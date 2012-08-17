Sony Xperia P için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi dağıtılmaya başladı

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Sony, resmi blogundan yaptığı açıklamayla Xperia NXT serisinin ortanca modeli Xperia P için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini dağıtmaya başladıklarını duyurdu. Önümüzdeki haftalarda dünya genelindeki tüm Xperia P sahipleri ICS işletim sistemi versiyonunu cihazlarına kurabilecek.
Yeni Walkman, Album ve Movies medya uygulamalarını içeren sistem güncellemesi, bekleme süresini 4 katına çıkaran bekleme modunda iyileştirmeler yapacak, gelişmiş özellikleriyle yeni kilit ekranı, boyutlandırılabilir ana ekran araçları, mobil veri kullanımı için yönetim seçenekleri ve yenilenmiş çoklu görev arayüzünü beraberinde getirecek.
Güncelleme bölge ve operatörünüz için hazır hale geldiğinde akıllı telefonunuzun uyarı çubuğunda OTA yükseltme ibaresini göreceksiniz. Dilerseniz buradaki internet aracı ya da Windows için PC Companion ve Mac için Bridge programları aracılığıyla güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. İlk etapta Avrupa'da dağıtılmaya başlaması beklenen yükseltme, kısa sürede Türkiye ve diğer bölgelere yayılacak.
Ice Cream Sandwich güncelleme takviminde sıranın Xperia U, Xperia sola ve Xperia go'da olduğunu müjdeleyen Sony Mobile, resmi blogu üzerinden kullanıcılarını bilgilendirmeye devam edecek.
http://blogs.sonymobile.com/products/2012/08/17/update-on-ice-cream-sandwich-android-4-0-software-upgrade-for-2012-xperia-smartphones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Xperi P için 4.1 den geriye dönüş yapabildiniz mi?
Benim telefonda da hotspot çalışmıyor.
Ben de geriye dönmek istiyorum. 4.0 veya 2.3 e
Cevap verirseniz memnun olurum
yazılımı şura üzerinden yeniden yükle hocam sonymobile.com/... önce programı indirip kur sonra telefonu bağla o seni yönlendirir
Yavaşlık,takılma aynen devam
Sony'nin ICS'si çok berbat kimseye tavsiye etmiyorum
İlk haliyle devam ederse kimsenin öyle hantal çalışan bir telefonu alacağını sanmıyorum.
Sony yine tam zamanında
adamlar internet tarayıcısı üzerinden bile telefon güncelleme imkanı veriyor yahu daha ne olsun :)
nese kendi adıma yorumlarsam, biraz geç kalmadı mı bu ya ./
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