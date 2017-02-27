Sony Xperia XA1 serisi: Orta seviyede en iyi kamera

Sony’nin amiral gemi modelleri yanında orta seviyede iddialı olacak akıllı telefonları da bulunuyor. MWC 2017 fuarında tanıtılan Xperia A1 serisi segmentine göre en iyi kamera deneyimini sunduğu iddiasında.

Xperia XA1 serisi ilk etapta iki model ile karşımıza geliyor. Xperia XA1 standart model olurken Xperia XA1 Ultra ise dev ekranlı bir telefon. Sony bu serisinde MediaTek Helio P20 yonga setini kullanmayı tercih etmiş.

Donanım ve kamera

Sony’nin muhtemelen maliyet odaklı düşündüğü 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio P20 yonga seti elbette muadili Qualcomm yonga setleri kadar başarılı değil ancak firmanın nasıl bir işbirliği yürüttüğü bu noktada önem taşıyor.

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Seri kendi segmentine göre yüksek kaliteli sensörler ile geliyor. 23MP çözünürlüğündeki Exmor RS sensör 1/2.3 inç büyüklüğünde. 24mm geniş açılı lens ise f/2.0 aralığına sahip. Android 7.0 işletim sistemi üzerinde çalışan seride bazı farklılıklar var.

Xperia XA1

5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran barındıran model 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasiteye sahip. 2300mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde.

Xperia XA1 Ultra

6 inçlik Full HD ekran barındıran telefon 4GB LPDDR3 RAM ile desteklenmiş. Farklı olarak ön kamera 16MP çözünürlüğünde ve daha büyük sensöre sahip. LED flaş ile desteklenen kamerada OIS desteği ön plana çıkıyor. 2800mAH kapasiteli batarya yine USB Tip-C üzerinden hızlı şarj özelliğine sahip. Depolama kapasitesi ise 64GB seviyesinde.

Metal aksa ve ince kenar çerçeveleri ile dikkat çeken seride Xperia XA1 modeli 299$ fiyat etiketine sahip. Xperia XA1 Ultra ise henüz fiyatlandırılmadı. Satışlar Nisan ayında başlıyor.