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Sony Xperia P için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi dağıtılmaya başladı

6 yıl
5,7b
1
25
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony, resmi blogundan yaptığı açıklamayla Xperia NXT serisinin ortanca modeli Xperia P için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini dağıtmaya başladıklarını duyurdu. Önümüzdeki haftalarda dünya genelindeki tüm Xperia P sahipleri ICS işletim sistemi versiyonunu cihazlarına kurabilecek.
Yeni Walkman, Album ve Movies medya uygulamalarını içeren sistem güncellemesi, bekleme süresini 4 katına çıkaran bekleme modunda iyileştirmeler yapacak, gelişmiş özellikleriyle yeni kilit ekranı, boyutlandırılabilir ana ekran araçları, mobil veri kullanımı için yönetim seçenekleri ve yenilenmiş çoklu görev arayüzünü beraberinde getirecek.
Güncelleme bölge ve operatörünüz için hazır hale geldiğinde akıllı telefonunuzun uyarı çubuğunda OTA yükseltme ibaresini göreceksiniz. Dilerseniz buradaki internet aracı ya da Windows için PC Companion ve Mac için Bridge programları aracılığıyla güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. İlk etapta Avrupa'da dağıtılmaya başlaması beklenen yükseltme, kısa sürede Türkiye ve diğer bölgelere yayılacak.
Ice Cream Sandwich güncelleme takviminde sıranın Xperia U, Xperia sola ve Xperia go'da olduğunu müjdeleyen Sony Mobile, resmi blogu üzerinden kullanıcılarını bilgilendirmeye devam edecek. 

http://blogs.sonymobile.com/products/2012/08/17/update-on-ice-cream-sandwich-android-4-0-software-upgrade-for-2012-xperia-smartphones/ Yorum Yaz
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W.Sneijderr 6 yıl en beğenilen
Bizde Neo V için JELLY BEAN isteriz !!!
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DH Misafiri 5 yıl
Merhabalar 2gün önce andorid 4.1 sürümü için güncelleme geldi telefonuma bende onayladım fakat hiç memnun değilim.Biçok yere danıştım tekrar 2.3 sürümüne dönemezsiniz denildi doğru mudur emin olamıyorum bilgisi olan varsa lütfen yardım etsin...
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hector-serdar 5 yıl DH Misafiri
Merhabalar,

Xperi P için 4.1 den geriye dönüş yapabildiniz mi?
Benim telefonda da hotspot çalışmıyor.
Ben de geriye dönmek istiyorum. 4.0 veya 2.3 e
Cevap verirseniz memnun olurum
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netün 6 yıl
xperia p ics 4.0.4 için albüm sorunu olanlar,siyah ekranla karşılaşanlar googledan semcalbum.apk indirip kursunlar albüm sorunu çözülüyor..film kısmı için ise semcvideo.apk indirebilirsiniz..
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Yabansı 6 yıl
Merhaba arkadaşlar. Geçen haftasonu Vatan Bilgisayar'dan 1098 liraya aldım ben de. Biraz önce de İCS yükledim telefon üzerinden. Her şey iyi hoş ama albüm(eski galeri)ye giremiyorum. Albüme tıklıyorum, yukarıda albüm yazıyor siyah bir ekran geliyor ve bir önceki ekrana atıyor.Kameradan resimlerime bakayım dedim; yine aynı şey oldu. Telefonu sıfırladım ama düzelmedi. Bu sorunu yaşayan var mı? Varsa yardımcı olursanız çok memnun olurum.
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principino 6 yıl Yabansı
Srctr

Merhaba arkadaşlar. Geçen haftasonu Vatan Bilgisayar'dan 1098 liraya aldım ben de. Biraz önce de İCS yükledim telefon üzerinden. Her şey iyi hoş ama albüm(eski galeri)ye giremiyorum. Albüme tıklıyorum, yukarıda albüm yazıyor siyah bir ekran geliyor ve bir önceki ekrana atıyor.Kameradan resimlerime bakayım dedim; yine aynı şey oldu. Telefonu sıfırladım ama düzelmedi. Bu sorunu yaşayan var mı? Varsa yardımcı olursanız çok memnun olurum.


yazılımı şura üzerinden yeniden yükle hocam sonymobile.com/... önce programı indirip kur sonra telefonu bağla o seni yönlendirir
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DH Misafiri 6 yıl
bugün türkiyede xperia p 4.0 ICS dağıtılmaya başlamıştır.bilginize....
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uA_1905_1905 6 yıl
xperia u modeline 4.0.3 ne zaman gelecek bir bilgisi olan varmı ?
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minur 6 yıl
tebrikler sony e. bir de bişey merak ettim,bilal akgündüz yeni mi yazıyor burda yoksa varmıydı
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trsinapsis 6 yıl
Yine bir işe yaramayacak bir SONY ICS güncellemesi.

Yavaşlık,takılma aynen devam


Sony'nin ICS'si çok berbat kimseye tavsiye etmiyorum
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theasus 6 yıl
O değilde adamlar hiç performans olayından bahsetmemiş. İlk haliyle hiç akıcı bir telefon değildi.
İlk haliyle devam ederse kimsenin öyle hantal çalışan bir telefonu alacağını sanmıyorum.
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yukuberk 6 yıl
Beklenen arkadaş geldi

Sony yine tam zamanında
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St Batuhan 6 yıl
yukuberk nerede ya, neyse, sony-make.believe
adamlar internet tarayıcısı üzerinden bile telefon güncelleme imkanı veriyor yahu daha ne olsun :)
nese kendi adıma yorumlarsam, biraz geç kalmadı mı bu ya ./
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ehu_53 6 yıl
peki P ye jely bean gelicek mi?
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xda-developer 6 yıl
Son zamanlarda yukuberk i goremiyoruz bu tip konularda noldu acep :D
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TheZion 6 yıl
P deki sürüm numarası S'den yüksek S'e de güncelleme gelebilir.
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