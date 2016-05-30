ARM Cortex-A73: Tüm zamanların en küçük boyutlu üst seviye mobil işlemci çekirdeği

Mobil platformlarda en yüksek performans için, tasarımcıların özelleştirilmiş çekirdek konusunda yatırımları devam ediyor. ARM ise yine kendi tasarımı üzerinden Cortex çekirdekleri geliştiriyor. Son hamle Cortex-A73 oldu.

Firmanın Computex 2016 fuarında duyurusunu gerçekleştirdiği Cortex-A73 işlemcisi, tüm zamanların en küçük boyutlu üst seviye mobil işlemci çekirdeği olarak tanımlanıyor. Böyle diyoruz zira, 10nm üretim sürecine uygun olarak tasarlanmış. Hali hazırda Apple, Samsung gibi devlerin 10nm mimarisinde özelleştirilmiş ARM çekirdekleri kullanması bekleniyordu ancak ilk duyuruyu ARM yapmış oldu.

Gelecek yıl TSMC, Samsung gibi dökümcülerin üretime başlamasını beklediğimiz 10nm süreci; zar alanının daha da küçülmesi, buna bağlı olarak enerji tüketiminin azalması ve watt başına performansın artması anlamına geliyor. ARM Cortex-A73 çekirdeği de bu olanaklardan sonuna kadar faydalanıyor. Çekirdeği normalde Artemis kod adıyla tanımıştık.

Cortex-A73 çekirdeği, Sophia ailesinin son üyesi. ARM, genelde tasarım yaptığı tesisler hangi topraklardaysa, serilerine firma içerisinde o şekilde adlandırıyor. Örneğin Cortex-A53 Cambridge ailesine, Cortex-A57 ise Austin ailesin mensup. Genelde aile içerisindeki üyeler birbirini temel alır nitelikte. Bu bakımdan, Cortex-A73 için Cortex-A17 tasarımının 64-bit evrenindeki devamı yakıştırmasını yapabiliriz.

Cortex-A73 çekirdeği, Cortex-A72 çekirdeğinden yüzde 30 daha hızlı ve 2.8GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. Enerji tüketimi konusunda ise yüzde 30’lara varan oranda daha cimri. Çekirdeğin zar alanı 0.65 milimetrekare civarında. Cortex-A73 çekirdekleri 4 adede kadar ölçeklenebiliyor ve 8MB Seviye 2 önbelleği paylaşabiliyor.

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Performans tarafında ise, testlere göre Cortex-A72 çekirdeğinden tipik kullanım senaryolarında yüzde 10 performans artışı, medya hızlandırmalarında yüzde 5 SIMD performans artışı ve bellek çıkışında yüzde 15 artış elde ediliyor.

Cortex-A73 yine big.LITTLE formasyonunda Cortex-A53 ile birlikte kullanılabilecek. Maliyete göre 2+2, 2+4 veya 4+4 şeklinde yapılar mümkün. 2+4 yapısında, 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine göre yüzde 30 daha fazla çok çekirdek ve yüzde 90 daha fazla tek çekirdek performansı elde edilebiliyor.

Son sözü elbette sentetik testler ve gerçek hayat senaryoları söyleyecek. ARM Cortex-A73 çekirdeği için şimdiden pek çok tasarımcı lisanslarını almış durumda ve testlere başlayacaklar. İlk örneklerin üretim bandına girmesi için ise gelecek yıl başlarını beklememiz gerekiyor.