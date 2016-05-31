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Sony Xperia E5 artık resmi

Sony’nin giriş seviyesi segmentindeki önemli oyunculardan birisi olan Xperia E serisi, beşinci nesli ile bu yıl da akıllı telefon pazarında boy göstermeye devam edecek.
2 yıl
10,6b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia E5 artık resmi

Bu yıldan itibaren Xperia X markası altında yoluna devam edeceğini duyuran Sony, bir sürpriz yaptı ve bizi geçmişe götürdü. Giriş seviyesi Xperia E5 akıllı telefonu, Xperia X serisinin tasarımından ilham alıyor ve donanım olarak Xperia XA modelinin biraz kırpılmışı.

5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan Xperia E5, MT6735 yonga setinden güç alıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi barındıran yonga seti, 1.5GB RAM ile pek de tatmin edici sonuçlar veremeyebilir.

Ayrıca Bkz. "ARM Cortex-A73: Tüm zamanların en küçük boyutlu üst seviye mobil işlemci çekirdeği"

Cihazın arka kısmındaki 13MP çözünürlüğünde ve ön kısmındaki 5MP çözünürlüğünde kamera, LED flaş ile desteklenmiş. 16GB depolama kapasitesini harici kartlarla 200GB daha artırabiliyor. 2700mAh kapasiteli batarya ile cihaz, 2 günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Sony bunun için, kullanıcı arayüzünde bazı optimizasyonlar yapmış.

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, LTE, NFC, çift SIM kart gibi özelliklere sahip olan Xperia E5 için 199 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Cihazın Haziran ayı sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor. 


http://wccftech.com/xperia-e5-official-mt6735-huge-storage-expansion-flexibility/ Yorum Yaz
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ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Kendi kendime soz vermistim
ÇÖP DEMIYECEM DEMIYECEM DEMIYECEM !
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hasan.sonus 2 yıl
Ram 2 gb olsaymış tasarımı ve bataryası sayesinde 160-180$ dan (700 tl max) tutulucak bi cihaz olabilirmiş markası sayesinde. Fakat 1.5 gb ram ve 200 euro fiyatla şansı yok.
Ram 2 gb olsaymış tasarımı ve bataryası sayesinde 160-180$ dan (700 tl max) tutulucak bi cihaz olabilirmiş markası sayesinde. Fakat 1.5 gb ram ve 200 euro fiyat...
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Kefelon 2 yıl
Sony bitmiş...
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DH Misafiri 10 ay
arkadaşlar bu sony xperia e5 e ne zaman 7.0 güncellemesi gelebilir ?
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bu ne abi, tasarım çok iyi ama...
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kloveangel 2 yıl
eski bir sony çalışanı olarak işten çıkarıldım finansal sebeplerden. sony malesef eski sony değil. o yıllar içerisinde elbet iyi bir ürün çıkaracak bu kez olacak dedim ama nafile ya kameradan şikayetler ya da cihazın kapanıp açılmasından tutun su geçirmesine kadar.artı samsung,apple,lg vb firmalar çok hızlı davranıp lansmandan sonra avrupayla aynı anda türkiye içine soktukları amiral gemilerini sony 3 ay sonra sokarak yine geriden geldi.diğer markalar sattıkları amiral gemilerinde farklı yöntemlere başvururken biz hep aynı kasa ve aynı çizgide devam ettik. eskiden sony yi acayip seviyordum fanıydım fakat şu an sony ne alırsın deseniz televizyon,playstation ve ses sistemi dışında hiçbir şeyini almam.!sonynin başında bu adamlar olduğu sürece süre veriyorum 2 yıl içinde şirket telefondan çekilecektir o kadar da eminim.
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kty28 2 yıl kloveangel
Korkuttu.
Ama başka da Sağlam cihaz yok ki
bu sene her yer Snapdragon 410 Ve Mkt 67.x çöplüğü oldu.
Acaba Xa ile ağır Farkı olur mu?
Fiyatı bence 749 olur Xa da 1099-999 Arası yoksa fiyatına göre çöp.
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sinan9 2 yıl
ben sony nin artık amiral gemisi dediği telefonlardan başkasını almam en son ekonomik olsun dedim m5 aldım perişanlık,pişmanlık,rezillik yaşadım adeta.
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DH Misafiri 2 yıl
M5 yazılım nezaman gelecek marshmallow 6.0 bilen varmı
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DH Misafiri 2 yıl
SONY her zaman en iyisidir çöp diyenlerin SAMSUNG unuda gördük dahada çöp, adamlar giriş seviyesi yapmış daha ucuza veremez çünkü SONY ucuz firma değil, 1,5 GB RAM kendi arayüzü için yeterde artar bile
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tachyon 2 yıl
Mt6735 resmen giriş ve orta seviyenin kurtarıcısı oldu. Kullanmayan firma kalmadı neredeyse. Donanımdan falan anlamayan ismi Sony diye alırsa alır. Bu telefonların fiyatları 100-130 dolardan fazla olmamalı.
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Xtrud 2 yıl
Snapdragon 650 ve 3 GB ram ile Snapdragon 820/ 4GB ram'li cihazdan daha performanslı çalışan bira arayüzü var siz hala ram muhammeti yapıyorsunuz... youtube.com/...
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Fenomenon 2 yıl
E4G de 200€ diye tanıtıldı ama geçen sene anneme vatan'dan dist. garantili 550 liraya aldım. Bunun fiyatı da uygun olabilir. Yine de 2gb ram olması gerekirdi.
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kadirirdem 2 yıl
şu güzelim tasarımı yemişler 1.5 gb ram ile...
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