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Sony Xperia XR detaylanıyor

Sony'nin yılın ikinci yarısı için planladığı yeni akıllı telefonu Xperia XR ile ilgili görseller detaylanıyor. Yeni sızan basın görselleri, artık net bir tasarımı gözler önüne seriyor.
2 yıl
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50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin yılın ikinci yarısı için planladığı yeni akıllı telefonu Xperia XR ile ilgili görseller detaylanıyor. Yeni sızan basın görselleri, artık net bir tasarımı gözler önüne seriyor.

Xperia XR, firmanın mevcut amiral gemisi olan ancak yaygın satışa sunulamayan Xperia X Performance modelinin yerini alacak.

Elde edilen bilgilere göre, 5.1 veya 5.3 inçlik Full HD ekran taşıyacağı belirtilen model, Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alacak. 3GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde çift LED flaşlı 23MP çözünürlüğünde arka kamera ve 13MP çözünürlüğünde ön kamera yer alacak.

Sony'nin yeni modelinde daha dinamik çizgilere yer verdiği görülürken, ekran çerçevelerinin rekabetten biraz uzak kaldığı dikkatlerden kaçmıyor. Bağlantı girişi ise USB Tip-C olarak tercih edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7, ön siparişlerde görünmeye başladı"
Xperia XR modelinin gelecek ay başlarındaki IFA 2016 fuarında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fiyat için ise henüz bir bilgi yok 

