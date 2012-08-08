Sony Xperia T'ye ait yeni fotoğraflar yayınlandı

Haber Editörü
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2012 etkinliğine geri sayımın başladığı şu günlerde Sony'nin Xperia serisi yeni modellerine ait fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor. Xperia T'nin (nam-ı diğer Mint) yeni fotoğrafları Nixonball tarafından internette paylaşıldı.
29 Ağustos'ta resmiyet kazanacağına kesin gözüyle bakılan Xperia T'nin, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformu, Adreno 225 grafik birimi, 1 GB RAM, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 4.6-inç boyutunda HD dokunmatik ekran ve Full HD video kaydı yapabilen 13 MP kamera ile gelmesi bekleniyor.
Android'e özel menü tuşları dokunmatik ekran üzerinde konumlandırılan Xperia T'nin hafızası, Xperia S'in aksine microSD kartlarla arttırılabilecek.
http://www.nixanbal.com/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-35-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-sony-lt30p-mint-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-xperia-t Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tabi xperia t yine de on numara cihaz.alınır
T ile ortak noktalarınız varmış..
forum.donanimhaber.com/...
ne yazıkki buda bir gerçek konu dışı ama ios bu alemin kralı 600mhz 3gs e adamlar hala ios 6 desteğini veriyor,işte androidli cihazların bu yüzden albenisi yok 1.5 yıl önceki sgs2 bile belki jellybean alamayacak...
Tuşlar Acro S deki gibi olmalı bence. Ekranda hiç hoş durmuyor. Hem de ekranın altı bomboş kalıyor..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
103917 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, fotoğraf