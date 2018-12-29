Sony Xperia XA3 Ultra'nın fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı

Japon teknoloji devi Sony, CES 2018'de(Tüketici Elektroniği Fuarı) Xperia XA serisinin 2 yeni üyesi Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra'nın tanıtımını gerçekleştirmiş, yılın 3.çeyreğinde ise XA2 ailesinin yeni üyesi Xperia XA2 Plus'ı tanıtmıştı.

Söylentilere göre şirket, 2019'un başında yeni akıllı telefonlar tanıtacak ve bunlar arasında Xperia XA serisinin yeni üyeleri de yer alıyor. Droid Shout’un açıklamalarına göre Sony, Sony Xperia XA3, Xperia XA3 Plus/Ultra ve Xperia L3 olmak üzere 3 yeni cihazını gelecek ay düzenlenecek olan CES 2019'da görücüye çıkartacak.

Droid Shout, ayrıca yapmış olduğu açıklamada Xperia XA3 ailesinin büyük ebatlı üyesinin renk çeşitlerini ve fiyatlandırmasını da gözler önüne serdi. Sızıntıya göre, 519 euroluk(595 dolar) bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak olan cihaz, siyah, altın ve gümüş olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Orta segment için bir hayli yüksek sayılabilecek bu rakamlar ile Sony, yeni modelinde başarıyı yakalayabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-XA3-Ultra-price-colors-Europe-leak_id112271

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Ortaya çıkan diğer sızıntılara göre, gücünüyonga setinden alacak veile karşımıza çıkacak.genişliğinde bir ekrana sahip olacağı söylenilen cihazın,işletim sistemi ile kutusundan çıkması bekleniyor.