Sony Xperia E5 artık resmi

Bu yıldan itibaren Xperia X markası altında yoluna devam edeceğini duyuran Sony, bir sürpriz yaptı ve bizi geçmişe götürdü. Giriş seviyesi Xperia E5 akıllı telefonu, Xperia X serisinin tasarımından ilham alıyor ve donanım olarak Xperia XA modelinin biraz kırpılmışı.

5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan Xperia E5, MT6735 yonga setinden güç alıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi barındıran yonga seti, 1.5GB RAM ile pek de tatmin edici sonuçlar veremeyebilir.

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Cihazın arka kısmındaki 13MP çözünürlüğünde ve ön kısmındaki 5MP çözünürlüğünde kamera, LED flaş ile desteklenmiş. 16GB depolama kapasitesini harici kartlarla 200GB daha artırabiliyor. 2700mAh kapasiteli batarya ile cihaz, 2 günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Sony bunun için, kullanıcı arayüzünde bazı optimizasyonlar yapmış.

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, LTE, NFC, çift SIM kart gibi özelliklere sahip olan Xperia E5 için 199 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Cihazın Haziran ayı sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor.