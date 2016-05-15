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Sony Xperia C ve Xperia M serileri sona geldi

Sony’nin MWC 2016 fuarında lanse ettiği Xperia X adındaki yeni akıllı telefon serisi, kendisinden önceki tüm akıllı telefon serilerinin yerini alacak gibi gözüküyor.
3 yıl
4,9b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia C ve Xperia M serileri sona geldi

Sony’nin MWC 2016 fuarında lanse ettiği Xperia X adındaki yeni akıllı telefon serisi, tüm stratejileri sil baştan değiştirecek gibi duruyor. Önce Xperia Z serisini tahtından eden seri, şimdi de Xperia C ve M serilerine gözünü dikti.

Firmanın sunumlarından sızdırılan bilgilere göre, 2018 yılına kadar akıllı telefon pazarında Xperia X serisi boy gösterecek. Böylece farklı segmentlere farklı isimler altında akıllı telefon geliştirme de sona ermiş olacak. Xperia X serisi, gerek kamera odaklı, gerek suya-toza dayanıklı, gerekse de performans odaklı tüm akıllı telefonları bünyesinde toplayacak.

Sony, birden fazla akıllı telefon serisine sahip olmasına rağmen bir türlü istenen satış rakamlarını yakalayamadı ve bu da, artan maliyetlerin karşılanmamasına neden oldu. Bu bakımdan, tek bir seri üzerinden yürümenin maliyetleri de düşüreceği çok açık.

Ayrıca Bkz. "Bir modüler telefon da Motorola’dan"

Xperia X serisinin şimdilik büyük bir sorunu var o da fiyat. Örneğin 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 650 yonga seti, 3GB RAM, 23MP çözünürlüğünde arka kamera, 2700mAh kapasiteli batarya gibi özellikler barındıran Xperia X modeli 600 Avro civarında bir fiyat etiketine sahip.

5 inçlik HD ekran, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran MT6755 yonga seti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 2300mAh kapasiteli batarya gibi özellikler barındıran Xperia XA ise 300 Avro civarında satılacak.

5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi gibi amiral gemisi donanıma sahip olan Xperia X Performance ise 900 Avro civarında geziniyor. Bu tür fiyatlandırma ile Xperia X serisinin işi bir hayli zor olacak. 

 

http://wccftech.com/xperia-c-xperia-m-no-longer-being-produced/ Yorum Yaz
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tabzana 3 yıl en beğenilen
900 euro ne beyler ? Gecikmeli 1 nisan sakasidir , itibar etmeyin.
1 Yanıt Yanıtla +18
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0MG90 3 yıl
Yandex
Taa Sony Ericsson zamanlarından beri Sony mobilden çekilecek haberleri var gülün geçin. Sony akıllı telefon pazarında tutunmak istiyorsa telefonlarına artık yeni bir tasarım uygulamalı. Mesala Samsunga bakıyorum tonla tasarımlı çeşit çeşit modelleri var. Sony ise son 2-3 yıldır birbirinin aynı telefonlar üretiyor. En pahalı modelde aynı tip, en ucuzuda. Birde acilen çerçeveleri inceltmeleri gerek. Kaldı ki yeni modellerde çerçeve işini çözmüşler ancak televizyon kumandası gibi olmuş bu seferde. Bi ortası yok şu Japonların.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Son olarakta kamera yazılımına ciddi çalışmaları gerek. iPhoneda bile Sony kamera var ancak Sonynin telefonlarından daha iyi çekiyor. Sony telefonların kamerası rezalet. Donanım iyi yazılım kötü. Kamera ikonuna tıklıyorsun 5-6 saniye sallana sallana açılıyor.

