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Sony Xperia X modelinde de kamera ısınması problemi devam ediyor olabilir

Xperia Z3+ modelindeki kamera ısınması sorunları nedeniyle geçtiğimiz sene oldukça sıkıntı yaşayan Sony'nin, yeni telefonu Xperia X'de de aynı sorun devam ediyor olabilir. Detaylar haberimizde...
2 yıl
8,8b
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24
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene Sony'nin başı Xperia Z3+ modelindeki kamera sorunu nedeniyle bir süre ağrımıştı. Kamera uygulaması esnasında aşırı ısınan telefon bir müddet sonra fazla ısıdan dolayı kamera kullanımına izin vermiyordu. Telefonda kullanılan Snapdragon 810 çipsetinin ne kadar çok ısındığı göz önüne alındığında ise bu durum pek de şaşırılacak bir olay olarak görülmüyordu. Telefondaki ısınma sorununun varlığını kabul eden Japon firması sorunun çözmek için yazılımsal bir güncellemenin sözünü vermişti.
Geçtiğimiz ay satışa sunulan firmanın yeni modeli Xperia X'de Snapdragon 650 çipsetinin yer almasıyla bu tarz durumların artık yaşanmayacağını düşünebilirsiniz. Ancak Almanya'dan gelen yeni bir video gösteriyor ki Xperia X cihazlarında da kamera ısınması problemi devam ediyor. Bir YouTube kanalı sahibinin ortaya koyduğu son videoda Galaxy S7 ile yan yana karşılaştırılan cihaz video kaydı esnasında ısınarak ilk önce kameranın bazı fonksiyonlarını devre dışı bırakıyor daha sonrasında ise kamera uygulamasını komple kapatıyor.
Diğer kullanıcılardan gelen geri bildirimlere bakıldığında bütün cihazları kapsamayan bu problemin, bölgeye göre kullanılan farklı yazılımdan yada cihazın sorunlu bir ürün olmasından kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Xperia Z ailesi defterini kapatarak Xperia X ailesi ile yeni bir beyaz sayfa açan Sony'nin bu tarz ısınma problemleriyle karşılaşması en şüphesiz ki firmanın en son isteyeceği şey olacaktır.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=QNweHTAVUg4 Yorum Yaz
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Mianfei 2 yıl en beğenilen
Olabilir nedir ya çoğu haberde havada kalan fiiller görüyorum. Magazin dergisine döndük.
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_GRKM_ 2 yıl
X serisi bence hayal kırıklığı..şuan xperia x almam gider z5 premium alırım..X serisinde 4k video yok..ekran 4k değil..(x performance de yok) suya toza karşı dayanıklı değil..Alınacak bir tarafı yok x serisinin..
X serisi bence hayal kırıklığı..şuan xperia x almam gider z5 premium alırım..X serisinde 4k video yok..ekran 4k değil..(x performance de yok) suya toza karşı da...
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aybey 2 yıl
Bu haber bence yalan. Vdieo herkese açıkken bir anda gizlendi
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BRC_KHAN 2 yıl
Hani çekim yapıldığı esnada ısınır cihaz yaptığı işlemden dolayı (ha o bile sorun da neyse), lakin hiçbir işlem yapmıyorken sırf kamera menüsünde devamlı pozlama yaparken ısınıp kapatması ne demek lan. Z2 ile 5.1.1 sürümünde gördük biz bunları ve ne yazık ki yeni telefonu olan XZ'de bile mevcut.
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Mr. Kvnç 2 yıl BRC_KHAN
hocam benim sony xde mevcut değil
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Gscarbon 2 yıl
M4 alıp 3 ay serviste kaln kendine kendine kapnip daha da hyata dönmeyen telefonundan sonra.Sony sevdmdan vazgeçtim.Gidin lenovo p1 a7000 alın daha iyi
kara liste de arık samsungun yanında Sony de var
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KUM23 2 yıl
Sony nin rakibi General Mobile dır oda sonyden çok satıyor :)))) z5 compact kullandım bu kadar sorunlu telefon görmedim
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OverClocK1ng 2 yıl
Telefonu test eden elemana para vermişler herhalde ki eleman videoyu gizliye çevirmiş. İzlenemiyor...
