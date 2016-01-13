Sony Xperia C6 kameralara yakalandı





Geçen yılı Xperia Z5 amiral gemi serisi ile kapatan Sony'nin bu yıl nasıl sürprizler hazırlayacağı merak konusu. Bununla birlikte ortaya çıkan görseller, sahneye ilk olarak orta seviye akıllı telefonların çıkacağını gösteriyor. Xperia C6 şimdiden sahneye çıkmak için hazır.





İnternete sızdırılan yeni görseller, çalışır haldeki Xperia C6 modelini farklı açılardan göz önüne getiriyor. Cihaz ile ilgili en dikkat çeken şey ekran çerçevesinin neredeyse yok gibi görünüyor olması. Xperia C5 Ultra zaten ince ekran çerçeveleriyle dikkat çeken bir akıllı telefondu. Sony, yeni nesilde ekranı kenarlara doğru biraz kavislendirerek çerçevesiz bir ekran hissi uyandırmayı başarmış.





C serisinin diğer bir özelliği özçekim tutkunlarına hitap ediyor oluşuydu. Yine Xperia C6 modelinde de ön kameranın biraz büyük olduğu gözlerden kaçmıyor. Muhtemelen yine 8MP veya 13MP çözünürlüğünde bir ön kamera bizi bekliyor olacak. Bunun haricinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Qualcomm veya MediaTek imzalı bir yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasite şeklinde özellikler olması bekleniyor. Ülkemizde de 1400TL seviyesine kadar çıkan Xperia C serisinin yeni üyesi, muhtemelen döviz kurlarındaki değişim ile bir miktar daha yüksek banttan piyasaya girecektir.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Sony-Xperia-C6-smiles-for-the-camera.-Is-that-a-bezel-less-display_id77367