http://www.androidheadlines.com/2016/08/unannounced-sony-xperia-device-leaks-renders.html Yorum Yaz
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General. 2 yıl en beğenilen
Ulan iki saat yorum yazdım hata verip yayımlanmadı. Dh leş gibi bir site oldu, gıcık almaya başladım.
2 Yanıt Yanıtla +40
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wolf silver 2 yıl
Bide editör diyorki o çerçevelerle rekabetten uzak kalmış.
sony rekabet ediyordu da biz mi bilmiyorduk? Adamlar Kendi kafa dengilerine göre gidiyorlar.. Note 7 gibi telefon varken kimse bu sonyin yüzüne bile bakmaz.. Zaten o çerçevelerle hemen hemen note 7 nin boyutuna yetişiyor gibi gözüküyor. Note 7 olmazsa galaxy s7 var HTC 10 var. İPhone yi saymıyorum. İşi çok zor. Bence o tasarım ve donanımla gelmesin daha iyi şeyler bekliyoruz. Bide bunlar gittikçe pili azaltıyorlar
Bide editör diyorki o çerçevelerle rekabetten uzak kalmış.sony rekabet ediyordu da biz mi bilmiyorduk? Adamlar Kendi kafa dengilerine göre gidiyor...
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koyunsavar 2 yıl
Tipsiz çirkin tasarim özürlü
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DH Misafiri 2 yıl
Teknolojiden çok iyi anladığını sanneden arkadaşlar Sony'e fütursuz ağızlarıyla yerden yere vurmuş.Yani Sony'i bilmesek inanacaz sizin gibi sivrizekalara.Sony'nin olumsuz yanları yok mu illa ki var.Mesela telefonlardaki çerçeve oranı çok fazla bu bir eksikliktir.Onun dışında fiyatları kolay kolay düşmüyor bu da kaliteli malzeme kullandıldığını gösteriyor.LG V10 3 ay öncesine kadar 2.600 tl di şimdi 1.786 tl fiyatlara bulabilyorsunuz.Samsung'u seven adam benim gözümde zaten loserdır.Amoled ekranın o sahte parlaklığı ve ekranın sararmasını nasıl görmezsiniz bre kör cahiller.Htc ise orta seviye işlemcili telefonları 2.500 gibi faiş fiyatlara satmayı sizin gibi kerizler sayesinde başarıyor sanırım :) Ulan İos sisteminden sonra Android'de en iyi akıcı arayüz Sony'de var.Sana kamerada olanı veriyor Samsung ve Lg gibi ışığı dayamıyor ekrana pc ye attığınızda da mı görmüyorsunuz anlamıyorum ki!Neyse parası çok olan Apple alır aklı olan da Sony tercih eder.Suya ve toza dayanıklılığa girmiyorum bile.Akıllı olun la az
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DH Misafiri 2 yıl
Sony alttaki boşluğu ne zaman değerlendirecek acaba. O kadar gereksiz yer kaplıyor ki, bari ana tuşlar için kullansın. Ayrıca ekranını da OLED olarak değiştirme zamanı da geldi.
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DH Misafiri 2 yıl
geldi yine tipini :) :)))
telefon degil çerçeve olmuş.
nihayet dual led flaşa geçti sony. sene 2016 gunaydın sony ahahaha. 5 yıl önce motorolada bu dual tone flaş vardi. iphone7 geliyo, 5s'te bile dual tone vardı. bu arada sanal tuşlarda aynen devam. çünki tuşlar ekranda gösterilince maliyeti sıfır. sony led flaştan-kapasitif tuştan-malzemeden-işçilikten-donanımdan çalmaya aynen devam ediyo. sayfası sikayet dolu. bu takoz hangi sorunlarla gelecek acaba :) ben böyle dandik ve kalitesiz bir başka firma görmedim, üretilen 9 telefonun 9 taneside sorunlu olurmu arkadaş??? bu dandikliği başaran tek firma sony. her marka tel kullandım. 4 tanede sony kullandım, 4 taneside sorunluydu. elde tek parça olarak durabilen dagılmayan telefon yap sony :) teli elde dagılıyo ya!!!!! telefonları bükülüyo eğiliyo, kendi kendine çatlıyo. malzeme kalitesi berbat. kasa açıklığı var ve kamera sensorleri ortalı bile durmuyo, işçilik berbat. ekran-kasa oranı rakiplerden geride. donanımın rakiplerden geride. teknolojin rakiplerden geride. sen gitde dc motorlu kayışlı manyetik kasetçalar üret sony. hi-tech ürünler senin haddine degil. gücün ve teknolojin yetmez. taşdevri firması sony ve fanları barnie moloztaş :)))))
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aycibin 2 yıl
Sony Z5 kamerası ile devam etmiş,hata etmiş.g5,v20 s7 ve note7 kameraları daha iyi.onlarla rekabetçi olamaz.amiral gemisinde kamera olmazsa olmazdır.2016 telefonlarında islemci falan hepsinde aynı zaten onları özellik diye yazmaya bile gerek yok.pil de o ekrana 3200mah falan lazım.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Bir sonraki telefonumda ön ve arkaya cam koruma takıp öyle kullanacağım. Her türlü kılıf telefonu kalinlastirip kötü gösteriyor. Madem telefonlar artık bir estetik unsuru ve aksesuar o zaman bu güzel mavi Sony telefonu da olduğu gibi kullanmak lazım.
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thunderstruck7 2 yıl
Çıkarma sony sen çıkarma. Ekran kasa oranını düzelt sonra orta seviye cihazları 1k seviyesine çek, birde adam gibi servis anlaşması yap öyle çıkar. Yılların markasını ne hale getirdiler yav. Sony diyince eskiden içimizde kelebekler uçuşurdu
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kucukyenici 2 yıl
Japonlar tok esnaf! Çin, G.Kore, Tayvan aldı başını gidiyor. Tamam lens vs. üretiyorsun ama tasarım olayında sınıfta kaldığınızın farkına varın artık! Daha estetik yapı ve inceltilmiş çerçeve teknolojinizden çok mu uzak?
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JrMaster 2 yıl
Sony efsane girdi Efsane bitti.. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamak imkansız.
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Macella 2 yıl
Bence diğer firmalar bunların tasarım bölümüne kendi adamlarına koyuyorlar batırmak için.
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ozkn_s 2 yıl
VE KARŞISINIZDA HELİO X30

Helio X30 is finally official. MediaTek's top chipset at present is built on TSMC's 10nm FinFET architecture and includes ten CPU cores - 4x 2.8GHz Cortex A73 cores, 4x 2.2GHz Cortex A53 cores, and 2x 2GHz Cortex A35 cores. They are coupled by a quad-core PowerVR 7XT GPU. The new SoC is MediaTek's take on launching a chipset.At the same time the tri-cluster architecture aims to provide utmost power efficiency by intelligent allocating of resources and power. The chipset supports 4G LTE Cat. 12 networks and three carrier aggregation, cameras with up to 40MP sensor, 24MP video recording, up to 8GB of RAM, and VR devices. It is expected that the first devices with a Helio X30 inside will be shipped next year.

10 nm mimarsiyle düşük enerji tüketimi yüksek performans. Power vr serisi grafik kartıyla daha yüksek daha kaliteli grafik performansı bizleri fazlasıyla memnun edecek.
Üstelik işin en güzel yanı bu donanımlara
250-300$ arası bir fiyatla sahip olacağız.

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