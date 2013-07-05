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Sony Xperia M modeli İngiltere'de satışa çıktı

5 yıl
1,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia M modeli İngiltere'de satışa çıktı

Xperia Z Ultra modelini bir süre önce tanıtan ve Honami kod adlı kamera odaklı akıllı telefonunun hazırlıklarını sürdüren Sony, alt seviye pazarı da es geçmiyor. Firmanın giriş seviyesi Xperia M modeli İngiltere'de satışa çıktı.

Xperia M modelinde 4 inçlik 480 x 854 piksel çözünürlükte TFT ekran yer alıyor. 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemci 1GB RAM ile desteklenirken, 4GB dahili hafızayla yetinmeyenler için 32GB'a kadar microSD desteği sunuluyor.

Modelde Android 4.1 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte Exmor RS kamera, LED flaş, Bluetooth 4.0, WiFi, NFC, 1750mAh batarya, 9.3mm kalınlık, 115gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut.

İngiliz Clove perakendecisi modeli 300$ civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda. Henüz modelin resmi sayfası faaliyete geçmediği için diğer ülkelerdeki satışı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.


http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-M-spotted-ready-to-take-your-hard-earned-cash_id44945 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
ekranın parlaklığından çok pixel daha önemli bence ki xperia z lg nin tüm telefonlarından daha fazla pixele sahip lg nin telefonlarının dokunmatikleride kötü geçiş hızları falan sony kadar iyi değil görünüm desek xperia z nin harika kasası lg nin hiçbir telefonunda yok zaten lg nin o biçimsiz logosundan dolayı hiçbir telefonunu almam sony xperia z nin tek rakibi htc one böyle internetten bakıp ta konuşacağınıza gidin telefonculara sorun samsung galaxy s4 bile o kadar iyi değil kuzenim kullanıyor plastik kasası biçimsiz kamerasından dolayı görünümü kötü o reklamlarda gösterdiği özellikler (bakmayınca video duruyor da dokunmadan kullanıyon da ) onlarda o kdar kullanışlı değil işlemcisi ise o kadar güçlü olmasına rağmen kasıyor sony xperia z htc one bu ikisinden başka telefon piyasada henüz yok
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Srcn81 5 yıl
Orta derecede akıllı telefon.
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Brucedeluxe 5 yıl
1080p ile 720p arasındaki farkı da çok net seçebiliyorsun zaten di mi :) Birinde 1080p var oyunlarda takılma yaşıyor birinde 720p var cayır cayır oynuyor. Menü geçişleri de 1080p olduğundan optimus g ye göre daha yavaştır zaten. Ekranın rezalet görüntüsü de 1080p dendir kesin...
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aura7 5 yıl
Brucedeluxe
LG kullanışsız, çok yavaş diyenler önce xperia z sonra lg optimus g kullansınlar aradaki farkı anlasınlar :)

Her şeyi geçtim biri 1080p biri 720p
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Brucedeluxe 5 yıl
LG kullanışsız, çok yavaş diyenler önce xperia z sonra lg optimus g kullansınlar aradaki farkı anlasınlar :)
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forumlarabak 5 yıl
Ekran telefonun kasasında çok küçük kalmış.
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strathmorea 5 yıl
Aşağısında ve yukarısında çok boşluk var ve o kadar boşluk varken alt tuşlarıda ekrana sanal olarak koymuşlar. Tablo gibi çerçeve çok kalın. Şu ekrandan yiyen tuşlar çok gereksiz ve resmen telefonda tercih sebebi oluyor benim için.
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Tesla Nikola 5 yıl
Xperia V 'nin ekranına baksınlar görsünler
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bkadem 5 yıl
Telefonda bu çerçeveler varken acak resim çerçevesi olur.
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neo01470 5 yıl
Tüm sony fanboylarına bastım eksiyi :))
Gelsin eksiler :)))
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zouzouni 5 yıl
Sony bir sürü telefon çıkarmaya başladı bu ara. Neyse giriş düzeyi için gayet iyi gibi duruyor
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