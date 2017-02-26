Moto G5 serisi resmiyet kazandı

Motorola’nın uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde geliştirdiği Moto G serisi, MWC 2017 tüketici elektroniği fuarında beşinci kez karşımıza çıktı. Seri yine mütevazi ve orta seviye fiyat anlayışını muhafaza ediyor.

Motorola’nın yeni serisi G5 ve G5 Plus şeklinde iki modele sahip. Görsellerden de anlaşıldığı gibi boyut olarak modeller arasında pek fazla fark yok. Asıl farklılık ise donanım tarafında ortaya çıkıyor.

Fark donanımda

Moto G5 modelinde 5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Ekran Gorilla Glass 3 kaplaması ile korunuyor. 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alacak.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, 2800mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Hızlı şarj unutulmamış. İşletim sistemi ise Android 7.0. Tamamen metal kasa su sıçramalarına dayanıklı nano malzeme ile kaplanmış. Ön kısımdaki Home butonunda hızlı bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

Moto G5 Plus ise 5.2 inçlik Full HD ekran barındırıyor. Gorilla Glass 3 ile korunan modelde Snapdragon 625 yonga seti tercih edilmiş. 4GB RAM kapasitesi modelin dikkat çekici unsurlarından birisi olacak. Ayrıca bölgeye göre 2GB ve 3GB RAM seçenekleri mevcut. Depolama seçenekleri ise bölgeye göre 16GB, 32GB ve 64GB şeklinde.

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Arka kısımdaki 12MP çözünürlüğünde kamera Rapid Focus otomatik odaklama özelliği ile desteklenmiş. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj özelliğine sahip. Tamamen metal kasa su sıçramalarına dayanıklı nano malzeme ile kaplanmış. Modelde Moto Assist, Moto Display ve Moto Actions gibi yazılımlar da yer alıyor. Ayrıca her iki modelde Google Assistant yapay zeka asistanı bulunacak.

Bahar aylarında piyasaya çıkacak modellerden Moto G5 için 210$ civarında bir fiyat isteniyor. Moto G5 Plus modelinin 3GB RAM/32GB depolama kapasiteli versiyonu ise 230$ fiyat etiketine sahip.