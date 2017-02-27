Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia XA1 serisi: Orta seviyede en iyi kamera

Orta seviyede çok iyi kamera özellikleri sunan akıllı telefon arayışı içindekiler, Sony’nin yeni akıllı telefon serisi Xperia XA1’e bir göz atmak isteyecektir.
2 yıl
8,5b
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony’nin amiral gemi modelleri yanında orta seviyede iddialı olacak akıllı telefonları da bulunuyor. MWC 2017 fuarında tanıtılan Xperia A1 serisi segmentine göre en iyi kamera deneyimini sunduğu iddiasında.

Xperia XA1 serisi ilk etapta iki model ile karşımıza geliyor. Xperia XA1 standart model olurken Xperia XA1 Ultra ise dev ekranlı bir telefon. Sony bu serisinde MediaTek Helio P20 yonga setini kullanmayı tercih etmiş.

Donanım ve kamera

Sony’nin muhtemelen maliyet odaklı düşündüğü 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio P20 yonga seti elbette muadili Qualcomm yonga setleri kadar başarılı değil ancak firmanın nasıl bir işbirliği yürüttüğü bu noktada önem taşıyor.

Ayrıca Bkz. "Moto G5 serisi resmiyet kazandı"

Seri kendi segmentine göre yüksek kaliteli sensörler ile geliyor. 23MP çözünürlüğündeki Exmor RS sensör 1/2.3 inç büyüklüğünde. 24mm geniş açılı lens ise f/2.0 aralığına sahip. Android 7.0 işletim sistemi üzerinde çalışan seride bazı farklılıklar var.

Xperia XA1

5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran barındıran model 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasiteye sahip. 2300mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde.

Xperia XA1 Ultra

6 inçlik Full HD ekran barındıran telefon 4GB LPDDR3 RAM ile desteklenmiş. Farklı olarak ön kamera 16MP çözünürlüğünde ve daha büyük sensöre sahip. LED flaş ile desteklenen kamerada OIS desteği ön plana çıkıyor. 2800mAH kapasiteli batarya yine USB Tip-C üzerinden hızlı şarj özelliğine sahip. Depolama kapasitesi ise 64GB seviyesinde.

Metal aksa ve ince kenar çerçeveleri ile dikkat çeken seride Xperia XA1 modeli 299$ fiyat etiketine sahip. Xperia XA1 Ultra ise henüz fiyatlandırılmadı. Satışlar Nisan ayında başlıyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Sony-unveils-the-Xperia-XA1-and-XA1-Ultra-Stylish-mid-rangers-with-impressive-main-cameras_id91390 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xtrud 2 yıl en beğenilen perikentli
perikentli
donanım haber artık telefn haber oldu iyimi :D

Mobil Dünya Kongresi olduğu için olabilir mi?
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 2 yıl
6 inç cihaza 2800 mah koyan sony. Aferim. Kafalar zehir. Çerçeve yerine bataryaya asılsalarmış. Galaxy s4 de bile 2600mah pil vardı ayıp be rezil herifler. 2000 liradan kakalamaya çalıştığın x compacti de unutmadık noldu şimdi kaç para?
6 inç cihaza 2800 mah koyan sony. Aferim. Kafalar zehir. Çerçeve yerine bataryaya asılsalarmış. Galaxy s4 de bile 2600mah pil vardı ayıp be rezil herifler. 200...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 2 yıl
Sony'nin isimlendirme politikası da tuhaflaşmaya başladı.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sarper 77 1 yıl
İyimi ettim bilmiyorum ama eşimin kullanması için sipariş verdim bayram ertesi elime geçecek fiyatı uygun gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
NOKIA ALIN, RAHATINIZA BAKIN.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali119 2 yıl
Ne zaman satışa sunulacağı belli mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuncaypo 2 yıl
Ben XA ultra Dual 2600 mah 6 inci full hd ekran ile dünya kadar program yükleyerek 2 günü çıkartabiliyorum.
Bu benim için yeterli ve önemli olan da bu. Stamina modu ekran çok fazla parlak olduğu için kullanıyorum.
Hatta gecede yine fazla parlak olduğu için night mode apk kullanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkattack 2 yıl tuncaypo
sana 2 gün giden batarya,bana 5 gün veliye 5saat gidebilir...
gsmarena.com/...
kıyaslamayı burdan yapabilirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuncaypo 2 yıl
Sony kullanmayan vatandaşlar, cihazın piline bok atıyor.
Kendi kullandıkları telefon gibi sanıyorlar.
Komik oluyorsunuz ...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 2 yıl tuncaypo
tuncaypo
Sony kullanmayan vatandaşlar, cihazın piline bok atıyor.
Kendi kullandıkları telefon gibi sanıyorlar.
Komik oluyorsunuz ...

