Sony Xperia P için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi dağıtılmaya başladı





Sony, resmi blogundan yaptığı açıklamayla Xperia NXT serisinin ortanca modeli Xperia P için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini dağıtmaya başladıklarını duyurdu. Önümüzdeki haftalarda dünya genelindeki tüm Xperia P sahipleri ICS işletim sistemi versiyonunu cihazlarına kurabilecek.

Yeni Walkman, Album ve Movies medya uygulamalarını içeren sistem güncellemesi, bekleme süresini 4 katına çıkaran bekleme modunda iyileştirmeler yapacak, gelişmiş özellikleriyle yeni kilit ekranı, boyutlandırılabilir ana ekran araçları, mobil veri kullanımı için yönetim seçenekleri ve yenilenmiş çoklu görev arayüzünü beraberinde getirecek.

Ice Cream Sandwich güncelleme takviminde sıranın Xperia U, Xperia sola ve Xperia go'da olduğunu müjdeleyen Sony Mobile, resmi blogu üzerinden kullanıcılarını bilgilendirmeye devam edecek.

http://blogs.sonymobile.com/products/2012/08/17/update-on-ice-cream-sandwich-android-4-0-software-upgrade-for-2012-xperia-smartphones/