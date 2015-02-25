Sony Xperia M4 Aqua gelecek hafta tanıtılabilir

Bu haberimizde Sony'nin yanlışlıkla Xperia Z4 Tablet modeli ile ilgili mini yarışmasını planlanandan erken açıklaması MWC 2015 fuarında karşımıza ne çıkacağı hakkında fikir vermişti. Sony'nin tablet yanında bir akıllı telefon daha tanıtacağı konuşuluyor.

Firma içerisinde elde edilen belgelere göre orta seviye su geçirmez özelliğine sahip Xperia M4 Aqua modelinin de MWC2015 fuarında tanıtılacağı belirtiliyor. Firmanın hali hazırda aynı kategoride Xperia M2 Aqua modeli bulunuyordu.

Xperia Z ile firmanın farklılaşma adına kullanıcılarına sunduğu su geçirmezlik özelliği daha sonra Xperia M2 Aqua ile orta seviyeye de gelmişti. Beğeni toplayan Xperia M2 Aqua sonrasında firmanın geleneği devam ettirme kararı verdiği sanılıyor.

Herhangi bir donanım detayı bilinmeyen modelin Android 5.0 işletim sistemi taşıyacağı ve 1 metre su altında 30 dakikadan fazla çalışabilmeyi tanımlayan IP68 sertifikasına sahip olacağı belirtilyor.

Sony tarafından şimdilik herhangi bir davetiye dağıtılmadığı için lansmanın ne zaman olacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak firmanın lansman düzenlemeden doğrudan stand sergisine geçebileceği de konuşuluyor.







