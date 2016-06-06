Sony Xperia X modelinde de kamera ısınması problemi devam ediyor olabilir

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Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene Sony'nin başı Xperia Z3+ modelindeki kamera sorunu nedeniyle bir süre ağrımıştı. Kamera uygulaması esnasında aşırı ısınan telefon bir müddet sonra fazla ısıdan dolayı kamera kullanımına izin vermiyordu. Telefonda kullanılan Snapdragon 810 çipsetinin ne kadar çok ısındığı göz önüne alındığında ise bu durum pek de şaşırılacak bir olay olarak görülmüyordu. Telefondaki ısınma sorununun varlığını kabul eden Japon firması sorunun çözmek için yazılımsal bir güncellemenin sözünü vermişti.
Geçtiğimiz ay satışa sunulan firmanın yeni modeli Xperia X'de Snapdragon 650 çipsetinin yer almasıyla bu tarz durumların artık yaşanmayacağını düşünebilirsiniz. Ancak Almanya'dan gelen yeni bir video gösteriyor ki Xperia X cihazlarında da kamera ısınması problemi devam ediyor. Bir YouTube kanalı sahibinin ortaya koyduğu son videoda Galaxy S7 ile yan yana karşılaştırılan cihaz video kaydı esnasında ısınarak ilk önce kameranın bazı fonksiyonlarını devre dışı bırakıyor daha sonrasında ise kamera uygulamasını komple kapatıyor.
Diğer kullanıcılardan gelen geri bildirimlere bakıldığında bütün cihazları kapsamayan bu problemin, bölgeye göre kullanılan farklı yazılımdan yada cihazın sorunlu bir ürün olmasından kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Xperia Z ailesi defterini kapatarak Xperia X ailesi ile yeni bir beyaz sayfa açan Sony'nin bu tarz ısınma problemleriyle karşılaşması en şüphesiz ki firmanın en son isteyeceği şey olacaktır.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=QNweHTAVUg4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kara liste de arık samsungun yanında Sony de var
yani şaşırmadık. böyle dandik ve sorunlu firma görmedim. en kalitesiz ve teknolojisi rakiplerinin çok gerisinde. taşdevri firması sony çöpoğlu çöp
sony çöptür, teknolojiden anlamayan cahilleri
kandırır anca ve mobil bölümü batar. en
dandik ve sorunlu telefonlar. rakiplerin
gerisinde. şark kurnazı sony her yerden
kırpıyo-çalıyo resmen. z2'de ön kamera 2
mp. z5 te hala kuşgözü kadar tek led flaş var.
motorola da-2011 yılında dual tone flaş
vardı. rakiplerin çoğunda ois var ama hala
sonyde yok. rakiplerin 6 inç ekran koydukları
kasaya. anca 5 inç sığdırabiliyo. ekran altında
rakiplerden geniş boşluk var ama kapasitif
tuş koymuyo. onuda çalıyo. dogru ya ekrana
görüntü olarak getirmenin maliyeti sıfır. z2
micro usb sarj yuvasının etrafı oldugu gibi
boşluk. birde iphone lara bakın. sarj
konnektörü ikinci bir metal çerçeveyle
desteklenmiş, hatta bunlada yetinmeyip
yuvanın iki yanından vida ile sabitlenmiş. işte
bunlar hep ustaların görebilecegi detaylar.
sonyde sensörler bile yamuk. ortalı durmuyo.
bu hep kalitesizligin belgesi. telefonları
resmen bükülüyo. z2lerin sarj kapagı telefon
bükülünce pıt diye kendinden atardı
cepteyken yada cam arka kapak çatlardı.
xperia arc'ların kasa kendinden çatlardı. öyle
dandikti. high tech sony'nin haddi değil. sony
anca dc motorlu-kayışlı walkman yapsın. çapı
okadar. ha oda bi inovasyon degil, teyb'in
küçültülmüşü. ben böyle balon bi firma
görmedim. cahil tokatlama firması resmen
Su soğutma değil bakır boru kullanıyorlar ısıyı azaltmak için.
phonearena.com/...
Sony bu yıl çok büyük bir hata yaptı. Telefonun ismi değişti bunun amiral gemi olduğunu bilmeyenler var. Bu yıl yine rakipleri çok güçlü. Ben X performace nin galaxy s7 yada HTC 10 dan daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Bence sonyin en iyi telefonu Xperia z2 ydi. Zamanına ve rakiplerine göre çok daha iyiydi.
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sony, snapdragon 650 ve