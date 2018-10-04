Sony Xperia XA3 Ultra şablonları sızdırıldı

Sony’nin dev ekranlı akıllı telefonlarını topladığı Ultra serisi üçüncü kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor. CES 2019 fuarında tanıtılması beklenen Sony Xperia XA3 Ultra’nın 3 boyutlu şablonları internete sızdırıldı.

Sony Xperia XA3 Ultra özellikleri

6.5 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan telefonda çentik tasarımı yer almıyor. Bunun yerine 18:9 görüntü oranına yer verilmiş ve ince ekran çerçeveleri kullanılmış. Bu sayede bir önceki modele göre genişlik ve derinlik değerleri azalmış. 167.4 x 73.3 x 8.3 mm ile telefon daha kompakt bir hale gelmiş.

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Snapdragon 660 yonga setinin güç vereceği cihaza 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Arka kısımda çift kamera kombinasyonu görülürken parmak izi okuyucu ise yan kısımda bulunuyor.

Sony Xperia XA3 modelinden tasarım anlamında çok farkı olmadığı belirtilen telefonun USB Tip-C ve 3.5mm kulaklık girişleri yer alıyor. Telefonun fuar sonrasında global olarak satışa çıkması bekleniyor.