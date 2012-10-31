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Sony Xperia J, 182.99 Pound fiyat etiketiyle İngiltere pazarına giriş yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony'nin giriş seviyesinde konumlandırdığı ve ağustos ayından itibaren resmiyet kazandırdığı Xperia J, elimize ulaşan son bilgiler doğrultusunda İngiltere pazarına giriş yapmış. İngiltere'nin önemli çevrimiçi satış mağazalarından Expansys, yeni akıllı telefon için 182.99 Pound fiyat belirlemiş durumda. Merak eden okuyucularımız için 182.99 Pound, güncel kurlarla yaklaşık 529 TL'ye denk geliyor.
9.2 mm kalınlığında sade bir tasarıma ve beyaz, siyah, pembe, altın olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip olan Xperia J, Google'ın Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanıyor. Fakat Sony, Xperia J'nin ileride Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesine kavuşacağına dair güvence vermekte.

1 GHz frekansında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227A platformunu, Adreno 200 grafik birimini ve 512 MB RAM'i bir arada toplayan akıllı telefonun 4.0-inç'lik dokunmatik kapasitif ekranı, 480 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. 5 MP çözünürlüğünde, LED flaşlı kamerasıyla anı yakalayabilen akıllı telefonun dahili flash belleği 4 GB seviyesinde. Kapasitenin microSD kartlar aracılığıyla arttırılabildiğini not düşelim.
Ülkeler arası kısaca bir fiyat karşılaştırması yapmak gerekirse Xpreia J, Hong Kong'da 485 TL'den, Hindistan'da 549 TL'den satılmakta. Almanya'da ise Amazon, 588 TL'den ön sipariş alımlarına başlamış.

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burak_5866 7 yıl en beğenilen
Xperia Ğ bekliyorum
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General. 7 yıl
Bize 3ay sonra gelir 800tl yede kitlerler
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fenerli1965 6 yıl
çözünürlüğü 480*800 mi yoksa 480*854 mü 854 olması uygulama yüklemede sıkıntı yaratır mı bilmediğim için soruyorum
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cartl_ak 6 yıl
DAHİLİ MODEM VAR MI?
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goncduvan 7 yıl
Orta segment kullanıcılar için düşünülmüş bir cihaz fiyatıda uygun olacaktır büyük ihtimalle ve kesinlikle güzel bir cihaz. Bazı arkadaşlar donanım beş para etmez demiş ama zaten bütün telefonlara 4 çekirdek koyup 2.000TL ye satamazsınız orta segment kullanıcıyı da düşünmek lazım.
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cengizhan1903 7 yıl
Sony hala telefon yapıyormu ?
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DH Misafiri 7 yıl
benim arc s ime %40 daha iyi performans vermesine rağmen güncelleme yok bu telefona var. 4.1 gelmeyeceğini duyduğumda soğumuştum.artık sony ye karşı buz tuttum.bu nasıl bi politika anlamadım.
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bigbooss 7 yıl
şu model karmaşasına bir çare bulsalar.
iphone 3-4-5 , galaxs s1-s2-s3 gibi güvendiğin modellerin devamını getirsen olmaz mı sony,? xperia S-j-k-l-m bu ne arkadaş.
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zeona 7 yıl
tasım güzel ama donanım 5 para etmez
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Çağdaş 7 yıl
1 GHz frekansında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227A platformunu, Adreno 200 grafik birimini ve 512 MB RAM


Nasıl bir fiyat izler bilmem ama performans konusunda yetersiz kalabilir sanırım
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Hypnotica 7 yıl
Google keşke nexus'u giriş orta ve üst seviye diye 3 farklı kategoride çıkarsa da bu güncelleme ile müşterileri kekleyen firmalar mal gibi kalsa ahh ah.
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burak_5866 7 yıl en beğenilen
Xperia Ğ bekliyorum
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depeche35 7 yıl
Güncelleme güvencesiyle telefon satıyorlar ya.....
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lyridder 7 yıl
Güzel tasarım...
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MagicSnipeR 7 yıl
umidigo
MagicSnipeR4.1 jelly Bean 2011 de çıkan xperialara verilmedi buna verilecek nasıl iş ben anlamadım. Benim Xperia Neomun bundan ne farkı var?
Senin xperia neo bundan kat kat iyi ama satış politikası ne yapacaksın ;(

Bir daha ki tercihim Nexus serisinden yana olucak bu gidişle yapıcak bişey yok :/
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