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Sony Xperia C6 çizimleri internete sızdırıldı

Sony'nin MWC 2016 etkinliğinde tanıtmasını beklediğimiz orta seviye Xperia C6 modeli internette boy göstermeye devam ediyor. Model, ince ekran çerçevesi ile dikkat çekecek.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia C6 çizimleri internete sızdırıldı


Sony'nin orta seviyedeki en önemli silahlarından birisi olan Xperia C serisi bu yıl yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Xperia C6 olarak gelmesi beklenen modelin ilk görselleri daha önce internete sızdırılmıştı. Şimdi ise cihazın çizim çalışmaları internette boy gösteriyor. 

MWC 2016 etkinliğinde Xperia Z serisinden ziyade, firmanın orta seviye modeller tanıtacağı konuşuluyor. Bunlardan birisi de Xperia C6 olacak. Xperia C6 modeli geçen yılın Xperia C5 Ultra modelinin devamı niteliğinde ve tasarım anlamında pek çok ögeyi miras alıyor. Hem görseller hem de çizimler Xperia C6 ile ilgili detayları ortaya koymaya yetti. 

Xperia C6 modelinde ince ekran çerçevesi tasarımı korunuyor. Ayrıca ön kameranın biraz büyük olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Özçekim tutkunlarına yönelik olarak ön kameranın 8MP veya 13MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Arka kamera da yine 13MP çözünürlüğünde olacak. 


Sony Xperia C6 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio P10 yonga seti, 3GB LPDDR3 RAM, 32GB artırılabilir kapasite şeklinde özellikler olması bekleniyor. Önceki yıl Xperia C4, geçen yıl da Xperia C5 Ultra modelini görmüştük. Sony, ilgiye göre Xperia C serisinde bir küçük bir büyük model şeklinde bir yol haritası izliyor.  

http://androidcommunity.com/leaked-sony-xperia-c6-render-looks-like-the-c5-ultra-20160201/ Yorum Yaz
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wingardiumleviosa 3 yıl en beğenilen
Alt kısımda çift kale maç yapmamızı istiyorlar herhalde.
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travers 3 yıl
Resim ile gerçek C serisi arasında benzerlik bile yok. Allah akıl fikir versin haber kaynağına.
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myalperen 3 yıl
Eğer gerçek tasarım buysa alttaki boşluk çok çirkin duruyor, kumandaya benzemiş.
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kadirirdem 3 yıl
Yandan alıp alt ve üst çerçeveye koymuşlar yine...
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wolf silver 3 yıl
Hadi üst çerçeveyi geçtim ancak emin olun şu alt çerçevenin hiç bir mantıklı açıklaması yok... Orda ne fiziksel tuş var nede kapasitif tuş var....
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subutay3838 3 yıl
Sony artik yapamiyor bu işi habire kasayi büyütüp tabloya çeviriyor.
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xxxx1 3 yıl
c serisi vasat bir seri malesef...
Sony;konsol,yapım.ses ve fotoğraftaki agresif ve yenililçi yönünü mobilde malesef gösteremedi...
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Roque_Jn 3 yıl
HTC Desire 816'nın çerçevesiz hali bu.. Hele arkası direkt copy-paste..
Ben seviyorum bu tasarımı.. Keşke arkasını da cam olarak yapsalar ama sanmıyorum.. Sony inatla arkası cam olan 5.5 - 6.0 inch arası orta segment bir cihaz yapmıyor. C5 Ultra'da T2 Ultra'da plastik.. Bir tek Z5 Premium var ama o da adı üzerinde orta segment değil..
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senersongur 3 yıl
Orta segment diyorlar ama fiyat 799TL değil.

Böyle orta segment falan olmaz.

Sony insanları kandırmayı bıraksın.
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Master_Evil 3 yıl
bu ne dandik tasarımdır ya
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a_y_k_u_t 3 yıl
Sonyi kötülemeye yönelik fake bir haber daha yorum dahi yapmaya gerek yok allah ıslah etsin sizi...
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wingardiumleviosa 3 yıl en beğenilen
Alt kısımda çift kale maç yapmamızı istiyorlar herhalde.
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nct96 3 yıl
Gördüğüm en kötü xperia tasarımı
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