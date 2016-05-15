Sony Xperia C ve Xperia M serileri sona geldi

Sony’nin MWC 2016 fuarında lanse ettiği Xperia X adındaki yeni akıllı telefon serisi, tüm stratejileri sil baştan değiştirecek gibi duruyor. Önce Xperia Z serisini tahtından eden seri, şimdi de Xperia C ve M serilerine gözünü dikti.

Firmanın sunumlarından sızdırılan bilgilere göre, 2018 yılına kadar akıllı telefon pazarında Xperia X serisi boy gösterecek. Böylece farklı segmentlere farklı isimler altında akıllı telefon geliştirme de sona ermiş olacak. Xperia X serisi, gerek kamera odaklı, gerek suya-toza dayanıklı, gerekse de performans odaklı tüm akıllı telefonları bünyesinde toplayacak.

Sony, birden fazla akıllı telefon serisine sahip olmasına rağmen bir türlü istenen satış rakamlarını yakalayamadı ve bu da, artan maliyetlerin karşılanmamasına neden oldu. Bu bakımdan, tek bir seri üzerinden yürümenin maliyetleri de düşüreceği çok açık.

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Xperia X serisinin şimdilik büyük bir sorunu var o da fiyat. Örneğin 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 650 yonga seti, 3GB RAM, 23MP çözünürlüğünde arka kamera, 2700mAh kapasiteli batarya gibi özellikler barındıran Xperia X modeli 600 Avro civarında bir fiyat etiketine sahip.

5 inçlik HD ekran, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran MT6755 yonga seti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 2300mAh kapasiteli batarya gibi özellikler barındıran Xperia XA ise 300 Avro civarında satılacak.

5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi gibi amiral gemisi donanıma sahip olan Xperia X Performance ise 900 Avro civarında geziniyor. Bu tür fiyatlandırma ile Xperia X serisinin işi bir hayli zor olacak.