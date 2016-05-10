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Bir modüler telefon da Motorola’dan

Akıllı telefonunuza ekstra yetenekler kazandıran modüler tasarım, LG G5 ile teknoloji dünyasının dikkatini çekmişti. Şimdi ise Motorola farklı bir tasarımla boy göstermeye hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl modüler akıllı telefon tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken LG, rakiplerinden farklılaşarak satışlarını artırmayı amaçlıyor ancak muhtemelen pazarda yalnız olmayacak. Motorola’nın da modüler telefonu yolda.

Bu yıl dördüncü nesline terfi edecek olan Moto X serisinde, gelen bilgilere göre Amps adında yeni bir bağlantı teknolojisi yer alacak. Apple’ın Smart Connector bağlantısına benzetebileceğimiz Amps, 16 pinli bir bağlantı yuvasına sahip. Telefonun belirli bir kısmını çıkarmak yerine, Amps modülleri dış taraftan bağlantı kuracak ve cihazı kapatmaya da gerek olmayacak.

İlk etapta 6 farklı Amps modülünün piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bunlar arasında stereo hoparlör, batarya desteği, flaş destekli kamera, piko projeksiyon aparatı, optik yakınlaştırma sunan lensler yer alacak.

Yeni nesil Moto X serisinde iki model yer alacak. Moto X Vertex modeli 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, Snapdragon 625 yonga seti, 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi veya 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi, ön parmak izi okuyucu, 7mm kalınlık, 3500mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler barındıracak.

Ayrıca Bkz. "Philips’ten 43 inçlik 4K IPS monitör"

Moto X Vertex Thin ise 5.2mm kalınlık değeri ile pazarın en ince akıllı telefonlarından birisi olacak. Bu ince profil içerisinde ise 5.5 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 3GB/4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde lazer odaklama ve OIS destekli arka kamera, ön parmak izi okuyucu, 2600mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.

Aslında batarya ve incelik değerleri iki telefonda yer değiştirse daha uygun olacakmış gibi görünüyor. Henüz iddia aşamasında olduğu için cihazların nihai özelliklerinde değişiklikler olabilir. Yeni Moto X serisinin 6 Haziran tarihinde yapılacak Lenovo Tech World etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/05/09/motorola-reportedly-prepping-two-moto-x-phones-with-modular-attachments-called-amps/#ap-lightbox Yorum Yaz
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Sabah Yıldızı 3 yıl en beğenilen
Ulkemize resmi olarak girbe moto

Uzan ne atladi bunlara


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kadirirdem 3 yıl
şu firma tekrar gelmesi lazım tr ye...
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DH Misafiri 3 yıl
Motorola el değiştirdi. Lenovonun bize getirmesi lazım artık
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gunman233 3 yıl
Snapdragon 625 boy göstermeye başladı sonunda. 615-616-617 kabak tadı vermeye başlamıştı. 14 nm ile az güç tüketecek orta seviyenin yeni favorisi geldi. Bir 650/652 değil, a72 çekirdekleri yok ama performans/watt başarımı yüksek yeni nesil teknolojilere sahip iyi bir işlemci. Yeni seride sadece bu model 14 nm, diğerleri 28 nm hala.
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alp0007 3 yıl
Ben modüler telefon deyince ekranı, pili, işlemcisi, kamerası vs. değiştirilebilen telefon anlıyorum. Bu çıkanlar böyle mi?
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ultramarine caeruleum 3 yıl
Google Project Ara programını çağrıştırıyor biraz
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Master_Evil 3 yıl
bu haberler sayesinde motorolanın devam ettiğini öğreniyorum
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Sabah Yıldızı 3 yıl en beğenilen
Ulkemize resmi olarak girbe moto

Uzan ne atladi bunlara


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