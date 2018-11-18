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Sony, Xperia XZ2 Premium için Android Pie güncellemesini başlattı

Sony Mobile sonunda Xperia XZ2 Premium için Android 9 Pie güncellemesini yayınladı. Kasım 2018 Android güvenlik yamasını da içeren güncelleme kamera arayüzüne birkaç iyileştirme de getiriyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xperia XZ2 Premium kullanıcıları için bekleyiş sona erdi. Sony, akıllı telefon için Android Pie güncellemesini dağıtmaya başladı. Şirket geçtiğimiz ay XZ Premium, XZ1 ve XZ1 Compact modellerinin Ekim ayının sonuna kadar Android Pie güncellemesi alacağını açıklamıştı. Xperia XZ2 Premium'un ise Kasım'da en son sürüme yükseltileceği belirtildi.
Ayrıca Bkz. "Sony, Android 9 Pie güncelleme takvimini resmen açıkladı"
Bununla birlikte Sony yukarıda bahsi geçen telefonlar için Android Pie güncellemesini Kasım ayına kadar sarkıtmış olsa da Xperia XZ2 Premium kullanıcıları şu anda güncellemeyi söz verildiği gibi almaya başladı. Kasım 2018 güvenlik yamasını içeren Android Pie güncellemesi aynı zamanda kamera arayüzü için birkaç iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor.

Dünya geneline hızla yayılacak

Sony Mobile'ın Xperia XZ2 Premium için yayınladığı 52.0.A.3.84 numaralı Android 9 Pie güncellemesi 210 MB büyüklüğünde. Ayrıca güncellemenin sürüm notları paylaşılmadığı için Sony'nin yeni arabirim dışında çift arka kameralı tek telefonu için herhangi bir iyileştirme yapıp yapmadığı belli değil. Şimdilik güncellemenin hangi bölgelerde sunulduğunu bilmiyoruz ancak her şey yolunda giderse dünya geneline hızlı bir şekilde yayılacak.

http://www.xperiablog.net/2018/11/15/xperia-xz2-premium-gets-android-pie-52-0-a-3-84/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 6 ay
yaw 2 tane 2kb *.dll dosyası değişecek diye 2 gb dosya indirme olayına devam !
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AKTeknisyen 6 ay
xz1 ile güncelleme alalı 3-4 gün oldu nerdeyse.
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Opeth 6 ay
xz1 ile güncellemeye geçenlerdenim, sony kullanıcı deneyimini daha da aşağıya indirgemeyi seviyor anlaşılan
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intel7mix 6 ay Opeth
Nasıl kullanıcı deneyimi düşürdüler ?
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sadoo000 6 ay
mi a2 ye 1 gb güncelleme geldi
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sniko1 6 ay
Sony arayüzünün ne kadar işlevsellikten uzak olduğunu Samsung'a geçince anladım
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intel7mix 6 ay sniko1
Ne gibi farklar var ki ?
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Lithaunans 6 ay
Adamlar tr'de o kadar telefon varken olmayana sürüm güncelleme gelmiş onu yayınlıyorlar. Allah akıl versin.
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Justs 6 ay
210 mb büyüklüğünde sürüm güncellemesi O_o
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Whippoorwill 6 ay
210 MB'mi?
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intel7mix 6 ay Whippoorwill
Önceden güncelleme verilmiştir. Aa geçiş güncellemesi olabilir.
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