Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia C6 kameralara yakalandı

Sony'nin orta seviyedeki en önemli silahlarından birisi olan Xperia C serisi bu yıl yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Xperia C6 olarak gelmesi beklenen modelin görüntüleri de sızdırıldı.
3 yıl
6,6b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia C6 kameralara yakalandı


Geçen yılı Xperia Z5 amiral gemi serisi ile kapatan Sony'nin bu yıl nasıl sürprizler hazırlayacağı merak konusu. Bununla birlikte ortaya çıkan görseller, sahneye ilk olarak orta seviye akıllı telefonların çıkacağını gösteriyor. Xperia C6 şimdiden sahneye çıkmak için hazır.

İnternete sızdırılan yeni görseller, çalışır haldeki Xperia C6 modelini farklı açılardan göz önüne getiriyor. Cihaz ile ilgili en dikkat çeken şey ekran çerçevesinin neredeyse yok gibi görünüyor olması. Xperia C5 Ultra zaten ince ekran çerçeveleriyle dikkat çeken bir akıllı telefondu. Sony, yeni nesilde ekranı kenarlara doğru biraz kavislendirerek çerçevesiz bir ekran hissi uyandırmayı başarmış. 

C serisinin diğer bir özelliği özçekim tutkunlarına hitap ediyor oluşuydu. Yine Xperia C6 modelinde de ön kameranın biraz büyük olduğu gözlerden kaçmıyor. Muhtemelen yine 8MP veya 13MP çözünürlüğünde bir ön kamera bizi bekliyor olacak. Bunun haricinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Qualcomm veya MediaTek imzalı bir yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasite şeklinde özellikler olması bekleniyor. Ülkemizde de 1400TL seviyesine kadar çıkan Xperia C serisinin yeni üyesi, muhtemelen döviz kurlarındaki değişim ile bir miktar daha yüksek banttan piyasaya girecektir.  

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Sony-Xperia-C6-smiles-for-the-camera.-Is-that-a-bezel-less-display_id77367 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xtrud 3 yıl en beğenilen
Adamların %76 ekran kasa oranlı telefonunda bile çerçeve muhabbeti dönüyor ekran kasa oranı %64lerdeki iphone 6Sde bir kişi bile bunun lafını etmiyor logo ile alakalı sanırım...
Adamların %76 ekran kasa oranlı telefonunda bile çerçeve muhabbeti dönüyor ekran kasa oranı %64lerdeki iphone 6Sde bir kişi bile bunun lafını etmiyor logo ile ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BB4F8AD25 3 yıl
fuujitsu
Sony den daha bi cacık olmaz.

Tamam arkadaşım lg samsung kullanmaya devam et kendi telefon kasınca güncelleme gelmeyince susarsın ama
fuujitsuSony den daha bi cacık olmaz.Tamam arkadaşım lg samsung kullanmaya devam et kendi telefon kasınca güncelleme gelmeyince susa...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndaCakan 3 yıl
Altta yarım metre boş alan var yine de ekrana koymuşlar tuşları. Şu ekrandaki tuşlardan nefret ediyorum
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 3 yıl
biri yine çerçeve mi dedi?göz var izan var.68% değil 76% yapmış adamlar.bi bitmediniz şu forumda


