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Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve X1'in teknik özellikleri açığa çıktı

IFA 2017'de duyurması beklenen Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve X1 modellerinin teknik özellikleri sızdırıldı. Rapora göre bu telefonlardan ikisi üst sınıf biri de orta segment olacak.
2 yıl
8,9b
1
90
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bu yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan IFA 2017, teknoloji devlerine yeni ürünlerini sergileme fırsatı sunacak. Sony'nin Berlin'de düzenlenecek konferans sırasında üç yeni akıllı telefon duyuracağı söyleniyor. Yeni bir rapora göre Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve X1 modelleri Eylül ayında gerçekleşecek etkinlikte sahneye çıkacak.
Yeni Sony akıllı telefonlara ilişkin bazı detaylar açığa çıkmış durumda. Buna göre Sony Xperia XZ1'in Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti ve 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı ifade ediliyor. Buna ek olarak cihaz 4GB RAM ve 3.000mAh pille gelecek.
XZ1 Compact, aynı şekilde Qualcomm'un Snapdragon 835 platformuyla güçlendirilecek ve 4.6 inç HD ekrana sahip olacak. Cihazın 4GB RAM'le geleceğini ve 2.800mAh kapasiteli bir pilden güç alacağını belirtelim. Teknik özelliklerine bakılırsa, bu iki akıllı telefonun kesinlikle premium sınıf aralığında yer alacağını söyleyebiliriz.

Sony Xperia X1, Snapdragon 660 ile orta sınıf olacak

Raporda ayrıca üç akıllı telefonun da "tam piksel sürekli ve çekim" özelliğiyle geleceği belirtildiğinden Sony'nin yeni cihazlarda hangi kamera sensörlerini kullanacağı merak konusu olmuş durumda. Muhtemelen bu ayın başlarında duyurulan Xperia XZ'lerdeki Motion Eye kamera teknolojisinden bahsediliyor.
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Kamera sensörü, kullanıcıların 960 kare süper yavaş çekim video kaydı yapabilmesini sağlarken görüntüleri deklanşöre basmadan bir saniye önce arabelleğe almaya başlıyor. Xperia XZ modelleri Exmor RS bellek yığılı sensör, öngörücü hibrit otomatik odaklamalı 19MP kameraya sahipken, yeni telefonların kamera teknolojilerinin nasıl olacağı henüz bilinmiyor.
Xperia X1, 4GB RAM ve 2.800mAh pille birlikte kısa süre önce duyurulan Snapdragon 660 yonga setine sahip olacak. Ayrıca cihazda 5 inç Full HD ekran göreceğiz. Sony'nin bu üç telefonun yanı sıra 6.45 inç Ultra Geniş ekran ve Snapdragon 660 platformu ile yeni bir Xperia X Ultra akıllı telefonu duyurması bekleniyor.

http://playfuldroid.com/sony-xperia-xz1-xperia-xz1-compact-and-xperia-x1-leaked-specifications-surface/ Yorum Yaz
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Cosster 2 yıl en beğenilen
4.6 inç ve Snapdragon 835
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DODANLI 2 yıl
4.6" ekran, S835, 2800mah pil...
Çerçeve falan gözüm görmez alırım.
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Ciginix 2 yıl
Abi hala çerçeve diyorlar, sanırsın ki diğerleri ile arasındaki farka kamyon girer.
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Varzim 1 yıl
xz1 compact hayal kırıklığı,x compacta resmi su geçirmezlik koyup tekrar mı ürettiniz ya.Bu çerçeve oranı nedir kalas gibi.
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BekirTemel 1 yıl
compact serisi her zaman sony için en alınabilir cihaz olmuştur.
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sunshines35 1 yıl
Kamera performansı çok önemli, iyi değilse iphone se ya da 7 alır geçerim.
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Fallout 1 yıl sunshines35
XZ Premium kamerası olacak.
Hareketli sahneler için önceden çekim, 960 fps gibi özellikler mevcut onda da. Başka hiç bir telefonda bu tip teknolojiler mevcut değil.
Gece çekimleri muhtemelen iphone 7'nin gerisinde kalacaktır.
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Fallout 1 yıl
Alınabilir fiyatta mı olacak Xz1 Compact? 650 Euro çıkış fiyatı diyorlar.
Galasxy S8'e bakıyorsun, 558 Euro'ya satılıyor. Türkiye Fiyatı 3200 TL.
650 Euro'yu oranlasak 3728 TL ediyor. 10 Eylül'de raflarda olacakmış, o zaman göreceğiz sanırım.
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_GRKM_ 1 yıl
Eskiden SONY farkı vardı..şimdi sıradan bir marka yolunda gidiyor.
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SEHZADE63 1 yıl
Sony para verilmez arkadaş ilk zamanlar heyecan yaşatan marka 2017 ile rezalet girişimlerle hayal kirikliği yaratmaya devam ediyor ymn ederim beş para etmez bi tasarim hep ayni özelik cok yazik diğer markalar bile tasarimlarla kamerasiyla ekran ve ekran oraniyla yaşatiyoken sony cöküşte bu markanin batmasi lazim ee xz premium dan ne farki var kamera nin yeri değişmiş başka bişey görmedim.!!!!parasi haram kimse gocunmasin ymn ederim samsung alin bunu almayin alan kişinin almiyan kişinin günahi boynuma :)))
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aycibin 1 yıl SEHZADE63
SEHZADE63
Sony para verilmez arkadaş ilk zamanlar heyecan yaşatan marka 2017 ile rezalet girişimlerle hayal kirikliği yaratmaya devam ediyor ymn ederim beş para etmez bi tasarim hep ayni özelik cok yazik diğer markalar bile tasarimlarla kamerasiyla ekran ve ekran oraniyla yaşatiyoken sony cöküşte bu markanin batmasi lazim ee xz premium dan ne farki var kamera nin yeri değişmiş başka bişey görmedim.!!!!parasi haram kimse gocunmasin ymn ederim samsung alin bunu almayin alan kişinin almiyan kişinin günahi boynuma :)))

sony'nin en iddialı modelleri compact serileri.android ekosisiteminde iphone7(4.6") muadili telefon üreten başka marka yok.bu boyutta da samsung beş para etmez.ama sony'nin 5" üstü modelleri bence de rekabetçi değil.
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Sonyxperiaailesi.com 1 yıl signore1905
Metal çerçeve 👍
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se_runtome 1 yıl
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xz1 arka taraf
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DH Misafiri 1 yıl
4 gb ddr4x ram bekliyoruz.
her donanımın hızı önemli örneğin sony kart okuyucu hızının lg kart okuyucusundan düşük olduğunu gözlemledim sadece s835 durumu kurtarmaz diğer donanımlarında azami seviyede olması gerekir.
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FakülteninReyizi 1 yıl
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az uğraşayım dedim lg g2 çıktı ortaya :( az çerçeveli hafif yuvarlak bir tasarımdı istediğim
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