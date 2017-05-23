Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve X1'in teknik özellikleri açığa çıktı

Bu yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan IFA 2017, teknoloji devlerine yeni ürünlerini sergileme fırsatı sunacak. Sony'nin Berlin'de düzenlenecek konferans sırasında üç yeni akıllı telefon duyuracağı söyleniyor. Yeni bir rapora göre Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve X1 modelleri Eylül ayında gerçekleşecek etkinlikte sahneye çıkacak.

Yeni Sony akıllı telefonlara ilişkin bazı detaylar açığa çıkmış durumda. Buna göre Sony Xperia XZ1'in Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti ve 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı ifade ediliyor. Buna ek olarak cihaz 4GB RAM ve 3.000mAh pille gelecek.

XZ1 Compact, aynı şekilde Qualcomm'un Snapdragon 835 platformuyla güçlendirilecek ve 4.6 inç HD ekrana sahip olacak. Cihazın 4GB RAM'le geleceğini ve 2.800mAh kapasiteli bir pilden güç alacağını belirtelim. Teknik özelliklerine bakılırsa, bu iki akıllı telefonun kesinlikle premium sınıf aralığında yer alacağını söyleyebiliriz.

Sony Xperia X1, Snapdragon 660 ile orta sınıf olacak

Raporda ayrıca üç akıllı telefonun da "tam piksel sürekli ve çekim" özelliğiyle geleceği belirtildiğinden Sony'nin yeni cihazlarda hangi kamera sensörlerini kullanacağı merak konusu olmuş durumda. Muhtemelen bu ayın başlarında duyurulan Xperia XZ'lerdeki Motion Eye kamera teknolojisinden bahsediliyor.

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Kamera sensörü, kullanıcıların 960 kare süper yavaş çekim video kaydı yapabilmesini sağlarken görüntüleri deklanşöre basmadan bir saniye önce arabelleğe almaya başlıyor. Xperia XZ modelleri Exmor RS bellek yığılı sensör, öngörücü hibrit otomatik odaklamalı 19MP kameraya sahipken, yeni telefonların kamera teknolojilerinin nasıl olacağı henüz bilinmiyor.

Xperia X1, 4GB RAM ve 2.800mAh pille birlikte kısa süre önce duyurulan Snapdragon 660 yonga setine sahip olacak. Ayrıca cihazda 5 inç Full HD ekran göreceğiz. Sony'nin bu üç telefonun yanı sıra 6.45 inç Ultra Geniş ekran ve Snapdragon 660 platformu ile yeni bir Xperia X Ultra akıllı telefonu duyurması bekleniyor.

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