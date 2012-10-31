Sony Xperia J, 182.99 Pound fiyat etiketiyle İngiltere pazarına giriş yaptı

Sony'nin giriş seviyesinde konumlandırdığı ve ağustos ayından itibaren resmiyet kazandırdığı Xperia J, elimize ulaşan son bilgiler doğrultusunda İngiltere pazarına giriş yapmış. İngiltere'nin önemli çevrimiçi satış mağazalarından Expansys, yeni akıllı telefon için 182.99 Pound fiyat belirlemiş durumda. Merak eden okuyucularımız için 182.99 Pound, güncel kurlarla yaklaşık 529 TL'ye denk geliyor.

9.2 mm kalınlığında sade bir tasarıma ve beyaz, siyah, pembe, altın olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip olan Xperia J, Google'ın Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanıyor. Fakat Sony, Xperia J'nin ileride Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesine kavuşacağına dair güvence vermekte.







1 GHz frekansında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227A platformunu, Adreno 200 grafik birimini ve 512 MB RAM'i bir arada toplayan akıllı telefonun 4.0-inç'lik dokunmatik kapasitif ekranı, 480 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. 5 MP çözünürlüğünde, LED flaşlı kamerasıyla anı yakalayabilen akıllı telefonun dahili flash belleği 4 GB seviyesinde. Kapasitenin microSD kartlar aracılığıyla arttırılabildiğini not düşelim.



Ülkeler arası kısaca bir fiyat karşılaştırması yapmak gerekirse Xpreia J, Hong Kong'da 485 TL'den, Hindistan'da 549 TL'den satılmakta. Almanya'da ise Amazon, 588 TL'den ön sipariş alımlarına başlamış.

