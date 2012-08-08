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Sony Xperia T'ye ait yeni fotoğraflar yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
103,9b
1
86
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia T'ye ait yeni fotoğraflar yayınlandı
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2012 etkinliğine geri sayımın başladığı şu günlerde Sony'nin Xperia serisi yeni modellerine ait fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor. Xperia T'nin (nam-ı diğer Mint) yeni fotoğrafları Nixonball tarafından internette paylaşıldı.
29 Ağustos'ta resmiyet kazanacağına kesin gözüyle bakılan Xperia T'nin, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformu, Adreno 225 grafik birimi, 1 GB RAM, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 4.6-inç boyutunda HD dokunmatik ekran ve Full HD video kaydı yapabilen 13 MP kamera ile gelmesi bekleniyor.
Android'e özel menü tuşları dokunmatik ekran üzerinde konumlandırılan Xperia T'nin hafızası, Xperia S'in aksine microSD kartlarla arttırılabilecek.
Sony Xperia T'ye ait yeni fotoğraflar yayınlandı
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http://www.nixanbal.com/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-35-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-sony-lt30p-mint-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-xperia-t Yorum Yaz
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AzRocK 7 yıl en beğenilen
Sony, Xperialar'dan alfabe oluşturacak sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +13
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nevai 7 yıl
@yukuberk yok ortalarda hayırdır kaza falan mı geçirdi :D
2 Yanıt Yanıtla +10
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
Ben alt kısmına takıldım altı o kadar büyük olacaksa neden kapasitif tuşları ekrana koydunuz
Yanıtla +7
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Sistemin Kurbanlarıyız 7 yıl
Yine dandik tasarımlı bir xperia daha.. Bu Sony ne zaman Xperia furyasından vaz geçecek acaba..
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kmlbyrkc 7 yıl
Xperia TX daha şık bir telefon. Sabırla bekliyoruz.
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minur 7 yıl
xperia s den sonra bu cihaz alınır mı bilmem.pek bi fark yok.yılın ortasında çıkması da ayrı bi dert:) ara model gibi bişey .arc-s in durumu ortada.

tabi xperia t yine de on numara cihaz.alınır
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bebeto9999 7 yıl
Ekran kalitesi sifir .. Beş kuruş etmez
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl bebeto9999
bebeto9999
Ekran kalitesi sifir .. Beş kuruş etmez

T ile ortak noktalarınız varmış..
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kaan_guney 7 yıl
Xperia arc gibi androidin en guzel tasarımı olduğunu düşündüğüm bi telefondan sonra sony nin bu telefonları çıkardığını görmek japon teknolojisinin en azından tasarım olarak terse gittiğinin bi göstergesi olsa gerek...
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JoeyBane 7 yıl
Özellikleri göz dolduruyor fakat tasarımı pek hoşuma gitmedi. Farklılık yok gibi. Sade görünüyor. Xperia S daha güzel.
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Nickim Minaj 7 yıl
Bu kadar model çıkarana kadar piyasada olan telefonlarıyla ilgilenselerya
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yunuss.10 7 yıl
Anlamadığım bu telefonu yetersiz bulanların hepsi dünyanın en hızlı telefonlarını mı kullanıyolar acaba, nedir arkadaş bu en iyisi olma yarışı ? Bu telefonla neyi yapamayacaksınız _?
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acbold 7 yıl
Özellikleri yeterli, alt kısımdaki xperia s 'deki kalas görüntüsüde bunda yokolmuş.Fena değil.
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se(dd)at 7 yıl
ben daha önce bunun konusunu açmıştım yaww

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aziz77 7 yıl
çift çeki,rdek olsada s4 platformunda dört çekirdekliler kadar iyi bir işlemci ve 28 nm,sony 4 çekirdeği pil ömründen dolayı çıkartmıyor,stabilite yakalamadan çıkartmak istemiyor,şimdi bırakın 4 çekirdeği hal tek çekirdekli ve adrena 205 ile dahi bir çok oyun ve uygulama sorunsuz çalışıyor,
ne yazıkki buda bir gerçek konu dışı ama ios bu alemin kralı 600mhz 3gs e adamlar hala ios 6 desteğini veriyor,işte androidli cihazların bu yüzden albenisi yok 1.5 yıl önceki sgs2 bile belki jellybean alamayacak...
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GallagherLip 7 yıl
Keske su tus olayina daha farkli ve daha guzel bir sey yapsalardi, ekranda yer kaplayan kapasitif tuslar hic iyi olmayacak gibi
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Angelica 7 yıl GallagherLip
Captain16

Keske su tus olayina daha farkli ve daha guzel bir sey yapsalardi, ekranda yer kaplayan kapasitif tuslar hic iyi olmayacak gibi

Tuşlar Acro S deki gibi olmalı bence. Ekranda hiç hoş durmuyor. Hem de ekranın altı bomboş kalıyor..
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DH Misafiri 7 yıl
Sony kaliteyi herzaman ön planda tutuyor ancak işlemci hızları kernel ile arttırılsa'da 4.6" olması benim için çok iyi iş hayatında kolaylık sağlıyor. Dokunmatik erkran tuşlar biraz sakat duruyor.
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