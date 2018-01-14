Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia XA1 ve XA1 Plus için Spectre güvenlik yaması yayınlandı

Sony'nin orta segmente yönelik telefonları Sony Xperia XA1 ve Sony Xperia XA1 Plus güncellendi. Güncelleme ile Spectre güvenlik açığına karşı tedbirler içeren güvenlik paketi eklendi.
1 yıl
2,4b
1
5
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony Xperia XA1 ve XA1 Plus için Spectre güvenlik yaması yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Sony, orta segmente yönelik telefonları Xperia XA1 ve XA1 Plus için yeni bir güncellemeyi dağıtmaya başladı. Yapı numarası 40.0.A.6.189 ve 48.0.A.1.131 olan güncelleme ile Ocak ayının güvenlik yaması ekleniyor.

Android 7.0 Nougat işletim sisteminde bir değişiklik yapılmazken yenilik olarak Spectre açıklarına karşı güvenlik önlemleri ekleniyor. OTA yöntemiyle dağıtılan diğer Sony güncellemelerinde olduğu gibi bu güncelleştirme de kademeli olarak dağıtılıyor. Güncellemenin cihazınıza erişmesi zaman alabilir.

Sony Xperia XA1 ve XA1 Plus için Spectre güvenlik yaması yayınlandı

Sony Xperia XA1 cihazlarına ek olarak Sony Xperia E5 modeline de güncelleme yayınladı. 2016 yılından beri ilk defa güncelleme alan Xperia E5 modeline 2016 yılından beri ilk defa güncelleme geldi.

Yapı numarası 37.0.A.2.248 olan güncelleştirme ile cihaz Temmuz 2017 güvenlik yamasına kavuştu. Ancak bu güncelleme Spectre'ye karşı güvenlik önlemi içermiyor. Madem güncelleme verilecekti bu cihaz için de Spectre’ye karşı koruma sağlanması için Ocak 2018 güvenlik yaması ile güncellenmeliydi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jet lag 1 yıl en beğenilen
Android'te en hızlı tedbir alan marka(lardan biri) Sony olmuş. Samsung kullanan biri olarak hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jet lag 1 yıl en beğenilen
Android'te en hızlı tedbir alan marka(lardan biri) Sony olmuş. Samsung kullanan biri olarak hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl Jet lag
Jet lag
Android'te en hızlı tedbir alan marka(lardan biri) Sony olmuş. Samsung kullanan biri olarak hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum.

Merak etmeyin hocam Samsung güvenlik için kendi de çalışıyor. Sony Google ne verirse onla. Samsung Google dışında Knox güvenlik hizmeti de var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zildjiann 1 yıl
İphone 6 da ?40 lara varan performans kaybından bahsediliyor.

wccftech.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 1 yıl zildjiann
zildjiann
İphone 6 da ?40 lara varan performans kaybından bahsediliyor.

wccftech.com/...

melv1n.com/...
bu gerçekse dağılmış geekbenchte iphone 6 , birçok sonuçta %50 ye varan fark var, a8 olmuş cortex a53
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 1 yıl
Hissedilsin ya da hissedilmesin teknik olarak telefonlarda da olacak mı performans kaybı? Bilgisi olan alıntılarsa sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Casper VIA G1 Plus incelemesi "Uçtan uca ekran, başarılı kamera paketi" 1 yıl Intel'in Meltdown ve Spectre yamaları eski PC'lerde sorun çıkarıyor 1 yıl Apple sadece iPhone'ları mı yavaşlattı? iPad, Apple Watch ve MacBook'larda durum ne? 1 yıl 2019 model yeni Volkswagen Jetta tanıtıldı 1 yıl Cherry’den ince profil MX tuşlar 1 yıl Kanal İstanbul Projesi'nin güzergâhı belli oldu 1 yıl Çinli Chuwi iddialı bilgisayar modelleri ile CES 2018 fuarında 1 yıl Razer oyuncular için yeni Nommo ses sistemlerini duyurdu 1 yıl Asus Vivo V272 hepsi-bir-arada PC duyuruldu 1 yıl Blade Shadow ile bulut oyuncu bilgisayarı kiralayabilirsiniz 1 yıl Euro NCAP, 2017 yılının sınıfında en güvenli otomobillerini duyurdu 1 yıl CES 2018'e damga vuran teknolojik ürünler 1 yıl Nokia Asha serisi geri dönüyor 1 yıl Bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'un yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Duvarlarınızın rengini dokunarak değiştirin 1 yıl 2017’de satılan her 100 otomobilden 70’i ithal 1 yıl 2017'nin En'lerini seçtik | 2si1 izleyici ödülleri 1 yıl Psion 5 avuç içi bilgisayar serisi kısmen de olsa yeniden canlandı 1 yıl iPhone, Android ve Windows'daki tarayıcılar Spectre açığına karşı korumalı mı? Test edin! 1 yıl Yanlış füze alarmı Hawaii'yi karıştırdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia XA1 ve XA1 Plus için Spectre güvenlik yaması yayınlandı Sonraki Trabzon’da pistten çıkan Pegasus uçağının korkutucu drone görüntüleri 1 yıl Asus “tüy” kadar hafif ZenBook 13 modelini duyurdu 1 yıl KFC Bitcoin'le satışa başlıyor 1 yıl Cosmos ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor 1 yıl ABD ve Kanada’da Samsung telefonlarının FM yongası aktif hale gelecek 1 yıl Facebook köklerine geri dönüyor 1 yıl OLED yolcusu kalmasın! Sony de OLED panele geçiyor 1 yıl Apple, 2017'de 20 milyon Mac bilgisayar sattı 1 yıl Sony’den 10 000 nit parlaklık değerine sahip televizyon 1 yıl Nokia 8, DxOMark testinde sınıfta kaldı 1 yıl 2019 Audi A7 Sportback sahneye çıkmaya hazırlanıyor 1 yıl Artık her yıl yeni bir LG amiral gemi modeli gelmeyecek 1 yıl 2si1 "65 inç 120Hz dev oyuncu monitörü" | Teknoloji ve Oyun Progamı 1 yıl LG G7'nin ön tasarımı apaçık sızdırıldı 1 yıl Tesla ile Gersan işbirliğinin detayları belli oldu 1 yıl vLOG: AMD'nin Vegas partisi ve çılgın sistemler 1 yıl İngiliz e-ticaret devi Ocado'nun depoları robotlara emanet 1 yıl Apple kazara eski iOS sürümlerini kullanıma sundu 1 yıl HTC U11 EYEs modelinin basın görselleri ve teknik özellikleri sızdı 1 yıl Knittens ile renk eşlemeye eğlenceli bir yorum Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim