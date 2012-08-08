Sony Xperia T'ye ait yeni fotoğraflar yayınlandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2012 etkinliğine geri sayımın başladığı şu günlerde Sony'nin Xperia serisi yeni modellerine ait fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor. Xperia T'nin (nam-ı diğer Mint) yeni fotoğrafları Nixonball tarafından internette paylaşıldı.

29 Ağustos'ta resmiyet kazanacağına kesin gözüyle bakılan Xperia T'nin, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformu, Adreno 225 grafik birimi, 1 GB RAM, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 4.6-inç boyutunda HD dokunmatik ekran ve Full HD video kaydı yapabilen 13 MP kamera ile gelmesi bekleniyor.

Android'e özel menü tuşları dokunmatik ekran üzerinde konumlandırılan Xperia T'nin hafızası, Xperia S'in aksine microSD kartlarla arttırılabilecek.



http://www.nixanbal.com/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-35-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-sony-lt30p-mint-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-xperia-t