Sony Xperia XR detaylanıyor

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Sony'nin yılın ikinci yarısı için planladığı yeni akıllı telefonu Xperia XR ile ilgili görseller detaylanıyor. Yeni sızan basın görselleri, artık net bir tasarımı gözler önüne seriyor.
Xperia XR, firmanın mevcut amiral gemisi olan ancak yaygın satışa sunulamayan Xperia X Performance modelinin yerini alacak.
Elde edilen bilgilere göre, 5.1 veya 5.3 inçlik Full HD ekran taşıyacağı belirtilen model, Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alacak. 3GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde çift LED flaşlı 23MP çözünürlüğünde arka kamera ve 13MP çözünürlüğünde ön kamera yer alacak.
Sony'nin yeni modelinde daha dinamik çizgilere yer verdiği görülürken, ekran çerçevelerinin rekabetten biraz uzak kaldığı dikkatlerden kaçmıyor. Bağlantı girişi ise USB Tip-C olarak tercih edilmiş.
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Xperia XR modelinin gelecek ay başlarındaki IFA 2016 fuarında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fiyat için ise henüz bir bilgi yok
http://www.androidheadlines.com/2016/08/unannounced-sony-xperia-device-leaks-renders.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
telefon degil çerçeve olmuş.
nihayet dual led flaşa geçti sony. sene 2016 gunaydın sony ahahaha. 5 yıl önce motorolada bu dual tone flaş vardi. iphone7 geliyo, 5s'te bile dual tone vardı. bu arada sanal tuşlarda aynen devam. çünki tuşlar ekranda gösterilince maliyeti sıfır. sony led flaştan-kapasitif tuştan-malzemeden-işçilikten-donanımdan çalmaya aynen devam ediyo. sayfası sikayet dolu. bu takoz hangi sorunlarla gelecek acaba :) ben böyle dandik ve kalitesiz bir başka firma görmedim, üretilen 9 telefonun 9 taneside sorunlu olurmu arkadaş??? bu dandikliği başaran tek firma sony. her marka tel kullandım. 4 tanede sony kullandım, 4 taneside sorunluydu. elde tek parça olarak durabilen dagılmayan telefon yap sony :) teli elde dagılıyo ya!!!!! telefonları bükülüyo eğiliyo, kendi kendine çatlıyo. malzeme kalitesi berbat. kasa açıklığı var ve kamera sensorleri ortalı bile durmuyo, işçilik berbat. ekran-kasa oranı rakiplerden geride. donanımın rakiplerden geride. teknolojin rakiplerden geride. sen gitde dc motorlu kayışlı manyetik kasetçalar üret sony. hi-tech ürünler senin haddine degil. gücün ve teknolojin yetmez. taşdevri firması sony ve fanları barnie moloztaş :)))))
Helio X30 is finally official. MediaTek's top chipset at present is built on TSMC's 10nm FinFET architecture and includes ten CPU cores - 4x 2.8GHz Cortex A73 cores, 4x 2.2GHz Cortex A53 cores, and 2x 2GHz Cortex A35 cores. They are coupled by a quad-core PowerVR 7XT GPU. The new SoC is MediaTek's take on launching a chipset.At the same time the tri-cluster architecture aims to provide utmost power efficiency by intelligent allocating of resources and power. The chipset supports 4G LTE Cat. 12 networks and three carrier aggregation, cameras with up to 40MP sensor, 24MP video recording, up to 8GB of RAM, and VR devices. It is expected that the first devices with a Helio X30 inside will be shipped next year.
10 nm mimarsiyle düşük enerji tüketimi yüksek performans. Power vr serisi grafik kartıyla daha yüksek daha kaliteli grafik performansı bizleri fazlasıyla memnun edecek.
Üstelik işin en güzel yanı bu donanımlara
250-300$ arası bir fiyatla sahip olacağız.
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