Sony Xperia X modelinde de kamera ısınması problemi devam ediyor olabilir

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene Sony'nin başı Xperia Z3+ modelindeki kamera sorunu nedeniyle bir süre ağrımıştı. Kamera uygulaması esnasında aşırı ısınan telefon bir müddet sonra fazla ısıdan dolayı kamera kullanımına izin vermiyordu. Telefonda kullanılan Snapdragon 810 çipsetinin ne kadar çok ısındığı göz önüne alındığında ise bu durum pek de şaşırılacak bir olay olarak görülmüyordu. Telefondaki ısınma sorununun varlığını kabul eden Japon firması sorunun çözmek için yazılımsal bir güncellemenin sözünü vermişti.

Geçtiğimiz ay satışa sunulan firmanın yeni modeli Xperia X'de Snapdragon 650 çipsetinin yer almasıyla bu tarz durumların artık yaşanmayacağını düşünebilirsiniz. Ancak Almanya'dan gelen yeni bir video gösteriyor ki Xperia X cihazlarında da kamera ısınması problemi devam ediyor. Bir YouTube kanalı sahibinin ortaya koyduğu son videoda Galaxy S7 ile yan yana karşılaştırılan cihaz video kaydı esnasında ısınarak ilk önce kameranın bazı fonksiyonlarını devre dışı bırakıyor daha sonrasında ise kamera uygulamasını komple kapatıyor.

Diğer kullanıcılardan gelen geri bildirimlere bakıldığında bütün cihazları kapsamayan bu problemin, bölgeye göre kullanılan farklı yazılımdan yada cihazın sorunlu bir ürün olmasından kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Xperia Z ailesi defterini kapatarak Xperia X ailesi ile yeni bir beyaz sayfa açan Sony'nin bu tarz ısınma problemleriyle karşılaşması en şüphesiz ki firmanın en son isteyeceği şey olacaktır.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=QNweHTAVUg4