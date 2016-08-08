Sony Xperia XR detaylanıyor

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"Samsung Galaxy Note 7, ön siparişlerde görünmeye başladı"

'nin yılın ikinci yarısı için planladığı yeni akıllı telefonuile ilgili görseller detaylanıyor. Yeni sızan basın görselleri, artık net bir tasarımı gözler önüne seriyor.Xperia XR, firmanın mevcut amiral gemisi olan ancak yaygın satışa sunulamayanmodelinin yerini alacak.Elde edilen bilgilere göre, 5.1 veya 5.3 inçlik Full HD ekran taşıyacağı belirtilen model,yonga setinden gücünü alacak. 3GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde çift LED flaşlı 23MP çözünürlüğünde arka kamera ve 13MP çözünürlüğünde ön kamera yer alacak.Sony'nin yeni modelinde daha dinamik çizgilere yer verdiği görülürken, ekran çerçevelerinin rekabetten biraz uzak kaldığı dikkatlerden kaçmıyor. Bağlantı girişi ise USB Tip-C olarak tercih edilmiş.Xperia XR modelinin gelecek ay başlarındakifuarında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fiyat için ise henüz bir bilgi yok