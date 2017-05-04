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Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 raflara çıkıyor

Sony’nin orta segmentte kamerası ile iddialı olmaya çalışan Xperia XA1 ve giriş seviyesine klasik Snoy tasarımını getirmeyi amaçlayan Xperia L1 akıllı telefonları ülkemizde satışa sunuldu.
2 yıl
3,8b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin Şubat-Mart döneminde duyurduğu alt seviye akıllı telefonları Xperia XA1 ve Xperia L1 modelleri ülkemizde satışa çıkıyor. Özellikle XA1 modeli segmentinde kamerası ile öne çıkmayı başarıyor.

Xperia XA1

5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan akıllı telefon, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio P20 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin 2300mAh kapasiteli bataryası USB Tip-C üzerinden hızlı şarj olabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Siri tabanlı akıllı hoparlör için yeni gelişmeler"

Model kendi segmentine göre yüksek kaliteli sensörler ile geliyor. 23MP çözünürlüğündeki Exmor RS arka sensör 1/2.3 inç büyüklüğünde. 24mm geniş açılı lens f/2.0 aralığına sahip. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Model 1599TL fiyat etiketine sahip.

Giriş seviyesinde Sony tasarımı

5.5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Xperia L1 modeline ise 1.45GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen akıllı telefon klasik Sony gövde tasarımını yansıtıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Batarya için belirlenen kapasite 2620mAh seviyesinde. Bağlantı girişi olarak USB Tip-C tercih edilmiş.

Modelin farklılaşan yönü işletim sistemi diyebiliriz. Android 7.0 üzerine inşa edilen modifiye işletim sistemi, kullanıcısını tanıyarak belirli durumlara göre otomatik olarak cihaz ayarlarını değiştiriyor, hedef odaklı önerilerde bulunuyor. Model için belirlenen fiyat 1199TL seviyesinde.

 

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mabovski 2 yıl en beğenilen
çerçeve'nin ekranı var.
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darkexecuter 2 yıl
Ben Sony yerinde olsam sadece 3 model çıkarırdım. Mini (4.7 inch) Normal (5.2 inch) ve Premium (5.5 veya 5.7 inch) versiyonları. Diğer ürünler ile zaman ve arge bedelleri ödemeden yoluma bakardım. Apple gibi az model ürünle ama görsel estetik anlamında müşteriyi cezbeden tasarımlar.
Ben Sony yerinde olsam sadece 3 model çıkarırdım. Mini (4.7 inch) Normal (5.2 inch) ve Premium (5.5 veya 5.7 inch) versiyonları. Diğer ürünler ile zaman ve arge...
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Father Torque 2 yıl
Yıl olmuş 2017 hala 5.5" ekrana 720p çözünürlük veriyorlar. Giriş seviyesi modelse o zaman ekranı en fazla 5" yap, 720p de sırıtmasın.
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odeon99 1 yıl
Sony telefonlarını hep sevmişimdir
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Scawn 1 yıl
Kullanıcıya özelleştirme imkanı vermemekte o kadar ısrarcılar ki..Ya bir parmak izi okuyucu ozelligi getir, bir kno ck-on ozelligi, kizilotesi vs. ne bileyim kullanıcıyı cihaza baglayacak ve özel hissettirecek yazilimsal veya donanimsal özelleştirmeler.... Bu kadar düz topçu olunmaz ki.
Sadece telefon var ortada. Tasarım ortada.. 3-4 yıl öncesine kadar Z serisi o tasarımıyla premium hissi uyandırsa da halen o tasarımı kullanmaları gelişen teknolojinin gerisinde kaldı ama halen ısrarla aynı tasarım aynı özellikler.
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DH Misafiri 1 yıl
XA1 kullanıyorum. Cok memnunum. Resım kalıtesı sahane. Buyukluk, hız ve ozellıklerı de sahane. Fıyatına gore alınabılcek en kalıtelı ve dayanıklı guzel gorunumlu ürün.
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Mousasow76 1 yıl DH Misafiri
Ekran süresi ön arka kamera şarj olma süresi ve hızı nasıl sorunu varmı
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Piêr Dé Sans 2 yıl
O boşluklara reklam alınır be.
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ouzqan 2 yıl
Bu telefonları alacak olanlar özellikle yorumları okumadan sakın almasın . Sony ile Mediatek ortaklığında çoğunlukla kötü sonuçlar oluştu. Bu ürünler de de sorun çıkma olasılığı yüksek.
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berk5 2 yıl
Bu modeller 200'er tl daha ucuza çıkmalıydı piyasaya. O zaman iyi olurdu, ama şuan için çok da fiyatlarını hak ettiklerini söyleyemicem.
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yusufc2012 2 yıl
Bende de XA var ve tasarımı iyi. Lan bu 1599 ise Türk Telekom beni kazıklamış 1600 liraya (taksitli).
BU ARADA LANET OLSUN BÖYLE VERGİ SİSTEMİNE!
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javaprof 2 yıl
içine güzel bir fotoğraf yüklersek tablo olarak kullanılabilir çerçevesini beğendim o değil bende xperia xa var bundan daha az çerçevesi var sony her gün geriye gidiyor
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Redunay 2 yıl
Sony yine şaşırtmadı, ikiside birbirinden çirkin.
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GoldPunch 2 yıl
Her zamanki gibi cok çirkin olmuşlar.
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