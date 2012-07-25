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Sony Xperia Acro S önümüzdeki ay satışa çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,5b
1
80
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony, Mayıs'ta duyurduğu Xperia Acro S akıllı telefonunu Ağustos'ta uluslararası pazara sunuyor. Daha önce 19 Temmuz'da satışa çıkacağı iddia edilmiş, ancak bu tarihte düzenlenen etkinlikte Acro S'i görememiştik. Şimdi ise Japon üreticinin bazı ülkelerdeki temsilcileri, yeni cihazın Ağustos ayında çıkış yapacağını müjdeledi.
Tayvan bölgeli resmi Sony mağazası, Xperia Acro S'i yaklaşık 549 dolar fiyat etiketiyle listeledi. Sony Rusya da, resmi Twitter hesabından Ağustos ayını işaret ederek LT26w modelinin çok daha yüksek bir fiyatla 730 dolardan tüketicilerin beğenisine sunulacağını açıkladı. Diğer Asya ve Avrupa bölgelerinde satışın yine Ağustos'ta başlaması bekleniyor.
Xperia Acro S'e; 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip LED aydınlatmalı LCD ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260 çipset, Adreno 220 GPU, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, 12MP arka, 1.3MP ön kamera, NFC çipi, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve 1910mAh'lik bir pil eşlik edecek.
Toz ve suya karşı dayanıklılığı IP57 sertifikasıyla tescillenen Xperia S'in yeni versiyonunu yakında ülkemizin teknoloji mağazalarında da görmeyi umut ediyoruz.

http://www.xperiablog.net/2012/07/24/xperia-acro-s-unboxed-coming-to-russia-in-august/ Yorum Yaz
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strathmorea 7 yıl en beğenilen
1gb ram, Hd ekran, çift çekirdek 1.5 lik işlemci, 16 gb entegre hafıza, 2000 lik pil, 4.0 işletim sistemi, 12 mp kamera ve bu telefona donanım kötü ve orta sınıf diyen yurdum insanı...
1gb ram, Hd ekran, çift çekirdek 1.5 lik işlemci, 16 gb entegre hafıza, 2000 lik pil, 4.0 işletim sistemi, 12 mp kamera ve bu telefona donanım kötü ve orta sını...
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jasonw 7 yıl
Sony yine tasarım işini fotokopiye bağladı
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Guest 7 yıl
web101
strathmorea1gb ram, Hd ekran, çift çekirdek 1.5 lik işlemci, 16 gb entegre hafıza, 2000 lik pil, 4.0 işletim sistemi, 12 mp kamera ve bu telefona donanım kötü ve orta sınıf diyen yurdum insanı...
beğenmeyenler doğarken iphone ile doğmuşlar ondandır

Beğenmemek telefon kötü olduğu için değil. Amiral gemisi diye nitelendirilen telefonların diğer markaların üst seviye telefonlarıyla aynı fiyatta olmasına rağmen donanım olarak uzak kalması beğenilmeyen.
Sony galiba toptan parça spariş edip 1 sene boyunca çıkardığı modellerde aynı donanımı kullanıyor. Geçen yılki arc-neo-ray-l.w.walkman-pro serisinin aynı donanıma sahip olduğunu bir kenara koyup bu telefonun da xperia s-xperia ion ile aynı donanımda olduğunu düşününce başka ihtimal göremiyorum.
web101strathmorea1gb ram, Hd ekran, çift çekirdek 1.5 lik işlemci, 16 gb entegre hafıza, 2000 lik pil, 4.0 işletim sistemi, 12 mp kame...
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DH Misafiri 6 yıl
2 ay once aldım kullanıyorum. iphone 5 ve s3 ten kat kat iyi oldugunu garanti edebilirim.
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multiTYRT 7 yıl
boyle bir telefona kotu demek?? nedir bu sony dusmanligi?

fiyat haric yemede yaninda yat
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ozan2323 6 yıl multiTYRT
multiTYRT

boyle bir telefona kotu demek?? nedir bu sony dusmanligi?

fiyat haric yemede yaninda yat


sony eski sony değil pazarda yer kapabilmek ve kar edebilmek için takozları buraya hele bir de sony servisinin eline düş de anlarsın 3sony çöpe attım..s3 mle mutlu ve mesudum..su geçirmez telefonu sıvı teması diye garanti dışı yapınca sony servisi gel de kızma ...iyi telefon olabilir ama türkiye de samsung abi...
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar birşey dikkatinizi çekmedi mi?
Bazı videolarda SONY ERİCSON olarak geçiyor bu telefon. Bazı videolarda ise sadece SONY.2012 de piyasa çıkmadı mı bu telefon aga. sony ile ericson ayrılmadı mı bu sene ne ayak çifte standart var... telefon hoş güzel ama ? var yine de
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DH Misafiri 7 yıl
slm arkadaslar bu cihazi yaklasik bir aydir kullaniyorum... cok guzel bir cihaz ve seri bide pc veya tv,,ye baglandiginda hemen baglaniyor ve cekim harika hd ve ayni zamnda 3 d boyutlu cekim yapiyor,, led tv cektikleriniz hemen izleye biliyorsunuz ... bide suya dayanikli bir cihaz
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muratal 7 yıl
xperialarin tasarimi hic hosuma gitmyor.
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonun fiyatı 889 tl rusiyada satılıyor
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isforyou 7 yıl
gerçekten sağlam bişeye benziyor hele o videodan sonra
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DH Misafiri 7 yıl
acro s i yaklaşık bir ay önce singapurdan 1000tlye denk gelen sngdolarına aldım. 4s'i çok geride bıraktığına emin olun. Eğer edinebiliyorsanız da şiddetle tavsiye... Keşfedilecek çok şey var.
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Angelica 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
acro s i yaklaşık bir ay önce singapurdan 1000tlye denk gelen sngdolarına aldım. 4s'i çok geride bıraktığına emin olun. Eğer edinebiliyorsanız da şiddetle tavsiye... Keşfedilecek çok şey var.

4s ne ya?
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jamal2012 7 yıl
bir oncekı sayfada baya yazmıslar
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jamal2012 7 yıl
xperia s de hatalar varmıs ve bugun almaktan vaz gectım ne alsam dıye dusunuyorum :/
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl jamal2012
jamal2012
xperia s de hatalar varmıs ve bugun almaktan vaz gectım ne alsam dıye dusunuyorum :/

ne gibi hatalar
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