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Sony Xperia XA3 Ultra şablonları sızdırıldı

Sony’nin yeni devi Xperia XA3 Ultra sızmaya devam ediyor. Telefonun ince çerçeveli tasarımı son görsellerle net bir şekilde ortaya çıktı. Sony Xperia XA3 Ultra özellikleri haberimizde.
7 ay
6,5b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin dev ekranlı akıllı telefonlarını topladığı Ultra serisi üçüncü kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor. CES 2019 fuarında tanıtılması beklenen Sony Xperia XA3 Ultra’nın 3 boyutlu şablonları internete sızdırıldı.

Sony Xperia XA3 Ultra özellikleri

6.5 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan telefonda çentik tasarımı yer almıyor. Bunun yerine 18:9 görüntü oranına yer verilmiş ve ince ekran çerçeveleri kullanılmış. Bu sayede bir önceki modele göre genişlik ve derinlik değerleri azalmış. 167.4 x 73.3 x 8.3 mm ile telefon daha kompakt bir hale gelmiş.

Ayrıca Bkz. "LG V40 ThinQ modelinin kameraları detaylandı"

Snapdragon 660 yonga setinin güç vereceği cihaza 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Arka kısımda çift kamera kombinasyonu görülürken parmak izi okuyucu ise yan kısımda bulunuyor.

Sony Xperia XA3 modelinden tasarım anlamında çok farkı olmadığı belirtilen telefonun USB Tip-C ve 3.5mm kulaklık girişleri yer alıyor. Telefonun fuar sonrasında global olarak satışa çıkması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/sony-xperia-xa3-ultra-leaked-cad-renders-massive-display-slim-bezels_id109540 Yorum Yaz
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0MG90 7 ay en beğenilen Whippoorwill
Sony Mobile, Türkiye pazarından çekildi. Nasıl giriş yapacak? Amiral gemiler bile gelmedi.
3 Yanıt Yanıtla +13
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Vedpla 7 ay
Türkiye den çekildimi bilmiyorum ama XZ1 kullanıyorum çok memnunum XZ2,3 bence facia telefonlar arkası düz gelmiyor parmak izinin konumu vesaire hiç hoş değildi bence.
XZ4'de şu şekil gelse harika olur parmak izini mis gibi yana almışlar telefon köşeli filan çok şık bence..
Türkiye den çekildimi bilmiyorum ama XZ1 kullanıyorum çok memnunum XZ2,3 bence facia telefonlar arkası düz gelmiyor parmak izinin konumu vesaire hiç hoş değildi...
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yusufc2012 7 ay
Kendini çirkin hissedenler şu cihaza bakıp keyiflenebilirler
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Bay Robot 7 ay
Z5’imi kapanıp açılmama sorunundan garantiye yollamıştım telefon tam 9 ay serviste kalmıştı. Rezalet konusu açmıştım zamanında, icraya tam verme zamanı geldiğinde paramı iade etme zahmetine girmişlerdi. O günden sony mi? Asla.
Şimdi burada bikbik servistendir demeyin ben o telefonu SONY EURASİA garantili aldım sony beni o servise yönlendirdi. Zaten aynı servise apple telefonumu götürdüğünde 4 günde sorunu giderilmişti servisteki elemanlae sony’nin bile isteye öyle yaptığını söylediler...
Edit: Telefon sorunları olmasa güzeldi ama sorunluydu ve sony ülkemizde tam bir facia...
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MS4343 7 ay
O arka taraftaki kamera Tepegöz'ün gözünü andırıyor


Telefonun 3. gözü açılmış gibi...

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dobrasam 7 ay
Sony güzel cihazlar çıkarıyor
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khytr89 7 ay
tasarımda baya bir gelişme olmuş mu ne
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tugares 7 ay
Fiyat iyi olursa piyasada iyi yer edinir
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Vedpla 7 ay
Türkiye den çekildimi bilmiyorum ama XZ1 kullanıyorum çok memnunum XZ2,3 bence facia telefonlar arkası düz gelmiyor parmak izinin konumu vesaire hiç hoş değildi bence.
XZ4'de şu şekil gelse harika olur parmak izini mis gibi yana almışlar telefon köşeli filan çok şık bence..
Yanıtla +9
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sismansan 7 ay
Sony cekilmedimi tr.zx3 yoooh tr de
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Whippoorwill 7 ay
Tasarım güzel lâkin ülkemizde 3000-3500 TL arasından giriş yapar.
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Xtrud 7 ay Whippoorwill
Whippoorwill
Tasarım güzel lâkin ülkemizde 3000-3500 TL arasından giriş yapar.

P20 Lite'ın resmi satış fiyatının 3.300 olduğu ülkede çok iyi fiyat
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0MG90 7 ay Whippoorwill
Sony Mobile, Türkiye pazarından çekildi. Nasıl giriş yapacak? Amiral gemiler bile gelmedi.
2 Yanıt Yanıtla +13
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