Sony Xperia C6 çizimleri internete sızdırıldı





Sony'nin orta seviyedeki en önemli silahlarından birisi olan Xperia C serisi bu yıl yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Xperia C6 olarak gelmesi beklenen modelin ilk görselleri daha önce internete sızdırılmıştı. Şimdi ise cihazın çizim çalışmaları internette boy gösteriyor.





MWC 2016 etkinliğinde Xperia Z serisinden ziyade, firmanın orta seviye modeller tanıtacağı konuşuluyor. Bunlardan birisi de Xperia C6 olacak. Xperia C6 modeli geçen yılın Xperia C5 Ultra modelinin devamı niteliğinde ve tasarım anlamında pek çok ögeyi miras alıyor. Hem görseller hem de çizimler Xperia C6 ile ilgili detayları ortaya koymaya yetti.





Xperia C6 modelinde ince ekran çerçevesi tasarımı korunuyor. Ayrıca ön kameranın biraz büyük olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Özçekim tutkunlarına yönelik olarak ön kameranın 8MP veya 13MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Arka kamera da yine 13MP çözünürlüğünde olacak.









Sony Xperia C6 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio P10 yonga seti, 3GB LPDDR3 RAM, 32GB artırılabilir kapasite şeklinde özellikler olması bekleniyor. Önceki yıl Xperia C4, geçen yıl da Xperia C5 Ultra modelini görmüştük. Sony, ilgiye göre Xperia C serisinde bir küçük bir büyük model şeklinde bir yol haritası izliyor.

http://androidcommunity.com/leaked-sony-xperia-c6-render-looks-like-the-c5-ultra-20160201/