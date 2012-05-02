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Sony Xperia Sola fiyatlandı: 294 Euro

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
28,7b
1
53
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony'nin yaklaşık iki ay önce resmiyet kazandırdığı modeli Xperia Sola, ePrice cephesinden gelen bilgilere göre Hong Kong'da satışa sunulmuş durumda.
2.998 Hong Kong doları (~294 Euro) olarak fiyatlandırılan Xperia Sola, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ST-E U8500 NovaThor platformundan, Mali-400MP grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Android 2.3.7 Gingerbread işletim sistemini kullanıyor. 3.7-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili bellek, 5 MP kamera ve 1320 mAh bataryaya yer verilen akıllı telefonun ilerleyen günlerde diğer pazarlarda da boy göstermesi bekleniyor.
Sony Xperia Sola ilgili daha detaylı bilgi için buraya ve buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.eprice.com.tw/mobile/talk/4551/4764274/1/ Yorum Yaz
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Emin83 7 yıl en beğenilen
En azından tasarımı farklı sony lerin hiç bir android telefondan yada ayfondan esinlenmiş bir tasarımı yok.
2 Yanıt Yanıtla +21
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createemir 7 yıl
Nokia 808= 599 Avro
Xperia Sola= 294 Euro
Nokia'nın fiyatlarına hastayım...
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DH Misafiri 7 yıl
Hazıran ayı sonlarında xperia sola avrupada satısa sunualcak denıyor suan da sadece hong kong ta eprice sitesi uzerınden satılıyor
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Sistemin Kurbanlarıyız 7 yıl
Ne alaka yahu sola nîn tasarımı hiç de güzel değil bence sony nîn tasarımı sevmiyorum ve diğer telefonların tasarımını seviyorum..
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BigHammer 7 yıl
Tasarım güzel de bana LG anımsattı


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Sistemin Kurbanlarıyız 7 yıl
Xperia'nın Neo ve Arc dışındaki tasarımlarını beğenmeyen bir tek ben miyim acaba? İlk S çıktı sanırım bu tasarıma benzeyen şimdi tüm modeller bu tasarımdan esinlenerek yapılıyor. Bu tasarımı güzel bulmuyorum ben..
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl Sistemin Kurbanlarıyız
Sistemin Kurbanlarıyız
Xperia'nın Neo ve Arc dışındaki tasarımlarını beğenmeyen bir tek ben miyim acaba? İlk S çıktı sanırım bu tasarıma benzeyen şimdi tüm modeller bu tasarımdan esinlenerek yapılıyor. Bu tasarımı güzel bulmuyorum ben..

Sola nin tasarımı gayet güzel bence sonynin tasarımlarını beğenmezseniz diğer markaların hic beğenmezsınız.
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LSG 7 yıl
Bu telefonun geliş tarihi belli oldumu.?
muhtemelen ray alacağım, bu telefonu görmeden almak istemiyorum.
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Poison Well 7 yıl
Bu telefon türkiyede satışa sunulcak mi? Eğer sunulcaksa tahminen ne zaman piyasada olur ve hangi fiyat aralığında olur? Bu aralar telefon almayı düşünüyorum da bekleyebilirim yani bunu
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B.Avcı 7 yıl
300 Euro + vergilerle bizde yaklaşık 1000 lirayı bulur fiyatı.
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E_Aydin35 7 yıl
Aynı fiyat, performans düzeyindeki telefonlara göre işlemci bakımından ve tasarım bakımından iyi.. Ama androidin I.C.S. Ile gelseydi daha iyi olabilirdi. Kamera ve çözünürlük fena değil
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DH Misafiri 7 yıl
createemir
Nokia 808= 599 AvroXperia Sola= 294 EuroNokianın fiyatlarına hastayım...

Nokia 808 de 41mp gerçek fiyatı yaklaşık 3000-4000 dolarlık mercek var.Atmıyorum araştırın.
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
createemir
Nokia 808= 599 AvroXperia Sola= 294 EuroNokianın fiyatlarına hastayım...

Nokia 808 de 41mp gerçek fiyatı yaklaşık 3000-4000 dolarlık mercek var.Atmıyorum araştırın.

41mp tamamda 3000 dolarlık mercek pek inandırıcı gelmedi mercek 3000 dolarsa telefon niye daha ucuz bi araştırıyim bakalim dogru mu doğruysa gerçekten muhteşem ama 3000 dolarlık mercek olunca nokia zarar etmez mi
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jay jay justified 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nokia 808 de 41mp gerçek fiyatı yaklaşık 3000-4000 dolarlık mercek var.Atmıyorum araştırın.

Vallaha mı? Vay anasını, hemen internetin altını üstüne getireyim...
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belekbeach 7 yıl
solanın en öne çıkan yanı dokunmadan algılayan ekranı bknz youtube.com/...
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belekbeach 7 yıl
ve ekranı gorilla tarzı bir ekran
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
Yeni çıkan sonyler arasında en Iyi tasarıma sahip model bu ama ram yeterli degil
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