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaramanb 3 yıl
C5 ultranın alt tarafındaki boşluk daha az.. Tasarım aynı.. Ne değişmişki yine özellikle oynayıp aynı cihazı dayamışlar.. Hatta cihazın boşlukları büyümüş işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FOSTERthePEOPLE 3 yıl
androidauthority.com/... gsmarena.com/...
şimdi söyleyin, kim çerçeve üretiyor kim telefon üretiyor? yeter be çerçeve de çerçeve. 76% ekran-kasa oranı var telefonda.
sanal tuşlar da tamamen kişisel tercihinize bağlı. fiziksel tuşlu tabletimin tuşlarına yanlışlıkla basmaktan gına geldi, oysa telefonda böyle bir sorun yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
kapasitif tuslar madem ekranda olucak o alt taraftaki ekstra hayvani boşluk nedir 2 güneş paneli takalarmısda şarj edeymiş bari o boşluklara sıgar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
alt ve üst incelmeli sag saol değil sonra niye çerçeve muahbbeti yapıyorsun deniliyor abi dengeli bir çerçeveli telefon çıkmadı ki sony de...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
alt ve üst incelmeli sag saol değil sonra niye çerçeve muahbbeti yapıyorsun deniliyor abi dengeli bir çerçeveli telefon çıkmadı ki sony de...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Sadece rengini beğendim..
Yoksa telefon hiç güzel gözükmüyor. Yanlardan inceltın bari alt ve üst Taraftanda incelt. Çerçevelere 1500-1600 tl verecek parası olanlar alsın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 3 yıl
Hala sanal tuş muhabbeti yapan arkadaşlar bir sanal tuşlu cihaz alıp kullansa da sussalar. Ben de kullanmadan önce tereddüt ediyordum, artık fiziksel tuşlar çirkin gözüküyor. Hele samsung'un geri ve menü simgeleri baskılı tuşları tam bir felaket. Sanal tuş muhabbeti mazide kaldı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
sony artık çerçevesi çok ince olan bir seri çıkarmalı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
C5 ultraya 6 ne zaman gelir acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Belki kasayı geniş tutmak için üst ve alt çerçeveleri fazla bırakmış olabilirler. Bu da fazladan pil kapasitesi veya daha serin bir çalışma olarak geri dönebilir. Bunu da düşünmek lazım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gallagher2001 3 yıl
Yahu bu telefon üreten firmaların tasarımcıları ne iş yapar çok merak ediyorum. Arkadaş yapacagınız tek iş ön tarafta kenarlarda, altta ve üstte kalan boşlukları olabildiğince azaltmak hepsi bu ama nerdeeeeee ....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6640 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony xperia c6 ve
4 etiket daha xperia c5 ultra Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Intel: Ana akım kullanıcıların büyük kısmının harici ekran kartına ihtiyacı yok 3 yıl Sony'den akıllı ışık 3 yıl Fransa'dan güçlü şifrelemelere geçit yok 3 yıl Geçen yılın en iyilerinden Xenowerk, sadece 20 kuruş 3 yıl Huawei Nexus 6P mercek altında: "Saf Android ve güçlü donanım" 3 yıl Apple CarPlay hangi araçlarda var? 3 yıl Synaptics dokunmadan kontrol edilebilen hologram teknolojisini tanıttı 3 yıl İlk Mini-STX anakartlar yolda 3 yıl iPhone için AMOLED ekran iddiaları güçleniyor 3 yıl Lenovo'dan Xiaomi'ye yanıt: Lemon 3 3 yıl Dünyanın ilk 802.11ad router'ı ile tanışın! 8GB'lık filmi saniyeler içerisinde kopyalayın 3 yıl PC satışları tarihi düşüş yaşıyor 3 yıl DARPA, sinyal bozuculardan etkilenmeyen haberleşme çipi geliştiriyor 3 yıl Samsung, Galaxy S7, S7 edge ve S7 edge+ modellerini birlikte duyuracak 3 yıl Apple Watch, 2015 yılının en çok satılan akıllı saati oldu 3 yıl Ülkemizde Drone ve İHA kullanımı için kayıt zorunluluğu getiren genelge yayımlandı 3 yıl Duyguları ölçen giyilebilir cihaz 3 yıl LG'den 1 milyon eve yetecek güneş enerjisi yatırımı 3 yıl Microsoft Windows 8'in fişini çekti 3 yıl LG'nin sanal gerçeklik gözlüğü yakında geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia C6 kameralara yakalandı Sonraki Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi 3 yıl Skype'ın mobil sürümlerine görüntülü grup sohbet desteği 3 yıl VLC'nin Apple Tv sürümü geldi 3 yıl Nvidia'nın Pascal GP104 grafik birimi ufukta göründü 3 yıl Mars'ta yapı inşa etmek için Mars toprağı kullanılabilir 3 yıl Sony'den 150MB/s yazma hızına sahip hafıza kartları 3 yıl Dizüstü Bilgisayarda Android deneyimi Remix OS video inceleme 3 yıl tvOS 9.2 güncellemesi, Apple TV’ye klavye desteği getiriyor 3 yıl Acer'ın yeni oyun dizüstü bilgisayarı mercek altında 3 yıl Periscope yayınları artık Twitter içerisinde 3 yıl Intel Skylake ailesindeki bir hata, belirli işlemlerde donmalara sebebiyet veriyor 3 yıl Patriot, 3GB/s hızlarına ulaşan Hellfire PCIe SSD serisini tanıttı 3 yıl 2020 yılında televizyon yerine daha fazla dijital içerik izleyeceğiz 3 yıl Tinder CEO'su her kullanıcının gizli bir "çekicilik" puanı olduğunu açıkladı 3 yıl Supercell'in yeni oyunu Clash Royale incelemesi 3 yıl Nasa, Dünya'yı göktaşlarından korumak istiyor 3 yıl Synaptics'den daha iyi parmak izi sensörleri geliyor 3 yıl Oculus kurucusundan önemli ekran açıklaması 3 yıl Elon Musk: Apple'ın otomobil ürettiği açıkça ortada 3 yıl Samsung, otonom araçları test etmek için kendi pistini kullanacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim