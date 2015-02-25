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Sony Xperia M4 Aqua gelecek hafta tanıtılabilir

4 yıl
2,2b
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia M4 Aqua gelecek hafta tanıtılabilir
Bu haberimizde Sony'nin yanlışlıkla Xperia Z4 Tablet modeli ile ilgili mini yarışmasını planlanandan erken açıklaması MWC 2015 fuarında karşımıza ne çıkacağı hakkında fikir vermişti. Sony'nin tablet yanında bir akıllı telefon daha tanıtacağı konuşuluyor.
Firma içerisinde elde edilen belgelere göre orta seviye su geçirmez özelliğine sahip Xperia M4 Aqua modelinin de MWC2015 fuarında tanıtılacağı belirtiliyor. Firmanın hali hazırda aynı kategoride Xperia M2 Aqua modeli bulunuyordu.
Xperia Z ile firmanın farklılaşma adına kullanıcılarına sunduğu su geçirmezlik özelliği daha sonra Xperia M2 Aqua ile orta seviyeye de gelmişti. Beğeni toplayan Xperia M2 Aqua sonrasında firmanın geleneği devam ettirme kararı verdiği sanılıyor.
Herhangi bir donanım detayı bilinmeyen modelin Android 5.0 işletim sistemi taşıyacağı ve 1 metre su altında 30 dakikadan fazla çalışabilmeyi tanımlayan IP68 sertifikasına sahip olacağı belirtilyor.
Sony tarafından şimdilik herhangi bir davetiye dağıtılmadığı için lansmanın ne zaman olacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak firmanın lansman düzenlemeden doğrudan stand sergisine geçebileceği de konuşuluyor.



http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-M4-Aqua-to-be-announced-at-MWC-2015-alongside-the-Z4-Tablet_id66412 Yorum Yaz
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medcezir10 3 yıl
stabil değişmeyen ve pek de ilgi çekmeyen dizayn :( isterse 10m su altında çalışsın ne işime yarayacak?? su altında fotoğraf vs gibi şeylere ihtiyaç duyanlar zaten ona göre bir cihaz alır goPro flan
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DH Misafiri 4 yıl
Özellikleri söyliyim 5.2 inç 720p ekran, Snapdragon 615 işlemci, 13 MP arka 5 MP ön kamera, 2 GB RAM. Batarya boyutunu bilmiyorum. En az 3000 mAh batarya koyup fiyatını da 1200-1400 TL arası yaparlarsa orta seviye için canavar gibi bişey olur.
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doctor_bey 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Özellikleri söyliyim 5.2 inç 720p ekran, Snapdragon 615 işlemci, 13 MP arka 5 MP ön kamera, 2 GB RAM. Batarya boyutunu bilmiyorum. En az 3000 mAh batarya koyup fiyatını da 1200-1400 TL arası yaparlarsa orta seviye için canavar gibi bişey olur.

Evet böyle bir cihaz yapılabilir,ancak bu fiyattan gelmesini beklemek hayal olur,orta seviye cihaz adı altında çıkar elbet ama ben 1600-1700 diyorum en az
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Fenomenon 4 yıl
M3'ü gelecek sene tanıtacaklar heralde :S
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Teknode 4 yıl
z4 mini z4 tablet m4 ,z4 diye sayıları eşitleyecekler herhalde.
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senersongur 4 yıl
M3 gelmeden M4 neden geliyorsa.
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