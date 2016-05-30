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ARM Cortex-A73: Tüm zamanların en küçük boyutlu üst seviye mobil işlemci çekirdeği

Mobil işlemci dünyasının mimari bakımından tek hakimi konumundaki ARM, Computex 2016 fuarını da boş geçmiyor. Firma şimdiye kadar ki en güçlüsü Cortex-A73 çekirdeğini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformlarda en yüksek performans için, tasarımcıların özelleştirilmiş çekirdek konusunda yatırımları devam ediyor. ARM ise yine kendi tasarımı üzerinden Cortex çekirdekleri geliştiriyor. Son hamle Cortex-A73 oldu. 

Firmanın Computex 2016 fuarında duyurusunu gerçekleştirdiği Cortex-A73 işlemcisi, tüm zamanların en küçük boyutlu üst seviye mobil işlemci çekirdeği olarak tanımlanıyor. Böyle diyoruz zira, 10nm üretim sürecine uygun olarak tasarlanmış. Hali hazırda Apple, Samsung gibi devlerin 10nm mimarisinde özelleştirilmiş ARM çekirdekleri kullanması bekleniyordu ancak ilk duyuruyu ARM yapmış oldu.

Gelecek yıl TSMC, Samsung gibi dökümcülerin üretime başlamasını beklediğimiz 10nm süreci; zar alanının daha da küçülmesi, buna bağlı olarak enerji tüketiminin azalması ve watt başına performansın artması anlamına geliyor. ARM Cortex-A73 çekirdeği de bu olanaklardan sonuna kadar faydalanıyor. Çekirdeği normalde Artemis kod adıyla tanımıştık.

Cortex-A73 çekirdeği, Sophia ailesinin son üyesi. ARM, genelde tasarım yaptığı tesisler hangi topraklardaysa, serilerine firma içerisinde o şekilde adlandırıyor. Örneğin Cortex-A53 Cambridge ailesine, Cortex-A57 ise Austin ailesin mensup. Genelde aile içerisindeki üyeler birbirini temel alır nitelikte. Bu bakımdan, Cortex-A73 için Cortex-A17 tasarımının 64-bit evrenindeki devamı yakıştırmasını yapabiliriz.

Cortex-A73 çekirdeği, Cortex-A72 çekirdeğinden yüzde 30 daha hızlı ve 2.8GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. Enerji tüketimi konusunda ise yüzde 30’lara varan oranda daha cimri. Çekirdeğin zar alanı 0.65 milimetrekare civarında. Cortex-A73 çekirdekleri 4 adede kadar ölçeklenebiliyor ve 8MB Seviye 2 önbelleği paylaşabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Broadwell-E işlemcilerin fiyatları belli oldu"

Performans tarafında ise, testlere göre Cortex-A72 çekirdeğinden tipik kullanım senaryolarında yüzde 10 performans artışı, medya hızlandırmalarında yüzde 5 SIMD performans artışı ve bellek çıkışında yüzde 15 artış elde ediliyor.

Cortex-A73 yine big.LITTLE formasyonunda Cortex-A53 ile birlikte kullanılabilecek. Maliyete göre 2+2, 2+4 veya 4+4 şeklinde yapılar mümkün. 2+4 yapısında, 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine göre yüzde 30 daha fazla çok çekirdek ve yüzde 90 daha fazla tek çekirdek performansı elde edilebiliyor.

Son sözü elbette sentetik testler ve gerçek hayat senaryoları söyleyecek. ARM Cortex-A73 çekirdeği için şimdiden pek çok tasarımcı lisanslarını almış durumda ve testlere başlayacaklar. İlk örneklerin üretim bandına girmesi için ise gelecek yıl başlarını beklememiz gerekiyor.