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DH Misafiri 2 yıl
yine çöp sony ve yine sorunlar.
yani şaşırmadık. böyle dandik ve sorunlu firma görmedim. en kalitesiz ve teknolojisi rakiplerinin çok gerisinde. taşdevri firması sony çöpoğlu çöp
sony çöptür, teknolojiden anlamayan cahilleri
kandırır anca ve mobil bölümü batar. en
dandik ve sorunlu telefonlar. rakiplerin
gerisinde. şark kurnazı sony her yerden
kırpıyo-çalıyo resmen. z2'de ön kamera 2
mp. z5 te hala kuşgözü kadar tek led flaş var.
motorola da-2011 yılında dual tone flaş
vardı. rakiplerin çoğunda ois var ama hala
sonyde yok. rakiplerin 6 inç ekran koydukları
kasaya. anca 5 inç sığdırabiliyo. ekran altında
rakiplerden geniş boşluk var ama kapasitif
tuş koymuyo. onuda çalıyo. dogru ya ekrana
görüntü olarak getirmenin maliyeti sıfır. z2
micro usb sarj yuvasının etrafı oldugu gibi
boşluk. birde iphone lara bakın. sarj
konnektörü ikinci bir metal çerçeveyle
desteklenmiş, hatta bunlada yetinmeyip
yuvanın iki yanından vida ile sabitlenmiş. işte
bunlar hep ustaların görebilecegi detaylar.
sonyde sensörler bile yamuk. ortalı durmuyo.
bu hep kalitesizligin belgesi. telefonları
resmen bükülüyo. z2lerin sarj kapagı telefon
bükülünce pıt diye kendinden atardı
cepteyken yada cam arka kapak çatlardı.
xperia arc'ların kasa kendinden çatlardı. öyle
dandikti. high tech sony'nin haddi değil. sony
anca dc motorlu-kayışlı walkman yapsın. çapı
okadar. ha oda bi inovasyon degil, teyb'in
küçültülmüşü. ben böyle balon bi firma
görmedim. cahil tokatlama firması resmen
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parka 2 yıl
Aynı sorun benim M4 Aqua dada var, 15 gündür kamera artık kullanılamıyor. daha önce oldu formatladım çalıştıydı. artık çalışmıyor.
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Portraitclub 2 yıl
Babama sony m4 aqua aldım bildiğin 3310 telefonun sesi çıkmıyor pişman olduk aldığımıza
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0MG90 2 yıl
Farwynd
Yanlış bilmiyorsam Sony endüstrideki ilk mobil su soğutma çözümü kullanan firmalardan biri. Hala nasıl işlemcilerindeki ısı dağıtımını başaramıyor anlamak mümkün değil.

Su soğutma değil bakır boru kullanıyorlar ısıyı azaltmak için.
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Farwynd 2 yıl 0MG90
Ben böyle biliyorum.
phonearena.com/...
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aybey 2 yıl
Bu haber bence yalan. Vdieo herkese açıkken bir anda gizlendi
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wolf silver 2 yıl
Bir kere telefonun isminin Z serisinden X serisine dönüştürülmesi bile Hataydi. Urfaydi ne bileyim Antepte olabilirdi. Neyse konumuz bu değil şakayı bir tarafa bırakalım...
Sony bu yıl çok büyük bir hata yaptı. Telefonun ismi değişti bunun amiral gemi olduğunu bilmeyenler var. Bu yıl yine rakipleri çok güçlü. Ben X performace nin galaxy s7 yada HTC 10 dan daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Bence sonyin en iyi telefonu Xperia z2 ydi. Zamanına ve rakiplerine göre çok daha iyiydi.
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