Sony Xperia XA1 ve XA1 Plus için Spectre güvenlik yaması yayınlandı

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Sony, orta segmente yönelik telefonları Xperia XA1 ve XA1 Plus için yeni bir güncellemeyi dağıtmaya başladı. Yapı numarası 40.0.A.6.189 ve 48.0.A.1.131 olan güncelleme ile Ocak ayının güvenlik yaması ekleniyor.

Android 7.0 Nougat işletim sisteminde bir değişiklik yapılmazken yenilik olarak Spectre açıklarına karşı güvenlik önlemleri ekleniyor. OTA yöntemiyle dağıtılan diğer Sony güncellemelerinde olduğu gibi bu güncelleştirme de kademeli olarak dağıtılıyor. Güncellemenin cihazınıza erişmesi zaman alabilir.

Sony Xperia XA1 cihazlarına ek olarak Sony Xperia E5 modeline de güncelleme yayınladı. 2016 yılından beri ilk defa güncelleme alan Xperia E5 modeline 2016 yılından beri ilk defa güncelleme geldi.

Yapı numarası 37.0.A.2.248 olan güncelleştirme ile cihaz Temmuz 2017 güvenlik yamasına kavuştu. Ancak bu güncelleme Spectre'ye karşı güvenlik önlemi içermiyor. Madem güncelleme verilecekti bu cihaz için de Spectre’ye karşı koruma sağlanması için Ocak 2018 güvenlik yaması ile güncellenmeliydi.