Samsung'un çeşit çeşit modelleri var hepsi de aynı tasarımda. Hangilerinin tasarımı farklı örnek ver bi bakayım?
Sony'nin arayüzünü de Touchwiz sandın herhalde. Z5 ve X serisinde kamera açılma hızı 0.06 saniye. Sony kullanıyorsan sana çakma telefon verdiler herhalde. Kullanmıyorsan da iyi sallamışsın.
YandexTaa Sony Ericsson zamanlarından beri Sony mobilden çekilecek haberleri var gülün geçin. Sony akıllı telefon pazarında tutunmak istiyors...
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Yanıtla +10
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DH Misafiri 3 yıl
bence herne cıkartırsa cıkartsın calıstıgyı servıslere bır cekı duzen versın
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DH Misafiri 3 yıl
şu iphone'daki ve huawei'deki kaliteye bak
be. adamlar sarj soketini ikinci bir metal
çerçeveye alıp, bunlada yetinmeyip iki
yandan vidalamışlar. malzeme metal ve
kaliteli. bir zamanlar kullandığım çöp
sony z2 aklıma geldi şimdi. sarj soketini
tutan hic bir sey yoktu. etrafı bosluk ve
board bile görünüyodu. kucuk kapagı
aşan su direk boarda ulaşıodu, tel doğru çöpe
direk. azıcık kaliteden anlayın üç kağıda
gelmeyin. z2 denen çöp tel esner sarj kapağı cebimde
kendiliginden açılırdı. ekran ışığı sızardı.
artık nasıl dandikse kamera sensor leri
ortalı durmuyodu. led flaş ortalı değildi(kuş gözü kadar led flaş var)
ve bu dandik tel su geçirmez diye satıldı.
servisler bu çöple doldu. millet sony'e bi
güzel sövdü. tabi bisürü müşteri mağdur
edildi. o gün bu gündür asla sony
almıyorum. bir diğer arkadaşımında z2 si
arka cam esnemekten cepte kendinden
çatlamıştı, ascend p7 de metal cerceve ve
cam kapak ama milim esnemio. niye?
çünkü kaliteli. sony gibi dandik değil. üstelikte kasa çerceve
oranı sonyden daha yüksek ve buna ramen esnemio.
şu an malzemeden çalınan ve sadece
yüksek kar etmek amaçlı üretilen tek
telefonlar sony çöpleri. sonra ekranda
leke çıktı falan. yani sorunların sonu
gelmedi. ha birde rakiplerin 6 inç ekran
koyduğu kasaya 5 inç ekran koymakta
ayrı bi olay ve buna ramen sanal tuş
koyuyodu sony. doğru ya kapasitif tuş
koysa (tuş maliyeti+led aydınlatma
+boarda data aktarımı için flex koyması
lazım) ama ekrana sanal tuş gelsin.
maliyet sıfır. rakipler dual tone flaş
koyar. sony kuş gözü kadar flaş koyar oda
yamuk duruyo. ois'i 99 yıl sonra(tabi
batmazsa :) ) koyar.z2 ön kamera 2mp
çamur gibiydi. selfie çekip kendimi bile
tanıyamıyodum. şimdi aynı sorunlar ve
fazlası m5 denen takozda ve tüm
sonylerde var. enson bir arkadaş
yamulmuş z3 resmini koymuştu. z3 flex
:) :) sony'e gel. sorun'lara gel...Sony
sayfası sorun dolu, 10 başlığın 9 tanesi
sorun
sony=ÇÖPOĞLUÇÖP
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DH Misafiri 3 yıl
kum23 arkadaşım sağolasın...
batu kardeş senin anlayamaman normal. çünki anlamak bilgi ister, zeka ister. bak haberdeki görselde 2 adet kaliteli ürünün şarj soket kısmını göstermişler. senin bu konularla alakan olmadığı anlaşılıyo. en iyisi bi z2 al ve şarj kapağını açıp micro usb soketin çevresine iyice bir bak bakalım. herhangi bir tedbir var mı? yada vida falan? bırak vidayı boşluk var ve z2 sözde su geçirmiomuş. bak rakiplerin su geçirmemezlik iddia etmeyen modellerinde bile soketin etrafında boşluktyok, ikinci bir metal halka var. git bir iphone al ve soketine bak, o anda çöp sony z2 nin soketini aklına getir ve kıyasla. belki anlarsın. bu kalitesizlik ve daha fazla türde sorunlar sadece z2 de değil. tüm sony'lerde var, m5-z3-z5 vesaire.. sony sayfasına bir göz at istersen. bir arkadaşın yamuk z3 resmi duruyo sayfada. daha eskiden bir arkadaşta z2 kendi kendine ortadan çatlamış ve arkadaş resim atmış. bir başkasıda kapak kendinden açılıp duruyo demiş. başka birinde ekranda leke. yani sorunlar say say bitmiyo. z2 sahibi bir arkadaş kapağı açıp şarj soketin fotosunu atsında şu gözleri süper gören arkadaş bir görsün. ha ortalı durmayan kamera sensörleri ve flaş falan daha bahsetmiyorum. hatta kasada camla metal çerçeve arası boşluklar