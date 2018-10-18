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Sony, Android 9 Pie güncelleme takvimini resmen açıkladı

Android cihaz üreticileri genelde güncelleme takvimi hakkında bilgi verirken kesin tarih belirtmemeye özen gösterir. Sony ise hangi cihazların ne zaman Android 9 Pie alacağını net tarihlerle açıkladı.
7 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony'nin Xperia XZ3 modeli zaten kutudan Android 9 Pie işletim sistemi çıkarken, şirket geçtiğimiz günlerde Xperia XZ2 ve XZ2 Compact için çok beklenen güncellemeyi yayınladı. Japon teknoloji devi şimdi ise resmi blog sayfası aracılığı ile Android 9 Pie alacak diğer telefonları ve ne zaman alacaklarını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Red Hydrogen One tüm teknik özellikleriyle karşımızda"
Sony, önümüzdeki birkaç hafta içinde üst sınıf modeller için Android 9 Pie güncellemesini yayınlayacağını belirtti. Pie güncellemesi, 26 Ekim'den itibaren XZ Premium, XZ1 ve XZ1 Compact modellerine ulaşacak. Xperia XZ2 Premium ise 7 Kasım'da Pie güncellemesini alacak.

Sony en hızlı güncelleme yayınlayanlar arasında 

Maalesef XZ2, XA2 Ultra ve XA2 Plus sahiplerinin biraz daha fazla beklemeleri gerekecek. Sony, bu cihazların güncellemesini 4 Mart 2019 itibariye yayınlayacak. Aslına bakılırsa çoğu üretici güncelleme takvimi hakkında bilgi verirken kesin tarih belirtmekten kaçınır.
Sony'nin ise Android Pie yol haritasını net bir şekilde karşımıza koyarak artı hanesine bir puan yazdırdığı söyleyebiliriz. Bununla birlikte Xperia kullanıcıları artık güncellemenin cihazlarına ne zaman geleceğini öğrendikleri için "bekleme oyunu" da sona ermiş oldu.

https://blogs.sonymobile.com/2018/10/18/android-9-pie-update-on-more-xperia-devices/ Yorum Yaz
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preandroid 7 ay
XZ2 Premium için 7 Kasımı bekliyoruz
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sismansan 7 ay en beğenilen
Sony teli kaldımıki tr de
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aycibin 7 ay
Bende de z5 var.s810'a ragmen ilk zamanlar hiz ve sarj cok iyiydi.hatta rakiplerdeki isinma sorunların ahic rastlamadim.ama 7-8 aydan itibaren sarj ve calisma performansi dusmeye basladi.su anki guncel orta seviye telefonlardan yavas oldugunu saniyorum.guncelleme olayi gercekten iyi ama kullanici deneyimi olarak biraz hayal kirikligi yasatti
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NeroWin 7 ay
Z5 serisinden sonra Sony benm için bitmiştir. (nokta)
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intel7mix 7 ay NeroWin
Güncelleme olayından galba. 810 bu kadar sorunlu olmasaydı daha fazla güncelleme alırdı.
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sismansan 7 ay en beğenilen
Sony teli kaldımıki tr de
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preandroid 7 ay
XZ2 Premium için 7 Kasımı bekliyoruz
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YediGüzelAdam 6 ay preandroid
Firma 1 Ekim tarihiyle tamamiyle türkiye den çekildi. Sadece servis desteği var tüm çalışanlar işten çıkarıldı. Müşteri Hizmetleri ve Servis duruyor oda zorunlu olduğu için. HardwarePlus bununla ilgili özellikle video çekti. youtubedan bakabilirsin. Türkiye de sony yok artık.
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