Sony, Xperia XZ2 Premium için Android Pie güncellemesini başlattı

Xperia XZ2 Premium kullanıcıları için bekleyiş sona erdi. Sony, akıllı telefon için Android Pie güncellemesini dağıtmaya başladı. Şirket geçtiğimiz ay XZ Premium, XZ1 ve XZ1 Compact modellerinin Ekim ayının sonuna kadar Android Pie güncellemesi alacağını açıklamıştı. Xperia XZ2 Premium'un ise Kasım'da en son sürüme yükseltileceği belirtildi.

Ayrıca Bkz.

"Sony, Android 9 Pie güncelleme takvimini resmen açıkladı"

Bununla birlikte Sony yukarıda bahsi geçen telefonlar için Android Pie güncellemesini Kasım ayına kadar sarkıtmış olsa da Xperia XZ2 Premium kullanıcıları şu anda güncellemeyi söz verildiği gibi almaya başladı. Kasım 2018 güvenlik yamasını içeren Android Pie güncellemesi aynı zamanda kamera arayüzü için birkaç iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor.

Dünya geneline hızla yayılacak

Sony Mobile'ın Xperia XZ2 Premium için yayınladığı 52.0.A.3.84 numaralı Android 9 Pie güncellemesi 210 MB büyüklüğünde. Ayrıca güncellemenin sürüm notları paylaşılmadığı için Sony'nin yeni arabirim dışında çift arka kameralı tek telefonu için herhangi bir iyileştirme yapıp yapmadığı belli değil. Şimdilik güncellemenin hangi bölgelerde sunulduğunu bilmiyoruz ancak her şey yolunda giderse dünya geneline hızlı bir şekilde yayılacak.

http://www.xperiablog.net/2018/11/15/xperia-xz2-premium-gets-android-pie-52-0-a-3-84/