 

http://www.phonearena.com/news/ARM-introduces-Cortex-A-73-chip-and-Mali-G71-graphics-chip-higher-performance-energy-efficient_id81620 Yorum Yaz
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Muguroz 3 yıl en beğenilen
jupiterli61

Her yeni versiyonda yuzde 30 daha az enerji tukettigini iddia edyorlar eger bu dogru olsaydi simdiki islemciler enerji tuketmek degil enerji uretiyor olurdu


10 metrelik bi yolu kaç kere %30 kısaltabilirsin? Cevap: sonsuz sayıda. diyelim işlemcinin atası, ilk işlemcinin harcadığı güç 100mW olsun;
2. işlemci %30 tasarruf ediyorsa o işlemci 70mW harcayacaktır. Tasarruf --30mW
3. işlemci 2. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 3. işlemci 49mW güce ihtiyaç duyar. Tasarruf -- 21mW (+30mW ilk seferden) Toplam 51mW
4.işlemci 3. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 4. işlemci 34.3mW güce ihtiyaç duyar.
Tasarruf -- 14.7mW Toplam 65.7mW
5. işlemci 4. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 5. işlemci 24.01mW güce ihtiyaç duyar.
Tasarruf --10.29mW Toplam 75.99mW
6.işlemci 5. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 6. işlemci 16.81mW güce ihtiyaç duyar.
Tasarruf --7.20mW Toplam 83.69mW

Farkettiğin üzere kademe arttıkça her ne kadar tasarruf %30 olsa da, tasarruf edilen güc miktarı azalıyor. O nedenle %30 büyük bi rakam gibi gözükse dahi, her jenerasyonda tasarruf edilen güc miktarı azalıyor.
Kademeleri istediğin kadar artır, en son seviyede 0'a yaklaşırsın, eksiye katiyen düşmez.

Cevabını çok mu ciddiye aldım, şakasına mı öyle söyledin bilmiyorum ama bu pazarlama aldatmacasına değinmek istedim :)
jupiterli61Her yeni versiyonda yuzde 30 daha az enerji tukettigini iddia edyorlar eger bu dogru olsaydi simdiki islemciler enerji tuket...
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Yanıtla +42
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jupiterli61 3 yıl
Her yeni versiyonda yuzde 30 daha az enerji tukettigini iddia edyorlar eger bu dogru olsaydi simdiki islemciler enerji tuketmek degil enerji uretiyor olurdu
2 Yanıt Yanıtla +18
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Tensi 3 yıl
musa_unsal2005
Bu Eksi butonunun kalkması beyinsiz fikirlerin ön plana çıkmasına neden oluyor. Haber sitesi böyle olmamalı.

Katiliyorum. Haberi okuyan 10.000 kisiden 30 tanesi destekliyorsa belki de 100 kisi eksi kullanacak. Kim bilebilir bu durumda. Yorum ust siralara cikinca daha cok dikkat cekiyor, daha fazla + aliyor. Cok mantiksiz bir durum.
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musa_unsal2005 3 yıl
Bu Eksi butonunun kalkması beyinsiz fikirlerin ön plana çıkmasına neden oluyor. Haber sitesi böyle olmamalı.
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cyberfalcon 3 yıl
***Leopard***
jupiterli61 Her yeni versiyonda yuzde 30 daha az enerji tukettigini iddia edyorlar eger bu dogru olsaydi simdiki islemciler enerji tuketmek degil enerji uretiyor olurdu
Birde bu mesaj artilanmis,Dh iyice yerlerde
Telefonlarin butun bilesenleri ayni kalsa(ki imkansiz)haklisin 720p,1080p,2k ekranlar surekli gelisiyor Ekranlarin boyutu iyice buyuyor Daha guclu gpular ve cpular sisteme ekleniyor Depolama bakimindan yine hem boyutlar hemde hizlar artiyor Sen 3 sene oncesinin telefonuna koy bu soc u,o zaman gorursun enerji verimliligini