Kendim redmi note 3 pro kullandım. 700 liraya almıştım. 5.5inç ekranda 4100mah pil vardı. Wifide 10 saat ekran süresi alıyordum. Pekte komik değilmiş değil mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roque_Jn 2 yıl
Bu XA1 Ultra neden hiç olumlu tepki almadı anlamadım. İşlemci hariç telefon hem şık hem de donanım fazlasıyla yeterli. Muhtemelen şimdiye kadar ki Ultra serilerinin sıkıntılı ve üzerine düşülmeyen seriler olması olabilir. Zaten yaza doğru gelmesi bekleniyormuş, umarım bu sefer düzgün yani sorunsuz bir telefon olur. Yoksa S8 ya da LG G6 düşünürken ben; hiç de o paraları vermeye gerek yok XA1 Ultra gayet olmuş dedim. Siyah çok iyi duruyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
hey gidi min sonysi hey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berk5 2 yıl
Şuraya kendinizi komik duruma düşürecek yorumlar atmayın lütfen. Öncelikle Orta-üst seviye bir telefon bu herşeyi kusursuz olacaksa pahalısını alan salak mı? İllaki pahalı modellerin daha fazla artısı olacak. Sony telefonlar bataryayı iyi kullanır. Kullanan bilir kaldı ki kullananlar dışında takip ettiğim tüm teknoloji ile ilgili yayın yapan editörlerden de aynı şeyi duyarsınız, Sony arayüz bazındaki sadelik tutumu ile bunu başarıyor. Kamera anlamında da baya başarılı arka kamera zaten güzel ama selfie kamerası OIS destekli ve 16 mp tabi gene ön tarafta led flaş da var. Kronik bir sıkıntısı çıkmazsa(sinyalizasyon sorunu vb.) harika bir telefon diyebilirim, tabi fiyatı da etken olcak bunu dememde. Tasarım anlamında orta-üst seviye olduğunu göz önüne alırsak mükemmel, 76.1% kasa/ekran oranı var yani XZ serisinden daha önde yanlarda kasa yok bile. Ancak o kadar övdük biraz da kötü yanlarını ele alalım. Yıl olmuş 2017 parmak izi tarayıcısını bu telefona koymamak ağır bir hakarettir. Artık 1000 tl altı telefonlarda bile parmak izi tarayıcısı varken XA1 Ultra'ya bu özelliği koymamak nasıl bir saçmalıktır? Ha çok mu gereklidir tabi ki değildir ama bu telefon belli ki 2000 tl'ye yakın bir fiyatta çıkacak piyasaya ve bu telefonda hi-res ses de yok hadi olmasın da parmak izi tarayıcısı koymamaları sinir bozucu. Performans anlamında da üzmez SD625 nedense insanlar bişey zannediyor da 1080p ekranda kötü performans veriyor oyunlardan verim alamazsınız telefondaki Mediatek chipset çok daha iyidir ancak SD650 serisi kadar da değil tabiki. Kullanılan işlemcinin değerleri veya GPU gibi şeylerden de belli. Sony'den SD650 serisi kullanan 5.5 inchlik XA1 ultra tasarımında ve mümkünse parmak izi tarayıcısı bulunan bir telefon bekliyordum hayal kırıklığına uğrattılar. Sony'i de eskisi kadar sevemiyorum zaten bu saçma politikaları yüzünden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultramarine caeruleum 2 yıl
