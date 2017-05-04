Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 raflara çıkıyor

Sony’nin Şubat-Mart döneminde duyurduğu alt seviye akıllı telefonları Xperia XA1 ve Xperia L1 modelleri ülkemizde satışa çıkıyor. Özellikle XA1 modeli segmentinde kamerası ile öne çıkmayı başarıyor.

Xperia XA1

5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan akıllı telefon, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio P20 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin 2300mAh kapasiteli bataryası USB Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor.

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Model kendi segmentine göre yüksek kaliteli sensörler ile geliyor. 23MP çözünürlüğündeki Exmor RS arka sensör 1/2.3 inç büyüklüğünde. 24mm geniş açılı lens f/2.0 aralığına sahip. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Model 1599TL fiyat etiketine sahip.

Giriş seviyesinde Sony tasarımı

5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Xperia L1 modeline ise 1.45GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen akıllı telefon klasik Sony gövde tasarımını yansıtıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Batarya için belirlenen kapasite 2620mAh seviyesinde. Bağlantı girişi olarak USB Tip-C tercih edilmiş.

Modelin farklılaşan yönü işletim sistemi diyebiliriz. Android 7.0 üzerine inşa edilen modifiye işletim sistemi, kullanıcısını tanıyarak belirli durumlara göre otomatik olarak cihaz ayarlarını değiştiriyor, hedef odaklı önerilerde bulunuyor. Model için belirlenen fiyat 1199TL seviyesinde.