Sen de fazla ciddiye almışsın.
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***Leopard*** 3 yıl cyberfalcon
Dogru aslinda,he deyip gecmek lazim
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cyberfalcon 3 yıl
Muguroz
jupiterli61Her yeni versiyonda yuzde 30 daha az enerji tukettigini iddia edyorlar eger bu dogru olsaydi simdiki islemciler enerji tuketmek degil enerji uretiyor olurdu
10 metrelik bi yolu kaç kere %30 kısaltabilirsin? Cevap: sonsuz sayıda. diyelim işlemcinin atası, ilk işlemcinin harcadığı güç 100mW olsun;2. işlemci %30 tasarruf ediyorsa o işlemci 70mW harcayacaktır. Tasarruf --30mW3. işlemci 2. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 3. işlemci 49mW güce ihtiyaç duyar. Tasarruf -- 21mW (+30mW ilk seferden) Toplam 51mW4.işlemci 3. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 4. işlemci 34.3mW güce ihtiyaç duyar.Tasarruf -- 14.7mW Toplam 65.7mW5. işlemci 4. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 5. işlemci 24.01mW güce ihtiyaç duyar.Tasarruf --10.29mW Toplam 75.99mW 6.işlemci 5. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 6. işlemci 16.81mW güce ihtiyaç duyar.Tasarruf --7.20mW Toplam 83.69mWFarkettiğin üzere kademe arttıkça her ne kadar tasarruf %30 olsa da, tasarruf edilen enerji miktarı azalıyor. O nedenle %30 büyük bi rakam gibi gözükse dahi, her jenerasyonda tasarruf edilen enerji miktarı azalıyor. Kademeleri istediğin kadar artır, en son seviyede 0a yaklaşırsın, eksiye katiyen düşmez.Cevabını çok mu ciddiye aldım, şakasına mı öyle söyledin bilmiyorum ama bu pazarlama aldatmacasına değinmek istedim :)

Son cümlede yaptığın tesbit tam olarak durumu açıklıyor.
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Rubisco 3 yıl
Yani ARM da super-micro-coded yapıya döndürmüş ki bellekten çağrılan komut daha çabuk işlenebilir,basit,ufak başka bi yapıya indirgensin (neydi RISC temeli daha mı basitti?). Herkes eskiden verimli olan bişeylere dönüş gayretinde demekki...

Edit -> Extra açıkalama : AMD'nin eski mimarilerinde marco-ops -> schedule/reorder -> micro-ops emit eden(EU'lara çalıştırlmak üzere çıktı veren) yapısı gibi yani.

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Guest-BF8E9B238 3 yıl Rubisco
Rubisco

Yani ARM da super-micro-coded yapıya döndürmüş ki bellekten çağrılan komut daha çabuk işlenebilir,basit,ufak başka bi yapıya indirgensin (neydi RISC temeli daha mı basitti?). Herkes eskiden verimli olan bişeylere dönüş gayretinde demekki...

Edit -> Extra açıkalama : AMD'nin eski mimarilerinde marco-ops -> schedule/reorder -> micro-ops emit eden(EU'lara çalıştırlmak üzere çıktı veren) yapısı gibi yani.



Anandtech in incelemesine göz gezdirdim ama micro-code diye bir ifade göremedim. Korktum bir an için arm x86ya mı dönüyor diye, neyse ki bahsedilen şey micro-ops muş. Gerçi bunu da sevmedim, risc olayına ters ama komut seti bir risc işlemciye göre çok fazla gelişince bazı şeyler gerekli oluyor demekki.

Bu arada şaka maka bu işlemciler 3d oyunlar haricinde günlük pc işleri için kullanılabilir hale geliyor sanki. Şu an bu mesajı yazdığım alet 4 çekirdekli 2ghz cortex-a53 (masaüstü pc- arch linux) ve işini gayet iyi yapıyor. Bunun yerine a72-a73 olsa makina uçardı heralde.
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zdniz 3 yıl
Anlamadığım 14 nm selefine göremi daha düşük enerji yoksa 10 nm olunçamı düşük her yıl daha düşünü diyolar ama bi göremedik biz birde şu A 53 yerine bişey çıkamadı gitti.
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SkewCurrent 3 yıl
Bu çekirdek yine orta seviyeye hitap edecek. Nasıl sd650/652 A72'ler ile orta seviyeye hitap ediyorsa bu da aynı.
Üst seviye yongalar için özelleştirilmiş çekirdekten vazgeçerlerse ancak buna sıra gelir.
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Muguroz 3 yıl en beğenilen
jupiterli61