Ulan millet 6 inç telefona neredeyse Akü koyacak hale geldi. Bu adamlar 2800 mah koymuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Adamlar isimlendirmede çok şaşırdılar bu ne ya xa1 :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8476 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony xperia x premium ve
5 etiket daha sony xperia xa1 sony xperia xa1 ultra Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Nokia 3310 incelemesi: Efsane geri döndü 2 yıl İkinci el araçlara garanti şartı geliyor 2 yıl Elon Musk'tan son dakika: SpaceX, 2018'de Ay yörüngesine insan gönderiyor! 2 yıl Dünyanın ilk sürücüsüz yarış arabaları kozlarını paylaştı! 2 yıl Lenovo’dan uygun fiyata melez Windows 10 tablet 2 yıl 89.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Huawei Watch 2 duyuruldu 2 yıl Sony, görüntü yansıttığı yüzeyi dokunmatik ekrana çeviren projektörünü tanıttı 2 yıl Sony, sanal asistanlı yeni model Xperia Ear’ı tanıttı 2 yıl Honda’dan yeni teknoloji: Elektrikli araçlar yolda giderken şarj edilebilir mi? 2 yıl İzmir’in elektrikli otobüs filosunda testler başladı 2 yıl Tesla tepetaklak olabilir: Yatırım bankası %30'a varan değer kaybı bekliyor 2 yıl Altay Tankı projesinde Tümosan devre dışı kaldı: Şimdi ne olacak? 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerini gösteren video sızdırıldı 2 yıl Samsung etkinliğine Greenpeace protestosu gölge düşürdü 2 yıl Sony Xperia XZs küçük eklemeler ile güncellendi 2 yıl Turkcell’in enerji şirketinde detaylar netlik kazanmaya başladı 2 yıl Elon Musk, Tesla'daki çalışma koşullarını açıkladı 2 yıl Turkcell’den alternatif ödeme hizmeti: Paycell Card 2 yıl AIDS aşısı %38 başarı oranına ulaştı! 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia XA1 serisi: Orta seviyede en iyi kamera Sonraki Sony Xperia XZ Premium: Snapdragon 835’li ilk telefon 2 yıl General Mobile GM 6 neler vadedecek? 2 yıl LG G6 detaylı ön inceleme videosu 2 yıl Nokia 6'nın uluslararası versiyonu ve özel üretim Arte Black varyantı tanıtıldı 2 yıl Samsung Galaxy S8, 29 Mart tarihinde resmen tanıtılıyor 2 yıl Samsung, Galaxy Tab S3’ü ve Galaxy Book’u tanıttı 2 yıl HMD Global modern Nokia 3310'u resmen tanıttı 2 yıl HMD Global resmi olarak Nokia 3 ve Nokia 5'i duyurdu 2 yıl Moto G5 serisi resmiyet kazandı 2 yıl Karşınızda 3 silindirli hot hatch: yeni Ford Fiesta ST 2 yıl Huawei P10 serisi: Yine çok iddialı 2 yıl Google Assistan, Nougat ve Marshmallow kullanan tüm telefonlardan kullanılabilecek 2 yıl X Power 2, devasa bataryasıyla 1 hafta şarj edilmeden kullanılabiliyor 2 yıl LG G6 resmi olarak tanıtıldı 2 yıl İşTeknik: Head Track IR nasıl yapılır? 2 yıl 4 Sony Xperia modelinin fotoğrafı, lansmandan önce sızdırıldı 2 yıl Google, troll yorumları yakalayan yapay zeka geliştirdi 2 yıl Masa tenisi antrenörü olan robot rekorlar kitabına girdi 2 yıl Samsung Display’den 2.5 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Heroes Attack: Alien Shooter, Türk geliştiricilerden zorlu platform oyunu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim