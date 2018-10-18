Sony, Android 9 Pie güncelleme takvimini resmen açıkladı

Sony'nin Xperia XZ3 modeli zaten kutudan Android 9 Pie işletim sistemi çıkarken, şirket geçtiğimiz günlerde Xperia XZ2 ve XZ2 Compact için çok beklenen güncellemeyi yayınladı. Japon teknoloji devi şimdi ise resmi blog sayfası aracılığı ile Android 9 Pie alacak diğer telefonları ve ne zaman alacaklarını açıkladı.

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Sony, önümüzdeki birkaç hafta içinde üst sınıf modeller için Android 9 Pie güncellemesini yayınlayacağını belirtti. Pie güncellemesi, 26 Ekim'den itibaren XZ Premium, XZ1 ve XZ1 Compact modellerine ulaşacak. Xperia XZ2 Premium ise 7 Kasım'da Pie güncellemesini alacak.

Sony en hızlı güncelleme yayınlayanlar arasında

Maalesef XZ2, XA2 Ultra ve XA2 Plus sahiplerinin biraz daha fazla beklemeleri gerekecek. Sony, bu cihazların güncellemesini 4 Mart 2019 itibariye yayınlayacak. Aslına bakılırsa çoğu üretici güncelleme takvimi hakkında bilgi verirken kesin tarih belirtmekten kaçınır.

Sony'nin ise Android Pie yol haritasını net bir şekilde karşımıza koyarak artı hanesine bir puan yazdırdığı söyleyebiliriz. Bununla birlikte Xperia kullanıcıları artık güncellemenin cihazlarına ne zaman geleceğini öğrendikleri için "bekleme oyunu" da sona ermiş oldu.

https://blogs.sonymobile.com/2018/10/18/android-9-pie-update-on-more-xperia-devices/