Her yeni versiyonda yuzde 30 daha az enerji tukettigini iddia edyorlar eger bu dogru olsaydi simdiki islemciler enerji tuketmek degil enerji uretiyor olurdu


10 metrelik bi yolu kaç kere %30 kısaltabilirsin? Cevap: sonsuz sayıda. diyelim işlemcinin atası, ilk işlemcinin harcadığı güç 100mW olsun;
2. işlemci %30 tasarruf ediyorsa o işlemci 70mW harcayacaktır. Tasarruf --30mW
3. işlemci 2. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 3. işlemci 49mW güce ihtiyaç duyar. Tasarruf -- 21mW (+30mW ilk seferden) Toplam 51mW
4.işlemci 3. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 4. işlemci 34.3mW güce ihtiyaç duyar.
Tasarruf -- 14.7mW Toplam 65.7mW
5. işlemci 4. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 5. işlemci 24.01mW güce ihtiyaç duyar.
Tasarruf --10.29mW Toplam 75.99mW
6.işlemci 5. işlemciye göre %30 tasarruflu ise, 6. işlemci 16.81mW güce ihtiyaç duyar.
Tasarruf --7.20mW Toplam 83.69mW

Farkettiğin üzere kademe arttıkça her ne kadar tasarruf %30 olsa da, tasarruf edilen güc miktarı azalıyor. O nedenle %30 büyük bi rakam gibi gözükse dahi, her jenerasyonda tasarruf edilen güc miktarı azalıyor.
Kademeleri istediğin kadar artır, en son seviyede 0'a yaklaşırsın, eksiye katiyen düşmez.

Cevabını çok mu ciddiye aldım, şakasına mı öyle söyledin bilmiyorum ama bu pazarlama aldatmacasına değinmek istedim :)
Yanıtla +42
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selmand 3 yıl
snapdragon 820 li telefonlar artık ÇÖP


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UNF0RGIVEN 3 yıl
Hız artışı bir yere kadar da önemli olan çalıştıgı frekansı kaybetmeden yük altında devam etmesi, göstermelik x mhz hızında demek download yaparken anlık yüksek mbps görmekten farkı yok
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GoldPunch 3 yıl selmand
selmand
snapdragon 820 li telefonlar artık ÇÖP




Bu dediğin çok ciddi bir durum Biraz daha açar mısınız? Gerçekten S820 nin artık hiç bir şeye yaramayacağını ve çöp olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hali hazırda S820 li telefon almak isteyen bir çok kullanıcı var çünkü.
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jupiterli61 3 yıl
Her yeni versiyonda yuzde 30 daha az enerji tukettigini iddia edyorlar eger bu dogru olsaydi simdiki islemciler enerji tuketmek degil enerji uretiyor olurdu
2 Yanıt Yanıtla +18
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***Leopard*** 3 yıl jupiterli61
jupiterli61
Her yeni versiyonda yuzde 30 daha az enerji tukettigini iddia edyorlar eger bu dogru olsaydi simdiki islemciler enerji tuketmek degil enerji uretiyor olurdu

Birde bu mesaj artilanmis,Dh iyice yerlerde


Telefonlarin butun bilesenleri ayni kalsa(ki imkansiz)haklisin

720p,1080p,2k ekranlar surekli gelisiyor

Ekranlarin boyutu iyice buyuyor

Daha guclu gpular ve cpular sisteme ekleniyor

Depolama bakimindan yine hem boyutlar hemde hizlar artiyor

Sen 3 sene oncesinin telefonuna koy bu soc u,o zaman gorursun enerji verimliligini
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