Sony Xperia Sola fiyatlandı: 294 Euro

Sony'nin yaklaşık iki ay önce resmiyet kazandırdığı modeli Xperia Sola, ePrice cephesinden gelen bilgilere göre Hong Kong'da satışa sunulmuş durumda.

2.998 Hong Kong doları (~294 Euro) olarak fiyatlandırılan Xperia Sola, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ST-E U8500 NovaThor platformundan, Mali-400MP grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Android 2.3.7 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor. 3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili bellek, 5 MP kamera ve 1320 mAh bataryaya yer verilen akıllı telefonun ilerleyen günlerde diğer pazarlarda da boy göstermesi bekleniyor.





Sony Xperia Sola ilgili daha detaylı bilgi için buraya ve buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.eprice.com.tw/mobile/talk/4551/4764274/1/