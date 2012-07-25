Sony Xperia Acro S önümüzdeki ay satışa çıkıyor





Sony, Mayıs'ta duyurduğu Xperia Acro S akıllı telefonunu Ağustos'ta uluslararası pazara sunuyor. Daha önce 19 Temmuz'da satışa çıkacağı iddia edilmiş, ancak bu tarihte düzenlenen etkinlikte Acro S'i görememiştik. Şimdi ise Japon üreticinin bazı ülkelerdeki temsilcileri, yeni cihazın Ağustos ayında çıkış yapacağını müjdeledi.

Tayvan bölgeli resmi Sony mağazası, Xperia Acro S'i yaklaşık 549 dolar fiyat etiketiyle listeledi. Sony Rusya da, resmi Twitter hesabından Ağustos ayını işaret ederek LT26w modelinin çok daha yüksek bir fiyatla 730 dolardan tüketicilerin beğenisine sunulacağını açıkladı. Diğer Asya ve Avrupa bölgelerinde satışın yine Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

Xperia Acro S'e; 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip LED aydınlatmalı LCD ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260 çipset, Adreno 220 GPU, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, 12MP arka, 1.3MP ön kamera, NFC çipi, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve 1910mAh'lik bir pil eşlik edecek.

Toz ve suya karşı dayanıklılığı IP57 sertifikasıyla tescillenen Xperia S'in yeni versiyonunu yakında ülkemizin teknoloji mağazalarında da görmeyi umut ediyoruz.

http://www.xperiablog.net/2012/07/24/xperia-acro-s-unboxed-coming-to-russia-in-august/