Bir modüler telefon da Motorola’dan

Bu yıl modüler akıllı telefon tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken LG, rakiplerinden farklılaşarak satışlarını artırmayı amaçlıyor ancak muhtemelen pazarda yalnız olmayacak. Motorola’nın da modüler telefonu yolda.

Bu yıl dördüncü nesline terfi edecek olan Moto X serisinde, gelen bilgilere göre Amps adında yeni bir bağlantı teknolojisi yer alacak. Apple’ın Smart Connector bağlantısına benzetebileceğimiz Amps, 16 pinli bir bağlantı yuvasına sahip. Telefonun belirli bir kısmını çıkarmak yerine, Amps modülleri dış taraftan bağlantı kuracak ve cihazı kapatmaya da gerek olmayacak.

İlk etapta 6 farklı Amps modülünün piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bunlar arasında stereo hoparlör, batarya desteği, flaş destekli kamera, piko projeksiyon aparatı, optik yakınlaştırma sunan lensler yer alacak.

Yeni nesil Moto X serisinde iki model yer alacak. Moto X Vertex modeli 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, Snapdragon 625 yonga seti, 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi veya 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi, ön parmak izi okuyucu, 7mm kalınlık, 3500mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler barındıracak.

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Moto X Vertex Thin ise 5.2mm kalınlık değeri ile pazarın en ince akıllı telefonlarından birisi olacak. Bu ince profil içerisinde ise 5.5 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 3GB/4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde lazer odaklama ve OIS destekli arka kamera, ön parmak izi okuyucu, 2600mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.

Aslında batarya ve incelik değerleri iki telefonda yer değiştirse daha uygun olacakmış gibi görünüyor. Henüz iddia aşamasında olduğu için cihazların nihai özelliklerinde değişiklikler olabilir. Yeni Moto X serisinin 6 Haziran tarihinde yapılacak Lenovo Tech World etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.