bile göze çarpıyo sonylerde ve araya kağıt bile giriyo. bunlar hep kalitesiz işçilik be kardeş. bunla yetinmeyen sony kapasitif tuş koymaz, dualtone flaş koymaz-ois hak getire-rakiplerden geride cpu-ram-storage konfigurasyonları koyar ve axnı fiyata satmaya kalkar. insanların çoğu bunu yemez, sen ve senin gibiler hariç. ne mutlu ki sizin cahil çabanız sony(mobil departman)batmaktan kurtarmaya yetmiyo. yani özet sony işçilikten çalmakla yetinmeip malzemedende çalar. bu kadar dandik telefon yok şu an piyasada ve batmaya dogru hızla gidiyo. batsında yerine kaliteli ve high technolojiye gücü yeten sofistike bir fırma gelsin. gerçekler acıdır. gerçekler acıtır. sony=çöp oğlu çöp
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DH Misafiri 3 yıl
şu iphone'daki ve huawei'deki kaliteye bak
be. adamlar sarj soketini ikinci bir metal
çerçeveye alıp, bunlada yetinmeyip iki
yandan vidalamışlar. malzeme metal ve
kaliteli. bir zamanlar kullandığım çöp
sony z2 aklıma geldi şimdi. sarj soketini
tutan hic bir sey yoktu. etrafı bosluk ve
board bile görünüyodu. kucuk kapagı
aşan su direk boarda geliodu, tel çöpe
direk. azıcık kaliteden anlayın üç kağıda
gelmeyin. tel esner sarj kapağı cebimde
kendiliginden açılırdı. ekran ışığı sızardı.
artık nasıl dandikse kamera sensor leri
ortalı durmuyodu. led flaş ortalı değildi
ve bu dandik tel su geçirmez diye satıldı.
servisler bu çöple doldu. millet sony'e bi
güzel sövdü. tabi bisürü müşteri mağdur
edildi. o gün bu gündür asla sony
almıyorum. bir diğer arkadaşımında z2 si
arka cam esnemekten cepte kendinden
çatlamıştı, ascend p7 de metal cerceve ve
cam kapak ama milim esnemio. niye?
çünkü kaliteli. üstelikte kasa çerceve
oranı daha yüksek. buna ramen esnemio.
şu an malzemeden çalınan ve sadece
yüksek kar etmek amaçlı üretilen tek
telefonlar sony çöpleri. sonra ekranda
leke çıktı falan. yani sorunların sonu
gelmedi. ha birde rakiplerin 6 inç ekran
koyduğu kasaya 5 inç ekran koymakta
ayrı bi olay ve buna ramen sanal tuş
koyuyodu sony. doğru ya kapasitif tuş
koysa (tuş maliyeti+led aydınlatma
+boarda data aktarımı için flex koyması
lazım) ama ekrana sanal tuş gelsin.
maliyet sıfır. rakipler dual tone flaş
koyar. sony kuş gözü kadar flaş koyar oda
yamuk duruyo(2011 motorola atrix te dual led flaş vardı). ois'i 99 yıl sonra(tabi
batmazsa :) ) koyar.z2 ön kamera 2mp
çamur gibiydi. selfie çekip kendimi bile
tanıyamıyodum. şimdi aynı sorunlar ve
fazlası m5 denen takozda ve tüm
sonylerde var. enson bir arkadaş
yamulmuş z3 resmini koymuştu. z3 flex
:) :) sony'e gel. sorun'lara gel...Sony
sayfası sorun dolu, 10 başlığın 9 tanesi
sorun
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szr1907 3 yıl
M ultra gibi bir model olacak gibiydi.
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atilasat 3 yıl
Eski bir sony kullanıcısı olarak buradan yetkililere sesleniyorum. sanal tuşlardan ve o koca çerçevelerden vazgeçin artık. yoksa bırakın telefon işini. ha bir de sensörüüreten sensin en çamur senin kameran. ne iş? sonyericsson w715' imle çektiğim facedeki 2011 fotograflarima bakiyorum da o 3,2 mp kamerali telefonum suan ki tepe modellere kafa tutar
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FreeRun 3 yıl
Ekrandaki sanal tuşlarla ürettikleri telefonları dünya paraya satıyorlar, kamera performasnlarıda iyi değil.
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0MG90 3 yıl
X Performance fiyatı 700 euro. 900 Euro değil.
xperiablog.net/...
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FlyingUnderpants 3 yıl
Şubatta tanıtıldı Hazirana geldik telefon yok. Bu işi her üretici yapıyor. Halbuki tanıtıldıkta sonra en geç bir ay içinde piyasada olmalı telefonlar.
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mipa90 3 yıl
900 euro nedir ekrem71 ? nasıl haber yapıyorsun telefon 700 euro.
iphone 7 de 400 euro olacakmış diyorlar.
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sony, xperia x ve
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