Sony Xperia M modeli İngiltere'de satışa çıktı





Xperia Z Ultra modelini bir süre önce tanıtan ve Honami kod adlı kamera odaklı akıllı telefonunun hazırlıklarını sürdüren Sony, alt seviye pazarı da es geçmiyor. Firmanın giriş seviyesi Xperia M modeli İngiltere'de satışa çıktı.





Xperia M modelinde 4 inçlik 480 x 854 piksel çözünürlükte TFT ekran yer alıyor. 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemci 1GB RAM ile desteklenirken, 4GB dahili hafızayla yetinmeyenler için 32GB'a kadar microSD desteği sunuluyor.





Modelde Android 4.1 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte Exmor RS kamera, LED flaş, Bluetooth 4.0, WiFi, NFC, 1750mAh batarya, 9.3mm kalınlık, 115gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut.





İngiliz Clove perakendecisi modeli 300$ civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda. Henüz modelin resmi sayfası faaliyete geçmediği için diğer ülkelerdeki satışı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.





http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-M-spotted-ready-to-take-your-hard-earned-cash_id44945