı i1 adlı bir modelin de çalışmalarını yürütüyor.





i1 modeli ile ilgili somut bir delil henüz ortada yokken, Togari kod adlı model ile ilgili pek çok görsel internete sızdırıldı. Son olarak cihazın dıştan göründüğü bir resim gündeme geldi.





Sony çalışanı olduğu belirtilen şahsın elinde tuttuğu Xperia Z Ultimate adlı modelin 6.44 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı belirtilirken, şahıs cihazın üzerine bir yavru kedi koymuş. Bunun dışında herhangi bir detay yansıtılmamış.





Suya ve toza dayanıklı olması beklenen Xperia ZU modelinde daha parlak ve canlı renkler sunan Triluminous panel, Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, stylus desteği, daha keskin ve net görüntüler sunan X-Reality desteği, 8MP çözünürlükte arka Exmor RS kamera, 2.2MP çözünürlükte ön kamera, 6.5mm kalınlık, her türlü cisimle ekrana dokunabilme şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor. Sony'nin 25 Haziran'da Münih'te düzenleyeceği etkinlikte bu modelin tanıtılması yüksek ihtimal.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-ZU-Togari-specs-leak_id43831